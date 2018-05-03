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مهنيو "ميدي 1 تيفي" يحتجون أمام مقر القناة

مهنيو "ميدي 1 تيفي" يحتجون أمام مقر القناة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 20:42

استنكارا لتجاهل مطالبهم وتجميد سياسة الحوار نفذّ مستخدمو "ميدي 1 تي في"، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر القناة الواقع في المنطقة الحرة بمدينة طنجة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل والأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القناة، وتخفيف الضغط المؤدي إلى الإرهاق والأخطاء، محذرين من خطورة تجميد الحوار الاجتماعي وتوقيف اللقاءات حول الاتفاقية الجماعية والهروب من الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة.

الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، إذ خاض المهنيون خطوة سابقة بارتدائهم شارة حمراء تعبيرا عن رفضهم مجموعة من الأوضاع، وفي مقدمتها التراجع عن المكتسبات التي حققها العاملون طيلة السنوات الماضية. وأوضح متحدث باسم المهنيين المتضررين، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "التصعيد في الأشكال النضالية تعبير عن رفض القرارات الأحادية التي تتخذها الإدارة، ومحاولة ضرب مكسب أحد الأقسام الخاص بالجدول الزمني للعمل، ووقف اللقاءات حول الاتفاقية الجماعية".

وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "إدارة القناة تستمر في إغلاق باب الحوار منذ ستة أشهر، والإجهاز على الحقوق المكتسبة، في حين أنّ القناة تعاني من ضعف الموارد البشرية، ما تترتب عنه أخطاء مهنية، يتحملها العاملون بشكل مباشر".

وقالت نقابة "مهنيي ميدي 1 تي في"، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيانها الصادر عن مكتبها، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد "توالي مسلسل الاستفزازات في حق العاملات والعاملين بالقناة، بشكل بات يخلق جوا من اللاثقة واللاستقرار وسط صفوف الشغيلة، وإثر جمود الملف المطلبي، وتملص الإدارة من تعهداتها، وضبابية العلاقة التي تربطها والعاملين بالقناة".

‎من جهتها، وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رسالة إلى المسؤول بالقناة، للمطالبة بمراجعة سياسته التي أدت إلى تدهور الأوضاع المادية والمهنية، مشددة على ضرورة احترام الحق النقابي والحوار الاجتماعي، وقالت إنّ "الإدارة تحاول التهرب من مسؤولياتها، وتقدم الصحافيين وباقي العاملين كأكباش فداء لهذا الوضع".

وأضافت نقابة الصحافيين: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها القناة إلى مثل هذه التصرفات المرفوضة، والتي يؤدي ثمنها العاملون، في غياب إمكانات العمل الضرورية، في وقت تطالب الإدارة بزيادة المردودية ومضاعفة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس بشكل مأساوي على الظروف النفسية والصحية للإجراء، مع تجاهل الإدارة مستلزمات الحوار الاجتماعي، ضاربة عرض الحائط الحق النقابي".

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