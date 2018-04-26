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كُتّاب وآراء
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الإعلامي المغربي محمد التميمي في ذمة الله
الخميس 26 أبريل 2018 - 23:31
وافت المنية، مساء اليوم الخميس، بإحدى مصحات مدينة الرباط، الإعلامي محمد التميمي، رئيس التحرير بقناة ميدي1 تيفي؛ وذلك بعد معاناة مع مشاكل صحية على مستوى شرايين القلب.
ويعد محمد التميمي أحد الوجوه التلفزيونية المعروفة وطنيا بتقديم نشرة الأخبار، خصوصا في فترة التسعينيات، كما سبق له أن خاض تجربة في إحدى القنوات الإيرانية، ليعود بعدها إلى الاشتغال في القناة الأولى، ثم قناة ميدي1 تيفي كرئيس تحرير.
رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - عبدالله فاس الخميس 26 أبريل 2018 - 23:43
ان لله وان اليه راجعون اللهم انكان محسنا فزد في حسناته وان كان موسيئا فتجاوج عن سيئاته وتقبله بعفوك ولا بعدلك واجعله خير سلف لخير خلف ولا حولة ولاقوة الا بالله
2 - ابن حطان الخميس 26 أبريل 2018 - 23:45
رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
3 - محمد الزموري الخميس 26 أبريل 2018 - 23:46
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لنا وله ورحمه الله تعالى .
4 - من الغربة الخميس 26 أبريل 2018 - 23:54
رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون
5 - يوسف مفتوح الخميس 26 أبريل 2018 - 23:54
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمه وارزق عاءلته الصبر.كل نفس ذائقة الموت
7 - محند الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:01
كان رحمه الله متمكنا في عمله ومحبوبا عند الجميع وانا الله وانا اليه راجعون .
8 - احمد الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:02
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعل ياربي قبره روضة من رياض الجنة
10 - حزين الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:06
صاحب الصوت الرخيم رمز التواضع والعفوية إلى جوار ربه رحمه الله وعفا عنه وتقبله عنده آمين
11 - متتبع الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:07
إن لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .
12 - زميلة الجمعة 27 أبريل 2018 - 00:08
سي محمد تميمي الزميل المحترم والخلوق ، مهني حتى النخاع ، كان ضليعا في كل مايتعلق بالشأن الدولي ، محلل متميز وله نبرة صوت إخبارية تميز بها بين زملاءه الصحفيين. رحمه الله واسكنه فسيح الجنان. تعازينا الحارة لعائلته وبالخصوص لابنه رضا. إنا لله وإنا إليه راجعون
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