الإعلامي المغربي محمد التميمي في ذمة الله

هسبريس من الرباط

وافت المنية، مساء اليوم الخميس، بإحدى مصحات مدينة الرباط، الإعلامي محمد التميمي، رئيس التحرير بقناة ميدي1 تيفي؛ وذلك بعد معاناة مع مشاكل صحية على مستوى شرايين القلب.

ويعد محمد التميمي أحد الوجوه التلفزيونية المعروفة وطنيا بتقديم نشرة الأخبار، خصوصا في فترة التسعينيات، كما سبق له أن خاض تجربة في إحدى القنوات الإيرانية، ليعود بعدها إلى الاشتغال في القناة الأولى، ثم قناة ميدي1 تيفي كرئيس تحرير.

رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.