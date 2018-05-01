عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- عشية احتفالات فاتح ماي، لم تفلح الحكومة والنقابات في آخر لقاء بينهما أول أمس الأحد في التوصل إلى اتفاق ينقذ الحوار الاجتماعي من الفشل، رغم المقترحات الجديدة التي تقدم بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمسؤولي المركزيات النقابية. واعتبر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، في حديث للصحيفة، أن "العرض الحكومي مهم جدا ويستحق المتابعة والاهتمام، لكننا نطالب بتحسين أكثر في دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص، لهذا اقترحنا تأجيل الإعلان الرسمي إلى ما بعد فاتح ماي لأنه يحتاج إلى تعميق النقاش حوله".

- الصيادلة يعمقون مشاكل وزير الصحة. بعد الإضرابات الوطنية المتكررة التي خاضها الأطباء، يستعد صيادلة المغرب للانضمام إلى أطر القطاع الغاضبين من أنس الدكالي، وزير الصحة. وعلمت "أخبار اليوم" أن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تستعد لخوض إضراب وطني بسبب عدم تحقيق عدد من النقاط العالقة في ملفها المطلبي منذ عهد الوزير السابق، الحسين الوردي، إلى جانب الصيغة التي خرج بها مشروع الجهوية، والتي اعتبرتها الفيدرالية تتضمن نقاطا "خطيرة" و"غير مسبوقة".

* آخر ساعة:

- النقابات تخلد اليوم العالمي للعمال بأجواء الغضب والاستنكار. الحكومة تريد إقرار زيادة بقيمة 300 درهم لفئات المرتبة في السلالم من 6 إلى 10 تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019 بقيمة 100 درهم في السنة. والنقابات تؤكد أن كلفة العيش من خلال الارتفاعات المتتالية تفرض زيادة 600 درهم كما تقتضي الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم. والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، يقول "إننا نرفض مقترحات الحكومة، ونتصدى لتنامي محاربة الحريات النقابية". أما عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيؤكد أن "الحكومة السابقة والحالية نهجتا سياسة معادية للشغيلة".

- روسيا تتراجع عن دعم ملف "موروكو 2026" لصالح الملف الأمريكي. بعد أن أعلنت في وقت سابق على لسان سفيرها بالرباط، ليبوتر باركالوف، عن دعمها لملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، عادت روسيا وتراجعت عن قرارها هذا لصالح ملف الثلاثي الأمريكي المنافس، والمكون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ونشرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، أول أمس الأحد، أن فيدرالية روسيا لكرة القدم ستدعم رسميا الملف الثلاثي، لاحتضان الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

* الأحداث المغربية :

- مع اقتراب شهر رمضان، تشن مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء حملة غير مسبوقة، لردع الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ تداولها. وأكدت مصادر من داخل الميناء، أنه جرى توقيف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وإدخالها عن طريق ميناء البيضاء، كانت ستوجه إلى مخازن سرية وغير صحية، وهناك يتم إعطاء السلع روحا جديدة، من خلال تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- دق تقرير جديد ناقوس خطر الخصاص المهول في عدد أطباء الشغل، إذ لا يتعدى عدد الأطباء والمهندسين المسؤولين عن تفتيش العمل 19 طبيبا و24 مهندسا، وهو عدد لا يكفي لجهة الدار البيضاء سطات، في وقت تتوفر 17 في المئة فقط من المقاولات على لجنة الصحة والسلامة المهنية من بين 140 ألف مقاولة. وكشفت الوثيقة ذاتها، التي أصدرتها المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة والمهنية، أن 3 آلاف عامل وعاملة يلقون حتفهم سنويا بالمغرب، و43 ألف حادث بسبب افتقاد أماكن العمل لشروط الصحة والسلامة.

* العلم:

- تلقت النقابة الوطنية للتعليم العالي ضربة موجعة جدا بانسحاب أساتذة التعليم العالي المنتمين لرابطة الأساتذة الاستقلاليين وأساتذة آخرين من فعاليات المؤتمر الحادي عشر للنقابة الذي انعقد أيام 27 و28 و29 أبريل 2018 بمراكش. وأكد محمد الركراكي، الكاتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، أن الانسحاب جاء بعد تسجيل أساليب بائدة من خلال تهريب المؤتمر إلى غرف المؤتمرين وعدم اختيار الأساتذة وطبخ لائحة أعضاء اللجنة الإدارية دون الرجوع إلى المؤتمرين.

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها. وذكرت المديرية، في بلاغ لها، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.

* بيان اليوم:

- أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها "ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز".

- أعلن المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، جواد الشامي، أن الدورة ال13 من المعرض الدولي للفلاحة شهدت حضورا مكثفا للزوار، بما لا يقل عن مليون و 25 ألف زائر. وأفاد الشامي، في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة ال13 لهذا الملتقى الدولي، بأن هذه الدورة تميزت بتدفق متواصل للزائرين، الذين جاؤوا لاستكشاف والاطلاع على المنتجات التي تقدمها الأقطاب التسعة للملتقى، والذي حقق أرقاما قياسية جديدة في ما يخص المشاركة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الذي يشكل أهم أداة مالية للجنة المناخ لحوض الكونغو سيفضي "حتما" إلى إطلاق دينامية إيجابية، ستتمخض عن جملة من المشاريع، التي من شأنها أن تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء. وأبرز جلالة الملك، في خطاب ألقاه يوم الأحد، أمام قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المنعقدة ببرازفيل، أن هذا المشروع الجامع والمتكامل سيساهم في تحسين المسالك المائية الداخلية، وتهيئة الموانئ الصغيرة، وتطوير الصيد المستدام داخل الدول الأعضاء.

- قرر أطباء القطاع العام خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في خوض أشكال احتجاجية مختلفة لمدة أسبوع، انطلاقا من يوم الاثنين 7 وإلى غاية 11 ماي، لأجل حث وزارة الصحة على الاستجابة لملفهم المطلبي الذي لايزال يراوح مكانه، بالرغم من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، التي تم القيام بها، والتي لم تحقق مبتغى الأطباء الغاضبين.

* رسالة الأمة:

- صادرات الخضر والفواكه .. المغرب يجني 154 مليون أورو من السوق الإسبانية خلال شهرين. فقد حافظ المغرب على مكانته كأول مزود لإسبانيا من الخضر والفواكه خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك حسب الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. وأفادت الفيدرالية الإسبانية بأن صادرات المغرب من الخضر والفواكه نحو إسبانيا ارتفعت بنسبة 13 في المئة، خلال الفترة ما بين يناير وفبراير من سنة 2018، وهو الأمر الذي عزز من موقع المغرب كمورد رئيسي للسوق الإسبانية.

- أكدت النائبة بالبرلمان الأوروبي رشيدة داتي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد مرة أخرى، بمناسبة قمة لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، مدى قيادته المتبصرة والمفعمة بالأمل بالنسبة للقارة الإفريقية. وأوضحت داتي في بلاغ أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من المملكة المغربية رائدة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري من خلال تنظيمها، بنجاح باهر، المؤتمر ال22 لأطراف اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، يؤكد مرة أخرى، ومما لا شك فيه، أنه أحد الزعماء الأفارقة القادرين على رفع تحدي محاربة التغيرات المناخية * لوماتان:

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية الكونغو، فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، بقصر الشعب ببرازافيل، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة. وتعطي هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب -جنوب، دفعة إضافية للتعاون الثنائي المثمر بين الرباط وبرازافيل، كما تؤكد وتدعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تجاه الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

- أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بقصر الشعب ببرازافيل، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو. وقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شارك يوم الأحد في أشغال قمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو.

- أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية الكونغو، فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، بميناء يورو في برازافيل، انطلاقة أشغال إنجاز مشروع محطة مجهزة لتفريغ السمك، المشروع الذي يكرس الرؤية الملكية بخصوص تعاون جنوب -جنوب قائم على تبادل المعارف والكفاءات والخبرات والموارد.

* البيان:

- نداء حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة فاتح ماي : جعل عيد الشغيلة لحظة تعبئة وطنية والاستعجال بتلبية المطالب المشروعة لهذه الطبقة. ورحب الحزب باستئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا)، مؤكدا أنه لا يجب تغليب التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية.

- قرر قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ببرازافيل، تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. بالنسبة لإفريقيا وما وراءها".