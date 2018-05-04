عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- لفتيت يحذر من نشر الشائعات حول ارتفاع الأسعار. في الوقت الذي أنهت فيه حملة المقاطعة ضد منتجات ثلاث شركات كبرى (إفريقيا غاز، سيدي علي، سنطرال دانون) أسبوعها الثاني، وارتفاع الدعوات في الفايسبوك بأن تستمر وتتسع لتشمل شركات ومنتجات أخرى، خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس في ندوة صحفية، رفقة وزراء في الحكومة، لطمأنة المواطنين بخصوص تموين الأسواق من المواد والمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، وللتحذير كذلك من الترويج للمعطيات المغلوطة أو الشائعات بخصوص الأسعار.

- استقالة جماعية من نقابة الاستقلال في فاس. بعد الأزمة التي تفجرت مؤخرا داخل حزب الاستقلال والذي بات برأسين، تيار مساند لشباط في محاولة لعودته إلى قلعته السابقة والخروج من عزلته، وآخر موال للقيادة الجديدة التي أبعدته عن الأمانة العامة، هز زلزال حقيقي نقابة الاتحاد العام للشغالين، عقب تخليد عمالها لليوم العالمي للطبقة العاملة، حيث اختار قياديون بمكتبها الإقليمي بفاس تقديم استقالتهم الجماعية، وجهوها أول أمس الأربعاء إلى الكاتب العام للنقابة النعم ميارة، وباشا المنطقة الحضرية أكدال بفاس. وتأتي استقالة هؤلاء الأعضاء التسعة بعد أسابيع قليلة عن مواجهات عنيفة تفجرت بين أنصار ميارة والموالين لشباط.

* المساء :

- توصلت النيابة العامة بالرباط بملف يهدد بجر عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى غرفة البحث والتحقيق بشبهة اختلالات مالية خطيرة، والتصريح بعشرات الأطنان من الأسماك الوهمية من طرف لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك الملحق به. وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في طلب فتح تحقيق موجه للنيابة العامة، أنها توصلت بشكايات من بعض تجار سوق السمك بالجملة بميناء مهدية الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، أكدت حدوث تلاعب في كمية سمك من نوع "سيبيا"، من خلال تزوير مفترض في كمية قدرت بـ6,5 أطنان، مع العلم أن هذه الكمية غير موجودة أصلا، ولم تدخل للميناء.

- أظهر تقرير خاص وضع على طاولة وزارة الصحة، أن كمية كبيرة من الأدوية وضعت بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها، منها ما وزع على مستشفيات عمومية، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها. وكشف التقرير نفسه، ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة، اقترحت الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية محددة، بغاية ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين، وتجنب تكدس الأدوية في المخازن إلى غاية تجاوز تاريخ صلاحيتها.

* الأحداث المغربية :

- تتجه الحكومة إلى الرفع من الدعم الموجه إلى الأسر المعوزة، حيث من المنتظر أن تصادق على المرسوم المؤطر لهذه العملية، والذي ستعمل الحكومة من خلاله على الزيادة في المبلغ الشهري المستحق للأسرة المكونة من زوجة معوزة مستحقة لنفقة أولادها القاصرين مستحقي النفقة من 1050 درهما إلى 1400 درهم. وصادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على رفع الدعم المقدم للأسر المعوزة المكونة من زوجات وأبناء مستحقين للنفقة.

- دعا نواب برلمانيون أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الأربعاء، إلى تجاوز الاختلالات التي تعتري صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة منها ما يتعلق ببعض الإشكالات في التدبير المرتبطة بغياب الحكامة الجيدة بالقطاع. وأكد أعضاء اللجنة، في اجتماع خصص للاستماع إلى عرض ومناقشته قدمه وزير الصحة، أناس الدكالي، على ضرورة إرساء منظومة معلوماتية بكافة المؤسسات والمستشفيات من أجل تدبير جيد لنظام المساعدة الطبية، إلى جانب ضرورة ضمان الخدمات الصحية لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية، عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية.

* العلم:

- قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن الأشخاص العاطلين عن العمل هم الأكثر توفرا على الشهادات، بينما عديمو أو ضعيفو المستوى التعليمي هم الأكثر توفرا على شغل، مبرزا أن من هم في سن الشغل في المملكة يشكلون 63 في المائة من الساكنة الإجمالية، ويتزايدون سنويا بـ370 ألف شخص. وأضاف الحليمي، خلال ندوة خصصت لإعلان نتائج دراسة أنجزتها المندوبية حول "الملاءمة بين التكوين والتشغيل في المغرب"، أن ارتفاع مستوى شهادات التكوين المهني يزيد من عطالة أصحابها عكس شهادات التعليم العمومي، موضحا أن المشكل يرتبط بالهياكل الموفرة للشغل ببلادنا، والتي لا توفر إلا مناصب شغل ضعيفة الأجر وغير محمية اجتماعيا مما لايشجع على الاستثمار في التكوين.

- أطلقت الحكومة اليابانية مباراة لتخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة، برسم السنة المالية 2019. وحسب بلاغ لسفارة اليابان في المغرب، فإن هذه المنح تهم ثلاث فئات تتمثل في منحة البحث بالنسبة إلى الطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف أو سنتين، ومنحة للحاصلين على بكالوريا في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات (سبع سنوات بالنسبة لطلب وطب الأسنان والطب البيطري)، ومنحة للطلبة الحاصلين على البكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.

* الاتحاد الاشتراكي:

- التقى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الأربعاء، برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لهذا البلد الأسيوي من أجل تقوية التعاون بين البلدين، والبحث عن آفاق جديدة لتجسيد التفاهم المتقدم بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس أشار في مستهل هذا اللقاء إلى أن زيارة الوفد المغربي تتزامن مع الاتفاق التاريخي بين الشمال والجنوب، والذي أبرز العبقرية والتبصر الكوري، وذلك في سبيل أن تنعم شبه الجزيرة الكورية بالطمأنينة والسلام، ومن أجل الانكباب على مزيد من العمل والتطور خدمة لشعوب المنطقة.

- أكدت جامعة الدول العربية تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وأعرب محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي، عن "التضامن مع المملكة المغربية بعد قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة"، واصفا أي تدخلات ايرانية في شؤون الدول العربية ب"المرفوضة والمدانة".

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بعرض وافر ومتنوع. وأبرز لفتيت، خلال اجتماع موسع خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، أن أسعار المواد الأساسية "تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية".

- أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال مباحثات مع النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة. وذكر بلاغ لمحكمة النقض أن هذا اللقاء شكل فرصة عبر فيها السيد فارس عن عمق العلاقات المغربية السعودية وأهمية التعاون القضائي بين البلدين، داعيا إلى تبادل التجارب لتكون في مستوى العلاقات التاريخية العميقة والوشائج القوية التي تجمع بين الطرفين على مختلف المستويات.

* بيان اليوم :

- قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المملكة المغربية تتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران. وقد أخذت السلطات المغربية الوقت الكافي للقيام بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية. وتابع أن المغرب ليس في حاجة إلى الاشارة إلى تورط الجزائر ولا إلى "اتهامه بشكل غير مباشر". فمن المعروف أن هذا البلد ومنذ 1975 يحتضن ويسلح ويمول ويدرب إنفصاليي البوليساريو ويتعبأ دبلوماسيا من أجلهم".

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أن الآجال المحددة لإعداد بطائق الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (راميد) سجلت تطورا إيجابيا، مضيفا أن المصالح والمؤسسات الصحية تسهل الاستفادة من الخدمات الصحية الاستعجالية في غياب هذه البطاقة (تقديم وصل إيداع ملف الانخراط)، ثم تسوية الوضعية بعد صدورها. وأوضح السيد الدكالي، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أن مساهمة كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في عملية إعداد هذه البطائق رهينة بعمل اللجان المحلية.

* آخر ساعة :

- من أجل حماية المستهلك من أي تلاعبات تهم تعليف الأغنام من قبل الكسابة، وحفاظا على عدم فساد لحومها بعد الذبح، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق حملة واسعة على المستوى الوطني لتسجيل وحدات تسمين رؤوس الأغنام والماعز المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى 1439، وذلك بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتروم هذه الحملة حث المربين الذين يقومون بعملية تسمين الأضاحي على التواصل مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب قصد التسجيل، حتى يكون بوسعهم بيع ماشيتهم خلال فترة العيد الأضحى المبارك.

- ثمن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، السياسة التي يتبناها المغرب في قضايا الهجرة، والتي تتمثل في خلق شراكات متجددة مع دول الجوار لدعم المهاجرين، مبرزا أن للمغرب اقتناعا راسخا بأن المهاجر لم يعد يشكل خطرا ولا يثير الخوف والكراهية، بل وجب تأهيله وإدماجه. وجاء ذلك خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي احتضنته مدينة مراكش يومي فاتح وثاني ماي الجاري.

* ليكونوميست:

- بعيد صدوره بالجريدة الرسمية، قانون الحق في الحصول على المعلومة يثير جدلا واسعا. ويتعرض هذا القانون الذي يحمل رهانات دستورية كبرى، لانتقادات بسبب استثناءات غير منطقية. وفي المقابل، سيصبح بإمكان المجتمع المدني الاستفادة من هذا القانون من أجل دعم مرافعاته.

- كشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن حاملي شهادات التكوين المهني سجلوا معدل انخفاض درجة المهنة ثلاث مرات أكبر من المعدل الذي يمس حاملي شهادات التعليم العالي. ويعتبر الشخص النشيط، وفقا للدراسة، منخفضا في درجة المهنة عندما يكون مستوى تكوينه أو تعليمه أعلى من مستوى التأهيل المطلوب نظريا لمزاولة هذه المهنة.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، "وغرضنا حل إشكالات الشغيلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية".

- سجلت ثلاثة بنوك مغربية حضورها في قائمة المرشحين لجوائز "أفريكان بانكر" 2018، والتي سيتم توزيعها خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المقرر عقدها من 21 إلى 25 ماي الجاري ببوسان في كوريا الجنوبية. وأوضح بيان صادر عن جوائز "أفريكان بانكر" لسنة 2018، أن قائمة المتأهلين للنهاية هذه السنة تتضمن بنوكا من المغرب ونيجيريا وكينيا، لها بصمة واسعة عبر القارة.

* البيان:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الأربعاء بالكويت، أن المغرب تبنى منذ ستينيات القرن الماضي سياسة مائية استباقية و حكيمة، ويعمل بصفة مستمرة على إعطائها نفسا متجددا تماشيا مع التطورات والتحولات الحاصلة. وأوضحت أفيلال، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للمياه، أن هذه السياسة تتجلى، أساسا، في اتخاذ المملكة مجموعة من التدابير ترمي إلى تنمية العرض المائي وتدبير الطلب، من قبيل اعتماد المخطط الوطني للماء ومواصلة إنجاز السدود الكبرى والصغرى، وكذا تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

- أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق حملة واسعة على المستوى الوطني لتسجيل وحدات تسمين رؤوس الأغنام والماعز المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى. وفي هذا الصدد، أعد المكتب حملة تواصلية واسعة من أجل حث المربين الذين يقومون بعملية تسمين الأضاحي على التواصل مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب قصد التسجيل، حتى يكون بوسعهم بيع ماشيتهم خلال فترة العيد الأضحى المبارك.

* لوبينيون:

- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن "تضامن المجلس الكامل والثابت مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها". وأكد الزياني تأييده لإعلان المغرب قطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن "إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية".

- وقع المغرب مع الطوغو وسويسرا، يوم الأربعاء بمراكش، اتفاقيتي تعاون ثنائي ترومان تشجيع تنقل الدبلوماسيين. وينص الاتفاق الأول على الإعفاء من تأشيرة السفر بالنسبة لحاملي جواز سفر دبلوماسي للعمل أو خاص. وتتمحور الاتفاقية الثانية الموقعة مع كاتب الدولة بوزارة العدل والشرطة الفيدرالية لسويسرا، ماريو غاتيكير، حول الإلغاء المتبادل لإلزامية الحصول على التأشيرة لحاملي جواز السفر الدبلوماسي الخاص أو للخدمة. وتم التوقيع على هذين الاتفاقين على هامش أشغال المؤتمر الوزاري للحوار الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية (1 و2 ماي بمراكش).

* ليبيراسيون:

- ينظم المرصد المغربي للسجون ندوة وطنية يوم الجمعة في إطار مشروع "من أجل إصلاح المنظومة القانونية الجنائية والسجنية التي يضمن حماية حقوق الإنسان وكرامة السجناء"، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الندوة، التي ستشهد إعطاء انطلاقة برنامج سيشرف عليه المرصد المغربي للسجون في الفترة من 2018 إلى 2020، إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين وتوسيع التعبئة من أجل تفعيل إصلاح مدونة القانون الجنائي ومدونة المساطر الجنائية، والقانون 23/98 حول السجون، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

- احتل السياح المغاربة الذين توافدوا على مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة في أكادير مكان الصدارة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك مقارنة مع باقي السياح الحاملين لمختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد الوافدين منهم 61 ألفا و690 سائحا وسائحة. واستنادا للأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، فإن مجموع السياح الوافدين على هذه الوجهة من مختلف جهات المملكة ما بين فاتح يناير ومتم مارس الماضي سجل ارتفاعا بمعدل 29ر2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017. وجاء السياح القادمون من السوق الفرنسية في الرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين على أكادير، وذلك بمجموع 41 ألف و950 سائحا، مقابل 33 ألفا و529 سائحا خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2017، متبوعين بالسياح الألمان بمجموع 29 ألفا و331 سائحا، مسجلين انخفاضا بمعدل 82ر13 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

* لوماتان:

- أجرى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي، دينس أودونوفان، تمحورت حول سبل توطيد وتقوية العلاقات بين البلدين. وذكر السيد بن شماس، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات القوية والجادة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، مشيرا إلى أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي يشكل جسرا للربط بين أوربا وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية على العموم.

- في إطار متابعة وضعية تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان، تم توجيه تعليمات للسادة الولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.