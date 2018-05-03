إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و .م .ع

توقفت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، عند مجموعة من المواضيع من بينها إعفاء الأرجنتين من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، و محاور البرنامج الحكومي الذي سيقدم اليوم إلى الكونغرس بالبيرو، و الاحتفال بعيد الشغل بالبرازيل و الشيلي، و نفي الشرطة فتح تحقيق حول تورط قائد في حركة "فارك" السابقة في قضية تهريب المخدرات.

ففي الأرجنتين، أفردت الصحف حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن إعفاء البلد الجنوب أمريكي من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، و انتقاد الرئيسة السابقة لأداء الاقتصاد الوطني.

و هكذا، كتبت اليوميات أن بوينوس أيريس و واشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأرجنتين من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

و أضافت، بناء على بلاغ لوزارة العلاقات الخارجية، أن إجراء إعفاء صادرات الأرجنتين، إلى جانب أستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية، يعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية و الممتازة التي تمت إقامتها مع الحكومة الأمريكية. و بحسب الصحف المحلية فالولايات المتحدة تعتبر وجهة رئيسة لصادرات شركات إنتاج الصلب والألمنيوم الأرجنتينية، حيث تمثل سوقا بقيمة 700 مليون دولار من صادرات البلد الجنوب أمريكي.

و من جانبها، كتبت يومية "كلارين" أن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا دي كيرشنر نشرت بمناسبة عيد الشغل رسالة عبر "تويتر" انتقدت فيها أداء الاقتصاد الوطني وتأثيره على جيوب المواطنين، و ذلك في خضم النقاش الدائر حول الزيادة في أسعار بعض الخدمات الأساسية.

و أضافت أنه خلافا للسنوات الماضية حيث كانت تهنئ العمال مذكرة ببعض عبارات خوان بيرون، اختارت كيرشنر أن توصي بقراءة مقالين لهوراسيو فيربتسكى أحدهما حول صعود الدولار والآخر يتعلق بانعدام ثقة الأسواق في البلاد.

و أشارت عضو مجلس الشيوخ، تضيف الصحيفة، إلى أن المقالين يقدمان "عرضا للمشكلة الحقيقية للاقتصاد الأرجنتيني"، و "قراءتهما ضرورية في فاتح ماي" لأن "هناك شيئا للاحتفال به".

و في البيرو، توقفت اليوميات عند محاور البرنامج الحكومي الذي سيقدم اليوم أمام الكونغرس، و حادثة السير التي أودت بحياة سبعة أشخاص شمال البلاد.

و هكذا، أفادت يومية "لاريبوبليكا" أن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، ورئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، قاما بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل البرنامج الحكومي الذي سيقدم اليوم الأربعاء إلى الكونغرس لطلب ثقة البرلمان.

و أشارت، بناء على تغريدة للرئيس فيزكارا على تويتر، إلى أن محاور سياسة الحكومة الجديدة هي محاربة الفساد وانعدام الأمن، و تعافي الاقتصاد، و خلق فرص الشغل مع احترام الحقوق، و الرفع من جودة قطاعي التعليم والصحة.

و ذكرت أنه وفقا للمادة 82 من قانون الكونغرس فإن رئيس الحكومة يتوجه إلى البرلمان رفقة الفريق الحكومي لعرض سياسة إدارته في غضون 30 يوما بعد توليه مهامه.

و من جانبها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم و أصيب 15 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة في منحدر بجهة أنكاش، الواقعة شمال البيرو.

و كانت الحافلة متوجهة من مدينة تشيمبوتي إلى هواراز و على متنها نحو 24 شخصا عندما انحرفت و سقطت في المنحدر المتواجد بين مدينتي تشاكتشان و بيرا.

و في البرازيل، استأثر اهتمام الصحف على الخصوص بالمسيرات التي نظمت بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، وانهيار بناية مكونة من 24 طابقا في ساو باولو.

و هكذا، سلطت أبرز اليوميات المحلية الضوء على مختلف المسيرات التي نظمت بمناسبة عيد الشغل، مشيرة إلى أن ما ميز هذه المسيرات كان الاحتجاج على إصلاح الشغل و الدعوة إلى إطلاق سراح الرئيس الأسبق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تزيد عن 12 سنة بتهمتي الرشوة و تبييض الأموال.

و نقلت اليوميات عن أنطونيو ليسبوا، عن المركزية الموحدة للعمال، قوله "إن شعار عيد العمال في جميع أنحاء البلاد هو العدالة لكل من مارييل ولولا ، وهما ضحيتان للظلم والعنف والكراهية والاضطهاد".

و من جانبها، أفادت يومية "جورنال دو برازيل" أن مبنى مكونا من 24 طابقا انهار خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء في وسط العاصمة الاقتصادية ساو باولو ، إثر اندلاع حريق.

و أضافت بناء على معلومات استقتها من الساكنة ورجال الإطفاء و شهود، أن شخصا واحدا قضى في الحادث و ثلاثة آخرين لازالوا في عداد المفقودين على إثر هذا الانهيار.

و في الشيلي، خصصت اليوميات حيزا بارزا للحديث عن تخليد فاتح ماي بالبلد الجنوب أمريكي، و الوضع في فنزويلا.

و هكذا، أشارت يومية "إل ميركوريو" أن الطبقة الشغيلة الشيلية احتفلت باليوم العالمي للعمال بتنظيم مسيرتين وطنيتين في العاصمة سانتياغو من قبل المركزية الموحدة للعمال، التي تعتبر أكبر كونفدرالية نقابية في البلاد، و الائتلاف المركزي الكلاسيكي للعمال.

و أضافت أن المسيرتين، اللتين رخصت لهما سلطات العاصمة، اتخذتا اتجاهين مختلفين في الشارع الرئيس بسنتياغو و عرفتا مشاركة مئات من العمال علما أن نسبة الانخراط في النقابات في الشيلي لا تتجاوز 14 بالمائة، إحدى أدنى النسب في أمريكا اللاتينية.

و تم تنظيم المسيرتين تحت شعار الوحدة والنضال من أجل المزيد من الحقوق.

و من جانبها، أوردت يومية "لا ناسيون" أن الشيلي أعربت عن قلقها إزاء الشكاوى العلنية التي عبر عنها العديد من قضاة محكمة العدل العليا في فنزويلا حول تعرض أقاربهم الذين مازالوا يعيشون في فنزويلا للترهيب.

و أضافت، بناء على بلاغ لوزارة العلاقات الخارجية، أنه أمام هذه الأحداث، "دعت الحكومة الشيلي مرة أخرى الحكومة الفنزويلية إلى احترام حقوق الإنسان لجميع الفنزويليين".

و في كولومبيا، توقفت الصحف عند بيان حقيقة للشرطة ينفي فتح تحقيق حول تورط قائد سابق بحركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة في قضية تهريب الكوكايين، و طلب مجموعة مسلحة بفتح "ممر إنساني" لتسليم جثث الصحفيين الإكوادوريين اللذين قتلا مؤخرا رفقة سائقهما على الحدود مع الإكوادور.

و هكذا، أوردن يومية "إل تييمبو" أن مدير الشرطة الوطنية، الجنرال خورخي نييتو روخاس، نفى فتح تحقيق حول تورط مزعوم لإيفان ماركيز، قائد سابق من حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" السابقة، في قضية تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

و أضافت الصحيفة أن نييتو روخاس أكد، في مؤتمر صحفي، أنه "خلافا لما تم تداوله، ليس هناك أي تحقيق حاليا حول علاقات محتملة لإيفان ماركيز بتهريب المخدرات".

و أشارت إلى أن هذا النفي ينضاف إلى التصريحات التي أدلى بها السبت الماضي مكتب المدعي العام، الذي أكد أنه لم يفتح أي تحقيق حول احتمال تورط المفاوض السابق لحركة "فارك" السابقة في تهريب المخدرات.

و من جانبها، سلطت "إل باييس" الضوء على طلب مجموعة مسلحة فتح "ممر إنساني" لتسليم جثث الصحفيين الاكوادوريين اللذين قتلا مؤخرا رفقة سائقهما على الحدود مع الاكوادور.

و أضافت أن جبهة "أوليفر سينيسترا ، التي يقودها والتر باتريسيو الملقب ب "غواتشو"، أعربت عن استعدادها أيضا اطلاق سراح مواطنين اكوادوريين اثنين، رجل وامرأة، من خلال هذا "الممر الانساني"، كانا قد اختطفا قبل أسبوعين في إقليم إسميرالداس على الحدود مع كولومبيا.