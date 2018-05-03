عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- خابت آمال وانتظارات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيسها. ففي الوقت الذي كان فيه الموظفون ينتظرون إخراج عدد من الوعود المتعلقة بأوضاعهم الاجتماعية، خصوصا على مستوى الزيادة في الأجور، خرج محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يشتكي بدوره، حيث قال في كلمته بالمناسبة، "كنا نأمل تحقيق عدد من مطالب هذه الفئة، من خلال إحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري"، مضيفا أن المندوبية ستعمل في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاعهم المهنية.

- انقسام جديد في نقابة الأساتذة الجامعيين. خرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي منقسمة مرة أخرى من مؤتمرها الحادي عشر، الذي انعقد مؤخرا بمراكش، بسبب انسحاب مؤتمرين يمثلون رابطة الأساتذة الاستقلاليين. وهون رئيس المؤتمر، محمد أرحو، أستاذ بكلية الآداب بتطوان، من قرار الانسحاب، قائلا "إننا لم نتفهم انسحاب بعض المؤتمرين، ونحن نأسف له". أما محمد الركراكي، الكاتب الوطني لرابطة الأساتذة الاستقلاليين، فبرر الانسحاب بما اعتبره "انزلاقات في عملية انتخاب المؤتمرين".

* المساء :

- فتح الوكيل العام رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تحقيقا شاملا في موضوع معاناة مواطنين راحو ضحايا أحكام بالإكراه البدني، صدرت في حقهم في قضايا تتعلق بمخالفات السير، دون سلك المساطر القانونية الضرورية وأهمها في مرحلة التبليغ، حيث أصدر تعليمات صارمة لكل الوكلاء العامين في جميع الدوائر القضائية بالمملكة، حثتهم على البحث والتقصي في جميع الملفات المرتبطة بمخالفات السير، التي انتهت بأحكام بالإكراه البدني في حق المخالفين، بغرض التيقن من احترامها للمساطر القانونية المعمول بها في جميع مراحل الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم.

- خرجت الجمعية المغربية للكتبيين عن صمتها بشأن تفشي ظاهرة بيع الكتاب المدرسي داخل فضاء المدارس الخصوصية، مستنكرة استغلال أرباب هذه المؤسسات للفراغ القانوني وغياب المراقبة للتطاول على مهنة الكتبي. ودق عبد العزيز كوثر رئيس المجلس الإداري للجمعية، ناقوس الخطر، وقال، في اجتماع عقدته الجمعية نهاية الأسبوع المنصرم، مع مسؤولي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن فرض كتب خاصة لكل مؤسسة وتغييرها وقت ما شاؤوا، يسبب أضرارا وخسائر مادية إضافية تدفع الكتبيين نحو الإفلاس، كما يهدد أيضا الاقتصاد الوطني، من خلال استيراد هذه الكتب بالعملة الصعبة في ظروف غامضة.

* الأحداث المغربية :

- نزار بركة: حان الوقت لتقييم نمط الاقتراع المعمول به حاليا في المغرب. فقد اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح للصحيفة، أن الوقت قد حان للقيام بهذا التقييم، واتخاذ ما يلزم في حال تبين أن نتائج نمط الاقتراع الحالية لا تفيد في ربط المؤسسة التشريعية مع المجتمع. وأشار بركة إلى أن نمط الاقتراع المعتمد في المغرب لا يساعد على دمج نخبة الطبقة الوسطى في المؤسسة التشريعية، مشددا على أهمية "مراجعة قانون الأحزاب السياسية بما يعزز أدوارها، لاسترجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية".

- وضع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" من جديد على طاولة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، والتي عقدت زوال أمس الأربعاء، اجتماعا خصص للاستماع ومناقشة عرض قدمه وزير الصحة أنس الدكالي. وفتحت اللجنة، التي يترأسها ادريس صقلي عدوي، موضوع الصندوق الذي يعد أحد الحسابات الخصوصية، التي يبلغ عددها 74 حسابا من التي رصدت لها ميزانية مهمة لكنها غير مستعملة، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

* العلم:

- أعلنت رئاسة النيابة العامة أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألفا و184، ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألفا و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألفا و288 ملفا. وذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ صحفي، أن عدد ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، والتي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بطلب من رئاسة النيابة العامة، بلغ ما مجموعه 306 آلاف و190 ملفا.

- أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دراسة حديثة تحت عنوان "مدرسة العدالة الاجتماعية .. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي"، ربطت مسببات الفشل المدرسي بمرحلة ما قبل الولوج إلى المؤسسة التعليمية. وذكرت الدراسة أن المدرسة المغربية العمومية تخضع لتأثيرات الفوارق الاجتماعية، حيث يلج كل طفل المدرسة وهو محمل بإرثه الاجتماعي، كما أن أوجه العجز الاجتماعي، التي تتجلى في الفقر وهشاشة الأسر وأمية الآباء والأمهات والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دول الخليج تساند المغرب وتدين التدخل الإيراني. فقد أعربت عدد من الدول الخليجية عن تأييدها لقرار المغرب قطع العلاقات مع إيران، منددة بشدة بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب. وفي هذا الصدد، أكدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين عن وقوفها إلى جانب المغرب في كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته الترابية، مشددة على "أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام السيادة".

- تنطلق اليوم الخميس بالدار البيضاء، النسخة الثانية من منتدى الوزارة الإفريقية، تحت شعار "ترقيم وسائل الدفع.. بأية استراتيجية؟"، بمشاركة الفاعلين الأساسيين في القطاع البنكي والاتصالات والبريد الرقمي من أجل النقاش حول تحديات الدفع في إفريقيا وإنعاش أفضل الممارسات. وسيركز المنتدى، الذي يندرج في إطار "الدورة الإفريقية الرقمية 2018" بشراكة مع الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات والأفشور، على التكنولوجيا الجديدة الخاصة بطرق الأداء أو البنوك والتزاماتها الاجتماعية والمجتمعية على المجتمع.

* رسالة الأمة:

- قررت المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران".

- كشف تقرير جديد صدر عن خمس وكالات دولية عن رقم ضخم من المغاربة غير القادرين على الحصول على الطهي النظيف، حيث ما زال أكثر من مليون مواطن مغربي يفتقر إلى إمكانيات الحصول على الطهي النظيف وتقنياته. وأفاد التقرير، الذي صدر بشكل مشترك عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بأن عدد المغاربة الذين ليس بمقدورهم الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته بلغ سنة 2016 مليونا و150 ألف شخص، وهو ما يمثل حوالي 3,25 في المائة من مجموع عدد السكان.

* بيان اليوم :

- أعطى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الأربعاء بالرباط، انطلاقة ورشات للتفكير والتشاور من أجل النهوض بقطاع الإسكان، والتي ستستمر إلى غاية 10 ماي الجاري. وقال السيد الفاسي الفهري، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الورشات تشكل مناسبة للقيام بتشخيص تقييمي تشاركي للقطاع للوقوف على الإكراهات الراهنة والمستقبلية التي ترهن القطاع، مشددا على أن السكن اللائق حق دستوري ووسيلة لا غنى عنها لتحقيق العيش الكريم.

- أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أمس الأربعاء، عن إطلاق حملة واسعة على المستوى الوطني لتسجيل وحدات تسمين رؤوس الأغنام والماعز المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى 1439، وذلك بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأوضح المكتب، في بلاغ بهذا الخصوص، أن حملة تواصلية واسعة أعدت من أجل حث المربين الذين يقومون بعملية تسمين الأضاحي على التواصل مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب قصد التسجيل، حتى يكون بوسعهم بيع ماشيتهم خلال فترة العيد الأضحى المبارك. وحسب المكتب، فإن مربي الماشية المسجلين سيستفيدون مجانا من ترقيم رؤوس الأغنام والماعز التي يمتلكونها، وذلك بواسطة "حلقة خاصة بعيد الأضحى".

* ليكونوميست :

- بعد مرور ثلاثة أشهر من سنة 2018، ارتفعت نسبة قروض التجهيز بمعدل سنوي بلغ 12.8 بالمئة. وأثر تسارع وتيرة الاستثمار العمومي على خيارات الشركات الخاصة. ويعود هذا الانتعاش، الذي شمل تقريبا كافة فروع الأنشطة، إلى دينامية النمو غير الفلاحي.

- قطاع التوزيع الكبير يشهد انتعاشة جيدة عشية شهر رمضان. وشرعت العلامات التجارية في وضع منتوجاتها على الأنترنت، وتوزيع منشوراتها لاستقطاب الزبائن. وهذا يعني أن جميع الوسائل متوفرة لتطوير الأنشطة التجارية، وتحقيق رقم معاملات جيد خلال هذا الشهر، الذي يعرف نسبة استهلاك أكبر.

* أوجوردوي لوماروك:

- أجرى وزير العدل، محمد أوجار، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين. وأشاد السيد أوجار، خلال هذه المباحثات، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والسعودية، مجددا التأكيد على استعداد المملكة للرفع من مستوى التعاون الثنائي.

- دعت المركزيات النقابية الحكومة إلى وضع إطار قانوني ينظم الحوار الاجتماعي، ويقود نحو مفاوضات جماعية حقيقية ومنتجة. ويمثل هذا الأمر أحد التدابير الواردة في الملف المطلبي الخاص بالنقابات، والذي يشمل أيضا تحسين الأجور والأجر المهني الأدنى، فضلا عن حماية الحريات النقابية، وإضفاء الطابع المؤسسي على المفاوضات الجماعية، وتعميم التغطية الصحية.

* لوبينيون:

- تنظم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وجهة العيون الساقية الحمراء ابتداء من 3 ماي الجاري بالعيون منتدى الأعمال المغربي الفرنسي. ويهدف هذا اللقاء إلى الترويج لجهة العيون الساقية الحمراء لدى الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والمغاربة، ودعم المقاولات بهذه المنطقة في مجال تطوير أنشطتها، لاسيما على مستوى الاستثمار والشراكات والمبادلات التجارية.

- نزار بركة خلال احتفالات فاتح ماي: تحذير من تداعيات الأزمة التي تعاني منها الطبقة العاملة. حوالي 45 بالمائة من العمال يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور. وضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك.

* ليبيراسيون:

- المملكة المغربية وجمهورية الكونغو توقعان عددا من اتفاقيات التعاون على هامش القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ ،والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي انعقدت يوم 29 أبريل الماضي ببرازافيل. ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب ألقاه أمام القمة، إلى إذكاء الوعي البيئي بإفريقيا، لكونه يكتسي طابع الاستعجال بالنسبة للقارة ويوازي الحاجة إلى تنميتها الشاملة. كما أجرى جلالة الملك مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو فخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، وترأس جلالته إلى جانب الرئيس الكونغولي، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

- التقى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الأربعاء، برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لهذا البلد الآسيوي من أجل تقوية التعاون بين البلدين، والبحث عن آفاق جديدة لتجسيد التفاهم المتقدم بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

* البيان:

- دعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ، الحكومة إلى معالجة إيجابية وناجعة وسريعة لمطالب الطبقة الشغيلة. وشدد المكتب السياسي للحزب على أهمية تمتيع العمال بكافة حقوقهم وتمكينهم من العيش في كرامة في إطار عدالة اجتماعية حقيقية.

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن 96,5 في المائة من ساكنة المغرب تتوفر على منظومات مائية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأبرزت كاتبة الدولة، أمام نواب الأمة، أن هذا الأمر تم بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في هذا الشأن، والتي ناهزت ما يراوح أكثر من 19 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع نسبة الاستثمار من 200 مليون درهم إلى أزيد من مليار درهم سنويا، مشيرة إلى أن هذه المجهودات كان لها وقع مباشر على مستوى التنمية البشرية وظروف عيش الساكنة.

* لوماتان:

- في تقرير جديد، أكد صندوق النقد الدولي أن التأخر في تنزيل واستكمال الإصلاحات الهيكلية في المغرب يعيق النمو الاقتصادي. فبعد تباطؤ النمو إلى 3,1 في المائة هذه السنة، من المرتقب أن يقفز إلى 4 في المائة في 2019. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل النمو هذا يظل ضعيفا ولن يمارس أي تأثير يذكر على تقليص البطالة، لاسيما لدى الشباب.

- أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو. وقال بوريطة، في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران". وأكد أن المغرب "يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع دقيقة، تؤكد التواطؤ بين حزب الله والبوليساريو ضد المصالح العليا للمغرب".