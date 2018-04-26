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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران

رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران

رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الخميس 26 أبريل 2018 - 22:00

رصيف صحافة الجمعة نفتتحه بقول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة سابقا والأمين العام لـ"البيجيدي" في الولاية الماضية، إنه يستغرب شمل إحدى ماركات الحليب ونوعا من المياه المعدنية بحملة للمقاطعة رغم غياب أي زيادة في الأسعار.

وأضاف بنكيران، في تصريح لـ"أخبار اليوم"، أنه يمكن فهم دواعي مقاطعة علامة تجارية بسبب التغيرات المستمرة التي تعرفها أسعار المحروقات في البلاد، وواصل: "تأكدت من أن ماركة الحليب والمياه المعدنية لم تشهد أي زيادة، ما أثار استغرابي".

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة السابق إن الاستعجال وسم اتهام حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الحملة التي تواكبها حملة إعلامية غير معتادة في مثل هذه التحركات.

الإصدار الورقي قال إن العاصمة الكونغولية برازافيل تستعد لاستقبال الملك محمد السادس ضيفا خاصا على القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات اللجنة الخاصة بالمناخ في "حوض الكونغو"؛ وذلك بعدما أعلن الرئيس مشاركة ملك المغرب في الموعد المنعقد نهاية الأسبوع الجاري، وما أعقب ذلك من نشر قرار في الجريدة الرسمية، بالمملكة، يفعّل فتح سفارة للرباط في برازافيل.

الجريدة تطرقت إلى تصعيد جديد للبوليساريو في الصحراء، إذ تبني الجبهة الانفصالية الأنفاق، وتتدرب ميليشياتها المستقرة في الجزائر على حرب العصابات، كل ذلك تزامنا مع خلافات أعضاء مجلس الأمن الأممي بخصوص مضامين مشروع القرار الخاص بالأقاليم الجنوبية.

وتذكر "المساء" أن معطيات مسربة كشفت تدرب التنظيم على مخطط "المظلة الصامدة" لمواجهة القوات المسلحة الملكية، وقد وصل الرفع من الأهبة إلى خوض تمارين قتالية في أنفاق مجهزة بالتهوية والإنارة والرصد والمراقبة، بينما الجزائر تنقل مرتزقين من جنوب الصحراء الإفريقية إلى تيفاريتي وبئر لحلو.

في اليومية نفسها نشر أن ملف الشهادات الطبية التي استعملها أشخاص في نزاعات قضائية بالدار البيضاء، مدعين العجز البدني للزج بخصومهم وراء القضبان، قد عرف تطورا جديدا باستماع المحققين إلى طبيب معروف بمستشفى مولاي يوسف، وذلك عقب ورود اسمه على لسان مشتكين، بتزامن مع تقديم هؤلاء الضحايا ملتمسات استعجالية إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، لإيفاد لجان تفتيش نحو فضاء تسليم الشواهد.

اللاعب السنغالي الدولي السابق الحاج ضيوف، في بلاغ، استغرب مزاعم مقربين من رئيس "فيفا" بوجود قرابة بينه وبين فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تكتب "المساء"، وقال "سفير ملف الترشح المغربي لاستضافة مونديال 2026" إن اسم ضيوف يحمله الكثير من أبناء وطنه، وأضاف: "سأدافع عن حظوظ المغرب في تنظيم كأس العالم، وهذه الادعاءات سخيفة جدا".

أما "الأحداث المغربية" فقالت، نسبة إلى مصادر مطلعة، إن الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة سيكون فرصة للحسم في الاستقالة التي سبق أن تقدم بها الأمين العام إلياس العماري، وذلك بعدما راسل القيادي ذاته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة "برلمان البام"، من أجل عقد دورة استثنائية لهذا الجهاز.

وقال الناطق الرسمي باسم التنظيم، خالد أدنون، إن المراسلة كانت منتظرة للحسم في إمكانية الذهاب إلى مؤتمر وطني استثنائي ينتخب أمينا عاما جديدا.

في أخبار الحوادث اهتم المنبر بتمكن مصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية بفرقة الشرطة القضائية في آنفا، وسط الدار البيضاء، من توقيف مشتبه في قيامه بابتزاز وتهديد ضحايا بواسطة صور خليعة يتوعد بنشرها على الإنترنيت. وجاء التدخل بناء على شكايات ثلاث إناث نالت منهن الكاميرا على "فيسبوك" و"واتساب" وأضحين مطالبات بتقديم أموال للظنين.

"الأحداث المغربية" ذكرت، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بتطوان تنتظر منير الرماش ومراد بوزياني، أشهر محكومين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، والمدانين بـ20 سنة لكل منهما، للنظر في ملف محمد الشعايري، أقدم مبحوث عنه في المنطقة، والذي اعتقل شهر دجنبر الماضي، في كمين نصب بطنجة بعد فراره من حفل زفاف ابنته. وجرى نقل الرماش وبوزياني من سجن سلا من أجل مواجهة العنصر الثالث خلال الجلسة المقبلة من سير محاكمته.

الحكومة الكولومبية تنفي وجود تمثيلية دبلوماسية للبوليساريو على أراضيها، حسب "العلم"، التي نقلت مضامين بلاغ لوزارة العلاقات الخارجية في بوغوتا يدحض نيل مختار البويهي مبويرك صفة "سفير صحراوي". وذكر المصدر أن كولومبيا جمدت، منذ سنوات مضت، اعترافها بالجمهورية المعلنة من تندوف.

اليومية ذاتها كتبت أن ثلث إنتاج الزيتون في المملكة يتم على أراضي جهة فاس مكناس، حيث يتم غرس أشجار زيتون من السلاسل الأكثر تنافسية على الصعيد الوطني، موزعة على ما يعادل 34% من هذه الأغراس المتواجدة في المغرب، ما يدر 487 ألف طن من الزيتون عند حلول موعد جني الغلال.

وأضافت "العلم" أن هذه الجهة تتوفر على 345 وحدة لعصر الزيت و15 منشأة للتعليب، دون احتساب قرابة 1000 معصرة تقليدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - Aziz Meknes الخميس 26 أبريل 2018 - 22:08
مفهمت والو أسي بن كيران انتا اخرجتي على لبلاد صافي الملك جرا عليك بعد شويا اسي بنكيران وخلي ناس تخدم شويا او مشيشغلك
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70
2 - zakaria de الخميس 26 أبريل 2018 - 22:11
عجيب امر هذه البلاد ! #الزيادة في المواد #الإستهلاكية تخدم الإقتصاد #الوطني والمقاطعة #خيانة للوطن مرحبا بهذه الخيانة الجميلة...
#أنا_خائن_وأفتخر
#مقاطعون
الدور سوف ياتي على كل المنتوجات التي لا تحترم المواطن
انشري هسبرس
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149
3 - حمو رايبي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:11
لاتختبئ وراء قصة الحليب مافعله اصحابك اليوم من الاعلان عن زيادة 100درهم كل سنة اكبر مهزلة في تاريخ الحكومات. لقد كشفت الاعيبكم انتم تستغلون الجهل المستشري والجهالة المتفشية لتحرفوا البوصلات. حدتنا عن مافعله اصحابك لاتتهرب الوطن اكبر من الحزب والمواطن اغلي من المريد. 100درهم واشحنا عندنا المقانن واش غنشريو بها غلالة البابوش.
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84
4 - تازي حر الخميس 26 أبريل 2018 - 22:11
اياه اسي بن كيران عاد عرفتي تمن الحليب؟
حيتاش الشعب كان هو البقرة الحلوب
نحن مقاطعون السي بن كيران
انشري يا حرة
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84
5 - نبيل الخميس 26 أبريل 2018 - 22:11
خويا بنكيران خليك بعيد باش بلما يدخلوك في المعمعة
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43
6 - مغربية الخميس 26 أبريل 2018 - 22:11
كل شيء يثير استغراب بنكيكي ..واريد ان اسأله..هل هو صاحب نظرية 100درهم أم ما تبقى منه في حزب اللحى ...؟ وصلتم مع الشعب لآخر المطاف ...
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63
7 - ديما مغربي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:12
اللي ماجات من تحث رأس هذا ماكاينش منين تجي.كاع لبلا هو السبب فيه.
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44
8 - ياسمين الخميس 26 أبريل 2018 - 22:12
لي خصنا نقاطعو هو هاد كبير المداويخ لي بسبابو وصلنا لهادشي هو لي رفع الدعم هو لي حرر الأسعار .. هاد سيدهم بنكيران خصو يحشم شوية و يسكت حيث التعليق ديالو ماعندو حتى معنى!!!!!!!!
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75
9 - ولد البلاد الخميس 26 أبريل 2018 - 22:12
ها العار خليك فالتيساع ، باركا عليك 5 مليون ديال التقاعد من أموال الشعب،

طبعا غادي تقول الثمن مناسب لأنك دائما تدافع عن التماسيح
الله يمهل و لا يهمل
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72
10 - Med الخميس 26 أبريل 2018 - 22:12
شيىء عادي أليس مدير مبيعات شركة دانون الدي خرج بتصريحه الاستفزازي الدي اتهم فيه المقاطعين بالخونة يحمل نفس الاسم العائلي ابن كيران
براكا ما تظحكوا علا بنادم الناس رَآه عاقت
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58
11 - الأيام الخميس 26 أبريل 2018 - 22:14
وتلك الأيام نداولها بين الناس من أقيل من منصبه انتهى عمله إلا من ثلاث ؛ أولها شعب مخدوع يدعو عليه .
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9
12 - سانسوس الخميس 26 أبريل 2018 - 22:15
أين العجب ؟؟ ، رأس الزيادات و عفى الله عما سلف يدافع عن إنجازاته في طحن جيوب الفقراء في المحروقات و المواد الغذائية ، أثمنة البترول إنخفضت و نحن نؤدي ثمن المحروقات كأن ثمن البرميل مازال في دولار، أين لسانك في هذا النهب يا طبل المفسدين ؟؟ ، أنا لا أستغرب هذه الخرجات، و تستمر المقاااااااااااطعة لهذه المنتجات حتى تنهار قوى السلب و النهب، و شي وحدين زادو ثمن الزيت ،هاااا هي الطاجونة الفيسبوكية بدأت تطحنهم . قريبا نراهم يتباكون. و تستمر المقاطعة
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17
13 - م ع الخميس 26 أبريل 2018 - 22:16
غدي إطرى ليهم مثل تونس ملقاش الفلاحون لمن يبيعون الحليب فباعوا البقر و تم تهريب البقر للجزائر و تضاعف سعر اللحم بتونس و لم يعد التونسي يستطيع شراء اللحم لأن الفلاحين تخلوا عن تربية البقر.
أو في الأردن سمحت الدولة لشركات إنتاج الحليب بإستراد حليب الغبرة فلم يجد الفلاحون من يشتري منهم الحليب و خرجوا في مظاهرات مع أبقارهم أمام البرلمان.﻿
اللحم سيصبح ب 150 درهم للكيلو. بعدها سيقول المواطن علاش اللحم غالي و هم من سبب تخلي الفلاحون عن تربيى الأبقار.
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-17
14 - Mina الخميس 26 أبريل 2018 - 22:17
بنكيران هو الدي تطاول بداية على جيوب المحروقات بزيادة درهمين دفعة واحدة في البنزين ...فالاولى أن يقاطعه المغاربة وزبانيته من حزب اللاعدالة واللاتنمية لأنهم اجهزوا على المقاصة والدعم دون نتيجة
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15
15 - فهد المراكشي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:17
انت سبب هاد الغلاء لي كاين بسبب قراراتك اللاشعبية
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8
16 - وجدي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:18
بنكيران يستغرب الم تعلم ان هذه المقاطعة هي التركة التي اورثتها للشعب بعد قولتك المشهورة "عفى الله عما سلف" وسوف تستغرب ان شاء الله لاكبر مقاطعة لحزبك وامثاله لان الشعب لم يكن ساذجا كما كنتم تعتقدون كي تمرروا عليه جميع القرارات المشؤومة والتي حطمت انت الرقم القياسي في تنفيذها وقد حان الوقت كي يقول الشعب كلمته انتهى الكلام
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13
17 - مواطن الخميس 26 أبريل 2018 - 22:18
كل ما يعانيه المواطن اليوم من جشع لرجال الاعمال سببه قرارات السياسي اللي باع المواطن لكسب رضا رجال الاعمال. علاه شكون اللي طلع المازوط بجوج دراهم قرارات الحكومة الماضية اللي رفعت الدعم بدون مواكبة المستهلك البسيط، وعلاه شكون اللي غادي يطلع غدا ثمن السكر والبوطا والدقيق المدعم قرارات الحكومة اللي غادي تتخذ اليوم برفع الدعم. وعلاه شكون اللي تيرخص استغلال المياه والمناجم والمقالع للوبيات لقرن من الزمن مقابل ثمن بخس، وعلاه شكون اللي فوت المسشفيات الخاصة لصحاب الشكارة بدل الاطباء واجهز على الصحة العمومية، وعلى شكون اللي قتل المدرسة العمومية. علاه شكون اللي اجهز على صناديق التقاعد وحمل الموظف الذنب. علاه شكون اللي غادي ينهي مع مجانية التعليم. وعلاه شكون اللي فرض على بقال ديال التقسيط او موظف بسيط يخلص الضريبة واعفى الوزير والبرلماني من الضريبة علاه شكون اللي فرض على موظف ضعيف يساهم في التقاعد يخدوا بعد 65 سنة وسمح للوزراء والبرلمانيين يخذوا تقاعد دون مساهمة او نصف مساهمة
الله يلكيها ليه ولهم وينتقم منهم فهاد العواشر..
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7
18 - مواطن 2 الخميس 26 أبريل 2018 - 22:18
نظرا لسجلك الأسود اس بنزيدان ووقوفك بجانب الفساد على حساب الشعب نرجو منك ان تدعى الشعب وشأنه ونحن مقاطعون مادامت الأسعار غير منطقية لجميع منتجات.
وشكرا يا هسبريس.
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9
19 - مقاطع الخميس 26 أبريل 2018 - 22:19
ثمن الحليب مستقر بالنسبة لدخلكم أما عموم المغاربة فيجدون 7 دراهم للتر الواحد ثمنا مرتفعا علما أن شركة الحليب تأخذه من عند الفلاح باربعة دراهم
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6
20 - sihamnizar الخميس 26 أبريل 2018 - 22:19
واش مازال مابعيتي تفرق معنا وأسير تنعس
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6
21 - ام البنات الخميس 26 أبريل 2018 - 22:19
هادهو حالكوم ياحزب العدالة رجل فالحكومة ورجل فالمعارضة
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1
22 - azad meryam الخميس 26 أبريل 2018 - 22:19
يقتل القتيل ويمشي فجنازته......قمة البراءة يا مسكين . ماعندكش علاش تحشم
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7
23 - فريد من مراكش الخميس 26 أبريل 2018 - 22:20
مجرد ان بنكيران انتقد غير مقاطعة الحليب و الماء المعدني و غفل شركة المحروقات هذا دليل على انه من المحركين الاساسيين لهذه الحملة
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2
24 - منتصر الخميس 26 أبريل 2018 - 22:21
وزراء الحكومة اللي كيشدو 7 ديال الملاين فالشهر حتى حاجا ما تجيهم غاليا ، اللي مشوي دوك اللي يصورو 50 درهم و ما جاورها فالنهار و اللي ما يصور والو.
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3
25 - marocain etranger au maroc الخميس 26 أبريل 2018 - 22:21
100 dh par an comme augmentation .et les salariés .ne compte meme pas .vous etes serieux .c vrai !la chapeau bas mrs .c du mépris .c la honte . gouvernement mescain .ridicule. vous prenez les marocains pours des esclaves.vous payerez le prix aux prochaines elections .
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0
26 - chouaib mouhaabat الخميس 26 أبريل 2018 - 22:21
وراه عما أعلنوا على الزيادة...إيوا نتسناو حنا حتى تزاد الحاجة عاد نقوموا بالمقاطعة...راه خاصنا نقوموا بالمقاطعة قبل الزيادة....إيوا نتا شفتي غير الحليب ليمزال مطبقوش الزيادة ديالوا...مالك ماهظرتي على المازوط ليزاتوا محطة إفريقيا..اومالك ماهظرتي على زيت لوسيور ليكان داير 14 درهم وأصبح 16 درهم تزات فيه درهمين دفعة واحدة.... وصاااااافي ملي هظر داك الوزير اوسما الشعب المغربي بالمدوايخ...أو مدير شركة سنطرال سمانا بالخونة بان عيبكم أوخرجتوا معانا للعار...الشعب المغربي كولشي إيقدر إيتقبلوا إلا كلمة خيانة....طفح الكيل... . أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك.....
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2
27 - abdoo abdoo abdoo abdoo الخميس 26 أبريل 2018 - 22:22
أذكر كتيبة العدالة والتنمية بأن سيدهم بن كيران قبل انقضاضه على كرسي الرآسة كان يشير بأصابعه الأربعة في جميع لقاآته وتجمعاته نصرة لمرسي. ومباشرة بعد انقضاضه على الكرسي ذهب مطأطأ الرأس وبايع السيسي . الخلاصة فاقد الشيئ لا يعطيه
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3
28 - درواس الخميس 26 أبريل 2018 - 22:22
وجهك قاصح الفقيه...شكون رونها وزاد من غيرك..الله يعطينا وجهك نستغربوا بيه حتا حنا واحد الشوية.
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3
29 - ميسي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:22
أجي أبابا بن كيران الله يرضي عليك. شكون حيد المقاصة ؟؟؟ فهمنا عفاك ؟ رَاه مافهمنا والو !!!
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3
30 - ايوب الخميس 26 أبريل 2018 - 22:23
بن كيران كيدير الطريق للسي اخنوش غير بالفن ، و داير التغطية بسيدي علي و افريقيا
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3
31 - امين من مراكش الخميس 26 أبريل 2018 - 22:24
انتقاد بنكيران لمقاطعة الحليب و الماء المعدني و ما هضرش على مقاطعة شركة المحروقات فحد ذاتو دليل قاطع ان بنكيران و اخوانه من دعو للمقاطعة ( السياسية ) و للتمويه لم يتم الدعوة لمقاطعة شركة المحروقات لوحدها بل دعا لمقاطعة ثلات شركات
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-1
32 - rachid الخميس 26 أبريل 2018 - 22:25
بعض الشركات الأجنبية تريد أن تدخل للسوق المغربي ومن الممكن ان تكون وراء هذه الحملة
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33 - ماميا الخميس 26 أبريل 2018 - 22:25
هكذا هي سياسة بنكيكي صاحب المواقف المزدوجة من الطبيعي ان ينكر وقوفه وراء هذه الحملة المغرضة و غير البرية
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0
34 - هماندوزي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:25
لأول مرة ازكي كلام السيد بنكيران واستغرب انا ايضا من بعض الأشخاص الذين تزعموا حملة مقاطعة بعض المنتوجات لشركات محسوبة على شخص معين وما الهدف من هذه المقاطعة ولا يشك أحدا انها تصفية حسابات سياسية أو من أجل تنازلات من هذا الطرف لمصلحة اللوبي الذي دفع بعض الأشخاص لسذاجتهم وغباءهم لمقاطعتهم لتلك المنتوجات.
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35 - كوثر الخميس 26 أبريل 2018 - 22:25
بنكيران هو المسبب الوحيد في هذه المقاطعة
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36 - نوريمان الخميس 26 أبريل 2018 - 22:26
بن كيكي هو السبب فهاد الزيادات خرج على البلاد كل مرة زاد حاجة
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0
37 - rachid الخميس 26 أبريل 2018 - 22:26
إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هو من وافق على كل الزيادات الصاروخية في السلع والمحروقات والمواد الغذائية وزيادة في الضرائب والقيمة المضافة على السلع والخدمات وسد ثقوب ص. التقاعد على ظهر عباد الله و و و . مقابل ذلك امتنع عن الزيادة في الأجور. ولازال يتفلسف. منافقين
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38 - عبدو في عهد الموحدين الخميس 26 أبريل 2018 - 22:26
انت كبير المداويخ و مثل هذه الممارسات و الحملات المغرضة معروفة عليكم باراكا بعد منا اسي بنكيران الى مزبلة التاريخ
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-1
39 - خالططيدددد الخميس 26 أبريل 2018 - 22:27
انا من المساندين لهاته الحملة واتمنى ان تكون بداية مقاطعة اشياء اخرى بد ءا بجريدة الصباح والجريدة التابعة للاحر ار
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0
40 - محمد الخميس 26 أبريل 2018 - 22:27
والله اما عندك وجه علاش تحشم احنا مطلبناش رايك في المقاطعة اولا عوتاني بغتي تركب على المقاطعة كما درتي 2011 اوا غير اتهنا هدي راه ماشي سياسة اولا حنا الداوخ كما قال صاحبك جاي تدضحك علينا عتوتاني واش نفكروك راك انت اسباب هادشي لوقع اشكون لحيد المقاصة على المحروقات وراك انت اوا سير اعطنا بتساع ياك انت من المغضوبي عليهم اوحتا الملك مبقاش غيقبلك تشد شي منصب الى مزبلة التاريخ
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41 - وفاء اليمني الخميس 26 أبريل 2018 - 22:27
الحرب اليوم على الاقتصاد المغربي برمته سواء و هذه الاستراتيجية التي يقودها اخوان بنكيران وصلت الى المستوى الذي سيؤدي بالبلاد الى الخراب.
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42 - مقاطع حتى يرخاص الخميس 26 أبريل 2018 - 22:28
فهمتي ولا لا.. حنا مقاطعين نوع معين مامقطعينش الحليب .ما مقاطعينش الوقود كلها نوع واحد وحتى الما نوع واحد..ما فهمتيش ا.اه ما فراسكش !
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43 - فاطمة الزهراء الخميس 26 أبريل 2018 - 22:30
نحن نعلم أنك انت هو الدي روج لهذه المقاطعة لاسباب سياسية وهدفك هو الضرب في شخص عزيز أخنوش وليس شركته
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44 - saad الخميس 26 أبريل 2018 - 22:31
الغريب هو بنكيران انتهت صلاحيته ومازال كيتكلم في مطع رئيس الحكومة؟
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45 - عبدو مكناس الخميس 26 أبريل 2018 - 22:33
سكت دهرا ونطق كفرا تبا لك ولحزبك وحكومتك ماجاء من ورائكم إلا الخراب
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46 - أفيخاي أخنوش أزولاي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:33
معلم بنكيران ههه، مفراسكش ههه، شوف صافي حنا فاهمين و نتا فاهم، خليهم ياكلو جنابهم، و شالوم للعجوز الذي يظن نفسه مختبأ و حذقا
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47 - المتتبع الخميس 26 أبريل 2018 - 22:35
السيد بنكيران لعلمكم القدرة الشرايية في ادنى مستوياتها والمغاربة اتفقوا بدون نقابة بدون حزب بدون اي مرجعية سياسية ان يقاطعوا الشركات التي تستحمرهم فسيدي علي حرام انه يباع بذلك الثمن وحليب سنترال اصبح مزيج من الماء وحليب الغبرة اما افريقيا فمحاربتها جاءت لان تمساحها اراد ان ياكل الاخضر واليابس هل دخلت الى الفيسبوك اخي بنكيران لتطلع على مقارنة الاثمات لهذه المواد بكل من المانيا اسبانيا وامريكا بالله من العار ان تباع بهذه الاثمان وبما ان كل من وزير المالية قال على اننا مداويخ واخنوش صرح ان هذا لعب وبنكيران مدير سنترال قال اننا خونة فالمقاطعة لم ولن تتوقف ابدا لقد ةصل السيل الزبى
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48 - Abdo الخميس 26 أبريل 2018 - 22:35
بنكيران غير ملقيتيش النزاهة والشفافية أنت بعد خسك تحاسب على السنين إلي دوزتي انت ومن قبلك وبعدك باش هذ المهمة لا يتصدرها إلا من يخاف الله لانها أمانة ومسؤولية في الدنيا وشرف في الآخرة لمن أداها على حقها
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49 - متغرب عرايشي الخميس 26 أبريل 2018 - 22:36
اسي بنكيران، في اسبانيا 8 لتر من الماء 0،70سنتم، أي 7 دراهم ، في وطننا العزيز 1،5 ب 6 دراهم ، حليب ب 0 55 أي ب 6 دراهم ، زيت الرومي ب 0،75 آب ب دراهم. زيد ا زيد راه مانسليش. مع العلم أن الدخل الشهري 1100 أورو أي 1 2000 درهم ، لها في وطني 20 درهم في نهار أي 1200 درهم شهريا، حلل و ناقش.
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50 - بوتقموت الخميس 26 أبريل 2018 - 22:37
برافو المغاربة الاحرار انا اقسم بالله انني لن استهلك المواد التي طالتها المقاطعة سنة كاملة ما عدا اذا تم تجويدها ونقص اثمانها.انها ممارسة السياسة من خارج الموسسات التي تستحمرنا.ارفع القبعة للمغاربة الاحرار. عاش الشعب ولا عاش من خانه
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51 - حسن.ق الخميس 26 أبريل 2018 - 22:38
إذا لم تستحي فافعل ما شئت و قل ما شئت ... أليست هذه سياستكم التي كنتم توالون و تتقربون بها للمؤسسات المالية العالمية لتمنحكم قروض إضافية لتغتنوا أنتم و شلتكم....
حقيقة أنتم ضحكتم علينا أوهمتمونا بأنكم لن ترفعوا أسعار المواد الإستهلاكية ... و بالمقابل حررتم سعر المحروقات .. فألهبتم أسعار كل المواد وبدون إستثناء. ... فعند ربنا سنختصم ..
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52 - كريم الخميس 26 أبريل 2018 - 22:38
اسي بن زيدان سير ديها فراسك راك طلعتي لينا في صحتنا.
غير جي على المسكين غا شويا ، نتا والو قلبتي الفيستا في مرة. راه صافي ما بقيتيش غا ترجع وزير غير اتقى الله.
واخا سعر الحليب ما زادش ولكن راه طالع لمستوى قياسي من شحال هادي بدون حجة و مع استغلال بشع للفلاحين الصغار الذين يتقاضون الملاليم .
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53 - بنسعيد الخميس 26 أبريل 2018 - 22:41
جوابا على بنكيران أقول أن الزيادات شملت العديد من المواد التابعة لشركة الحليب كالعصائر و الياغور و....،و لن ننسى اليوم الذي طالب فيه بنكيران بمقاطعة"دانون"بسبب الزيادة المفرطة التي فرضتها!!!،أما عن شركة سيدي علي للماء فالمقاطعة مردها إلى طمعها الكبير نظرا للثمن المرتفع لهذا النوع و عدم تقديمها عروض اقتصادية و عروض من فئة 5 لترات.
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54 - مهدي بنمنعم الخميس 26 أبريل 2018 - 22:41
هذه الحملة المغرضة او المقاطعة المزعومة يقودها التيار البنكيراني المعلوم لانه يريد محاربة جميع منافسيه السياسيين بمثل هذه الوسائل و لو كانت غير مشروعة
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55 - الشلح الخميس 26 أبريل 2018 - 22:41
اقسم بالله اني قاطعة كل منتجات سنطرال تقريبا اكتر من7 سنين، لماذا؟ بالدارجة، ما حليب ما والو، ما منتوج ما والو، اشتري حليب من عند فلاح ب5 دراهم و هو فرحان، كنشرب منو، كاندير رايب و ندير جبن و نزيدكم ما زاد الطين بلة في يوم مررت قرب مستودع لسنطرال بعين السبع وكان عمال يفرغون شاحنة رموك و هم يحملون اكياس كبيرة يسقط منها بودرة بيضاء فاستنتج ان حليب غبرة. المرجو التصحيح لو كنت غالط
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56 - karim الخميس 26 أبريل 2018 - 22:42
Action de protestation banale et ilogique
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