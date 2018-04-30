عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- نقابة الإسلاميين تربك احتفال وزراء البيجيدي بفاتح ماي. بينما دعت قيادة حزب العدالة والتنمية أعضاءها إلى "المشاركة المكثفة" في مسيرات عيد العمال غدا الثلاثاء، جاء قرار المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من نفس الحزب، برفض العرض الحكومي المتعلق بالحوار الاجتماعي، ليربك خطوة الحزب ويخلط أوراق قياداته. وقرار المكتب الوطني للنقابة الرافض للعرض الحكومي من شأنه أن يضع وزراء الحزب في الحكومة أمام مأزق، بخصوص مضمون الخطاب الذي سيروجون له في مسيرات العمال، إذ يفرض عليهم الموقع الوزاري الدفاع عن العرض الحكومي، الخيار الذي سيضعهم أمام جمهور رافض لذلك العرض جملة وتفصيلا.

- أظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال شهر مارس الماضي. وأفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي شهد تحسنا في مجموع فروع الأنشطة، وبهذا فإن نسبة استعمال القدرات ستستقر في حدود 60 في المائة. وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع الإنتاج تواصل بالنسبة لأهم الفروع باستثناء "صناعة النسيج" و "صناعة الجلد والأحذية"، التابعة لفرع "النسيج والجلد" حيث عرف الإنتاج تراجعا.

* المساء:

- كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن العرض الحكومي الذي أثار غضب المركزيات النقابية ووتر الأجواء بينها وبين حكومة سعد الدين العثماني عشية الاحتفالات بفاتح ماي، وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أنها فوجئت بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال وشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ الزيادة التي اقترحتها الحكومة في 300 درهم على مدى ثلاث سنوات، أي ما يعادل 100 درهم في الشهر بداية من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات. وأكدت الأمانة الوطنية أنها سبق وأن تحفظت على ما كان مطروحا من طرف الحكومة على طاولة المفاوضات، كالزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية، لاعتبارها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلالم، كما تستثني مستخدمي وستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، التي تطالب النقابة بتحسينها وتعميمها.

- كشف مصدر مطلع أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دخل على الخط بعد توصله بشكايات حول السطو على أراض من طرف مافيا العقار، بينها أراض تابعة للدولة بمدن كبيرة كالبيضاء وأكادير وآسفي. وقالت مصادر الجريدة إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية مفصلة تتهم منتخبين ومحامين وعدول بدوائر قضائية ومسؤولين معروفين بالسطو على عقارات لأجانب وأغيار غير محفظة بمدن كآسفي وأكادير، بالإضافة إلى التلاعب في حيازة عقارات في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.

* الأحداث المغربية :

- شرعت المصالح المتختصة بوزارة الداخلية في التحقيق في اختلالات الحصول على بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بعد تلقي تقارير حول حدوث تلاعبات في عمليات التسجيل، التي تمت بعدد من المقاطعات والقيادات والملاحقات الادارية. ومن المنتظر أن تركز التحقيقات التي ستتم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين أولا، على تحديد عدد المستفيدين الفعليين من نظام المساعدة الطبية، الذي تجاوز سقف 11،5 مليون مستفيد، وهو الرقم الذي يفوق الرقم المستهدف.

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، في كلمة موجهة إلى مؤتمر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بأكادير، أن المغرب "يضاعف الجهد لمواجهة أي تجاوز أو انتهاك معزول أو محاولة التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه". وعبر أوجار، في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس المنتدى مصطفى المانوزي، عن "رغبة المغرب في تسوية كافة ملفات الماضي بجبر الضرر الفردي، خاصة وأن مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية يسير في هذا المنحى، ويتضمن مقتضيات وتدابير لحماية الحقوق والحريات".

* العلم:

- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يخلد العيد الأممي للعمال تحت شعار "موحدون في النضال من أجل الوطن". ويؤكد أن الظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد تستدعي تقوية الجبهة الداخلية، والعمل على تعبئة المواطنات والمواطنين لمواجهة الخصوم ودعاة الانفصال. ويطالب يتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد والأسر. كما يدعو إلى رفع السقف المعفى من الضريبة وتخفيف ثقل تكلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن الاجتماعي.

- اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن واقع حرية الصحافة بالمغرب، "غير منصف، ويفتقد للنظرة المتوازنة والدقيقة". وقال السيد الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "انطباعي الأولي بالنسبة لهذا التقرير هو أنه غير منصف، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار عددا من الخطوات المتخذة من قبل المغرب".

* بيان اليوم:

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها. وذكرت المديرية، في بلاغ لها، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.

- دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى "الإنصات" لمطالب المواطنين والمواطنات، والتعاطي مع جميع تعبيراتهم الاحتجاجية بالجدية اللازمة. وأبرز بنعبد الله، في كلمة ألقاها على هامش المؤتمر الإقليمي للحزب بالصويرة، أن المغرب عرف، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم، مجهودات كبيرة على عدد من الأصعدة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث ساهمت هذه المنجزات في تغيير وجه المغرب إلى الأفضل.

* الاتحاد الاشتراكي:

- جددت الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد أمام مجلس الأمن الدولي على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يظل "جديا وذا مصداقية وواقعيا"، ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء. وقالت إيمي تاشكو المنسقة السياسية ببعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة عقب اعتماد مجلس الامن للقرار 2414 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018، "ما نزال ننظر الى المخطط المغربي للحكم الذاتي على أنه جدي وذو مصداقية وواقعي، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء (...) لتدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة".

- صرح السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، بأن قرار مجلس الامن رقم 2414 حول تمديد مهمة بعثة المينورسو "يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة ل+البوليساريو+ شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات"، مشيرا إلى أن المجلس "تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم". ونوه السيد هلال، في مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس "قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب"، موضحا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "أمرت +البوليساريو+ بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات".

* رسالة الأمة:

- أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، أن كفاءات الطلبة المغاربة مكنت من استقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين الأجانب. وقال عثمان الفردوس، بمناسبة الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة 27 للملتقى الدولي للطالب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هذا الملتقى يكتسي أهمية قصوى، لكونه يجمع مختلف الفاعلين بقطاع التعليم، من أجل توجيه التلاميذ والطلبة، ومساعدتهم على اختيار المسارات التي تناسب تطلعاتهم.

- تم يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب "ممكن" الذي يندرج في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل. وتم التوقيع على هذا البرنامج ، بحضور رئيس الحكومة ، السيد سعد الدين العثماني، بين الدولة، من جهة، ممثلة في وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مجالس الجهات بالمغرب. ويقترح "ممكن" عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع وتيرة إحداث فرص شغل على المديين القصير والمتوسط، وخلق تعبئة شاملة بين القوى الحية للبلد وفي صفوف الشباب أنفسهم لإطلاق ديناميكية مجتمعية في أفق بعث روح لتغيير عقليات وسلوكيات مختلف مكونات المجتمع بكل أجياله.

* لوماتان:

- دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى تعبئة جماعية لدول إفريقيا للتصدي "للآثار المدمرة" لتغير المناخ على كوكب الأرض، والعمل من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة السمراء. وحذر جلالة الملك، في خطاب ألقاه أمام قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المنعقدة أمس الأحد ببرازفيل، من الانعكاسات المترتبة عن التغيرات المناخية، ونقص الأغذية وتراجع احتياطيات المياه، مشيرا جلالته إلى أن هذه الأخيرة "تدفع أفواجا كبيرة من السكان إلى الهجرة، وتساهم في إضعاف الدول، وتفشي الهشاشة فيها".

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد في برازافيل، رئيس جمهورية أنغولا فخامة السيد جواو لورنسو، وذلك على هامش مشاركة جلالته في أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، وعن الجانب الأنغولي وزير الشؤون الخارجية، السيد مانويل دومينغوس أوغوسطو، والوزير مدير ديوان الرئيس الأنغولي، السيد إيديلترودوش كوستا.

* ليكونوميست:

- محمد يتيم يعد بخلق 1,2 مليون منصب شغل في أفق 2021. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، ستكون الحكومة مدعوة إلى إحداث أزيد من 300 ألف منصب شغل سنويا. وهو معدل غير مسبوق خلال الـ20 سنة الأخيرة. من جهته، ينظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المعني بتنزيل المخطط الوطني للتشغيل، بعين الريبة إلى هذه الأرقام.

- سنة بعد تنصيبها، عقدت حكومة سعد الدين العثماني اجتماعا توقفت فيه عند حصيلتها. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أعلن، يوم الخميس الماضي، أن هذا اللقاء سيكون مخصصا لاستعراض أداء الجهاز التنفيذي، في إطار مقاربة نقد ذاتي. وعقب هذا الاجتماع، لم ترشح أية معطيات بخصوص التقييم الذي أجراه فريق العثماني لعمله خلال الأشهر الأخيرة.

* البيان :

- أكد عبد الواحد سهيل، أحد واضعي البرنامج الاقتصادي لحزب التقم والاشتراكية، أنه حان الوقت "لإحداث قطيعة مع الليبيرالية بدون تمييز". وأكد السيد سهيل، في حديث خص به الصحيفة، أنه يتعين القطع أيضا مع الفكرة التي تفيد بأن الدولة هي التي تحل جميع المشاكل، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى تنزيل حقيقي لمقتضيات دستور 2011.

- مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018".

* لوبينيون:

- تم يوم الجمعة بمكناس التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة الفلاحة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة والغرفة الوطنية للكوت ديفوار، تروم تعزيز التعاون بين المغرب والكوت ديفوار في القطاع الفلاحي. وتهدف هذه المذكرة، الموقعة على هامش الدورة ال13 للملتقى الدولي للفلاحة في المغرب، إلى إغناء تبادل التجارب بين فاعلي القطاع الفلاحي في البلدين، والبحث عن فرص حقيقية للاستثمار بين المنتجين، بغية المحافظة على فلاحة دينامية ومبتكرة ومستدامة في البلدين، وكذا دعم الإنتاج الفلاحي المستدام.

- نفى المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء البياطرة احتواء لحوم الدجاج البياض، المعروف لدى العامة بـ"الكروازي"، على مضادات حيوية ومواد كيماوية تشكل خطرا على صحة المستهلك. وأكد المجلس، في بلاغ له، أن "المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية عبر شريط فيديو لا أساس لها من الصحة، وخاطئة ومغلوطة"، موضحا أن جميع ضيعات الدجاج المرخصة، بما فيها الدجاج البياض، تخضع لمراقبة دائمة وتتبع مستمر من طرف الأطباء البياطرة الخواص المعتمدين والمسجلين في لوائح الهيأة الوطنية.

* ليبيراسيون :

- مدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ولاية بعثة (المينورسو) لمدة ستة أشهر حتى 31 أكتوبر 2018. وفي هذا الإطار، قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح للصحيفة، إن "هذا قرار إيجابي للغاية بالنسبة للمغرب، وصفعة قوية للجزائر والبوليساريو"، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات والملاحظات التي قدمتها المملكة.

- تنظم وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية من 30 أبريل إلى 11 مايو الدورة الثانية للقافلة التحسيسية في المدارس بمخاطر السباحة في سدود تامسنا والحيمر وحصار. وستحط هذه القافلة، التي تندرج في سياق المبادات التحسيسية للوكالة بمخاطر السباحة في حقينة السدود، الرحال بتسع جماعات ترابية ومراكز بخمسة أقاليم، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أنه سيستفيد من هذه المبادرة 23 مؤسسة، قريبة من هذه السدود.