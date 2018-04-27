رصيف الصحافة: الجنرال حرمو يحارب التعذيب داخل مخافر الدرك

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي ذكرت أن الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، يحارب التعذيب داخل مخافر الدرك، مشيرة إلى أنه وجه تعليمات إلى مصالح الدرك بمختلف تخصصاتها بضرورة احترام اتفاقيات حقوق الإنسان أثناء اعتقال المتهمين، وتطبيق القانون أثناء الاستماع إليهم في محاضر رسمية.

وورد في الخبر نفسه أن قيادة الدرك شرعت في تطبيق برنامج تكويني، يستفيد منه 150 ضابطا بالدرك الملكي بالمدرسة الملكية بعين حرودة، يحث على ثقافة حقوق الإنسان.

المنبر الورقي ذاته تطرق إلى الزيادة المرتقبة في رتب رجال الأمن، والمتراوحة بين 800 و1800 درهم، والتي تضم منحة السكن، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سينطلق العمل بها مع بداية السنة المقبلة.

"المساء" نشرت، أيضا، أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بأن تؤدي الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ممثلا للمندوبية السامية للمياه والغابات، مبلغا يصل إلى 180 ألف درهم لفائدة ضحايا خنزير بري بدوار تعزيط بالجماعة الترابية بني حسان، التابعة لدائرة بزو بإقليم أزيلال، بعد أن تسبب ذلك الخنزير البري في وفاة سيدة، وإصابة حفيدها بجروح بليغة.

الجريدة نفسها أوردت أن حكومة سعد الدين العثماني فشلت في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء. وأضافت أن المفاوضات الجارية تتجه نحو الفشل بسبب رفض الحكومة المطلق لأي زيادة في الأجور تشمل جميع الموظفين، وهو المطلب الذي تتشبث به النقابات.

أما "أخبار اليوم" فنشرت أن المغاربة ينافسون الأوروبيين والصينيين على العقارات الإسبانية، وفق ما كشفه تقرير حول الرهن العقاري سنة 2017، أصدره مكتب التسجيل العقاري الإسباني، حيث أوضح أن المغاربة من الجنسيات الست الأولى التي قامت بعملية الرهن العقاري بإسبانيا في السنة الماضية، بنسبة 4.6 في المائة، مسبوقين بالرومانيين بـ11.6 في المائة، والبريطانيين بـ9.3 في المائة، والصينيين بـ8.4 في المائة، والفرنسيين بـ4.6 في المائة، متبوعين بالألمان بـ4 في المائة.

وورد في "أخبار اليوم"، أيضا، أن ممثل إحدى العلامات التجارية التي تواجه حملة المقاطعة، هدد أصحاب محلات تجارية بمدينة وزان، رفضوا تسلم كميات من منتوجها، حتى لا يتضرر هو الآخر من تداعيات مقاطعتها.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن شرطيا بمدينة العرائش اضطر إلى إعادة أوراق سيارة أجرة إلى سائقها رغم ارتكابه مخالفتين، بعد دخول نقابي وجمعوي في قطاع سيارات الأجرة على الخط، مستغلين نفوذهما النقابي والجمعوي للضغط على الشرطي.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن سيدة بمدينة الفنيدق أقدمت على ذبح زوجها خلال نومه بفراش الزوجية، مشيرة إلى أنه تم نقل الزوج إلى المستشفى الإقليمي بالفنيدق، وبعد ذلك إلى قسم الإنعاش بالمستشفى المدني بتطوان، حيث يرقد في حالة حرجة، فيما تم اعتقال الزوجة وإحالتها على مصحة الطب النفسي في انتظار نتائج الخبرة الطبية.

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي ذكرت، نسبة إلى مصادر إعلامية من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، يطالب الانفصاليين بالانسحاب من الكركرات، وعدم نقل مقرهم إلى بئر لحلو. كما ينص القرار ذاته على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو).

كما كتبت "الاتحاد الاشتراكي" أن حملة المقاطعة، التي طالت منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب احتجاجا على غلاء الأسعار، تحظى باهتمام متزايد، وتثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي، فضلا عن دوافعها.

ونختم من "العلم"، التي كتبت أن المرأة في الأمثال الشعبية لها صفات قدحية وصور نمطية، وهو ما ينطوي على إجحاف وتمييز في حقها. وكشفت أن بعض الأمثال مأخوذة من المجتمعات العربية مثل "البنت والخادم رأيهما عادم"، و"ظل راجل ولا ظل حيطة"، و"موت البنات من المكرمات"، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه الأمثال تعكس ثقافة الشعوب ومواقفها المعلنة من المرأة، مما يرسخ ثقافة الإقصاء، تضيف "العلم".