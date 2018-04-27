عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- العثماني يعرض زيادة 300 درهم، والنقابات ترفض. عشية احتفالات فاتح ماي، سلمت الحكومة النقابات مشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019. كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل.

- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة رسميا قضاء السلطات المغربية على مرض الملاريا، الذي كان يهدد في السابق حياة آلاف الأطفال في المملكة. وأكدت المنظمة الأممية قضاء ست دول بشكل نهائي على هذا المرض، وهي المغرب وتركمنستان وأرمينيا والمالديف، وسريلانكا وقيرغيزستان.

* المساء:

- في تطور جديد في ملف الشهادات الطبية المزورة، التي استعملها أشخاص في نزاعات قضائية من أجل الزج بخصومهم داخل السجن، علمت الصحيفة أن الفرق الأمنية المكلفة بالتحقيق في الملف استمعت إلى طبيب معروف يعمل داخل مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، بخصوص ورود اسمه على لسان مجموعة من المشتكين، الذي كانوا ضحايا شهادات طبية مزورة. والضحايا راسلوا أيضا وزراء الصحة والداخلية والعدل لفتح أبحاث إدارية بالتوازي مع البحث القضائي في الملف.

- أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من المغاربة الحاملين للجنسية الأمريكية حلوا خلال الأيام القليلة الماضية بالمغرب على وجه السرعة، من أجل التصرف في الأموال التي كانوا يودعونها في البنوك المغربية، بعد اقتراب تطبيق قانون يفرض على الأمريكيين أداء الضرائب عل الأموال، التي يتوفرون عليها في حسابات بالخارج حتى داخل بلدانهم الأصلية. وأوضحت االمصادر ذاتها أن عددا من مغاربة أمريكا، ومن أجل مواجهة تأثيرات القرار الصادر في واشنطن، عمدوا إلى اقتناء عقارات بالمغرب وإغلاق حساباتهم البنكية التي كانت جارية داخل البنوك المغربية.

* الأحداث المغربية :

- الحكومة تناقش سنة من عمرها. تعقد الحكومة اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة حصيلة عملها منذ تنصيبها قبل سنة. وقد أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن هذا الاجتماع خلال انعقاد المجلس الأسبوعي لحكومته. واعتبر العثماني أن الاجتماع سيكون أيضا مناسبة للتقييم من خلال الوقوف على "الجوانب والمجالات التي يمكن أن نطور فيها الأداء ونحسنه ونرفع وتيرة إيقاعه لنكون في مستوى انتظارات المواطنين".

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن القانون الخاص بالكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحديث المنظومة القانوينة والتظيمية في مجال الأعمال وتبسيط المساطر، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وتحديث الاقتصاد والإدارة عموما، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية.

* العلم:

- بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالإجهاض قبل أزيد من ثلاث سنوات، لم يعد المتتبعون لملف الإجهاض السري يسمعون عنه أي شيء، مما دفع دكتور النساء والتوليد، شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إلى مراسلة رئيس الحكومة متسائلا عن مصيره. ومن المتوقع أن تنطلق في 15 ماي المقبل المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 10-16، الذي يقضي بتغييير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المتضمنة لتوسيع الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض.

- وجهت الحكومة الكولومبية صفعة قوية لجبهة البوليساريو الانفصالية بتجديد موقفها حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن +الجمهورية الصحراوية+ المزعومة "لا تتوفر على أية تمثيلية دبلوماسية أو سفير" في كولومبيا. وأكدت وزارة العلاقات الخارجية، في بيان حقيقة نشرته مؤخرا، حول تواجد شخص في بوغوتا، يدعى مختار البويهي مبويرك ويزعم أنه "سفير صحراوي في مهمة بكولومبيا"، أن الحكومة الكولومبية "جمدت" منذ عدة سنوات اعترافها ب +الجمهورية الصحراوية+ المزعومة، وأن "هذه الأخيرة ليست لها أية تمثيلية دبلوماسية أو سفير معتمد لدى الحكومة الكولومبية".

* بيان اليوم:

- قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن تنزيل النص التشريعي الجديد المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، يتطلب رؤية استراتيجية محددة في مجال التكوين الأساسي والمستمر، تتيح للقضاة وكل مهنيي العدالة والشركاء تنويع وتطوير خبراتهم وتجاربهم. وأضاف السيد مصطفى فارس، في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة العدل بالرباط حول الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أن هذا اليوم الدراسي "يوثق لحدث قانوني متميز ذي مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة".

- أعلنت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية استهلاك منتجات الحليب. وستجوب هذه الحملة 23 مدينة مغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 أبريل إلى 19 يوليوز المقبل، في شكل معرض متنقل، يهدف إلى تقديم المعلومات للعموم وتحسيس المواطنين بأهمية استهلاك الحليب ومشتقاته وفوائده بالنسبة للصحة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أي نية للاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والإنجليزية بالجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وجاء في بيان حقيقة للوزارة أنه "على إثر إفادة إحدى القنوات التلفزية بخبر تناقلته عنها بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعتزم الاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والإنجليزية بالجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن الوزارة تنويرا للرأي العام الوطني والتعليمي، تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، من مصالحها المعنية المسؤولة، قبل أن تعمد إلى نشر أخبار زائفة".

- أعلن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، الرئيس الحالي لمرصد الصحراء والساحل، يوم الأربعاء بنواكشوط، أن المغرب سيحتضن سنة 2019 الدورة 24 لمجلس إدارة المرصد. وقال السيد الحافي، في تصريح صحفي، في ختام أشغال الدورة ال23 لمجلس إدارة المرصد، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية، يومي 24 و25 أبريل الجاري، إن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنها ستتمحور حول ملاءمة استراتيجية المرصد مع التحديات الكبرى المطروحة على بلدان منطقة الصحراء والساحل في أفق سنة 2030.

* رسالة الأمة:

- أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الأربعاء بالمنطقة الحرة لطنجة، أن المغرب يراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة. وأبرز الوزير، في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع السيارات، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "سنتجاوز إلى حد كبير الـ 100 مليار درهم من رقم معاملات التصدير المتوقع في أفق 2020، لكنني أريد أن أتخذ رهانا جديدا وأرفع العتبة إلى 200 مليار درهم في التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025".

- كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال الولاية السابقة، إلى مديرية الأدوية والصيدلة، عن معطيات مقلقة بشأن وضعية هذا المرفق العمومي التابع لوزارة الصحة، حيث رصد التقرير والعديد من الاختلالات والنواقص. والأمر يتعلق بمستلزمات طبية بدون مراقبة وفوضى في الأسعار.

* آخر ساعة :

- تمكن مغاربة العالم من تحويل ما يناهز 75 مليار درهم إلى المملكة في ظرف سنة واحدة، وهو ما مكن البلد من احتلال مرتبة متقدمة في قائمة البلدان التي لها تحويلات مالية من طرف المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية. وسجل تقرير حديث حول "موجز الهجرة والتنمية" صدر عن البنك الدولي، أن هذه التحويلات مكنت المملكة من التمركز في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا، والثالثة على صعيد العالم العربي.

- وجه الأمين العام للأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، دعوة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب. وجاء طلب الأمين العام "تبعا لمخرجات الدورة ال22 للمجلس الوطني، وبناء على مقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي للحزب".

* لوماتان:

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الخميس 26 أبريل 2018، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن). وتندرج جلسة العمل هاته في إطار التتبع الدوري والمنتظم لجلالة الملك لمختلف مراحل تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

- تستعد الحكومة لتفعيل صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المنصوص عليه في برنامج التعاون الثاني المبرم بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية. ويتم حاليا العمل على تعيين مدير للبرنامج لدعم وكالة مؤسسة تحدي الألفية-المغرب لتفعيل هذا الصندوق، الذي يشتمل على 30 مليون دولار.

* ليكونوميست :

- وقعت فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء اتفاقية شراكة مع مؤسسة "إيتيك كونسيلت". وستضطلع هذه الاتفاقية بدور هام على مستوى تفعيل الأنظمة الإيكولوجية المخصصة للكيمياء وشبه الكيمياء، والتي تم توقيع عقود الأداء الخاصة بها في 17 دجنبر 2017.

* أوجوروي لوماروك:

- توقع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء الجهات اليوم الجمعة على ميثاق تفعيل الخطة الوطنية للتشغيل. وجاء هذا الإعلان في بداية أشغال مجلس الحكومة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. ويعتزم هذا البرنامج إحداث 1.2 مليون منصب شغل بحلول سنة 2021، وأكثر من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة. ومن المقرر، اتخاذ تدابير أخرى، تتعلق بمجال التكوين وتحسين نظام البكالوريا المهنية، وإدخال موضوعات تعزز روح ريادة الأعمال.

- تنظم مجموعة الطالب المغربي من 26 إلى 29 أبريل الجاري الدورة ال27 للمنتدى الدولي للطالب، الذي سينعقد في معرض الدار البيضاء الدولي. ويشارك في هذا الاجتماع السنوي أكثر من 750 مشارك ا من 25 بلدا. وستكون جميع القارات ممثلة في هذا الحدث الدولي.

* البيان :

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن وزارته تتكفل بأزيد من 770 ألف مريض بداء السكري في مرافق الرعاية الصحية الأساسية التابعة للوزارة. وأوضح السيد الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي بالبرلمان، أن 60 في المئة من المرضى يستفيدون من خدمة نظام راميد، وأزيد من 380 ألفا منهم يتلقون العلاج بالأنسولين، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري الذين تلقوا العلاج على مستوى المؤسسات الصحية الأولية تضاعف ثلاث مرات من سنة 2005 إلى سنة 2017، حيث انتقل من 226 ألفا إلى 770 ألفا.

- على بعد بضعة أيام عن فاتح ماي، موعد التوصل إلى اتفاق اجتماعي، لم يحرك الحوار الاجتماعي ساكنا. ومنذ أول مقترح حكومي قدمه وزير الشغل، محمد يتيم، تمسك جميع الشركاء الاجتماعيين بمواقفهم.

* لوبينيون:

- إشكالية السلامة في أوراش البناء لاتزال قائمة. والإحصائيات الرسمية لوزارة الشغل الإدماج الاجتماعي مقلقة: فقد تم تسجيل 43 ألفا و153 حادثة مميتة خلال الفترة 2005-2014.

- قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إنه تم إعطاء الانطلاقة لـ15 ألفا و21 كلم من الطرق المبرمجة في البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية إلى غاية متم سنة 2017 أي بنسبة 96 في المئة. وأوضح السيد بوطيب، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، أنه تم فتح 13 ألف و500 كلم من هذه الطرق في وجه حركة المرور، رافعة بذلك نسبة الولوج في العالم القروي إلى حوالي 79 في المئة.

* ليبيراسيون:

- دعا تقرير برلماني قدمت أهم مضامينه، يوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إلى وضع استراتيجية وطنية لإصلاح وصيانة الطرق القروية تكون ملزمة لكل الأطراف. وأوصى التقرير، الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، بضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور الأولي للمشاريع الطرقية، وذلك في ما يخص التنزيل المادي للبرامج المستقبلية المتعلقة بالطرق القروية، وكذا فصل المشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق.

- وقع برلمان المملكة المغربية وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة للتفاهم، تروم إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين الطرفين. وتنص هذه المذكرة، على تفعيل صفة عضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب لفائدة برلمان المملكة المغربية بمجلسيه، مع ما يترتب عن ذلك بالنسبة لبرلمان المملكة المغربية من حقوق وواجبات منصوص عليها في النظام الداخلي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وكذا شروط المشاركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.