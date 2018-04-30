انتخابات مجلس الصحافة يوم 22 يونيو المقبل

هسبريس من الرباط

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة عن تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس يوم الجمعة 22 يونيو المقبل.

وذكرت اللجنة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، وطبقا للمادة 8 من قرار لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف رقم1.18 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2018 بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، تحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 22 يونيو 2018.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، تنهي اللجنة إلى علم المعنيين بالأمر، من صحافيات وصحافيين مهنيين وناشري صحف، بأنه بدءا من تاريخ 30 أبريل 2018 يمكنهم الاطلاع على كل ما يرتبط بهذه الانتخابات، وكذا على لوائح الهيأة الناخبة وتحميل الوثائق المكونة لملف الترشح من خلال الولوج إلى النافذة الموضوعة رهن اشارتهم بالموقع الالكتروني لوزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال.

وسيكون أجل ايداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 ماي 2018، لدى لجنة الاشراف بمقرها الكائن بوزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال بالرباط. وسيتم اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة لانتخاب مثلي الصحفيين المهنيين ونظام الاقتراع الفردي بالنسبة لانتخاب ممثلي ناشري الصحف.

وستجرى عمليىة التصويت بعشرة مكاتب بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة ومراكش واكادير وبني ملال والعيون والداخلة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة مساء.