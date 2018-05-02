قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - وم ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، بالتحقيق الجاري في التواطؤ المزعوم بين فريق الرئيس ترامب وروسيا، وبمشروع قانون لإصلاح قانون الانتخابات في كندا وتأجيل دخول الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، وكذا بمستجدات قضية الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي، المعتقل بالولايات المتحدة على خلفية اتهامات ببلاده بالفساد.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل المزعوم لروسيا في رئاسيات 2016، يتوفر على حوالي 40 سؤالا يعتزم توجيهها إلى دونالد ترامب حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بصلته مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأسئلة تمثل محاولة لمعرفة منطق الرئيس وفهم الدافع وراء بعض تغريداته "الشرسة"، وبحث علاقته بأسرته وبأقرب مستشاريه.

وأشارت إلى أن الأسئلة، وعددها 42 في المجموع، تتعلق أساسا بإقالة الرئيس لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي ومستشار الأمن القومي في الرئاسة، وبتعامله مع المدعي العام جيف سيشنز وباجتماع في برج ترامب سنة 2016 بين المسؤولين عن حملة ترامب والروس تم خلاله تقديم معلومات حول منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وفي موضوع آخر، كتبت "ذ هيل" أن الشخصيات المؤثرة المقربة من الرئيس ترامب تريد أن تجعل انتخابات منتصف الولاية، المقرر إجراؤها في 6 نونبر القادم، استفتاء حول أداء الرئيس، وحول إقالته المحتملة.

وأوردت أن معظم الأشخاص الذين يؤيدون هذا الطرح هم مسؤولون سابقون عن حملات ترامب، بينهم مدير حملة ترامب السابق كوري ليفاندوفسكي، ونائب مدير حملته ديفيد بوسي، والمستشار الاستراتيجي السابق، ستيفن بانون.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب أعلن، في اللحظة الأخيرة، عن قرار تأجيل دخول التعريفات الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وأرجأ بذلك قرارا اقتصاديا رئيسيا يسعى من خلاله لانتزاع تنازلات تجارية من شركائه.

وأشارت اليومية إلى أن البيت الأبيض أعلن أنه أبرم اتفاقيات استيراد للمعادن مع كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل، وسيتم الانتهاء من تفاصيل إضافية تهم هذه الاتفاقيات في غضون 30 يوما.

وفي كندا، كتبت صحيفة "لو جورنال دو كيبيك" أن الحكومة الفيدرالية طرحت الاثنين مشروع قانون لإصلاح قانون الانتخابات يتناول انتهاكات بيانات الناخبين الخاصة والتأثير الأجنبي على العملية الديمقراطية، دون أن ينص على أي عقوبة حقيقية .

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون ينص، على الخصوص، على التزامات جديدة للأحزاب السياسية في مجال مكافحة المعطيات الخاصة ويتضمن مقتضيات لمكافحة الإعلانات الخارجية، وتداول معلومات مضللة والتمويلات القادمة من الخارج.

من جهتها، ذكرت يومية "لو جورنال دو مونريال" أن طرح الحكومة الكندية لمشروع قانون إصلاح قانون الانتخابات في البرلمان يأتي في سياق تزايد تراجع ثقة الغرب ضد روسيا.

وأضافت أن القانون، إذا تم تبنيه من قبل النواب الفيدراليين، سيدخل حيز التنفيذ خلال الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجرى في أكتوبر 2019.

وفي بنما، توقفت يومية "إل سيغلو" عند إعلان وزارة الاتصال عن قائمة تضم 20 محاميا مرشحا لشغل منصبين شاغرين بمحكمة العدل العليا منذ نهاية السنة الماضية، مشيرة إلى ان هذه اللائحة التي وضعتها اللجنة الوزارية بعد دراسة 154 ترشيحا، ستتم إحالتها على لجنة قضائية لدراستها أكثر وحصرها في عشرة مرشحين ستتم مناقشة ترشيحاتهم من طرف لجنة برلمانية خاصة وطرحها للتصويت بالبرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة باشرت مسلسل اختيار قاضيين جديدين بأعلى هيئة قضائية بالبلاد، بعدما كان البرلمان رفض في يناير الماضي اسمي قاضيتين كان اقترحهما الرئيس خوان كارلوس فاريلا.

من جهتها، تطرقت صحيفة "بنماأميريكا" لمستجدات قضية الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا على خلفية متابعته من قبل حكومة بلاده باتهامات بالفساد خلال ولايته الرئاسية، مشيرة إلى أن السلطات القضائية الأمريكية استجابت لطلب دفاع الرئيس السابق بمنحه مهلة إضافية مدتها شهر لإعداد الدفوعات للطعن في قرار صدر في غشت من السنة الماضية ويقضي بتسليمه لسلطات بلاده.

وذكرت اليومية أن منح هذه المهلة يأتي بعد أسابيع من استئناف المدعي العام الأمريكي، الذي يمثل الحكومة البنمية، لحكم قضائي يمنح الرئيس السابق سراح مؤقتا مقابل كفالة، إلى حين الحسم في طلب تسليمه.

وأشارت إلى أن بنما طلبت من الولايات المتحدة تسليم مارتينيلي (66 عاما)، من أجل الرد على اتهامات بعمليات تنصت غير القانوني في عهد حكومته استهدفت حوالي 150 شخصا، بينهم صحفيون ورجال أعمال وسياسيون.

وفي المكسيك، ذكرت "إل صول دي ميخيكو" أن قرار الرئيس الأمريكي تأجيل دخول التعريفات الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ جاء قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة سلفا للإعفاءات المؤقتة الممنوحة لهذه البلدان بشأن هذه التعريفات والمحددة في نسبة 25 في المائة على واردات الصلب و 10 في المائة على واردات الألومنيوم، التي فرضت في مارس من قبل الإدارة الأمريكية.

من جهتها، أكدت "لاخورنادا" أن منظمة العفو الدولية دعت السلطات الأمريكية والمكسيكية إلى الكف عن شيطنة المشاركين في قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى واحترام حقهم الأساسي في المطالبة باللجوء.

وأشارت اليومية إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت أنها تلقت تقارير تفيد بأن مسؤولي الهجرة المكسيكيين اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة أو حاولوا طرد عائلات تنحدر من أمريكا الوسطى من القافلة التي كانت تعتزم طلب اللجوء في الولايات المتحدة.