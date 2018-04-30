جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الاثنين في منطقة شرق أوربا، عددا من القضايا أبرزها قرار تحويل دعم مالي من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدول جنوب القارة على حساب دول الشرق، واتهامات وسائل الاعلام اليونانية للحكومة بالرغبة في الهيمنة على الصحافة، والانتخابات المبكرة في تركيا، ومشروع القانون الروسي المتعلق بالرد على العقوبات الأمريكية، وانتقاد المستشار النمساوي السابق لعمل الحكومة الحالية، علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "أونيط بيزنيس" أن "تحويل جزء كبير من الدعم المالي من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدول جنوب القارة على حساب دول شرق الاتحاد فيه كثير من الحيف ،ولا يخدم المصالح الاقتصادية لدول شرق و وسط أوروبا ،من ضمنها بولونيا ،التي تتطلع الى تحسين اقتصاداتها الناشئة وأوضاع شعوبها ".

وأضافت أن تحويل الدعم وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة ،التي ستؤطر المجال الزمني الفاصل بين 2021 و2027 ، "سيؤثر عل التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية ،وقد تعد ضربة موجعة لاقتصادات بلدان شرق ووسط أوروبا ، ومحاولة لفرملة النمو الذي تحققه باضطراد منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي ، والذي يبدو أن بعض دول الاتحاد لا تنظر اليه بعين الرضا ".

ورأت صحيفة "بولس بيزنيسو" أن "تحويل ميزانية الدعم من الشرق الأوروبي نحو الجنوب لا يندرج في إطار التضامن الأوروبي ، وإنما يحتمل قراءات عديدة ،منها أن برمجة ميزانية الاتحاد الأوروبي أضحت تخضع لخلفيات سياسية والهدف منها "تأديب " بعض الدول كبولونيا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا، على مواقفها المتضاربة مع توجهات المفوضية الأوروبية ".

واعتبرت أن "التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي ،الذي تحققه دول شرق ووسط الاتحاد الأوروبي، ربما يثير حفيظة الكثير من الدول ،التي اعتادت على التحكم في المسار الاقتصادي للقارة ،ولربما تسعى الآن الى الحد من التطور النموذجي والمرجعي لبعض دول شرق ووسط أوروبا ،حتى يتسنى لها الاستفراد بالقرار السياسي للاتحاد الأوروبي".

وعلى نفس المنوال ،اعتبرت صحيفة "بانكير" أن "تقليص الدعم المالي المخصص لدول شرق ووسط الاتحاد الأوروبي وتوجيه جزء كبير منه لدول جنوب المنتظم ،وإن كان في ظاهره يصب في منحى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ،إلا أن ما تخشاه بولونيا هو أن تكون هذه السياسة المالية الجديدة وسيلة للضغط على بولونيا من أجل مراجعة مواقفها ،بخصوص قضية ""سيادة القانون" والهجرة وهيكلة المنتظم الأوروبي، التي لا تلقى الاستحسان من طرف "الدول القوية" في الاتحاد".

وأعربت الصحيفة عن تخوفها من أن "يكون قرار تحويل جزء هام من الميزانية لصالح دول جنوب أوروبا هدفه هو تهميش دول شرق أوروبا ووسطها ،وتحجيم مستواها الاقتصادي، حتى لا تنال استقلالها الاقتصادي التام" .

وفي اليونان تناولت الصحف الانتقادات المتبادلة بين حكومة تسيبراس ووسائل الإعلام المستقلة في البلاد ،التي تتوجس من رغبة الحكومة في الهيمنة والتحكم في الصحافة المستقلة.

صحيفة (تو فيما) كتبت ”إن حكام البلاد الجدد لديهم معتقدات أخرى، لا يمكنهم قبول أو فهم النقد الصحفي .. إن موقفهم وسلوكهم بأكمله يذكرنا بالمخططات البائدة والعقيدة ،التي تقول إما معي أو ضدي“.

وأضافت ”في الآونة الأخيرة، تحت وطأة تجاوزاتهم ، أصبحوا ينزلقون أكثر لسلوكيات من نمط لويس الرابع عشر، ويعرفون أنفسهم بالدولة ويتحدثون عن أعداء الشعب.. وأصبح رئيس الوزراء نفسه يتحدث عن "جبهة سوداء" تمثلها الصحف ووسائل الإعلام ،التي لا تتبع خط الحزب مباشرة“.

ومضت الصحيفة ”في الحقيقة ، فإن موقف حكومة تسيبراس ليس فريدا من نوعه ،ففي بلدان مثل بولونيا وسلوفاكيا وهنغاريا وتركيا ، يرى المرء ممارسات عدوانية مماثلة ضد حرية الصحافة.. وفي الولايات المتحدة أجبرت صحيفة الواشنطن بوست، بسبب نزاعها مع الرئيس دونالد ترامب ،على وضع شعار جديد لها "الديمقراطية تموت في الظلام".

وقالت ”نحن مؤمنون بحرية التعبير وندافع عن حرية الصحافة والديمقراطية ونحترم قوانين الدولة وقواعد الصحافة. ليس لدينا ما نخفيه ولا شيء نخشاه“.

صحيفة (تا نيا) اليونانية كتبت من جانبها إن مؤسستنا الصحافية ،والتي تضم عددا من الصحف والمواقع الإخبارية ، ”مؤسسة تاريخية عريقة ووحدة إعلامية منظمة بشكل احترافي ، يعمل بها صحفيون متمرسون ومتعاونون خارجيون بارزون من الأوساط الأكاديمية والفنية. وهي جزء من الحركية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية للبلاد“.

ومضت قائلة ”كنا دائما في الخط الأمامي ،وخضنا معارك سياسية وإيديولوجية واجتماعية. واضطهدنا من أجل أفكارنا ،لكن ظللنا مشبعين بروح معينة وخط معتدل، واحترام الآراء المختلفة منفتحين على الحوار ودائما في حدود القانون، دون استثناء“.

وفي تركيا ،ذكرت صحيفة (الحرية ديلي نيوز) أن الانتخابات المبكرة ل 24 يونيو "لن تفتح فقط جغرافيا سياسية جديدة وغير مستكشفة" بالنسبة لتركيا، بل "ستساعد أيضا على استكمال تحويل حزب العدالة والتنمية الحاكم"، مما يستدعي ثلاثة سيناريوهات للعملية الانتخابية.

وأضافت أنه في حالة عدم إعادة انتخاب أردوغان تفقد الكتلة الحكومية أغلبيتها البرلمانية ، يجب على البرلمان الجديد أن يرفع ، كواحد من إجراءاته الأولى ، حالة الطوارئ.

وقالت انه في حال انتخاب رئيس جديد سيبدأ البرلمان العمل على وضع دستور جديد قد لا يعني بالضرورة العودة إلى نظام الماضي، بل نظام شبه رئاسي على الطراز الفرنسي ،يمنح السلطة القضائية والسلطة التشريعية المزيد من الاستقلالية.

وأضافت أنه في حال أعيد انتخاب أردوغان وخسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية، يمكننا أن نتوقع سلسلة من الشكوك والخلافات السياسية. في هذه الحالة ، إذا قام البرلمان برفع حالة الطوارئ ، يمكن للرئيس ببساطة أن يعلن عن حالة طوارئ أخرى، وتتواصل سلسلة الاستفزازات المتبادلة بين الطرفين.

وقالت إن السيناريو الأخير هو فوز أردوغان بدعم من تحالفه ،ويتعين عليه بالتالي أن يتصرف بسرعة لإعادة هيكلة جهاز الدولة بأكمله ،وفقا للنموذج الرئاسي الذي يمنح صلاحيات تنفيذية كاملة للرئاسة.

من جانبها ذكرت صحيفة (ستار) أن مرشحي الأحزاب سيكونون قادرين على تقديم ترشيحهم للرئاسة حتى 5 مايو ، في حين يجب على المرشحين المستقلين جمع 100 ألف توقيع وتقديمها من 4 إلى 9 مايو الى المجلس الأعلى للانتخابات.

صحيفة (ديلي صباح) قالت إن الرئيس التركي رفض يوم الأحد، التعليق على تصريحات الرئيس التركي السابق عبد الله غول بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بتأكيد أن ميدان المنافسة "مفتوح للجميع“.

وكان غول قد أعلن السبت عدم نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية ،منهيا الجدل بشأن مساعي المعارضة للتوافق حوله كمرشح موحد لها لمنافسة أردوغان.

ونقلت عن أردوغان قوله "لن أعلق على تصريحات عبد الله غول، فهو صرح عن موقفه ،كما أن ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، ونتمنى من الأحزاب السياسية الإسراع في إعلان مرشحيها“.

وفي روسيا ،توقفت صحيفة (فزكلياد) عند الأزمة بشبه الجزيرة الكورية ،واللقاء الذي جمع مؤخرا بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والكوري الجنوبي مون جيه إن ، وكتبت أن انعقاد القمة يعتبر في حد ذاته "حدثا مهما بالفعل يساهم في تخفيض حدة التوتر بين الكوريتين".

واعتبرت الصحيفة أنه بالرغم من البيان المشترك ،الذي أصدره الطرفان والاتفاقات التي تم التوصل إليها ،فإنه "سيكون من الصعوبة بمكان" نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية حاليا لكون الزعيم الكوري الشمالي "لن يتخلى بشكل تام عن الأسلحة النووية، لكونها تشكل بالنسبة لبلاده ضمانة حقيقية للسيادة".

ومضت الصحيفة قائلة إن كوريا الشمالية تطالب بمسألة بالغة الأهمية تتمثل في "إنشاء نظام موثوق يقدم لها مجموعة من الضمانات الأمنية" ، وهذا الأمر لم يتم التطرق إليه في المحادثات مع نظيرتها الجنوبية، "وفي انتظار مناقشة هذه المسألة في المستقبل مع الأطراف المعنية، لن يتغير الوضع كثيرا، وسيبقى على حاله".

من جهتها، توقفت صحيفة (إر بي سي) عند مشروع قانون الرد على العقوبات الأمريكية ، وكتبت أن مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) يعتزم قريبا تقديم مراجعة نهائية لمشروع القانون ،الذي طرحه في وقت سابق من الشهر الجاري رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين .

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر برلمانية، أن مجلس الاتحاد "لا ينوي تقديم تعديلات كبيرة على مشروع هذا القانون ،الذي سيعرض من أجل القراءة الأولى في 15 ماي المقبل، حيث ستتم المصادقة عليه مع الحفاظ على جوهر النص، مع إمكانية إدخال تعديلات طفيفة على الوثيقة بين القراءتين الأولى والثانية".

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن المستشار النمساوي السابق وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كريستيان كيرن، انتقد أمس الأحد بشدة الحكومة الجديدة المكونة من اليمين واليمين المتطرف ، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ" منذ تنصيبها في 18 دجنبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن كيرن ،الذي كان يقود الحكومة الائتلافية السابقة إلى جانب حزب المحافظين، قال في حديث لوكالة الأنباء النمساوية إن هذه الحكومة لم تتطرق بعد للمشاريع الكبرى المهيكلية ،حيث اكتفت بمنح "هدايا" للشركات" ، لاسيما في ما يتعلق بتخفيض الأعباء الضريبية ، من خلال إعفاء الأرباح المعاد استثمارها في النمسا.

وأوضحت الصحيفة أن كيرن ندد في حديثه أيضا بالمواقف المعادية للسامية لحزب الحرية اليميني المتطرف، حليف الحزب المحافظ في الحكومة الحالية.

من جانبها ، ذكرت صحيفة (كوريير) أن السلطات النمساوية أعلنت السبت عن فتح تحقيق في حادثة وقعت عام 2012 ، وتمثلت تفاصيلها في "ترك جنود ينتمون لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة الجولان رجال شرطة سوريين يقعون في كمين مميت من قبل مجموعة من المهربين".

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع النمساوي أعلن أن لجنة تحقيق خاصة حول هذه القضية بدأت عملها السبت الماضي، وستقوم بمهامها بتعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة.