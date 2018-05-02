جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا، قضايا متنوعة من بينها ذكرى مرور 14 سنة على انضمام بولونيا الى الاتحاد الأوروبي، والمسيرات المنظمة باليونان بمناسبة فاتح ماي، والجدل الدائر بروسيا بشأن حظر عدد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وانتقاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالنمسا لتوجهات الحكومة ومشاريعها، علاوة على قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "ناش دجينيك" أن حدث انضمام بولونيا الى الاتحاد الأوروبي قبل 14 سنة يعد "أبرز حدث عاشته البلاد خلال العشرين سنة الماضية ،نظرا لكونه شكل قنطرة مرور البلاد من نظام سياسي واقتصادي محدود الآفاق الى نظام عزز العمق الأوروبي لبولونيا ومكنها من تحقيق الكثير من الأهداف".

واضافت الصحيفة أن انضمام بولونيا الى الصرح الأوروبي "وضع حدا فاصلا بين واقع مرير جعل الدولة حبيسة ماضيها المعقد ،الذي تميز بنظام شمولي وتبعية اقتصادية وسياسية وأمنية ،وواقع تكتنفه الآمال ويتأسس على بنيات صلبة مكنت البلاد من تحقيق ذاتها وضمان التطور في كل مناحي الحياة" .

واعتبرت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن بولونيا ،وهي تخلد يوم فاتح ماي ذكرى انضمامها الى الاتحاد الأوروبي ،" تؤكد على حسن اختيارها للانخراط في منظومة قوية وواعدة ،رغم الاختلاف الذي يطبع العلاقات بين وارسو وبروكسيل حول قضايا شائكة تختلف وجهات النظر بشأنها ،إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية تواجد بولونيا في هذا الصرح القوي ،الذي له حضور خاص في المنتظم الدولي ".

وأضافت أنه ،و"إن كان بالفعل يعرف الاتحاد الأوروبي الكثير من الاشكالات في تعاطيه مع قضايا حساسة ،كقضية الهجرة واللجوء ومستقبل السوق المشتركة وإعادة الهيكلة ،إلا أن ذلك لا ينقص من أهمية الاتحاد الأوروبي ،الذي عليه أن يطور نفسه نحو الأحسن ويعتمد بشكل متوازن على مؤهلات كل دولة ،عوض البقاء حبيس توجهات ماضية تكبح أحيانا من قوة تطوره ".

وبعد أن أكدت صحيفة "فيبورشا" أن بولونيا "استفادت كثيرا من انضمامها الى الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية والديموقراطية والاجتماعية والأمنية" ،اعتبرت أن "ذلك لا يمنع من القول إن وارسو عليها أيضا أن تبذل جهودا أخرى لتثبيت موقعها في الساحة الأوروبية وتفعل حضورها في مؤسساتها ".

وأضافت الصحيفة ،المحسوبة على المعارضة ، أن بولونيا "ملزمة فعلا بإبداء رأيها في واقع ومستقبل الاتحاد الأوروبي من داخل مؤسساته ،ومع ذلك عليها في الوقت نفسه أن لا تدخل في صراعات "مجانية " مع سلطات القرار في الاتحاد ،وهو ما سيضرها أكثر مما سيربحها ،لأن بولونيا اختارت عن طواعية الانضمام الى الصرح القاري ،ومن تم عليها أن تبحث عن نقط التلاقي وليس أن تعمق هوة الخلاف" .

وفي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن الشعارات ،التي رفعتها أكبر النقابات في البلاد خلال مسيراتها الضخمة لفاتح مايو وسط أثينا ،تلخصت في ”الديمقراطية والعدالة والإنصاف والحرية والسلام وحقوق العمال“.

وأضافت أن الخطاب المركزي في مختلف مسيرات فاتح مايو في البلاد ،التي سارت قبالة البرلمان ،هو التنديد بتراجع حقوق العمال وامتيازاتهم والاجهاز على الأجور بفعل سياسة التقشف المتواصلة منذ ثمان سنوات ،حيث ارتفعت المساهمات الاجتماعية ب 40 في المائة وتراجعت الأجور ب 30 في المائة .

صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن رئيس الوزراء استغل مناسبة فاتح مايو للترويج لخطاب حكومته بقرب خروج البلاد من برامج الانقاذ الأوربية وبعودة الاقتصاد الى طبيعته ،لكن ما يتم اغفاله في هذا الخطاب هو أن ذلك تأتى بتضحيات جمة كابدها الشعب اليوناني على مدار السنوات الثمان الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله ”إننا نخوض هذه المعركة في أشد الظروف ضراوة من هيمنة الرأسمالية النيوليبرالية، فقد خلفت مذكرات الانقاذ وسياسة التقشف هشاشة واسعة وانعدام الأمن على جميع المستويات“.

وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، فإن حماية العمل والتماسك الاجتماعي يعدان شرطين هامين للديمقراطية ،وضرورة ملحة في أوروبا المهددة من الاستبداد والشعبوية اليمينية المتطرفة.

وفي تركيا ذكرت (ديلي الصباح) أن سلامة العمل والأمن الوظيفي وغياب العمالة المنظمة تبقى القضايا الرئيسية بالنسبة للطبقة العاملة التركية.

وقالت الصحيفة أن 2006 شخصا توفوا في 2017 في حوادث مميتة مرتبطة بالعمل، ووصل هذا الرقم إلى 386 في الربع الأول من عام 2018.

واعتبرت الصحيفة أن معدل البطالة ظل مرتفعا بنسبة 9ر10، وبلغ عدد العاطلين ثلاثة ملايين و454 ألف شخص ،وعلى الرغم من زيادة عدد التوظيفات ب 984 الف ،فإن معظم الوظائف الجديدة كانت مؤقتة أو تحت التدريب.

ومن جانبها كتبت صحيفة (ستار) أن الحكومة قررت صرف منحتين استثنائيتين بما في ذلك للمتقاعدين ،الذين سيحصلون قبل عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى على مكافأتين من ألف ليرة تركية لكل منهما (حوالي 200 أورو) ،فيما سيتم الرفع من المساعدات الاجتماعية ب 500 ليرة أي حوالي 100 أورو في الشهر.

وفي روسيا، واصلت الصحف اهتمامها بحظر تطبيق (تيليغرام) في البلاد، وكتبت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة "دعت السلطات الروسية إلى وقف حظر هذا التطبيق وتمكين المواطنين الروس من الاستفادة من خدماته".

وأضافت الصحيفة أن السلطات الروسية أصدرت قرار تم بموجبه حظر ومنع حسابات أزيد من 15 مليون مشترك في هذه الخدمة بمجموع البلاد، إضافة إلى أزيد من 14 مليون عنوان مرتبط بهذه الخدمة على الشبكة العنكبوتية، مما أثر كثيرا على السير العادي للعديد من الخدمات ،من بينها التحويلات البنكية والألعاب واقتناء التذاكر.

وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة بيانا أصدرته أزيد من 26 منظمة تدافع عن حرية الإعلام والأنترنيت، من بينها منظمة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية، دعت فيه السلطات الروسية إلى "وقف حجب خدمة تيليغرام ووقف هجماتها المستمرة وواسعة النطاق على حرية الإنترنت" .

صحيفة (إزفيستيا) ،أفادت من جهتها أن الحكومة الروسية أحالت نهاية الأسبوع الماضي على البرلمان مشروع قانون يهم تعديل قانون الضرائب في الاتحاد الروسي وينص على عدد من الإجراءات الجديدة ،من بينها الرفع من تكلفة إنجاز عدد من الوثائق ،ضمنها جوازات السفر ،التي ستعرف زيادة قدرها حوالي 1500 روبل (حوالي 23 دولار) ، وشهادة تسجيل السيارة التي ستصبح كلفتها حوالي 1500 روبل.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد ينص أيضا على الزيادة في تكلفة الحصول على رخصة السياقة سواء الأصلية أو البديلة، حيث ستكلف حوالي 3 آلاف روبل (حوالي 46 دولار) ، مشيرة إلى أنه إذا تمت المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل مجلسي البرلمان (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي) ،فسوف يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من صدوره بالجريدة الرسمية.

وفي النمسا، تطرقت صحيفة (دير ستاندار) للمسيرة التقليدية ،التي نظمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الثلاثاء في فيينا، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مشيرة إلى أن زعيم الحزب كريستيان كيرن أشاد ، في كلمة بالمناسبة، بالانخراط الواسع المسجل في هذه المسيرة ،التي عرفت مشاركة أزيد من 120 ألف مشارك ،وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ سنوات عديدة.

وأضافت الصحيفة أن كيرن انتقد بالمناسبة المشاريع ،التي أعلن عنها الائتلاف الحكومي الحالي المكون من اليمين واليمين المتطرف، من بينها زيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة مقابل 10 حاليا، ودمج مجموعة من صناديق الصحة العامة والضمان الاجتماعي لتخفيض التكاليف الإدارية ، مسجلة أن الزعيم الاشتراكي الديمقراطي انتقد أيضا الإعفاءات الضريبية ،التي منحتها الحكومة للشركات.

من جهتها، قالت صحيفة ( داي بريس) إن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعهد بالدفاع الشرس عن الديمقراطية الاشتراكية في البلاد ،التي "كان لها الفضل في تعزيز المكاسب الديمقراطية وسيادة القانون خلال المائة سنة الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أن كيرن استنكر أيضا حالات الاعتداءات على حرية الصحافة ،التي سجلت بالبلاد منذ تنصيب الحكومة الحالية، مشيرا على سبيل المثال إلى "التهديدات التي وجهها حزب الحرية اليميني المتطرف لقطاع السمعي البصري بالبلاد"، حيث طالب أحد أعضاء الحزب بتسريح بعض مراسلي مجموعة (أو إر إف) الإعلامية ،لارتكابهم "سلوكا غير صحيح".