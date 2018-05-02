عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:

- عقب فشل الحكومة والمركزيات النقابية في التوقيع على اتفاق قبل احتفالات فاتح ماي، أقدمت الحكومة من جانب واحد على تفعيل قرار الرفع من التعويضات العائلية لفائدة موظفي القطاع العام قد تشمل 584 ألفا و836 موظفا. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن باقي الزيادات والإجراءات المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب ستظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأنها.

- أعلن بنك المغرب أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية عرفت انخفاضا إلى 3,1 بالمائة في مارس 2018، بعد 3,9 بالمائة في الشهر السابق. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2018، أن هذا الانخفاض يعكس انكماش القروض ذات الطابع المالي ب5,6 في المائة، بعد زيادة نسبتها 2 بالمائة، وانخفاض من 3.6 بالمائة إلى 3.4 بالمائة في نمو قروض السكن.

* المساء :

- تمكنت عناصر من الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة، من إيقاف سائق سيارة نفعية كانت محملة بكمية كبيرة من نفايات الدجاج وخليط من الدقيق ومادة "الشعرية"، بعدما أثيرت شكوك حول مصدرها ووجهتها والغرض منها. وذكرت مصادر موثوقة أن عناصر الشرطة اضطرت إلى إيقاف المعني بالأمر وحجز سيارته المحملة بالسلعة المذكورة وإحالته على الشرطة القضائية بوجدة بتنسيق مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمدينة.

- قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص لمدة خمسة أيام من 7 إلى 11 ماي الجاري، كما قررت النقابة المذكورة تنفيذ إضراب عام يشل المستشفيات لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وتأتي دعوة النقابة بتوقيف الفحوصات الطبية لفائدة المرضى لمدة خمسة أيام متواصلة، بعد اتخاذ وزارة الصحة خطوة الاقتطاع من أجور الأطباء، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابة من الحكومة التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، والبحث عن حلول جذرية لوضعية المؤسسات الصحية.

* الأحداث المغربية :

- كشف مصدر مطلع معطيات جديدة عن استهلاك المغاربة لأدوية الأمراض النفسية والعقلية، حيث أكد أن قيمته وصلت، خلال السنة الماضية، إلى 70 مليار سنتيم، فيما استقر إجمالي مبيعات هذا الصنف من الأدوية عند حاجز 12 مليون علبة، أغلبها مضادات الاكتئاب والذهان ومهدئات. وحسب المصدر ذاته، فإن ميزانية الأدوية المخصصة للأمراض النفسية والعقلية، وصلت إلى مليون درهم سنة 2017، أي 6 بالمائة من ميزانية الأدوية المخصصة لوزارة الصحة، في وقت لم تتجاوز ما نسبته 1،2 في المائة من الميزانية العامة للأدوية.

- الرميد يبدأ تنزيل خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان. فتحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الاثنين، النقاش مع جمعيات المجتمع المدني، بخصوص التصور الأولي، لآلية تتبع وتقييم تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، خلال لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني، أن وزارته اختارت أن يكون المجتمع المدني، أول فاعل تفتح معه النقاش التشاوري والحواري بخصوص هذه الآلية، وذلك قبل بقية الفاعلين من بينهم القطاعات الحكومية المعنية والبرلمان.

* العلم:

- على أعتاب الشهر الفضيل، ارتفعت أسعار مكونات الأكلات المغربية التقليدية التي تشهد إقبالا خلال رمضان، بنسب تتراوح بين 15 و25 في المائة، مقارنة مع مستوياتها خلال الفترة نفسها قبل شهر رمضان من العام المنصرم. وأكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك المغاربة للفواكه يزيد بنسبة 163 بالمائة، وللحليب ومشتقاته بنسبة 47 في المائة، واللحوم والحبوب بنسبة 35 في المائة خلال هذا الشهر.

- أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، على إثر نشر بعض الجرائد والمواقع الالكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية الوقاية من التعذيب، أنها "ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز".

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الاثنين بسيول، إلى فتح آفاق جديدة في عدد من القطاعات التي يمكن أن تكون مجالا للتعاون الفعلي بين المغرب وكوريا الجنوبية وتعود على الطرفين بالنتائج الإيجابية. وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرز السيد المالكي، خلال لقاء مع الوزير الاول لحكومة كوريا الجنوبية، السيد لي ناك-يون، في إطار زيارة عمل وصداقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، أن المغرب طور ترسانة قانونية مشجعة للاستثمار، واستثمر في العنصر البشري الذي أصبح مؤهلا وغير مكلف.

- أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكونغو السيد دونيس ساسو نغيسو، عن انشغالهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في العالم لاسيما بإفريقيا، وذلك حسب البيان المشترك الصادر في أعقاب الزيارة الملكية إلى جمهورية الكونغو. وأضاف البيان المشترك أن قائدي البلدين جددا، في هذا الإطار، التزامهما بدعم كافة المبادرات الإقليمية والجهوية والدولية، الرامية للتصدي بحزم لهذه الآفة، ما يشكل تحديا أساسيا ذا طبيعة أمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

* رسالة الأمة:

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية الكونغو، فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، بقصر الشعب ببرازافيل، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة. وتعطي هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب -جنوب، دفعة إضافية للتعاون الثنائي المثمر بين الرباط وبرازافيل، كما تؤكد وتدعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تجاه الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

- صنف تقرير حديث المغرب ضمن الدول الأكثر تأخرا على مستوى الدول التي تهتم بالعناية الصحية لمواطنيها، حيث احتل المرتبة 68 من أصل 69 دولة شملها تصنيف مؤشر الرعاية الصحية لسنة 2018 على موقع "نيمبو". واحتل المغرب المركز الأخير على المستوى الإفريقي، في ما يخص توفير خدمات رعاية صحية في المستوى بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، اللتين تم تصنيفهما في المرتبتين 44 و67 عالميا على التوالي. وحصل المغرب على معدل 41 نقطة في هذا المؤشر، وذلك من أصل 100 نقطة ممكنة، و36.63 نقطة في مؤشر نظام الرعاية الصحية.

* ليكونوميست :

- أظهرت نتائج دراسة أنجزتها (ليكونوميست-سونيرجيا) أن مغربيا من بين اثنين لم يفهم إصلاح الدرهم الذي أطلق منذ حوالي ثلاثة أشهر. وخارج المهنيين والمطلعين، فإن هذا الإصلاح يطرح لبسا حتى عند الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي متقدم. ويبدو أن الحملات التواصلية التي أنجزها بنك المغرب في هذا الإطار، لتقريب عموم المواطنين من عملية الإصلاح، لم تكن بذلك القدر العالي من التأثير.

- على خلاف الأجواء الباهتة التي طبعت مظاهرة فاتح ماي خلال السنة المنصرمة، نجح النقابيون في تعبئة مناضليهم من أجل مسيرة الفاتح من ماي. وعززت المواجهة مع الحكومة، إثر رفض العرض خلال الحوار الاجتماعي، من حضور عدد من كبير من العمال في مسيرات النقابات. ففي الرباط، نجح كل من الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والاتحاد المغربي للشغل بقيادة أمينه العام ميلودي مخاريق في تعبئة عدد كبير من المناضلين. ووعدت هاتان المركزيتان النقابيتان، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، بالتصدي لحكومة العثماني.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن 96,5 في المائة من ساكنة المغرب تتوفر على منظومات مائية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأبرزت كاتبة الدولة، أمام نواب الأمة، أن هذا الأمر تم بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في هذا الشأن، والتي ناهزت ما يراوح أكثر من 19 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع نسبة الاستثمار من 200 مليون درهم إلى أزيد من مليار درهم سنويا، مشيرة إلى أن هذه المجهودات كان لها وقع مباشر على مستوى التنمية البشرية وظروف عيش الساكنة.

- مجلس الأمن يصادق على القرار المتعلق بالصحراء المغربية. فقد مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018. كما أعرب عن انشغاله "العميق" إزاء تصرفات انفصاليي "البوليساريو" في المنطقة العازلة.

* لوبينيون:

- أجواء من خيبة أمل والغضب طبعت احتفالات الفاتح من ماي لهذه السنة، إزاء تماطل الحكومة في ما يتعلق بتلبية المطالب المشروعة للعمال. ودعا الاتحاد العام للشغالين في المغرب، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، منددا برفض الحكومة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، وتجميد الأجور واختيار النموذج التعاقدي في مجال الوظيفة العمومية.

- تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للسنتين المقبلتين. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، بالمناسبة، إن إعادة انتخاب المغرب يمثل "تثمينا" للجهود المبذولة من طرف المجلس الذي حقق حصيلة "جيدة جدا" في مجال التكوين والتدريب والإنتاج العلمي وكذا تطوير الممارسات الجيدة في الحكامة الإدارية.

* ليبيراسيون :

- الطبقة العمالية والموظفين الصغار يعبرون عن قلقهم. قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد الفاتيحي، في كلمة بمناسبة احتفالات فاتح ماي، "إننا اليوم هنا لا للاحتفال بفاتح ماي، وإنما للاحتجاج على السياسية المعادية لكل ما هو اجتماعي التي تنهجها الحكومة". وشدد السيد الفاتيحي على أن وضعية الطبقة العمالية مافتئت تتدهور يوما بعد يوم شأنها شأن مكتسابتها.

- ارتفاع عدد المسافرين بالمطار الدولي الصويرة موغادور خلال مارس المنصرم. وكشفت المعطيات التي نشرها المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين بالمطار الدولي الصويرة موغادور سجل خلال مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 44.02 بالمائة، وذلك بالقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

* لوماتان:

- هناك رابط إيجابي وملموس بين الحكامة والتنمية الاقتصادية. فقد كشفت دراسة حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تحسن الحكامة بنسبة 1 بالمائة واكبه ارتفاع بواقع 1.13 نقطة على مستوى العائدات لكل نسمة. ويحتل المغرب الرتبة 51 في مؤشر الحكامة. وأبرز معدو الدراسة أنه على الرغم من التراجع الطفيف المسجل سنة 2016 مقارنة مع سنة 2012، فإن موقع المغرب، لاسيما على مستوى الحكامة العمومية، يظل جيدا مقارنة مع بلدان منطقته، وكذا مقارنة مع بلدان أخرى كتركيا والصين واليونان والمكسيك.

- احتفلت الطبقة العمالية أمس بعيدها في سياق يتسم بفشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة. ولم تسفر الاجتماعات التي انعقدت إلى حدود الآن عن أي اتفاق يذكر، حيث اعتبرت المركزيات النقابية العرض الحكومي غير كاف. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع اقتراحا سخيا من قبل الحكومة عشية فاتح ماي، اقترحت هذه الأخيرة زيادة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم من 6 إلى 9، وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر.