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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: منتجات منتهية الصلاحية تستنفر الجمارك المغربية

رصيف الصحافة: منتجات منتهية الصلاحية تستنفر الجمارك المغربية

رصيف الصحافة: منتجات منتهية الصلاحية تستنفر الجمارك المغربية
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:00

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من تطرق "الأحداث المغربية" للحملة التي تشنها مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء للوقوف في وجه الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها.

ونسبة إلى مصادر من داخل الميناء، فإنه جرى إيقاف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإدخالها عن طريق ميناء البيضاء، كانت ستتوجه إلى مخازن سرية وفي ظروف غير صحية، وهناك يتم تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن 3 آلاف عامل وعاملة يلقون حتفهم سنويا بالمغرب، نتيجة غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفق تقرير كشفت عنه المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأفادت "الأحداث المغربية"، كذلك، بأن معركة دامية جرت بين أربعة أشخاص وسط مدينة وجدة، ويتعلق الأمر بشرطيين ودركيين نقلوا إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بعاصمة الشرق. وعرفت المؤسسة الصحية حضورا مهما لمختلف الأجهزة الأمنية، بهدف فتح تحقيق معمق في هذه النازلة.

وإلى "أخبار اليوم" التي نشرت أن السلطات البلجيكية أوقفت عملية ترحيل مواطن مغربي، متهم بأفعال إرهابية، بسبب الخوف من استمرار ممارسة التعذيب في المغرب، وأوضح مجلس قضايا الأجانب في تعليله القرار أنه لم يستطع التأكد من وجود ضمانات احترام المادة الثالثة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تفرض التأكد من احترام البلد الذي سيتم الترحيل نحوه للقواعد التي تمنع ممارسة التعذيب.

الورقية الإخبارية نفسها أوردت، أيضا، أن أكراد سوريين يحتجزون مغاربة ويطالبون بأداء فدية مالية قدرها 45 مليون سنتيم، وعليه يجري المغرب تحقيقات سرية، بتنسيق أوروبي وتركي، من أجل التحقق من هوية المقاتلين المغاربة العائدين من سوريا الموقوفين في سجون قوات الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المنتشرة على طول الحدود التركية السورية في الشمال، والذين تم اعتقالهم في حواجز أمنية.

وذكرت "أخبار اليوم"، أيضا، أن المصالح الأمنية بمطار مراكش المنارة ألقت القبض على بلجيكي يبلغ من العمر 36 سنة، بناء على أمر دولي صادر من لدن السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتيال المالي عبر شبكة الأنترنيت، وجرى إيداع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إجراء مسطرة تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

أما "العلم" فأوردت أن الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين انسحبوا من المؤتمر الـ11 لنقابة التعليم العالي المنعقد أيام 27، 28، 29، أبريل 2018 بمراكش، بعد تهريب المؤتمر إلى غرف المؤتمرين وعدم اختيار الأساتذة وطبخ لائحة لأعضاء اللجنة الإدارية دون رجوع إلى المؤتمرين، وفق ما كشف عنه محمد الركراكي، الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين.

ووفق الصحيفة اليومية ذاتها، فإن واردات المغرب من التمور في الفترة الممتدة ما بين يناير وفبراير الماضيين بلغت 62، 211 طنا مقابل 115 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق "العلم"، فإن مكتب الصرف أعلن أن حجم واردات المغرب من التمور ارتفع بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وجاء في "العلم"، كذلك، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عصام الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:23
هادو ماشي هما الخونة لي كيدخلو سلعة فاسدة لشعب.دابا شكون الخائن.
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2 - مسنفر الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:37
رجعنا بلد الاستنفار بإمتياز ... كلشي مستنفر !
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3 - errappido elmokhtar الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:41
يمكرون ويمكر الله .والله خير الماكرين
اوا هذا هو كور اوعطي لعور
لكن(وعند ربكم تختصمون)
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4 - العسري يزيد الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:42
ان مواطن مغربي لامنتمي لاي جهة اوحزب استساءل عن اسباب ارثفاع عدد من انواع زيوت ولمواد لغذائيه وشاي وسكر وثمن لغزوال وثمن الكهرماء وجميع انواع لقطاني من لوبيه عدس حمص وكذالك ثمور الى اربعة وستة اضعاف زائد الغش واينهي الحكامه ومؤسسات حماية المستهلك واين كتائب حزب بنكران اصحاب تحريض على سنترال وافريقيا رغم ثمن الحليب موحد وان بنكران وحزبه من خرج لشعب المغربي يرضي عليهم لانهم قبلو منه زيادات 3دراهم في لمزوط وصل ثمنه بجميع محطات توزيع في الرباط وسلا الى 9.98درهم بينم في افريقيا 9.70دراهم ولامذى حذف لمقصه وزاد في ثمن ضو والماء ولماذا اتباع وتبيعات حزب بنكران يحرضون على شركات دون اخرى رغم انهم متساوين في ثمن او ان خرجت اخنوش حين قال بانه سيكتسح انتخابات 2021بنكران ولعدل ولاحسان ولاتوحيد لااصلاح معجبهمش لحال وحرضو بياضق على المقاطعه
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