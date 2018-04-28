عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- أعلن المندوب السامي لإدارة السجون، محمد صالح التامك، أنه يسعى لتوفير الحماية القانونية للموظفين العاملين في السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم. ويأتي هذا الإجراء في سياق التهييء لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي سيحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد إعادة تنظيمه، وذلك بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري.

- تسلمت النقابات من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع اتفاق عشية احتفالات فاتح ماي، يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019. كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل، لتشمل ستة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2018.

* المساء:

- فشلت حكومة سعد الدين العثماني في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء، حيث تتجه المفاوضات الجارية نحو الفشل بسبب رفض الحكومة المطلق لأي زيادة في الأجور تشمل جميع الوظفين، وهو المطلب الذي تتشبث به النقابات. وأكدت مصادر من داخل لجان الحوار الاجتماعي أن المفاوضات لم تنقطع، وأن الاتصالات تستمر إلى غاية ليلة فاتح ماي، على أمل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إعلان الزيادة العامة في الأجور.

* الأحداث المغربية :

- كشفت دراسة أنجزتها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن الخصاص السنوي في السكن الاقتصادي والمتوسط بلغ 400 ألف وحدة، فيما يسجل القطاع 180 ألف طلب جديد على السكن سنويا، وأن مليونا ونصف أسرة يبحثون عن السكن بشكل منتظم، ثلثهم يسعى للإقامة في شقق المدن الكبرى. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية ملاك السكن هم من الفئة العمرية 30-45 سنة، وهو رقم يمثل 22 في المئة من مجموع سكان المغرب، فيما الفئة العمرية 15-30 سنة، التي تشكل 27 في المئة من الساكنة، ستصبح أول فئة ترغب في السكن خلال سنوات، ما يعني أن الطلب سيتزايد.

- صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم إحداث هيئة جديدة في هيكلة وزارة التربية الوطنية في ما يهم الهيئات المكونة لموظفي الوزارة تتمثل في "هيئة التدبير التربوي والإداري". ومن شأن هذه الهيئة الجديدة، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "تسوية وضعية 13 ألف إطار تربوي وتحقيق الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي للأطر التربوية".

* العلم:

- عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن رفضه لمشروع الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي قدمه رئيس الحكومة في إطار خلاصات الحوار الاجتماعي، لـ"عدم استجابته لمطلب تحسين الدخل والذي لا يرقى إلى الاحتياجات الحقيقية للشغيلة المغربية، مع إغفاله لتحسين الدخل لعاملات وعمال القطاع الخاص". ودعا الاتحاد النقابي كافة مناضلاته ومناضليه إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لإنجاح تظاهرة فاتح ماي، واعتبارها أولى أشكال النضال ضد التسويف الحكومي.

- تم يوم الخميس بمكناس، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية، تهدف إلى إحداث (القرض الفلاحي للمغرب للتأجير)، والذي سيكون فرعا للمجموعة البنكية خاصا بالتأجير. وستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشاراتها للقرض الفلاحي للمغرب للتأجير، فيما يخص تصور نموذج أعماله، ومقترحاته بغاية دعم القطاع الفلاحي. وسيعمل القرض الفلاحي للمغرب للتأجير، غداة إنشائه، على خدمة كل قطاعات الأنشطة الفلاحية، لكنه سيركز أساسا على العروض الخاصة بالفلاحين، والصناعيين- الفلاحيين.

* بيان اليوم:

- أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن التحاق الحكومة المغربية رسميا بمبادرة الحكومة المنفتحة، التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة. وذكر السيد الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الأخير استمع إلى إفادة تتعلق بالإخبار الرسمي للحكومة المغربية، خلال هذا الأسبوع، بالتحاقها الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة التي أطلقتها 8 دول مؤسسة في 20 شتنبر 2011، وهي المبادرة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة، وقدرتهم على الاطلاع وتتبع أنشطة وعمل الحكومة ومشاركتهم في اتخاذ القرار العمومي.

- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والترويج للنموذج المغربي تشكلان أولويتي الديبلوماسية الوطنية. وأوضح السيد بوريطة، في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة نظمت حول "دبلوماسية المجتمع المدني وعالم الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة"، من طرف النادي الدبلوماسي المغربي بمناسبة الذكرى الـ62 لإحداث وزارة الشؤون الخارجية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في مختلف خطاباته، على انفتاح الدبلوماسية المغربية على محيطها، لاسيما على فاعلي المجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر موقعها على الإنترنت، مكتبة افتراضية متخصصة في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، الذي يوافق 23 أبريل من كل سنة. وأفاد بلاغ للجنة، أمس الجمعة، بأن هذه المكتبة الافتراضية تحتوي على المئات من الوثائق القابلة للتحميل، مشيرا إلى أنه سيتم إغناؤها باستمرار، على أمل أن تصبح لاحقا مرجعا وطنيا للوثائق المتخصصة في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

- أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي شهد تحسنا في مجموع فروع الأنشطة خلال شهر مارس 2018. وتظهر نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي لشهر مارس ارتفاعا، من شهر لآخر، في الإنتاج والمبيعات، وكذا تحسنا في الطلبيات مع أن دفتر الطلبيات بقي في مستوى أقل من العادي. وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، فإن نسبة استعمال القدرات ستستقر في حدود 60 في المئة.

* رسالة الأمة:

- أعلن رؤساء وممثلو البرلمانات الوطنية المشاركون في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، يوم الخميس بالرباط، عن تأسيس "الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و"الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي". وحسب البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين، أكد المشاركون أن تأسيس هاتين الشبكتين يروم تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية، وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي، وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية.

- الحوار الاجتماعي .. كشف مشروع "اتفاق ثلاثي الأطراف" عن تفاصيل العرض الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة لزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتضمن المشروع ستة محاور تشمل "ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته"، و"تحسين الدخل"، و"القطاع الخاص"، و"القطاع العام"، و"إصلاح منظومة التقاعد"، و"التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي". وعبرت المركزيات النقابية عن "رفضها" للعرض الحكومي، واصفة إياه بـ"الضعيف والهزيل".

* لوبينيون:

- الخزينة تقترض أكثر من السوق المالية المحلية .. والنتيجة حجم الدين الداخلي يواصل ارتفاعه حيث بلغ 549,7 مليار درهم متم فبراير 2018، أي بارتفاع 10,6 ملايير درهم أو 2 في المئة مقارنة مع السنة المنصرمة. وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها حول الظرفية المنشورة في 26 أبريل، بأن المعدلات المطبقة في السوق الأولية لسندات الخزينة شهدت ارتفاعا متم فبراير 2018.

- أعرب رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز فيرناندو ميزا، عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا عزم برلمان المجموعة إصدار توصية قبل نهاية ماي المقبل تدعم جهود المملكة المغربية في حل الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية وفي استتباب السلم والاستقرار بالمنطقة. وأكد ميزا، عضو البرلمان الشيلي، خلال مباحثات أجراها مع السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالرباط، أن زيارته الحالية للمملكة هي بمثابة رسالة تضامن وتقدير من برلمان مجموعة دول الأنديز للمملكة المغربية.

* ليبيراسيون:

- أكد رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة السيد بولقاسوم حيدرة، ريادة المغرب في دعم العمل الإفريقي المشترك. وأضاف حيدرة، خلال مباحثات مع السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن الاتحاد يعول كثيرا على دعم المغرب وريادته داخل القارة من أجل الدفع بالعمل المشترك بين هذه المجالس إلى مستويات أرقى من التشاور والتعاون.

* البيان:

- قال رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، مصطفى البكوري، يوم الخميس بالرباط، إن حرص جلالة الملك على تتبع مدى تقدم إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ينبع من علاقة القطاع الوثيقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وأهميته في تحقيق الاندماج القاري. وأوضح السيد البكوري في تصريح للصحافة، عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك، والتي خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، أن جلالته عبر خلال هذا الاجتماع عن ارتياحه لمدى تقدم هذه المشاريع، وانه أعطى توجيهاته السامية لمختلف الفاعلين في هذا القطاع من أجل مواصلة التعبئة قصد بلوغ الأهداف الطاقية والبيئية المتوخاة من خلال الإستراتيجية الوطنية الطاقية.

- قال وزير الفلاحة الغابوني، بيندي ماغانغا موسوفو، أول أمس الخميس بليبروفيل، إن المغرب، الذي يتوفر على خبرة حقيقية في المجال الفلاحي، يشكل مصدر إلهام للغابون. وأكد وزير الفلاحة الغابوني، على هامش الاجتماع ال14 لأرضية الشراكة الخاصة بالبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا، أن المغرب يتوفر على خبرة حقيقية في المجال الفلاحي، خاصة في قطاع البذور الزيتية. وقال إن "هناك خبرة حقيقية وتكنولوجيا يمكن نقلها إلى الغابون لتطوير هذا القطاع حتى تتمكن من إنتاج زيوت الأفوكادو وأتانغا وجوز الهند والبندق، والتي يمكن تطويرها بفضل المنتوج الغابوي غير الخشبي".

* لوماتان:

- مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية نزاع الصحراء".

- بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حضر وفد عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المرحلة النهائية من المناورة الجوية- البحرية المغربية- الأمريكية "لايثنينغ هاندشايك" يوم 26 أبريل الجاري ، وذلك على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" التابعة للبحرية الأمريكية، التي تشارك في تمرين "الأسد الإفريقي 2018 "، إلى جانب فرقاطة محمد السادس متعددة المهام التابعة للبحرية الملكية.