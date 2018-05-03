صحافة الجزائر: الصحراء وراء طرد سفير إيران

هسبريس- عبد السلام الشامخ

سيطرت تداعيات قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، احتجاجاً على مباركتها لتورط "حزب الله" اللبناني في تدريب عناصر من جبهة "البوليساريو"، على اهتمام الصحف ووسائل الإعلام الجزائرية، التي تناقلت بشكل كبير خبر طرد السفير الإيراني من الرباط، إثر تورط سفارة الجمهورية الإسلامية بالجزائر في تدريب "البوليساريو".

وفيما أحجمت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية عن التعليق بشأن تورط سفارة إيران بالجزائر في تدريب مقاتلي جبهة "البوليساريو" الانفصالية، تناقلت صحف جزائرية معروفة بخطِّها المعادي لمصالح المغرب تفاصيل القرار، رابطة إياه بالتطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية ومضامين قرار مجلس الأمن، تارةً، وبانخراط المملكة في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ضد إيران، تارةً أخرى.

جريدة النهار، المقربة من دوائر القرار في الجزائر، وفي مقال مطول لها تحت عنوان "المغرب قطع علاقاته الدبلوماسيّة مع إيران..رسالة لأكثر من دولة"، توقفت في تعاطيها مع قرار المغرب الأخير عند العلاقات المغربية الجزائرية، التي قالت إنها "ليست في أفضل أحوالها بسبب دعم الأخيرة للـبوليساريو، والذي يشكّل أهمّ نقاط التوتّر بين الجزائر والمغرب"، لتتساءل: "هل كان قطع المغرب علاقاته الدبلوماسيّة مع إيران يهدف إلى توجيه رسالة غير مباشرة إلى الجزائر حول عدم قبوله بالدعم الذي تقدّمه للجبهة؟".

وأضاف المنبر الجزائري: "قد تكون هذه الفرضيّة محتملة في أحد أوجه المسألة المستجدّة، خصوصاً مع ورود الجزائر لأكثر من مرة في بيان وزارة الخارجيّة المغربية. يضاف إلى ذلك أنّ المغرب قد ينظر إلى جارته بقلق أكبر ممّا ينظر إلى إيران بسبب التداخل التاريخيّ والجغرافيّ المباشر بين البلدين".

وبعدما سلطت الضوء على سباق التسليح بين البلدين الذي تزايد في الآونة الأخيرة، عادت الصحيفة الجزائرية لتؤكد أن "احتمال تحرّك المغرب اليوم قد يكون في ظلّ تزايد الضغوط على إيران، محاولة لصيانة إستراتيجيّته"؛ مضيفة: "اختلال القوى العسكريّة الآخذ بالتصاعد منذ سنة 2003 لصالح الجزائر قد يتطلّب تأكيد المغرب الوقوف مع حلفائه العرب والغربيّين في المرحلة الحرجة الحاليّة، مقابل مساهمة هؤلاء في ضمان أمنه إذا اتّخذت الأمور منحى سلبيّاً في شمال غرب القارّة الأفريقيّة".

ولم تُخف القصاصة ذاتها تأثيرات السياق الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط على قرار المغرب، وقالت: "التحرّك المغربي جاء في ظلّ تزايد الضغوط الغربيّة على إيران مع اقتراب موعد إعلان البيت الأبيض قراره بشأن الاتّفاق النووي، إذ يواجه الإيرانيّون ضغوطاً عسكريّة في سوريا، مع تعرّض مواقعهم للقصف بشكل متكرّر في الآونة الأخيرة".

بدورها نقلت صحيفة "TSA" الجزائرية، المعروفة بخطها التحريري المساند للجبهة الانفصالية، أن "الاتهامات التي وجهها المغرب لحزب الله وإيران، وإقحام الجزائر فيها، بتمويل جبهة البوليساريو بالسلاح وتدريب عناصرها، هي محاولة منه للعب على وتر دولي بحسابات ضيقة للخروج من عنق الزجاجة، بعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة".

واعتبرت الصحيفة أن "إقحام المغرب للجزائر في هذه الاتهامات يمثل محاولة منه للتقرب من الولايات المتحدة والسعودية باللعب على وتر إيران، في نسق مشابه لما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حين اتهم إيران بتنفيذ برنامج نووي سري".

وأوردت "TSA" في افتتاحية لها أن "مجلس الأمن بعث رسائل قوية إلى المغرب يؤكد فيها أن التعنت لن يجدي نفعا، وأنه لا مفر من الانصياع للشرعية الدولية، ولهذا وجد البلد نفسه ملزما بإحداث ثغرة يتنفس منها بعض الغضب الأمريكي"، وأضافت: "المغرب لم يجد من حل سوى التودد لإدارة ترامب، باختلاق كذبة مثل علاقات البوليساريو وإيران وحزب الله".

أما جريدة الحوار القريبة من جهات عسكرية في الجزائر فنقلت أن "المغرب يعلم جيداً أن اتهامه لإيران وحزب الله لن يكون منطقيا دون ذكر اسم الجزائر باعتبار استحالة دعم حزب الله للجبهة عن طريق جارة الصحراء الجنوبية موريتانيا التي تعتبر العلاقة بينها وبين طهران مقطوعة تقريبا؛ فضلا عن العلاقات المميزة التي تجمع الجزائر وإيران، زيادة على رفض الجزائر تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية لأنه ممثل في الحكومة اللبنانية"، على حد تعبيرها.

من جهة أخرى، اعتبرت الجريدة أن "قرار الرباط يعكس أن هناك نية مبيتة للنظام المغربي، الذي يريد صرف النظر عن قضية "الصحراء"، إذ تلقى ضغوطات كبيرة مؤخرا بسببها من طرف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية"، على حد تعبيرها، مضيفة: "قراره يدخل ضمن حشد الأصوات من أجل إسقاط الاتفاق النووي، الذي من الممكن أن يعلن ترامب قرار مهما بشأنه في 12 ماي القادم".