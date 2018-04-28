عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- بعد أن قدمت بين يدي جلالة الملك الخطوط العريضة لما ستكون عليه المراكز الجهوية للاستثمار، ترغب الحكومة في تسريع وتيرة عملية الإصلاح. فعدد من النصوص باتت جاهزة وأخرى توجد في طور الصياغة. ومن المرتقب أن يدخل الجيل الجديد من النصوص حيز الخدمة متم 2019 وبداية 2020. وسيبدأ توطين هذه الإصلاحات عبر إحداث مراكز لقيادة الإصلاح بالمدن الكبرى قبل تعميمها على مجموع التراب الوطني. * فينونس نيوز إيبدو:

- مع اقتراب الفاتح من ماي في كل سنة، تصعد مختلف المركزيات النقابية من مواقفها لاسيما في ما يتعلق بملف المطالب. ووصلت المفاوضات بين النقابات والحكومة والباطرونا حاليا إلى النفق المسدود. وتشكل قضية الرفع من الأجور في الوظفية العمومية أو تلك المتعلقة بمراجعة التشريع المتعلق بالعمل حجر عثرة في عملية المفاوضات. وفي ظل هذه الوضعية، يبدو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف قبل عيد الشغل شبه مستحيل.

* لانوفيل تريبون:

- أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب يراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة. وأبرز الوزير في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع السيارات، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "سنتجاوز إلى حد كبير الـ 100 مليار درهم من رقم معاملات التصدير المتوقع في أفق 2020، لكنني أريد أن أتخذ رهانا جديدا وأرفع السقف إلى 200 مليار درهم في التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025".

* لوروبورتير:

- سعيد أمزازي : "إننا اليوم، في ورش حقيقي لإعادة بناء المدرسة". وأوضح وزير التربية الوطنية، في حديث مع المجلة، أن "التقييمات الدولية أظهرت أن تلاميذتنا يجدون صعوبة في القراءة. زد على ذلك المعدلات المرتفعة للهدر المدرسي. كلها جوانب أخذت في الحسبان لتجاوزها، في إطار الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) والقانون الإطار".

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا :

- الفلاحة التضامنية. بفضل مخطط المغرب الأخضر، يوجد حاليا 813 مشروعا للفلاحة التضامنية لفائدة 825 ألف مستفيد. وتهم استثمارا بقيمة تقارب 18 مليار درهم على مساحة تقدر بـ849 ألف هكتار. وسجلت سنة 2010 نحو 90 مشروعا لفائدة 90 ألف مستفيد في السنة.

* ماروك إيبدو:

- وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اتفاقية شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تروم النهوض باللغة الأمازيغية لدى المغاربة المقيمين بالخارج. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى تعزيز إشعاع اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

* شالانج:

- التشغيل الذاتي. وضعت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة برامج للعمل والتنسيق مع العديد من الجمعيات في هذا الاتجاه. وواكبت الوكالة، خلال السنوات ال15 الماضية، 37 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة بمجموع التراب الوطني، والتي مكنت من إحداث 354 ألف منصب شغل. ولتعزيز عملها، أحدثت الوكالة التي كانت حاضرة على محور الدار البيضاء – الرباط فروعا لها بجميع جهات المملكة، ووضعت برامج تهدف إلى تنمية أفضل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

* تيل كيل :

- أصدرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قرضا إلزاميا بقيمة 5 ملايير درهم في إطار برنامجها للتنمية الصناعية 2008-2030، الذي تقدر قيمته الإجمالية ب200 مليار درهم. وتعتزم المجموعة، خلال الفترة الممتدة من 2018 إل 2030، استثمار 120 مليار درهم، 40 مليارا منها بمحور الشمال، الذي يشمل الموقع المنجمي لخريبكة والموقع الكيماوي للجرف الأصفر.