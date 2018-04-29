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كُتّاب وآراء
إيران .. تقرير عن الدعارة يقود إلى السجن
سُجن رئيس تحرير صحيفة "شرق"، أكبر صحيفة إصلاحية في إيران، بعد أن سمح بطبع تقرير مثير للجدل عن الدعارة في مدينة مشهد شرقي البلاد.
وأكدت الصحيفة الخبر على حسابها في إنستغرام، قائلة إن محكمة أمرت رئيس التحرير مهدي رحمانيان بسحب التقرير، ومعاقبة الصحفي المسؤول عنه، لكنه رفض ذلك.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن رحمانيان لم يتمكن من دفع الكفالة، وتم سجنه نتيجة لذلك.
ومشهد مدينة مقدسة في إيران، ومقر ضريح الإمام الشيعي الثامن، مثلما هي معقل الدعم للمحافظين الإيرانيين الذين يعارضون الإصلاحات.
وعلى مدار 15 عامًا كانت صحيفة "شرق" تنتقد المتشدّدين الإيرانيين، مما أكسبها حضورًا شعبيًا عبر الإنترنت، كما تعرف الصحيفة، أيضا، بتقاريرها المثيرة للجدل.