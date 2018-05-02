عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف اليومية الصادرة اليوم الاربعاء بمنطقة اوروبا الغربية بالاحتفالات بعيد الشغل (فاتح ماي) وبالتقارب بين سيول وواشنطن وانعكاساته المحتملة على الساحة الإقليمية والدولية وبإعلان البيت الأبيض عن تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك

وأبرزت الصحف البلجيكية أن الاحتفال بعيد الشغل تحول إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها في أفق تنظيم الانتخابات الجماعية (14 أكتوبر) والفدرالية والجهوية والأوروبية (26 ماي 2019).

وكتبت يومية (ليكو) أن فاتح ماي، الذي يرمز لعشرات السنين من النضال من أجل تحسين حقوق العمال فقد، مع مرور السنين، في بلجيكا طابعه الاحتجاجي ليصبح عبارة عن تظاهرة سياسية ضخمة.

واعتبرت في هذا الصدد أن عيد الشغل شكل مناسبة لقياس مستوى علاقات القوة بين اليسار واليمين.

وتحت عنوان "الحزب الاشتراكي يطمح في العودة إلى السلطة سنة 2019 " اشارت (لاليبر بلجيك) إلى أن " العديد من الوزراء داخل حكومة شارل ميشيل مقتنعون باحتفاظ الأغلبية على مواقعها في 2019، غير أن الحزب الاشتراكي يريد إقناع نفسه بأنه ليس هناك أي مشكل في عودة الحزب إلى السلطة ".

وأكدت (لوسوار) في مقال تحت عنوان " الحركة الإصلاحية والحزب الاشتراكي يطلقان حملة انتخابية " أن أوليفيي شاستل، رئيس الحركة الإصلاحية، قال في خطابه بمناسبة فاتح ماي إن " الحكومة الاتحادية كما هو الحال في والوني، تعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد لتحسين القدرة الشرائية وخلق مناصب شغل وحماية الرعاية الاجتماعية ".

بالمقابل، تضيف الجريدة، شدد رئيس الحزب الاشتراكي إليو دي روبو " أننا ننهي ولاية تشريعية هيمنت عليها سياسة نيوليبرالية متشددة، ومدمرة أمام جميع المكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال عشرات السنين ".

وفي فرنسا، علقت الصحف على التجاوزات العنيفة التي شهدتها استعراضات فاتح ماي ، اذ كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان الاستعراض النقابي التقليدي بباريس انحرف عن مساره، ثم تفرق المشاركون فيه قبل الوصول الى ساحة ايطاليا بسبب التجاوزات العنيفة، مضيفة انه بعيد الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وفيما كان الاستعراض الذي شاركت فيه عدة نقابات يواصل طريقه سمع دوي عدة انفجارات.

وأشارت الصحيفة الى أن أعمال العنف هذه تذكر بما حدث بباريس أثناء التعبئة ضد إصلاح مدونة الشغل سنة 2016 ، مبرزة أن عشرات الالاف تظاهروا صباحا في مدن فرنسية اخرى دون تسجيل احداث تذكر.

من جهتها، أكدت صحيفة (لوفيغارو) ان شهر ماي الجميل انطلق بالنيران والصياح، والسيارات المحروقة، والزجاجات الحارقة، والغازات المسيلة للدموع، مضيفة ان مجموعات صغيرة تحدت الشرطة هاجسها الوحيد كسر شوكة الساهرين على النظام العام.

وفي إسبانيا، قالت صحيفة ( البايس ) في مقال تحت عنوان " الحركات النسائية تأخذ الكلمة في المسيرات النقابية لفاتح ماي " إن النساء كن في مقدمة المسيرات والتظاهرات التي نظمت بمناسبة تخليد اليوم العالمي لعيد الشغل الذي تميز أيضا بالمطالبة بالرفع من الأجور ومعاشات التقاعد.

وأضافت الصحيفة أن الاتجاهات المدافعة عن حقوق النساء وكذا المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء واصلت خلال هذه السنة كسب المزيد من المتعاطفين، مشيرة إلى أن النقابات رغبت في استدراك هذا الأمر بعد أن وجهت لها انتقادات من طرف الحركات النسائية بعد أن قامت بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين بدل الإعلان عن إضراب عام يوم 8 مارس الماضي .

ومن جهتها لاحظت صحيفة ( إلموندو ) أن مطالب الحركات النسائية كانت في قلب أزيد من 70 تظاهرة ومسيرة دعت إليها النقابات المركزية في إسبانيا ( اللجان العمالية ) و ( الاتحاد العام للعمال ) في أهم المدن الإسبانية .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فأكدت أن النقابات المركزية في إسبانيا هددت بالقيام بتعبئة شاملة في مختلف القطاعات " إذا لم يتم التوزيع العادل للثروة "، مضيفة أن التعبئة التي تم القيام بها بمناسبة عيد الشغل ظلت رغم كل ذلك ضعيفة .

وبدورها كتبت صحيفة ( لاراثون ) أن النقابات المركزية لجأت إلى الحركات النسائية من أجل إنقاذ تظاهرات فاتح ماي التي تشهد تراجعا كبيرا، مشيرة إلى أن هذه النقابات هددت بتصعيد الاحتجاجات من أجل المطالبة بالتوزيع العادل للثروة .

واهتمت الصحف في سويسرا بالتقارب بين سيول وواشنطن وانعكاساته المحتملة على الساحة الإقليمية والدولية.

فتحت عنوان "الصين تبحث عن دور لها في كوريا الشمالية" ، كتبت جريدة "تريبيون دو جنيف" أن بكين تفاجأت بالتقارب بين الكوريتين ، الأمر الذي دفعها إلى إرسال مبعوث إلى بيونغ يانغ.

وقالت الصحيفة "ان الاولوية العليا للصين هى ضمان انها ستكون حاضرة فى مفاوضات السلام المستقبلية" ، مشيرة الى انه ستكون هناك سوق كبيرة لاعادة اعمار كوريا الشمالية سيعود الى من سوف يتفاوضون.

وشددت يومية "فانت كاتر اور" أنه في بانمونجوم الأسبوع الماضي ، أظهر اللقاء أن الكوريتين تريدان العمل من أجل المصالحة مع أقل عدد ممكن من البلدان حولهما.

ووفقا للصحيفة، فإن الصين تريد أن تكون حاضرة في مناقشات رباعية وغير ثلاثية ، كطرف منذ البداية وليس بعد أن يحسم ترامب والكوريتان كل شيء.

من جانبها،تساءلت صحيفة "لوتون" عن الوعد الذي قطعه كيم جونغ أون بإغلاق موقعه النووي اعتبارا من ماي بحضور خبراء أجانب.

وتابعت "إن هذا الوعد الذي تناقلته الرئاسة الكورية الجنوبية هو أحدث مثال على الزوبعة الدبلوماسية التي اجتاحت في الأشهر الأخيرة شبه الجزيرة".

واهتمت الصحف الالمانية بإعلان البيت الأبيض عن تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حتى الأول من شهر يونيو المقبل بهدف التوصل إلى اتفاقيات بشأن المفاوضات التجارية.

وعلقت صحيفة "رويتلينغر غينرال أنتسياغر" على قرار البيت الابيض بأنه "لا يمكن الا أن يكون خبرا سارا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، غير أنها نبهت الى أنه في الواقع يبقى التهديد وعدم اليقين حاضرين مما يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

من جانبها، كتبت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" أنه "ربما أدرك دونالد ترامب أن الحرب التجارية عبر الأطلسي من شأنها أن تضر أكثر مما ستنفع الاقتصاد الأمريكي ، ولكن في الوقت نفسه يجب عليه أن يثبت لأنصاره أن كل وعوده الانتخابية ليست مجرد إطلاق كلام على عواهنه.

لذلك ، تضيف اليومية ، سيصر ترامب على تقديم التنازلات من قبل الأوروبيين الذين يعرفون ذلك بالطبع خاصة في سوق السيارات ، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة للاتفاق على تخفيض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية في "مفاوضات صعبة".

أما صحيفة "راينبفالتس" فشددت على أنه يجب على أوروبا أن تقوم بمحاولة أخرى للتفاوض على مجموعة جديدة من القواعد مع واشنطن، وأن تكون عملية التفاوض شفافة، معتبرة أن السرية التي أحيطت بشراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلسي بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة أدت إلى عدم الثقة وجميع أنواع نظريات المؤامرة.

وأعربت صحيفة "باديشه تسايتونغ" عن اعتقادها بان تردد ترامب يشير الى إلى أنه يدرك أن فرض التعريفات العقابية على الاتحاد الاوروبي يمكن أن يؤدي إلى دوامة من الردود المضادة ، والتي ستخسر فيها الولايات المتحدة الكثير أيضا، مضيفة "يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكشر عن أسنانه في الأسابيع القادمة".