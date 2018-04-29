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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: أطفال مغاربة يستهلكون "شيبس" بين الصراصير

رصيف الصحافة: أطفال مغاربة يستهلكون "شيبس" بين الصراصير

رصيف الصحافة: أطفال مغاربة يستهلكون "شيبس" بين الصراصير
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 29 أبريل 2018 - 22:00

استطلاع مضامين رصيف صحافة بداية الأسبوع نفتتحه بخبر في "المساء" أشار إلى أن أطنانا من رقائق "شيبس"، موجهة إلى الأطفال، تنتج دون ترخيص في معمل مهجور وسط غابة بضواحي مدينة سلا، مليء بالقوارض والصراصير. وأضافت الجريدة أنه بعد أسابيع قليلة من وفاة طفلة بالرباط بفعل تسمم نجم عن أكلها رقائق "شيبس"، برزت وثائق رسمية تكشف معطيات صادمة وخطيرة.

ووفق المصدر نفسه، فإن المستندات التي حصلت عليها الجريدة تبرز أن هذه البضاعة، التي تروج بلا أدنى حرج، تأتي من مصنع مهجور كان مخصصا لإنتاج "الطوب"، وبدون إذن من السلطات تحول إلى منشأة تصنع رقائق البطاطس بكميات كبيرة، إضافة إلى الذرة المحمرة و"الزريعة"، باستعمال معدات صدئة وعفنة، مع مزجها بمواد حافظة مجهولة المصدر.

وأشارت "المساء" إلى أن مؤسسات عديدة، بينها مكتب "أونسا"، كانت وراء قرار عاملي بإغلاق عاجل للمعمل المذكور بعدما وقفت على ما يجري، وبعدما لاحظت أن المرفق يعج بالقوارض والحشرات، لكن الأجرأة لم تتم، مما يسائل المجلس البلدي لمدينة سلا والمسؤولين في هذه العمالة، تضيف الجريدة ذاتها.

وفي أخبار الجرائم ورد بـ"المساء" أن مصالح الأمن في بنمسيك بالدار البيضاء تمكنت من اعتقال أشخاص يشتبه في محاولتهم سرقة مسدس شرطي بعدما تم الاعتداء عليه في ظروف غامضة باستعمال السلاح الأبيض.

وفي خبر آخر بالمنبر نفسه، نقرأ أن إسبانيا بدأت محاكمة مغاربة متهمين بالتخطيط لهجمات إرهابية بثغر سبتة، بعد شهادة مغربي حضر اجتماعات الإعداد لهذه الخطوة، كاشفا تخزين أسلحة ومعدات المداهمة المرتقبة في مرأب للسيارات بالمدينة ذاتها.

أما "أخبار اليوم" فذكرت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، تراجع عن تأطير الجلسة العامة للمؤتمر الجهوي لشبيبة "البيجيدي" بمراكش، إذ اتصل بالمنظمين واعتذر لهم.

ووفق مصدر للجريدة، فإن بنكيران قدم اعتذارا مماثلا للمسؤولين عن مهرجان آخر بطنجة، مقرر خلال الأسبوع الأول من ماي القادم، وكذا منظمي مهرجان شبيبة سلا. وأضاف مصدر الجريدة أن بنكيران لم يكشف سبب تراجعه، رغم ترجيح ارتباط ذلك بسفر الملك إلى الخارج وبحملة مقاطعة منتوجات شركات بالبلاد.

ونقلت "أخبار اليوم" عن موقع "ذي أفياتونيست"، المتخصص في الطيران العسكري، أن الجيش الأمريكي، خلال مناورات "الأسد الإفريقي" التي شهدها جنوب المملكة، أطلق قذائف من قاعدة "باركسدايل"، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة، نحو مجال قرب مدينة طنطان.

ونشرت "العلم" أن مجلس مدينة الدار البيضاء اضطر، بسبب قرض دولي، إلى التفكير في إحداث شركة تنمية محلية جديدة، تحت اسم "كازا روسيت"، مهمتها جمع الضرائب والجبايات الخاصة بالمدينة، بضغط من البنك الدولي، للاستفادة من 172 مليون أورو.

وفي خبر آخر، ذكرت "العلم" أن أثمان العديد من المواد الغذائية بدأت ترتفع قبل حلول رمضان، مشيرة إلى أن الثمن زاد في البيع بالجملة، حيث وصل سعر البصل إلى 10 دراهم، بينما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطس إلى 7 دراهم، والجزر واللفت بلغا 6 دراهم، مقابل 12 درهما للقرع الأحمر، و8 دراهم للقرع الأخضر.

"العلم" أوردت، أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قضت ببراءة متهميْن، بعد أن أدينا ابتدائيا بـ25 سنة سجنا نافذا لكل منهما، في ملف جريمة قتل حارس ليلي بتامسنا. وأضافت أنه عقب المداولة في النازلة، اقتنعت الهيئة بالبراءة لفائدة الشك، وانتفاء وسائل الإثبات الجازمة لجريمة القتل العمد والمشاركة في ذلك.

ونختم من "الأحداث المغربية"، التي تطرقت إلى شروع المصالح المختصة بوزارة الداخلية في التحقيق في اختلالات تهم الحصول على بطائق "راميد"، بناء على تقارير تحدد تلاعبات في التسجيل بعيدا عن المقاطعات والقيادات والملاحق الإدارية.

ووفق المنبر ذاته، فإنه من المنتظر أن تركز هذه التحقيقات، بتنسيق مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين، على تحديد عدد المستفيدين الفعليين من نظام المساعدة الطبية، الذي تخطى 11,5 مليون نسمة، متجاوزا السقف المحدد في 8 ملايين، ووصول قيمة الخدمات إلى 100 مليار في السنوات الثلاث الأخيرة، متضخمة بـ250 في المائة.

وبخصوص "مغاربة ليبيا" ذكرت "الأحداث المغربية" أن وفدا انتقل من الرباط إلى طرابلس للتحضير لعودة عشرات المحتجزين من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأضافت أنه من المرتقب تفعيل ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، بعد ضبط هويات هذه الشريحة بعد تصريح المنتمين إليها بـ"ضياع الوثائق خلال الرحلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - متابع الأحد 29 أبريل 2018 - 22:23
أين جمعية حماية المستهلك من هدا شوفو سل الحقيقي صراحة راه مكين لامراقبة ولا ضمان لاهم يحزنون وعلاش يحزنو كيكلوه ولادهم
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48
2 - مقاطعون الأحد 29 أبريل 2018 - 22:25
شنو نقاطعوا الشيبس تاني !!!!! أنا بان ليا نقطعوا البحر ونتهناو هادشي بزااااااااااااف
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57
3 - احمد@@# الأحد 29 أبريل 2018 - 22:26
خبر الشيبس يجب على الجريدة بأن توضح مقالها بأسم نوع الشيبس .لان المسألة خطيرة لكي ياخد المواطنون الحدر من هادا السم القاتل. يجب إعلان ماركة الشيبس
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49
4 - كريم الأحد 29 أبريل 2018 - 22:29
هادو هما المنتوجات للي خاصهم المقاطعة أعياد الله
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11
5 - السوسي. الأحد 29 أبريل 2018 - 22:30
يجب على الدولة إجراء رقابة صارمة على المسار الغدائي وتفتيش مؤسسات غدائية ومنتجة بصفة عامة بشكل دوري لهدف ضمان سلامة الاغذية.
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22
6 - PureMinded الأحد 29 أبريل 2018 - 22:46
"ونقلت "أخبار اليوم" عن موقع "ذي أفياتونيست"، المتخصص في الطيران العسكري، أن الجيش الأمريكي، خلال مناورات "الأسد الإفريقي" التي شهدها جنوب المملكة، أطلق قذائف من قاعدة "باركسدايل"، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة، نحو مجال قرب مدينة طنطان."

نموذج للصحافة او السخافة بالاصح المغربية، اولا قاعدة باركسديل توجد في لويزيانا و ليس اريزونا، و ثانيا لم تطلق اي قذائف بل فقط تم ارسال طائرة مدمرة "Bomber" من هذه القاعدة نحو طانطان للمشاركة في الاسد الافريقي.
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0
7 - Mazalni 3la didani الأحد 29 أبريل 2018 - 22:55
من 25 سنة سجنا إلى البراءة
والله ليس هناك أغنى من القضاة في المغرب إلا من يخاف الله
تدخل إلى المحكمة كانك تدخل إلى بورصة.
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8 - بوغطاية الأحد 29 أبريل 2018 - 22:57
كل من يأكل الشيبس فهو يبحث عن الهلاك حتى وإن كان ينتج في محيط نظيف.وما بالنا بكهوف تسكنها القوارض والصراصير. كلوا في بيوتكم وعلموا أطفالكم أكل ما تطبخه امهاتهم .لأنها هي التي تخاف على صحتك فقط وتجنبوا ما تنتجه محلات الموت
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9 - NABIL الأحد 29 أبريل 2018 - 23:05
فاش كان سي بوسعيد و سي اخنوش كايقراو الاقتصاد و متبعين قرايتهم، كانوا لمداويخ ديال الواليد و جدي هازين السلاح عساسين عليهم فالحدود حتى يرجعوا للبلاد باش يحكموا ولادهم … واش حنا ماشي مداويخ؟ فاش كان الحاج أخنوش الاكبر، كايمارس مهنة التجارة و كايجمع لفلوس، كان لمدوخ ديال جدي كايتسنا فمحمد الخامس يبان فالقمر، و كان يضل هو و لعسكر ديال فرانسا جري عليا نجري عليك… واش هذا ماشي مدوخ؟؟ فاش كان سي بوسعيد كايشري الارض فطريق زعير ب 350 درهم للمتر باش يبني فيها فيلا، كنت أنا كانقلب على لكرا، و صباطي تقطع وانا كاندور على السمسارة، واش انا ماشي مدوخ أ خوتي؟ واش حنا ماشي مداويخ؟ حنا مداويخ و واليدينا حتى هوما مداويخ، لانه فاش كان سي مولاي حفيظ العلمي كايبيع فساهام بالطريقة المعروفة، كنا حنا مقابلين منار فدوزيم، و ملهيين مع البوليساريو و مصلحة الوطن… المهم السيد الوزير عندو الحق، و بلا مايتقلق حتى واحد، و لي عندو شي دريري الله يخليه ليه، يقريه الاقتصاد و السياسة، لكي لا يساهم في تكاثر المداويخ فهاد البلد السعيد، و لي ماعندوش راه المكتوب ديالو يكون من المداويخ يصبر و صافي مقاطعون حتى نفشو ليهم الروايد
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10 - مواطن الأحد 29 أبريل 2018 - 23:05
الكل.يعرف.بانها.لا.توجد.اي.حماية.المستهلك.
لهادا.السباب.لي.بغا.شي.يديروا.تيديرو.
الاستهتار.بارواح.الناس.الله.يخود.في.الجميع.
الحق
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11 - jawad الأحد 29 أبريل 2018 - 23:27
تسبب في قتل طفلة إذا يجب أن يطبق عليه القصاص . و الاعدام هو الوحيد الذي سوف يردع كل الخارجين عن القانون . مادمنا لا نطبق شرع الله فسوف نعاني كثيييييرا
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12 - DRISS الأحد 29 أبريل 2018 - 23:31
أن الثمن زاد في البيع بالجملة، حيث وصل سعر البصل إلى 10 دراهم، بينما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطس إلى 7 دراهم، والجزر واللفت بلغا 6 دراهم، مقابل 12 درهما للقرع الأحمر، و8 دراهم للقرع الأخضر.

اين عبد الكريم بوشيخى الذى قال لنا ان الخيرات فاضت بكل انواعها!!!!!!!!!!
اذا كانت هذه اسعار الجملة, فالاسعار بالتقسيط تكون اغلى ب 25%............

فى الجزائر وبالتقسيط, البصل 2 درهم, البطاطس 2,25 درهم, الجزر واللفت 1,5 درهم, القرع الاخضر 3 درهم, اما الاحمر فيعطى للبقر.
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