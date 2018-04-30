رصيف الصحافة: منتجات منتهية الصلاحية تستنفر الجمارك المغربية

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من تطرق "الأحداث المغربية" للحملة التي تشنها مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء للوقوف في وجه الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها.

ونسبة إلى مصادر من داخل الميناء، فإنه جرى إيقاف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإدخالها عن طريق ميناء البيضاء، كانت ستتوجه إلى مخازن سرية وفي ظروف غير صحية، وهناك يتم تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن 3 آلاف عامل وعاملة يلقون حتفهم سنويا بالمغرب، نتيجة غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفق تقرير كشفت عنه المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأفادت "الأحداث المغربية"، كذلك، بأن معركة دامية جرت بين أربعة أشخاص وسط مدينة وجدة، ويتعلق الأمر بشرطيين ودركيين نقلوا إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بعاصمة الشرق. وعرفت المؤسسة الصحية حضورا مهما لمختلف الأجهزة الأمنية، بهدف فتح تحقيق معمق في هذه النازلة.

وإلى "أخبار اليوم" التي نشرت أن السلطات البلجيكية أوقفت عملية ترحيل مواطن مغربي، متهم بأفعال إرهابية، بسبب الخوف من استمرار ممارسة التعذيب في المغرب، وأوضح مجلس قضايا الأجانب في تعليله القرار أنه لم يستطع التأكد من وجود ضمانات احترام المادة الثالثة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تفرض التأكد من احترام البلد الذي سيتم الترحيل نحوه للقواعد التي تمنع ممارسة التعذيب.

الورقية الإخبارية نفسها أوردت، أيضا، أن أكراد سوريين يحتجزون مغاربة ويطالبون بأداء فدية مالية قدرها 45 مليون سنتيم، وعليه يجري المغرب تحقيقات سرية، بتنسيق أوروبي وتركي، من أجل التحقق من هوية المقاتلين المغاربة العائدين من سوريا الموقوفين في سجون قوات الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المنتشرة على طول الحدود التركية السورية في الشمال، والذين تم اعتقالهم في حواجز أمنية.

وذكرت "أخبار اليوم"، أيضا، أن المصالح الأمنية بمطار مراكش المنارة ألقت القبض على بلجيكي يبلغ من العمر 36 سنة، بناء على أمر دولي صادر من لدن السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتيال المالي عبر شبكة الأنترنيت، وجرى إيداع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إجراء مسطرة تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

أما "العلم" فأوردت أن الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين انسحبوا من المؤتمر الـ11 لنقابة التعليم العالي المنعقد أيام 27، 28، 29، أبريل 2018 بمراكش، بعد تهريب المؤتمر إلى غرف المؤتمرين وعدم اختيار الأساتذة وطبخ لائحة لأعضاء اللجنة الإدارية دون رجوع إلى المؤتمرين، وفق ما كشف عنه محمد الركراكي، الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين.

ووفق الصحيفة اليومية ذاتها، فإن واردات المغرب من التمور في الفترة الممتدة ما بين يناير وفبراير الماضيين بلغت 62، 211 طنا مقابل 115 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق "العلم"، فإن مكتب الصرف أعلن أن حجم واردات المغرب من التمور ارتفع بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وجاء في "العلم"، كذلك، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها.