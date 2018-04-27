جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها رغبة غالبية دول الاتحاد الأوروبي ربط الدعم المالي ب"سيادة القانون" ما يمس مصالح بولونيا، وأبرز التحديات التي تواجهها رابطة الدول المستقلة، ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني، والانتخابات السابقة لاوانها في تركيا.

ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن "رفض بولونيا رغبة غالبية دول الاتحاد الأوروبي ربط الدعم المالي ب"سيادة القانون" له ما يبرره ،في ظل الخلاف القائم بين بروكسل ووارسو حول الاصلاح التشريعي لمجال القضاء ،الذي تعتبره المفوضية الأوروبية محاولة لتقويض استقلالية القضاء ،فيما تعتبره بولونيا رسميا "شأنا داخليا"".

وأضافت أن "سعي المفوضية الأوروبية الى حشد التأييد لإقرار آلية تربط تقديم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي بعد عام 2020 بسيادة القانون في الدول الأعضاء، موجه ضد بولونيا وهنغاريا بالخصوص ،بسبب إصرار حكومتيهما على تنزيل استراتيجياتهما في المجال السياسي والديموقراطي ،وهو ما تراه الدول الكبرى في المنتظم سلبيا ".

واعتبرت صحيفة "غازيتا برافنا " أن المفوضية الأوروبية "بإثارتها مسألة ربط ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات القادمة بسيادة القانون ،تجر دول الاتحاد الأوروبي الى مواجهة مباشرة ،كما أن رغبة المفوضية محاولة "تأديب" دول بعينها لاتخاذها منحى مخالفا ومختلفا في تدبير شؤونها الداخلية ".

وأبرزت أن "الآلية ،التي تود المفوضية الأوروبية إقرارها ، تتجاوز صلاحيات المؤسسات الأوروبية" ،مشددة على أن "مثل هذه القرارات يجب أن تكون محل نقاش سياسي عميق بين الدول الأعضاء وحوار بناء يجنب الاتحاد الأوروبي المزيد من الخلافات ،خاصة بعد انسحاب بريطانيا المرتقب بعد سنة 2019 ".

ومن جهتها ،اعتبرت صحيفة "ناش دجيينيك " أن الدعم المالي المخصص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "هو حق مكتسب لا يحق لأي مؤسسة أوروبية أو أية دولة من دول المنتظم استعماله ورقة ضغط ضد الدول ،التي تختلف معها في توجهاتها العامة ،ولها تصوراتها في معالجة القضايا المعقدة ،مثل الهجرة والسوق المشتركة وإعادة هيكلة المنتظم، بأسلوب مغاير أكثر واقعية" .

ورأت الصحيفة أن "حق الاستفادة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ودعمه المالي يجب أن يكون متساويا بين كل الدول ،باعتبار أن كل الدول لها نفس الحقوق ونفس الواجبات وفقا لمبادئ ومقتضيات معاهدة الاتحاد الأوروبي ،وفي حالة إصرار المفوضية الأوروبية على تنزيل آلية الدعم المالي الجديدة ،فإنها تفتح الباب على مصراعيه لمواجهات بين الدول الأعضاء لا أحد يستطيع التكهن بتداعياتها ".

وفي اليونان تناولت الصحف استقالة ستاماتيس كريميزيس مدير وكالة الفضاء اليونانية أشهرا قليلة بعد تعيينه في منصبه.

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن هذا العالم اليوناني البارز استعرض في رسالة استقالته ”غياب الشفافية والكفاءة في إدارة الحكومة لهذه الوكالة“. وأضافت الصحيفة أنه اعتبر أن القرارات السياسية الأخيرة للحكومة ”ألغت في واقع الأمر سبب وجود هذه الوكالة وحولتها لبنية بيروقراطية غير جذيرة بالثقة ،خاضعة لهيمنة السياسي“.

وأشارت إلى أن الاطقم العلمية بالوكالة سرعان ما وجدت نفسها رهينة مسؤولين سياسيين من قبيل الأمين العام للاتصالات ووزير الاتصالات ،الذي اصبح يقوم بدور "قيصر الفضاء" في اليونان ، على الرغم من أنه ليس لديه معرفة أو خبرة في هذا المجال.

ومضت الصحيفة أن المدير المستقيل وضع تقييما كارثيا حيث اكتشف ”ميلا واضحا لتشجيع الأعمال دون تقييم، وبدون استحقاق، بعيدا عن المعايير الدولية ، من أجل خدمة الأجندات الشخصية، وإطباق السيطرة على الوكالة من قبل السلطة الحكومية“.

صحيفة (تو فيما) اليونانية ،كتبت من جانبها ”لقد أدرك ستاماتيس كريميزيس ،الذي استقال من رئاسة وكالة الفضاء اليونانية، في ظرف قياسي ،أن حكومة سيريزا لا يمكنها أن تتسامح مع العلماء ذوي النزاهة“ ،مضيفة ”يبدو أن السيد ستاماتيس كريميزيس الذي لديه سجل خبرة حافل في وكالة ناسا ،كما عمل كمستشار للرؤساء الأميركيين ، كان بالنسبة للحكومة أقل خبرة ومعرفة مما كان مطلوبا لإنشاء برنامج الفضاء اليوناني“.

وأضافت ”ليست هذه هي المرة الأولى ، وربما ليست الأخيرة ، التي تكرر فيها حكومة سيريزا ممارسات الماضي الأكثر رعبا .. لطالما رفعت شعار الشفافية والاستحقاق واتهمت النظام السياسي "القديم" بالفساد فيما تتابع حاليا تنفيذ أسوأ من ذلك“.

وانتقدت الصحيفة وزير المواصلات باباس قائلة ”يبدو أن لديه معرفة أكبر بالفضاء ، وأكثر خبرة في الإدارة الاقتصادية والعلمية لهذه البرامج ، من السيد ستاماتيس كريميزيس ، ويريد أن يسيطر تماما على جميع البرنامج مع آليته السياسية. إن لديه فائضا من الغطرسة والغلظة“.

وفي تركيا ذكرت (ديلي الصباح) أن أحزاب المعارضة ستبذل كل جهد ممكن للتقدم للانتخابات المبكرة ل 24 يونيو المقبل ”لأنها تعرف أنه ليس لها مكان في الساحة السياسية الا بإيجادها لمرشح قوي لمنافسة الرئيس أردوغان ".

وأضافت أنه على الرغم من أن التاريخ المتقدم لهذه الانتخابات "جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأحزاب المعارضة ، فليس لديهم خيار سوى أن يبذلوا قصارى جهدهم وإقناع الناخبين“.

ومضت قائلة "في غياب القدرة على فهم الحقائق الاجتماعية والفوارق الموجودة يكافح اليسار للعثور على مرشح يستطيع أن يحصد الأغلبية“.

وقالت إن حزب الشعب الجمهوري أبرز قوى المعارضة يخطط مجددا لدعم مرشح مفلس على غرار انتخابات 2014 ،حيث تم ترشيح الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو ،وهو ما اعتبره الكثيرون "من أعراض الإفلاس الفكري لليسار التركي".

صحيفة (حريات) ذكرت أن حزب الشعب الجمهوري، وحزب السعادة والحزب الصالح حافظت على قنوات متعددة للحوار لتحديد التحالفات والمرشحين ضد الرئيس أردوغان، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على مرشح مشترك.

ووفقا للصحيفة، فإن حزب السعادة يريد تقديم عبد الله غول، الرئيس السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الى جانب أردوغان ثم ابتعد لاحقا عن الحياة السياسية منذ تركه منصبه في عام 2014 ،كمرشح مشترك للمعارضة.

صحيفة (ييني شفق) كتبت أن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أعلن في مؤتمر صحافي الخميس، دعمه لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،كما أكد أنه لن يمارس السياسة إلا تحت سقف حزب العدالة والتنمية.

وفي روسيا، أبرزت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد السكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة ، سيرجى ليبيديف، أن "التهديد الرئيسي الذي تواجهه رابطة الدول المستقلة هي الأعمال المدمرة للغرب بقيادة الولايات المتحدة ،التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع في المجالين العسكري والسياسي".

ونقلت عنه قوله أن عددا من الدول الغربية "تحاول القيام بمحاولات فجة لتعزيز مصالحها الخاصة وإحداث الفوضى" ، معتبرا أن الضربة العسكرية الثلاثية الأمريكية البريطانية الفرنسية الأخيرة على سوريا "تقوض نظام العلاقات الدولية برمته".

واعتبر ليبيديف، بحسب الصحيفة، أن أبرز التحديات المشتركة المطروحة اليوم تتمثل في "الإرهاب الدولي والتطرف والاتجار غير المشروع في المخدرات ،وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر".

من جهتها، توقفت صحيفة (ذو موسكو تايمز) عند تطورات الوضع في أرمينيا، ونقلت تأكيد زعيم المعارضة الأرمينية، نيكول باشينيان، الأربعاء، أنه "حصل على تأكيدات من مسؤول روسي بأن موسكو لن تتدخل في الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد".

وأضافت الصحيفة أن باشينيان قال للمتظاهرين ،الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة يريفان ،"لقد عقدت اجتماعا مع مسؤول من موسكو وحصلت على تأكيدات بأن روسيا لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأرمينيا"، مسجلة أن موسكو تعتبر يريفان حليفا مقربا لها ،وترى أنه "يتعين على القوى السياسية في أرمينيا ضبط النفس وحل الأزمة عبر الحوار".

وفي النمسا، كتبت صحيفة (دير ستاندار) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب، عقب الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة، عن "تشاؤمه إزاء مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما حاول إقناع الرئيس الأمريكي بقبول الاتفاق في صيغة أكثر شمولية".

واعتبرت الصحيفة أنه "سيكون من الصعب" إعادة التفاوض بشأن الاتفاق حول إطار البرنامج النووي الإيراني ،الذي تم إبرامه في 14 يوليوز من سنة 2015 بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين إيران وممثلي مجموعة 5 + 1 ،التي تضم الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا.

وارتباطا بنفس الموضوع، أفادت صحيفة (داي بريس) أن طهران وموسكو "ترفضان جملة وتفصيلا" التفاوض حول أي اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن ماكرون أعرب عن تشاؤمه حيال فرص إنقاذ النص الحالي، وقال إن برلين ولندن والاتحاد الأوروبي أبدوا تحفظات وأعربوا عن تشبثهم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2015 ، الذي ينص على الرفع التدريجي للعقوبات ضد إيران مقابل التزامها بعدم صنع القنبلة الذرية.

وقالت الصحيفة إن المقترح الذي قدمه ماكرون لنظيره الأمريكي يتمثل في الحفاظ على النص الأصلي الذي سيصبح أحد "الركائز الأربعة للنص المقبل"، فيما تهم باقي الركائز مرحلة ما بعد سنة 2025 ، والأنشطة النووية والصواريخ الباليستية لطهران المثيرة للجدل.

ولاحظت الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يوجد مقرها بفيينا، وتقوم بعمليات تفتيش ميدانية ، أكدت في العديد من تقاريرها أن طهران "تفي بجميع التزاماتها" الواردة في الاتفاق حول برنامجها النووي.