جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

تطرقت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا، لقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها حق الإضراب في بولونيا الذي عمر قانونه المؤطر لأكثر من 30 سنة، والمظاهرات باليونان بمناسبة احتفالات عيد العمال، ودخول قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور بروسيا حيز التنفيذ، وشغور مناصب قطاع العدل بالنمسا، علاوة على مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فيبورشا"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطبقة الشغيلة ، أن القانون المنظم للإضراب في بولونيا "الذي يعود الى عهد النظام الشمولي الشيوعي عمر طويلا ودون جدوى ولا فائدة ،رغم أن البلاد عرفت في العقد الأخير ،خاصة بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي سنة 2004 ، تحولا ديموقراطيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا جذريا".

وأوضحت أن "منع اضراب أجراء شركة الطيران البولونية اليوم الثلاثاء ، اعتمادا على حكم صادر اتخذ كمرجع قرار قضائي يعود الى فترة النظام الشيوعي ،الذي يمنع منعا كليا اضراب موظفي القطاع العمومي ، يجر البلاد الى الوراء ويجعلها في خانة الدول المتعدية على حقوق المجتمع ،خاصة وأن حق الاضراب تكفله التشريعات الدولية ويعد حقا من الحقوق الأساسية للطبقة العاملة" .

ورأت صحيفة "رزيسبوشبوليتا" أن "تقويض حق الإضراب في بولونيا يجر البلاد الى فترة سياسية اعتقد المواطنون البولونيون أنهم تجاوزوها بنجاح وأصبحت من الماضي الذي لا حسرة عليه".

وأبرزت أن "مراجعة قانون الاضراب في بولونيا ، بما يكفل كل حقوق الطبقة الشغيلة ،أمر مستعجل ولا يقبل التأجيل ،وهو مؤشر حقيقي لمدى التطور الذي حققته البلاد سياسيا وديموقراطيا واجتماعيا ،ومن تم على الحكومة ،وفي أقرب الآجال، أن تفتح حوارا مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق تقديم مشروع متكامل وعادل ،يكفل حق الاضراب وفق التشريعات الدولية" .

واعتبرت صحيفة "فبوليتيسي" أن حكومة حزب (القانون والعدالة) "يجب أن تأخذ العبرة من الاضراب المعلن من قبل أجراء شركة الطيران البولونية والحكم الصادر بخصوصه ،والذي سيكون له ما بعده ،وقد يدخل الحكومة من جهة والتمثيليات النقابية من جهة أخرى في مواجهات غير محسوبة العواقب ،سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني برمته وعلى الوضع الاجتماعي المستقر لحد الآن ".

وشددت الصحيفة على أن المجتمع السياسي في بولونيا " لا يجب ان يغتر بالواقع الاقتصادي الجيد حاليا ويستبعد إمكانية حصول اضطرابات اجتماعية في المستقبل إذا دخلت البلاد في أزمة اقتصادية ما ،وبالتالي عليه (المجتمع السياسي ) أن يستشرف المستقبل ويضع إطارا قانونيا يجيب عن أسئلة محتملة وتحولات اقتصادية واجتماعية يمكن أن تحدث في اي وقت وحين ".

وفي اليونان، تناولت الصحف المظاهرات المتوقعة اليوم بمناسبة احتفالات عيد العمال ،وكتبت (كاثيمينيري) أن جميع الطرق وسط العاصمة تم إغلاقها أمام حركة المرور يوم الثلاثاء ،حيث تنظم النقابات العمالية مظاهراتها التقليدية.

وأضافت أن النقابتين العماليتين الأبرز في البلاد (نقابة القطاع العام) و(نقابة العاملين في القطاع الخاص) ستبدآن تجمعاتهما الساعة الحادية عشرة حيث سيحضر الموضوع الرئيسي على مدار السنوات الأخيرة وهو ”تأثير ثمان سنوات من التقشف على اليونانيين“.

صحيفة (إيثنوس) كتبت أن جميع السفن ستبقى راسية في موانئها يوم الثلاثاء بسبب مشاركة اتحاد البحارة في إضراب لمدة 24 ساعة للاحتفال بيوم العمال.

ونقلت عن النقابة قولها "نرفع صوت الاحتجاج ونطالب بالحل الفوري لقضية النقص المتواصل في معاشات التقاعد والتوقيع على الاتفاقيات الجماعية واعتماد تدابير لمعالجة البطالة.

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن احتفالات عيد العمال تأتي متزامنة مع صدور تقرير لمنظمة التعاون والتنمية ،يوم الإثنين، يفيد بأن الأسر اليونانية تفقد 40 في المائة من مداخليها شهريا ،التي تذهب للضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن هذا جزء من المشاكل ،التي تعاني منها الطبقة العاملة الآن ،في ظل غياب أي استراتيجية حكومية للنمو ،وانتشار للبطالة لأزيد من 25 في المائة ،وانتشار حاد للفقر بمعدل يفوق 30 في المائة.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن الآلاف من مؤيدي حرية التعبير تظاهروا أمس الإثنين وسط العاصمة موسكو للتعبير عن دعمهم لخدمة التراسل الفوري "تيليغرام" التي تم حظرها بروسيا.

وأضافت الصحيفة أن أزيد من 10 آلاف شخص تجمعوا وسط موسكو للتعبير عن شجبهم وتنديدهم لقيام السلطات الروسية بحظر تطبيق "تيلغرام" بروسيا، وتعطيل مجموعة من الخدمات على شبكة الأنترنيت، مشيرة إلى أنه تم نقل التغطية المباشرة لهذه المظاهرة على موقع (يوتيوب) .

وأوضحت الصحيفة أن المشاركين في هذه المظاهرة، التي جاءت بدعوة من الحزب الليبرتاري الروسي، حملوا طائرات ورقية وشعارات ترمز لتطبيق (تيليغرام) من مختلف الأحجام ، فضلا عن لافتات تندد بالرقابة التي تمارسها السلطات الروسية.

صحيفة (إزفيستيا) أفادت من جهتها أنه سيتم ابتداء من اليوم الثلاثاء ، فاتح ماي ، الرفع من الحد الأدنى للأجور بالبلاد ليصل إلى 11 ألف و163 روبل (حوالي 174 دولار) بعدما لم يكن يتجاوز 9489 روبل (150 دولار تقريبا) ، ليصل بالتالي إلى الحد الأدنى للكفاف في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن فاتح ماي سيعرف أيضا دخول بعض القوانين المصادق عليها سلفا حيز التنفيذ، لاسيما قانوني "منح أصحاب المباني مسؤولية إضافية بموجب المعايير الجديدة للسلامة من الحرائق، وإلزام السكان بدفع رسوم إضافية في بع وفي النمسا، أفادت صحيفة (دير ستاندار) ، نقلا عن تحقيق برلماني أشرف عليه فريق حزب (نيوس) المعارض، أنه تم تسجيل نسب رسوب عالية في المباريات التي تهم موظفي قطاع العدل بالبلاد، مشيرة إلى أنه تم قبول 200 فقط من أصل 1600 مرشح منذ سنة 2015.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق عزا هذا الفشل إلى حصول المرشحين المعنيين على علامات متدنية في امتحانات الإملاء والرياضيات والثقافة العامة والاختبارات النفسية، أو لأسباب تتعلق بضعف اللياقة البدنية ، مشيرة إلى شغور أزيد من 1500 منصب بمختلف المصالح بوزارة العدل، منذ فاتح فبراير الماضي.

من جانبها ، توقفت صحيفة (داي بريس) عند الاتفاق ،الذي تم التوصل إليه بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ،اللذين "تعهدا بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتكثيف مساعي التوصل إلى تسوية سياسية"، مشيرة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون أكد أنه سيغلق موقع التجارب النووية في ماي الجاري.

واعتبرت الصحيفة أن الزعيم الكوري الشمالي "اختار الانخراط على درب السلام لتجنيب بلاده مزيدا من العقوبات الغربية"، مشيرة إلى أنه "في حال فشل محادثات السلام بين الكوريتين، ستكون هناك عواقب وتداعيات وخيمة على المنطقة".

وفي تركيا ،ذكرت صحيفة (الحرية ديلي نيوز) أن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور تركيا في منتصف مايو لمناقشة اتفاق الغاء تأشيرة شينغين عن المواطنين الأتراك وقضية اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن خطة العمل لرفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك ،التي قدمتها أنقرة في بروكسل في فبراير، هي قيد الدراسة حاليا ،حيث سيقدم الوفد الفني للمفوضية الأوروبية وجهات نظره حول المعايير السبعة المطلوبة والعالقة في المفاوضات مع تركيا من أصل 72 معيارا يطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتنفيذها.

وذكرت الصحيفة أنه في العام 2016، وقع الجانبان اتفاقا للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجه، واتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد المهربين ،وتحسين ظروف ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا ،وتسريع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ،ورفع تأشيرة الأتراك.

صحيفة (ديلي الصباح) ذكرت أنه تم الانتهاء من الجزء البحري من الخط الأول لأنابيب النفط (السيل التركي) عبر البحر الأسود ،حيث وصلت العمليات يوم الإثنين إلى الساحل التركي.

وأضافت أن 1161 كيلومترا من خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا الى تركيا كانت قد وضعت منذ البداية في العام الماضي أي ما يمثل 62 في المائة من إجمالي طول المشروع.

وقالت الصحيفة أن شركة غازبروم الروسية العملاقة تعتزم استكمال بناء خط الأنابيب في عام 2019 ، مشيرة إلى أن محطة الاستقبال على ساحل البحر الأسود (شمال تراقيا) قيد الإنشاء. ض المناطق الداخلية".