رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

رصيف صحافة الجمعة نفتتحه بقول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة سابقا والأمين العام لـ"البيجيدي" في الولاية الماضية، إنه يستغرب شمل إحدى ماركات الحليب ونوعا من المياه المعدنية بحملة للمقاطعة رغم غياب أي زيادة في الأسعار.

وأضاف بنكيران، في تصريح لـ"أخبار اليوم"، أنه يمكن فهم دواعي مقاطعة علامة تجارية بسبب التغيرات المستمرة التي تعرفها أسعار المحروقات في البلاد، وواصل: "تأكدت من أن ماركة الحليب والمياه المعدنية لم تشهد أي زيادة، ما أثار استغرابي".

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة السابق إن الاستعجال وسم اتهام حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الحملة التي تواكبها حملة إعلامية غير معتادة في مثل هذه التحركات.

الإصدار الورقي قال إن العاصمة الكونغولية برازافيل تستعد لاستقبال الملك محمد السادس ضيفا خاصا على القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات اللجنة الخاصة بالمناخ في "حوض الكونغو"؛ وذلك بعدما أعلن الرئيس مشاركة ملك المغرب في الموعد المنعقد نهاية الأسبوع الجاري، وما أعقب ذلك من نشر قرار في الجريدة الرسمية، بالمملكة، يفعّل فتح سفارة للرباط في برازافيل.

الجريدة تطرقت إلى تصعيد جديد للبوليساريو في الصحراء، إذ تبني الجبهة الانفصالية الأنفاق، وتتدرب ميليشياتها المستقرة في الجزائر على حرب العصابات، كل ذلك تزامنا مع خلافات أعضاء مجلس الأمن الأممي بخصوص مضامين مشروع القرار الخاص بالأقاليم الجنوبية.

وتذكر "المساء" أن معطيات مسربة كشفت تدرب التنظيم على مخطط "المظلة الصامدة" لمواجهة القوات المسلحة الملكية، وقد وصل الرفع من الأهبة إلى خوض تمارين قتالية في أنفاق مجهزة بالتهوية والإنارة والرصد والمراقبة، بينما الجزائر تنقل مرتزقين من جنوب الصحراء الإفريقية إلى تيفاريتي وبئر لحلو.

في اليومية نفسها نشر أن ملف الشهادات الطبية التي استعملها أشخاص في نزاعات قضائية بالدار البيضاء، مدعين العجز البدني للزج بخصومهم وراء القضبان، قد عرف تطورا جديدا باستماع المحققين إلى طبيب معروف بمستشفى مولاي يوسف، وذلك عقب ورود اسمه على لسان مشتكين، بتزامن مع تقديم هؤلاء الضحايا ملتمسات استعجالية إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، لإيفاد لجان تفتيش نحو فضاء تسليم الشواهد.

اللاعب السنغالي الدولي السابق الحاج ضيوف، في بلاغ، استغرب مزاعم مقربين من رئيس "فيفا" بوجود قرابة بينه وبين فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تكتب "المساء"، وقال "سفير ملف الترشح المغربي لاستضافة مونديال 2026" إن اسم ضيوف يحمله الكثير من أبناء وطنه، وأضاف: "سأدافع عن حظوظ المغرب في تنظيم كأس العالم، وهذه الادعاءات سخيفة جدا".

أما "الأحداث المغربية" فقالت، نسبة إلى مصادر مطلعة، إن الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة سيكون فرصة للحسم في الاستقالة التي سبق أن تقدم بها الأمين العام إلياس العماري، وذلك بعدما راسل القيادي ذاته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة "برلمان البام"، من أجل عقد دورة استثنائية لهذا الجهاز.

وقال الناطق الرسمي باسم التنظيم، خالد أدنون، إن المراسلة كانت منتظرة للحسم في إمكانية الذهاب إلى مؤتمر وطني استثنائي ينتخب أمينا عاما جديدا.

في أخبار الحوادث اهتم المنبر بتمكن مصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية بفرقة الشرطة القضائية في آنفا، وسط الدار البيضاء، من توقيف مشتبه في قيامه بابتزاز وتهديد ضحايا بواسطة صور خليعة يتوعد بنشرها على الإنترنيت. وجاء التدخل بناء على شكايات ثلاث إناث نالت منهن الكاميرا على "فيسبوك" و"واتساب" وأضحين مطالبات بتقديم أموال للظنين.

"الأحداث المغربية" ذكرت، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بتطوان تنتظر منير الرماش ومراد بوزياني، أشهر محكومين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، والمدانين بـ20 سنة لكل منهما، للنظر في ملف محمد الشعايري، أقدم مبحوث عنه في المنطقة، والذي اعتقل شهر دجنبر الماضي، في كمين نصب بطنجة بعد فراره من حفل زفاف ابنته. وجرى نقل الرماش وبوزياني من سجن سلا من أجل مواجهة العنصر الثالث خلال الجلسة المقبلة من سير محاكمته.

الحكومة الكولومبية تنفي وجود تمثيلية دبلوماسية للبوليساريو على أراضيها، حسب "العلم"، التي نقلت مضامين بلاغ لوزارة العلاقات الخارجية في بوغوتا يدحض نيل مختار البويهي مبويرك صفة "سفير صحراوي". وذكر المصدر أن كولومبيا جمدت، منذ سنوات مضت، اعترافها بالجمهورية المعلنة من تندوف.

اليومية ذاتها كتبت أن ثلث إنتاج الزيتون في المملكة يتم على أراضي جهة فاس مكناس، حيث يتم غرس أشجار زيتون من السلاسل الأكثر تنافسية على الصعيد الوطني، موزعة على ما يعادل 34% من هذه الأغراس المتواجدة في المغرب، ما يدر 487 ألف طن من الزيتون عند حلول موعد جني الغلال.

وأضافت "العلم" أن هذه الجهة تتوفر على 345 وحدة لعصر الزيت و15 منشأة للتعليب، دون احتساب قرابة 1000 معصرة تقليدية.