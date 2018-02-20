رصيف الصحافة: الحكومة ترفع دعم الأسر المعوزة إلى 1400 درهم

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "الأحداث المغربية" التي كتبت أن الحكومة تتجه إلى الرفع من الدعم الموجه إلى الأسر المعوزة، حيث من المنتظر أن تصادق على المرسوم المؤطر لهذه العملية، والذي ستعمل الحكومة من خلاله على الزيادة في المبلغ الشهري المستحق للأسرة المكونة من زوجة معوزة مستحقة لنفقة أولادها القاصرين مستحقي النفقة من 1050 درهما إلى 1400 درهم.

ونقرأ في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن الجيش يتولى تدبير المعلومات البحرية، إذ سلمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ملفات تدبير المعلومة البحرية الملكية، في حفل أقيم بالمدرسة الملكية البحرية بالدار البيضاء، برئاسة الكونتر أميرال، مفتش البحرية الملكية، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملك.

وإلى "المساء" التي ورد بها أن أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجن تفتيش لوزارة الصحة، إذ كشف تقرير خاص وضع على طاولة وزارة الصحة أن كمية من الأدوية وضعت بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها؛ منها ما وزع على مستشفيات عمومية من أجل العمليات الجراحية وأخرى خاصة بالأطفال، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها.

وكشف التقرير ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة اقترحت على الوزارة تصنيع الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص، بهدف ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين.

المنبر الإعلامي ذاته نشر أن قيادة الدرك شكلت لجنة خاصة للبتّ في ملفات دركيين كانوا بالسجن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد أن صدرت في حقهم أحكام بالبراءة من لدن محاكم مختلفة بالمغرب.

ووفق "المساء" فإن دركيين عادوا إلى الخدمة بعد قبول طلباتهم والبتّ في ملفاتهم مباشرة بعد الحكم عليهم بالبراءة في جميع مراحل التقاضي، في حين لجأ آخرون إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات توقيفهم عن العمل بالرغم من صدور أحكام لصالحهم.

وأفادت" المساء"، كذلك، بأن النيابة العامة تحقق في تلاعبات خطيرة تشعل أسعار السمك، بعدما كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في طلب فتح تحقيق موجه إلى النيابة العامة أنها توصلت بشكايات من بعض تجار سوق السمك للجملة بميناء المهدية الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، أكدت حدوث تلاعبات بتاريخ 20/02/2018 و21/02/2018، في كمية سمك من نوع "سيبيا" من خلال تزوير مفترض في كمية قدرت بـ6.5 أطنان، مع العلم أن هذه الكمية غير موجودة أصلا ولم تدخل إلى الميناء، بهدف الاستفادة من الوصولات يصل مقابلها إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن بثينة قروري، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية بلبنان، التي ستنطلق يوم الأحد 6 ماي الجاري، ضمن بعثة تتكون من 30 مراقبا دوليا، تحت رعاية المعهد الديمقراطي الوطني الذي يوجد مقره في واشنطن.

ونقرأ في الصحيفة اليومية، أيضا، أن أمن مدينة تطوان تمكن من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، على إثر شكايات مواطنين تعرضت محلاتهم للسرقة، وأظهرت الأبحاث التمهيدية مع الموقوفين اعترافهم بالمنسوب إليهم ، علما أن الشرطة استعانت بتسجيل مصور لكاميرا أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وإلى "العلم" التي أفادت بأن مياه شاطئ الجديدة لفظت حوتا من النوع الكبير، ويتعلق الأمر بسمك العنبر، يبلغ وزنه 1300kg ، وطوله cm 430، وما زالت أسباب نفوق هذا الحوت مجهولة؛ إلا أن بعض المصادر المختصة قالت للجريدة إنه، في غالب الأحيان، يكون النفوق بسبب الاصطدام مع البواخر البحرية.

ووفق الجريدة ذاتها فإن الحكومة اليابانية أطلقت مباراة لتخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة، برسم السنة المالية 2019. وتهم هذه المنح ثلاث فئات تتمثل في منحة البحث بالنسبة إلى الطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف أو سنتين، ومنحة للحاصلين على باكالوريا في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات (سبع سنوات بالنسبة لطلب وطب الأسنان والطب البيطري)، ومنحة للطلبة الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.