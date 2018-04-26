هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتطورات الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل، وزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري إلى تامنراست في ظل استياء السكان المحليين من الطوارق.

ففي تونس اهتمت الصحف بتفاعل الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية التجاذبات بين نقابة قطاع التعليم الثانوي والمركزية النقابية، حيث اعتبرت صحيفة "المغرب" أن قيادات هذه الأخيرة "تعي جيدا أن التصعيد من خلال إحالة رافضي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للاتحاد على لجنة النظام الداخلي يعتبر تصديرا للأزمة إلى داخل المنظمة الشغيلة".

وأضافت الصحيفة أن من شأن ذلك أن "يجعل اتحاد الشغل أضعف في وقت سيدخل فيه معركة الملفات أو الإصلاحات الكبرى مع الحكومة، وهو ما جعل محاولة احتواء الأزمة الداخلية يمثل الاتجاه العام للمركزية النقابية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعت إلى عقد لقاء يوم غد الجمعة، يبدو أنه سيمثل إطارا أخيرا للحسم في اتجاه أزمة التعليم الثانوي التي تحولت إلى أزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وسجلت صحيفة "الشروق" من جهتها، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كلف عضوا بعقد اجتماع عاجل مع أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ومنحهم فرصة أخيرة للالتزام بقرارات الهيئة الإدارية للاتحاد والتراجع عن قرار الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ والدخول في مفاوضات من أجل مطالب الأساتذة.

وأضافت الصحيفة أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنه لا مجال لأي هيكل نقابي للخروج عن قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد التي تبقى سلطة القرار العليا، مشيرة إلى أن أعضاء المركزية النقابية أجمعوا على ضرورة التزام نقابة التعليم الثانوي بما تتخذه سلطات القرار.

وعلقت "الصحافة اليوم" من جانبها، على الانعقاد الطارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على خلفية "تمرد" نقابة التعليم الثانوي، مشيرة إلى أن الاجتماع حتمته المستجدات المتسارعة في قطاع التعليم الثانوي وجاء على إثر "خرق يعتبر سابقة خطيرة تجاوزت بموجبه نقابة التعليم الثانوي قرار الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل".

ورأت الصحيفة أن "التفاعل السريع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مع ما حصل من تمرد قطاعي بدا كمؤشر لعدم قابلية الاتحاد لأي خرق لقرارات هياكله الملزمة وأي مس بهيبة رموزه".

وكتبت صحيفة "الرأي العام" من جهتها، أن "الأوضاع بلغت درجة من الاحتقان والتوتر باتت تنذر بعواقب وخيمة على الاتحاد، ما دفع المركزية النقابية إلى التحرك والجنوح إلى التعقل، وأخذ زمام الأمور بيدها بعد أن باتت الأزمة تهدد صورة الاتحاد ككل".

وأضافت الصحيفة أن "عقلاء المنظمة النقابية يخشون اليوم من أن ترتد أزمة الثانوي على المنظمة ككل، وقد تنتهي بعزلتها أو إضعافها في وقت تحتاج فيه المنظمة إلى كل قوتها"، مشيرة إلى أن قيادة المركزية النقابية "رأت أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحالة العبثية... لأن الضغط كله مسلط على الاتحاد".

وكتبت صحيفة "الصباح" من جانبها، أن اتحاد الشغل الذي له تاريخ طويل يسمح له بإدارة خلافاته الداخلية "نجح إلى حد ما في تطويق الأزمة الداخلية التي أوشكت أن تعصف بوحدة قراره بعد أن تحدث البعض عن تصدير أزمة قطاع التعليم الثانوي التي كانت بين النقابة والحكومة إلى داخل المركزية النقابية ونقابة التعليم الثانوي".

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن وزير الداخلية والجماعات المحلية توجه، أمس إلى تامنراست، الولاية ذات الحساسية المرتفعة، باعتبارها منطقة حدودية، ولكن أيضا لكونها منطقة حيث التمثيلية الاجتماعية التقليدية عبرت عن استيائها جراء إحساسها بالتهميش.

وكشفت الصحيفة أن زيارة نور الدين بدوي تم التفكير فيها كبادرة تهدئة إزاء السكان من الطوارق المستائين، وهو ما تم التعبير عنه علنيا من طرف زعيمهم الأمينوكال، مشيرة إلى أن هؤلاء السكان أطلقوا صرخة غضب مدوية، وهي الصرخة التي لا يمكن إلا أخذها على محمل الجد، بما أن الهياكل العريقة للطوارق لم يتم تفكيكها وأن الصلات التي ضمنت لحد الآن تماساك الطوارق ما تزال صامدة.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها أن ساكنة الجنوب، التي تشتكي، من النزر القليل الذي تم تخصيصه لها في مجال التنمية، كانت تنتظر إشارة قوية من الحكومة، أو على الأقل بادرة تطمئنها، غير أنه لا يبدو أن الحكومة استوعبت ذلك، قائلة إن الحكومة وبدل تقديم أجوبة سياسية فضلت استعمال لغة المال.

وسجلت أن وزير الداخلية توجه إلى عاصمة الجنوب حاملا الوعد، أو بالأحرى التذكير بأن مخطط تنمية الجنوب يخصص لها 100 مليار دينار، مبرزة أن ذلك لا يمثل بالتأكيد الرد الذي كانت تنتظره ساكنة تمنراست، على الرغم من أن لديهم مطالب كبيرة في مجال التنمية المحلية.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن المشكل الذي طرحه الأمينوكال هو مشكل سياسي ويمكن تلخيصه في رفض نهج، وبعبارة أدق سياسة تواصل العمل على تعويض الزعماء التقليديين بزبناء سياسيين وإدارة ليس لها في الغالب أي تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للطوارق.

وبالنسبة للصحيفة، فإن الوزير لم يفعل سوى ما يمكن أن يفعله وزير جزائري، ممثلا في تقديم وعود بالتنمية في غياب التزام سياسي والذي ليس من السهل دائما الوفاء به، مذكرة بأنه خلال لقاء مع ممثلي "المجتمع المدني"، عقد في ختام زيارة عمل إلى تمنراست، تعرف الوزير على طبيعة المشاكل التي تعرفها الولاية التي تعاني على أكثر من صعيد.

وتابعت أن الوزير بدا مصغيا لمطالب المواطنين، وخاصة لسكان البلدات الحدودية، الذين عبروا عن انشغالاتهم وتذمرهم، الذي أججه الإحساس بالتهميش الذي يشعرون أنهم ضحية له.

وتحت عنوان "استقرار البلاد خط أحمر"، أوردت صحيفة (ليكسبريسيون) أقوال وزير الداخلية الذي أكد بتمنراست أن أمن واستقرار الجزائر خط أحمر، مضيفا أن البرامج التنموية المسطرة سيستفيد منها كل المواطنين في كل أنحاء البلاد. وصرح بأن "أمن واستقرار الجزائر خط أحمر. ولن نسمح أبدا لكل من تسول له نفسه أن تطأ قدمه شبرا من هذا الوطن او أن يلمس حبة من حبات رمله".

واعتبرت الصحيفة أن هذا التصريح، الذي أدلى به الوزير بولاية تمنراست، التي تعتبر ممرا للمهاجرين السريين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، ينطوي على حمولة دلالية ثقيلة، على اعتبار أنه يرد على الاتهامات الموجة باستمرار للجزائر أمام تدفقات الهجرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) أن والي المنطقة تحدث، خلال لقاء الوزير مع الفاعلين في المجتمع المدني بتمنراست، عن وضع مزعج للتنمية في العديد من قطاعات الأنشطة، ومن بينها قطاع التربية الوطنية، الذي يسجل عجزا كبيرا على مستوى الوسائل، وهو ما يفسر تدني مستوى التمدرس وضعف النقط التي يحصل عليها تلاميذ الولاية التي تتذيل دائما الترتيب على الصعيد الوطني.

وسجلت أن الساكنة سئمت من الوعود والالتزامات التي لا يتم الوفاء بها من قبل النظام، مشيرة على الخصوص إلى مشاريع متوقفة وبنيات تحتية مهترئة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي والطريق الوطنية 55 أ التي تربط بين سيلت وتين زواتين، التي انطلقت أشغال انجازها منذ سنة 2009.