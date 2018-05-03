مضامين الصحف الصادرة اليوم في المنطقة العربية

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الخميس، بعدة مواضيع أبرزها، القضية الفسطينية والخلاف حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران والتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران، فضلا عن التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتطورات الوضع في سورية.

ففي مصر، قالت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها، إن قضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني فى مخيمات اللاجئين، وفي غزة والضفة الغربية، وفي الشتات، هي القضية الأساسية للعالم العربي، مشيرة إلى أن التوصل لحل سلمي لهذا الملف الشائك عبر المفاوضات سواء كانت مباشرة أو متعددة الأطراف، "سيسهم بشكل جذري فى إحلال السلام والاستقرار إلى المنطقة بعد معاناة استمرت أكثر من 70 عاما حتى الآن".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تضطلع بدور أساسي في احياء ملف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي"، مبرزة أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، "سيعزز بشكل قوي من العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة من جانب والعالم العربي والاسلامي من جانب آخر".

من جهتها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزراء المياه والموارد المائية العرب أكدوا أمس خلال المؤتمر العربي الثالث للمياه بالكويت، الدعم الكامل لمصر في الحفاظ على حصتها التاريخية الكاملة في مياه النيل ودعوا اثيوبيا إلى المزيد من الانفتاح في مفاوضات سد النهضة وإلى ضرورة العمل والتنسيق مع مصر من أجل ضمان الابتعاد بالمنطقة عن أي صراعات مائية محتملة..

وذكرت الصحيفة بأن حقوق مصر في مياه النيل "تاريخية وثابتة" و"لا تقبل التفاوض"، لكن مصر تحرص بشدة على التعاون الخلاق مع دول الجوار العربي في أفريقيا من اجل حل هذا الملف، مبرزة أن هذا الملف "يتعين ان يكون محددا للتعاون والشراكة الاقليمية الكبرى بين مصر واثيوبيا وكل الأشقاء في حوض النيل، وهذه هي المعادلة الوحيدة للتعاون بين الشعوب في هذا العصر".

أما يومية (الأخبار) فأشارت إلى أن إتحاد كرة القدم المصري يعيش حالة من الارتباك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها في الفترة الحالية على خلفية الأزمة التي تفجرت خلال الأيام الماضية بسبب شكوى اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي من طريقة تعامل الاتحاد معه.

وأضافت اليومية أن اتحاد الكرة يسابق الزمن من أجل التوصل لحل سريع وإنهاء الأزمة بشكل نهائي في ظل الهجوم الشديد الذي تعرض له سواء من الجماهير أو من وزير الشباب والرياضة بعد قيام محمد صلاح بنشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يشكو من خلالها تعنت الاتحاد في التعامل مع وكيله بشأن تضارب حقوق الرعاية بين الشركة الراعية للاتحاد والشركة الراعية للاعب الذي أصبح مثار اهتمام العالم بفضل تألقه وتقديمه مستويات مدهشة مع ناديه سواء في بطولة الدوري الإنجليزي التي فاز فيها بلقب أفضل لاعب في الموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء أو نجاحه في قيادة الريدز لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا..

وفي الامارات، تركز اهتمام الصحف الإماراتية على قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله ل(البوليساريو)،حيث كتبت صحيفة (الخليج ) في هذا الصدد، أن "أمن المغرب، وطنا ودولة وأرضا وشعبا، خط أحمر، وعلى إيران العودة إلى الرشد".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن المتتبع للسياسة المغربية يدرك معنى ودلالة هذا الإجراء، فهذه السياسة التي ع رفت بالوسطية والتوازن، اضطرت إلى ما ليس منه بد: قطع العلاقة، والطلب من السفيرين مغادرة البلدين، ما يشير إلى أن تورط نظام طهران بلغ ذروته، ولم يعد مجديا الحوار الودي معه، نحو تطويق أطماعه والحد من طيشه".

من جانبها، أكدت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها، أن "إيران لا تفرق في عدائها للعرب بين جيرانها الخليجيين العرب، وبين أي عرب في أي مكان أو قطر في وطننا العربي، الذي ابتلي بهذه الجيرة التي لا تعرف إلا الشر والدسائس والمؤامرات والطائفية وتصدير الثورات"، مضيفة أن "صبر المملكة المغربية الشقيقة، التي طالما عانت منذ سنوات طويلة مضت، من تدخلات إيران في شؤونها الداخلية، ودسائسها وتآمراتها ضدها، نفذ ولم تعد تطيق، لتعلنها صراحة بقطع العلاقات من إيران".

وفي الأردن، كتبت (الغد) في مقال لأحد كتابها أنه مع حلول منتصف هذا الشهر، تنوي واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وربما يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناسبة، في خطوة تضاعف من مشاعر الاحتقان والاستفزاز للفلسطينيين والعرب. وفي الموعد ذاته، تضيف الصحيفة، ستعلن واشنطن كما هو مرجح، قرارها بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف كاتب المقال أن الأردن يراقب هذه التطورات بقلق بالغ، ويتحسب لنتائجها وتداعياتها (...)، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثا لعمان مايك بومبيو، مطلع الأسبوع، منحت الجانب الأردني فرصة لعرض موقفه من التطورات المحتملة في المنطقة، والتي أظهر بومبيو تفهما لها، مما يساعد في تقبل الاعتراض الأردني المتوقع على قرار تدشين السفارة في القدس.

وفي المقابل، يضيف الكاتب، يخشى الأردن من تداعيات التوتر مع إيران وانعكاساته على الجنوب السوري واحتمالات انهيار منطقة خفض التصعيد، مشيرا إلى أن إيران قد تسعى من طرفها للرد على التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بخطوات استفزازية في المناطق المتاخمة لإسرائيل، "وفي حال انفلات الوضع، لايستبعد أن يتحول الجنوب السوري لساحة مواجهة إيرانية إسرائيلية".

وفي السياق ذاته، كتبت (الرأي) في مقال أنه إذا لم يحدث تطور كبير في أي لحظة يؤدي إلى اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل، فإن الطرفين سينتظران انتهاء الانتخابات اللبنانية (6 ماي)، وما سيؤول إليه قرار الرئيس الأمريكي بخصوص الاتفاق النووي الإيراني في الثاني عشر من الشهر الجاري. وبعدها ستكون كافة القيود قد سقطت في انتظار السيناريوهات الأسوأ والعد التنازلي لحرب باتت أكثر احتمالا وربما حتمية في أيام لم تعد بعيدة.

أما (الدستور)، فكتبت أن الحديث عن نكبة فلسطين، الذي تصادف ذكراها السبعون هذا الشهر، حديث ينكأ الجراح المستمرة التي لم تنته، مشيرة في مقال إلى أن ما حدث ويحدث على هذه الأرض المقدسة، من فواجع ومآس وكوارث وفي طول الوطن العربي وعرضه، هو نتيجة حتمية لهذه الكارثة نتيجة آثارها ومفاعيلها وارتداداتها الخطيرة.

وأشارت إلى أن النكبة، أوجعت الشعب الفلسطيني، وزلزلت كيانه، وخلقت جرحا بليغا في جسده، لا يزال ينزف منذ 70 عاما، ورغم ذلك وأكثر منه، تضيف الصحيفة، لم يفقد هذا الشعب ثقته بنفسه، وثقته بحقه، بأن فلسطين هي وطنه الوحيد، ولا وطن له سواها، وأن لا بديل عن المقاومة كسبيل وحيد لاسترجاع هذا الوطن.

وفي البحرين، قالت صحيفة (أخبار الخليج) أن التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية، أخذ منعطفا جديدا بعد تسريب الأسئلة التي يعتزم المحقق الخاص روبرت مولر توجيهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتناول مسائل منها ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب انتقد الكشف "المعيب" للأسئلة التي تتناول الخطوط التفصيلية للتحقيق الذي يجريه مولر لمعرفة ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق الخاص بروسيا، مشيرة إلى أن الأسئلة التي وضعها محامو الرئيس، والتي يزيد عددها عن أربعين سؤالا، تظهر أن مولر يسعى أيضا لمعرفة ما الذي يعلمه ترامب عن الصلات بين أعضاء حملته الانتخابية وروسيا، ويشمل ذلك لقاء في يونيو 2016 في برج ترامب مع محامية روسية عرضت تقديم معلومات مسيئة لحملة المنافسة هيلاري كلينتون.

من جانبها، أبرزت صحيفة (الوطن) ، في مقال رأي، أن الكثير من المراقبين في العالم كتموا أنفاسهم قبيل انتهاء المهلة التي حددتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاتفاق النووي مع إيران والمقررة حتى الثاني عشر من ماي الجاري، مشيرة إلى أن ما شد الانتباه مؤخرا هو "اشتعال نيران الغضب في واشنطن تجاه طهران أكثر"، ما جعل ترامب يصعد في تهديده بالانسحاب من الاتفاق جراء أمور عدة، منها تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضافت اليومية أنه عندما استشعرت طهران "خطر اللعب بنيران واشنطن الملتهبة"، بدلت الخارجية الإيرانية أدواتها الدبلوماسية لتحل "دبلوماسية الغزل الفارسي" محل دبلوماسيتها السابقة بدفع العالم للشعور بالرعب المعروفة بـ"حافة الهاوية"، وقد بدا ذلك جليا في كلمة ألقاها وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن، إذ عبأ "الظريف" كلمته بكثير من الغزل تجاه واشنطن.

وفي لبنان، توقفت صحيفة (الجمهورية) عند الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قبيل إجراء الانتخابات، اليوم في قصر بعبدا، والتي تتضمن جدول أعمال أقل من عادي لا يتضمن ملفات كبيرة ولا خلافية، وسط توقعات بأن تكون جلسة هادئة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس سيناقش تقريرين وضعهما كل من وزيري الدفاع والداخلية، يتناولان فيهما الترتيبات المتخذة من أجل تأمين أمن الانتخابات النيابية بما فيها تلك المتصلة بكل الإجراءات التي ستساهم فيها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الرديفة.

وفي الشأن السوري، قالت (الأخبار) إن التفاهم حول اتفاق التسوية في ريف حمص الشمالي، تعثر بالتوازي مع عقبات واجهت تنفيذ "اتفاق اليرموك". وعلى العكس، يبدو اتفاق بلدات ببيلا وبيت سحم، في طريقه إلى التنفيذ بدءا من اليوم، في موازاة ارتفاع زخم العمليات العسكرية ضد (داعش) في الحجر الأسود.

وأضافت أن عمليات الجيش السوري وحلفائه تتصاعد على أطراف حي الحجر الأسود، بالتوازي مع تقدم عمليتي التسوية في القسم الشمالي من مخيم اليرموك، وفي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، مشيرة إلى انه خلال اليومين الماضيين انكفأ مسلحو (داعش) إلى عمق الحي السكني، بعدما سيطرت وحدات الجيش على المزارع جنوبه وغربه، وأتاح تمركز الجيش في القسم الشمالي من مخيم اليرموك، على خطوط التماس السابقة بين (داعش) و(هيئة تحرير الشام)، فرض طوق شبه كامل على مسلحي التنظيم داخل الحجر الأسود، حيث ينتظر تفعيل عمليات هجومية انطلاقا من هذا المحور.