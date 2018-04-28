جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تطرقت الصحف، الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوربا، لعدد من القضايا أبرزها الانتخابات الجهوية والمحلية المقبلة في بولونيا ،وأزمة الديون اليونانية ،والانتخابات التركية السابقة لأوانها، والاجتماع المرتقب بموسكو لوزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا، علاوة على مواضيع أخرى سياسية واقتصادية.

ففي بولونيا ،كتبت صحيفة (فيبورشا) أن الموارد المالية والبشرية "الموفرة لتنظيم الانتخابات الجهوية والمحلية القادمة في بولونيا ، التي ستجري في نوفمبر القادم، تبقى ضعيفة ولا تفي بالغرض ،ولا تغطي كل الحاجيات الضرورية لتنظيم الاستحقاقات المعنية في أحسن الظروف" .

واضافت أن "السؤال المطروح الآن في بولونيا هو الى أي حد تتوفر المؤسسات المعنية على قدرة تنظيم الانتخابات الجهوية والمحلية في أحسن الظروف وعلى الشكل الأنسب ،خاصة وأن الموارد المالية والبشرية تشكل محورا أساسيا لإنجاح أي استحقاق ،ولحد الساعة لا الموارد البشرية كافية خاصة على مستوى مراقبي الانتخابات ،ولا الموارد المادية متوفرة لتغطية كل المصاريف" .

وكتبت صحيفة (رزيشبوسبوليتا) أن الانتخابات المحلية والجهوية "تستدعي غلافا ماليا لا يقل عن نحو 200 مليون زلوطي (أزيد من 50 مليون أورو) ،وهو ما ليس متوفرا لدى المؤسسة المشرفة على الانتخابات حتى الساعة ،كما أن هذه الأخيرة لم تستطع الى حدود شهر أبريل الجاري استقطاب إلا 50 في المائة من المراقبين الذين يتوفرون على الشروط اللازمة لتحمل المسؤولية ،إضافة الى ضعف التعويضات المخصصة للمعنيين ".

واعتبرت أن "الأهمية التي يوليها المجتمع للانتخابات المحلية والجهوية بحكم قربها من اهتمامه وكونها تعنيه بشكل مباشر أكثر من أي استحقاقات أخرى مهما بلغت أهميتها ،تستدعي عناية خاصة من طرف الحكومة وتوفر لها كل أسباب النجاح دون تقصير" .

صحيفة (فبوليتسي) اعتبرت نقص الموارد المادية والبشرية لتنظيم الانتخابات الجهوية والمحلية القادمة "ليس أمرا ثانويا أو قضية جزئية يمكن التغاضي عنها ،وإنما هو شيئ بالغ الأهمية وأحد الأسباب الاساسية لإنجاح الانتخابات ،وهو بأي حال من الأحوال استبخاس لهذا الاستحقاق " .

ورأت الصحيفة أنه "في حال عدم توفر الموارد البشرية والمالية الضرورية ،فقد تبقى إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية أمرا واردا وغير مستبعد ،وإلا على المعنيين بتنظيم الانتخابات التفكير في تحفيزات خاصة لتشجيع أطر البلاد على المشاركة في هذه الاستحقاقات كمراقبين" .

وفي اليونان ،تناولت الصحف اجتماع مجموعة الأورو ،يوم الجمعة في صوفيا ،المخصص لبحث الملف اليوناني ،وكتبت (كاثيمينيري) أنه على الرغم من الآمال التي علقتها الحكومة لم يناقش وزراء مالية منطقة الأورو موضوع التخفيض من الديون اليونانية ،واعتبروا أنه لا يوجد تقدم كاف في المفاوضات ،وخاصة على المستوى السياسي، لإثارة الملف.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يعود المانحون إلى أثينا في 14 مايو ، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج المساعدات المالية ،وهو شرط أساسي لاستكمال أي محادثات حول تخفيف الديون ،حيث يتعين على أثينا تنفيذ 88 من التدابير الاقتصادية والمالية أولا ،من بينها بيع مؤسسات عمومية وفرض ضرائب جديدة وسن قوانين لتحرير سوق الشغل وغيرها.

صحيفة (ثيما) ذكرت أن ملف الديون يبقى الأكثر تعقيدا ،فبرلين وحلفاؤها الشماليون (دول شمال أوربا الغنية) يريدون في حال القيام بمبادرة لتخفيف ديون اليونان أن تكون بشروط صارمة. ويصر وزير المالية الألماني الجديد أولاف شولز على مصادقة البوندستاغ (البرلمان الألماني) على قرار تخفيف الديون كل عام.

وأضافت أن هؤلاء الصقور يريدون أيضا أن تنص أي خطة على تعليق التخفيف من الديون في حال لم تف أثينا ببرامج الإصلاحات المتفق عليها لما بعد برامج الإنقاذ.

وقالت إن هذه الصرامة الألمانية تصطدم بالموقف الفرنسي المدعم من صندوق النقد الدولي ،والذي يطالب باعتماد نظام أوتوماتيكي لتخفيف ديون اليونان لا يعطي مجالا سياسيا لبرلين للتدخل.

صحيفة (تو فيما) كتبت أن مجموعة الأورو حثت اليونان على مواصلة الإصلاح ،وأرجأت تخفيف الديون الى أجل غير مسمى ،معتبرة أنها قد تأتي بعد الانتهاء من برنامج الانقاذ المالي ،الذي ينتهي في غشت المقبل ،وخروج أثينا منه بشكل نهائي .

وفي تركيا ،كتبت صحيفة (ديلي صباح) أنه رغم الجهود المكثفة ، فشلت المعارضة ”البعيدة أيديولوجيا" في التوصل لمرشح رئاسي مشترك لمواجهة رجب طيب أردوغان في انتخابات يونيو المقبلة.

وأضافت أن هذه الأحزاب، المكونة من مجموعات سياسية محافظة وعلمانية وإسلامية محافظة ، لم تتمكن بعد من التوحد حول مرشح مشترك ، وسوف تتنافس بشكل منفصل ضد مرشح "تحالف الشعب“ لكل من العدالة والتنمية (حزب العدالة والتنمية الحاكم) والحركة القومية (حليف العدالة والتنمية).

صحيفة (ستار) اعتبرت أن المعارضة التركية فشلت حتى الآن في التقدم بمرشح مشترك في الجولة الأولى، وتتمثل استراتيجيتها في التقدم بمرشحين منفصلين لتشتيت الأصوات والاتفاق على مرشح واحد خلال الجولة الثانية من الانتخابات.

من جانبها ذكرت صحيفة (يني شفق) أنه من المرجح أن تفوز المعارضة بالانتخابات ،إذا ركزت بشكل أكبر على أوجه القصور في عمل الحكومة الحالية ،بدلا من أن تحاول على نحو أعمى أن تنتهي بأي ثمن من عهد أردوغان.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) تستعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ،من المقرر عقدها في 14 ماي المقبل بأستانة (كازاخستان)، مضيفة أنه، في إطار الاستعدادات الجارية، ستستضيف موسكو اليوم السبت اجتماعا لوزراء خارجية الدول الثلاث.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع سيخصص لبحث التعاون الجاري بين البلدان الثلاثة بشأن تسوية الأزمة السورية، وذلك في إطار آلية العمل المتفق عليها خلال محادثات أستانة، وكذا الخطوات التي سيتم القيام بها في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يناقشون خططا بديلة لتسوية الأزمة السورية، حيث كان هذا الموضوع حاضرا بقوة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة، وتم الاتفاق بين باريس وواشنطن على المضي قدما في الجهود الرامية إلى "تعزيز التسوية السورية والحد من الحضور المتنامي لإيران وروسيا في حل الصراع السوري".

صحيفة (فيوموستي) توقفت، من جهتها، عند نتائج استطلاع أجري مؤخرا ، وشمل أزيد من 2300 شخص في 164 مدينة روسية، أظهرت أن الطبقة الوسطى الروسية ترى أن "الفساد والبطالة هما أكبر التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد في الوقت الحالي".

وكشف الاستطلاع أن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الطبقة المتوسطة الروسية انخفض بمقدار نقطة مائوية واحدة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إلى 9ر9 في المائة، كما أن حوالي 12 في المائة من المستطلعة أراؤهم يرون أن دخلهم الإجمالي انخفض خلال نفس الفترة من السنة الجارية ، مقارنة ب 18 في المائة سنة 2017.

وفي النمسا، تناولت صحيفة (دير ستاندار) التصريح المفاجئ ،الذي أدلى به النائب الأوروبي وأحد قادة حزب الحرية اليميني المتطرف بالنمسا، أندرياس مولزير، الذي أكد فيه أن اللجنة التي تم إنشاؤها لبحث ماضي حزبه ليست سوى "مناورة تكتيكية"، وهو ما أثار امتعاض نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية ، هاينز كريستيان ستراتش، الذي عبر عن اندهاشه من هذه التصريحات، مؤكدا أن الهدف من إنشاء اللجنة المذكورة ،هو إعادة تنقيح تاريخ الحزب الذي أسسه نازيون سابقون.

وقالت الصحيفة إنه يتعين على هذه اللجنة، التي تضم عددا من المؤرخين وتم الإعلان عن إنشائها في فبراير الماضي من قبل السيد ستراتش، بعد تسجيل مجموعة من حوادث معادية السامية انخرط فيها عدد من أعضاء الحزب، تقديم تقريرها الأولي في الخريف المقبل، موضحة أن مهام هذه اللجنة التي يترأسها عضو الحزب والمؤرخ ولهيلم براوندر، تتمثل بالأساس في دراسة العلاقة بين حزب الحرية اليميني والاتحادات الطلابية الألمانية والنمساوية، التي تعتبر قومية متطرفة، من خلال تمحيص أرشيف هذه الجمعيات.

من جانبها ، توقفت صحيفة (دي بريس) عند الأحكام بالسجن ،التي صدرت في حق رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" التركية ومديرها و 13 متعاونا آخر لمدد تتراوح بين عامين وسبع سنوات، "لدعمهم المفترض لحركة غولن وحزب العمال الكردستاني"، مسجلة أنه يتعين على أوروبا "التحرك لإنقاذ المجتمع المدني التركي".

وأوضحت الصحيفة أن "العديد من منظمات المجتمع المدني والطلاب والمجموعات النسائية وجمعيات المساعدة الذاتية والمجموعات العلمانية، يتعرضون للترهيب باستمرار "، معتبرة أنه "يتعين على المجتمع الأوروبي والاتحاد الأوروبي التضامن مع هؤلاء النساء والرجال والإشادة بالعمل ،الذي يقمومون به في مواجهة الرئيس أردوغان.

ومضت الصحيفة قائلة أنه "إذا لم يكن بمقدور أوروبا خوض المعركة مكان الأتراك لتعزيز الديمقراطية بالبلاد، فيمكنها على الأقل دعمهم بشكل فعال"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي التخلي عن المجتمع التركي لأنه يعلق كل آماله على الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يجعلهم متحمسين".