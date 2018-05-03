قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تطرقت الصحف الصادرة، ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، للتحقيق الفدرالي في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الامريكية لسنة 2016 وللترخيص بالاستعمال الطبي لمخدر الماريخوانا في كندا وكذا للعلاقات البنمية الفنزويلية ولأداء الاقتصاد المكسيكي.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن استيائه إزاء تسريب الأسئلة التي يعتزم المدعي الخاص روبرت مولر توجيهها إليه في إطار التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في رئاسيات 2016، مضيفة أن مضمون الأسئلة التي تم إرسالها إلى البيت الأبيض يشير إلى أن فريق مولر يشتبه في عرقلة محتملة للعدالة من جانب الرئيس الأمريكي.

وأشارت اليومية، في هذا الصدد، إلى أن القوانين الفدرالية تنص على أن عرقلة سير العدالة تنطبق على أي فعل متعمد لعرقلة إجراء قضائي، مضيفة أن الدليل على ارتكاب جريمة كهاته لا يتعين الإدلاء به بالضرورة.

وبخصوص نفس الموضوع، كتبت "واشنطن بوست" أن أي سؤال لا يتضمن عبارة "تواطؤ"، لكن العديد من هذه الأسئلة يتعلق بعلاقات الرئيس ترامب بوزير العدل جيف سيشنز وبإقالة الرئيس لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي وباجتماع في برج ترامب سنة 2016 بين المسؤولين عن حملة ترامب والروس تم خلاله تقديم معلومات حول منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون

وأضافت الصحيفة أن كل هذه الأسئلة لا تشير إلى أن دونالد ترامب يعتبر مشتبها به في تحقيق المدعي الخاص.

وفي موضوع آخر، كتبت يومية "ذ هيل" أن الرئيس الأمريكي أبدى سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام، مؤكدا أن أولويته هي تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وفي كندا، ذكرت "لابريس" أن حكومة جوستين ترودو أقرت بعزمها خرق ثلاث اتفاقيات دولية من أجل الترخيص باستخدام الماريخوانا لأغراض طبية، مشيرة إلى أن كندا، لا تعتزم مع ذلك، الانسحاب من هذه الاتفاقيات التي تلزمها بمكافحة تهريب واستهلاك وإنتاج المخدرات.

وذكرت اليومية أن وزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، التي مثلت الثلاثاء أمام اللجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ، أكدت أن كندا ستواصل احترام هذه الاتفاقيات، على الرغم من تقنين استخدام الماريخوانا على أراضيها، لأنها ستواصل مكافحة باقي أنواع المخدرات مثل الكوكايين.

من جانبها، كتبت "لو دروا" أن الوزيرة فريلاند أكدت أمام اللجنة أن قرار حكومة ترودو تقنين الماريخوانا لم يلطخ سمعة البلاد في الخارج، مشيرة إلى إعادة انتخاب كندا في مارس 2017، بعد أسبوع من الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستخدام هذا المخدر، كعضو في لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، في حين أن العديد من البلدان تتطلع إلى هذا المقعد.

واشارت الصحيفة، مع ذلك، إلى أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين رد بأن حكومة ترودو قللت من شأن الآثار السلبية لتقنين استخدام الماريخوانا على العلاقات الكندية الأمريكية، مذكرة بأن إدارة ترامب تعارض بشدة تقنين استخدام هذا الدواء، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب على المسافرين الكنديين.

وفي بنما، ذكرت يومية "لاإستريا" أن شركة الخطوط الجوية البنمية "كوبا إيرلاينز" استأنفت، الثلاثاء، رحلاتها نحو فنزويلا، بعد تعليقها مؤخرا بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين وانتهت الخميس الماضي عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين البنمي، خوان كارلوس فاريلا، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن "كوبا إيرلاينز"، التي تعد من الشركات القليلة التي لا تزال تؤمن رحلات من وإلى فنزويلا، أعادت برمجة حوالي 900 رحلة نحو هذا البلد كانت مبرمجة بالنسبة للثلاثة أشهر المقبلة وألغتها الشركة على إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دفعت إلى تبادل سحب السفراء وتعليق الرحلات الجوية بينهما.

من جانبها، توقفت صحيفة "إل سيغلو" عند خروج الآلاف من البنميين، الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للشغل، في مسيرات احتجاجية في أغلب مدن البلاد، بينها العاصمة بنما، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، مشيرة إلى أن هذه المسيرات تأتي في سياق الوتر القائم حاليا بين ممثلي قطاع البناء وعمال القطاع، الذين يخوضون إضرابا منذ أزيد من عشرة أيام للمطالبة برفع أجورهم.

وأشارت اليومية إلى أن هذه المسيرات والاحتجاجات تأتي في وقت تسجل فيه بنما إحدى أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة، والتي بلغت العام الماضي حوالي 5.4 في المائة، ومعدل بطالة في حدود 6.1 في المائة.

وفي موضوع آخر، اهتمت الصحيفة ذاتها بإعلان المصلحة الوطنية للهجرة عن إلغاء أزيد من 500 تصريح إقامة مؤقتة للأجانب، بعد اكتشاف أن هؤلاء قدموا وثائق "مزورة" لاستكمال إجراءات الهجرة بالبلاد، مشيرة إلى أن أغلبية التصاريح الملغاة ترتبط بتزوير وثائق متعلقة بمساهمة المهاجرين في صندوق الضمان الاجتماعي.

وبالمكسيك، اهتمت صحيفة "لا خورنادا'' بالمفاوضات الجارية لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، حيث نقلت عن وزير الاقتصاد، إلديفونسو غواخاردو، قوله إن الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستتم في 7 ماي الجاري بواشنطن، يمكن أن تفضي إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة وكندا لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية التجارية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الفيدرالي أكد أن المفاوضين مطالبين بالتحلي بنوع من المرونة من أجل المضي قدما في مسلسل تحديث هذه الاتفاقية الثلاثية.

من جهتها، ذكرت يومية "إل فينانسييرو"، استنادا لمعطيات المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا، أن الاقتصاد المكسيكي سجل نموا بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الأول من السنة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد الأداء الجيدة للاقتصاد المكسيكي، على الرغم من الشكوك المرتبطة بالمفاوضات بشأن اتفاقية "نافتا" والزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد في شتنبر الماضي.