إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، بمحاور تشمل موقف بعض الأقاليم الأرجنتينية من مناقشة تخفيض أسعار مواد أساسية في الكونغرس، ومنح الكونغرس البيروفي الثقة للحكومة، وقرار المحكمة العليا البرازيلية بتضييق نطاق حصانة البرلمانيين، وتداعيات فرض الولايات المتحدة لرسوم على وارداتها من الصلب البرازيلي، وتسوية أوضاع المهاجرين السريين بالشيلي، وتوقيف المتهم بتصفية صحافيين إكوادوريين اثنين وسائقهما بكولومبيا، ومقتل أربعة عناصر شرطة في حادث تحطم طائرة وسط كولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات بالخصوص عند رفض حاكمي إقليمي إنتري ريوس و وميسيونس مناقشة تخفيض بعض أسعار المواد الأساسية في الكونغرس، و اتفاق مجلس إدارة الكونفدرالية العامة للشغل على انتخاب قيادة جديدة.

و هكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن ضغط الحكومة على حاكمي الأقاليم المنتمين للمعارضة للنأي بأنفسهم عن مشروع مناقشة تخفيض أسعار الخدمات العمومية في الكونغرس، بدأ يؤتي ثماره على ما يبدو.

وأوضحت في هذا الصدد أن حاكم إقليم إنتري ريوس، غوستافو بورديت، وحاكم إقليم ميسيونس، هوغو باسالاكوا، انضما إلى أصوات رؤساء الأقاليم الرافضين لمناقشة ارتفاع أثمان هذه الخدمات في البرلمان.

و أوردت تأكيد بورديت أن الكونغرس ليس هو المكان الذي تحدد فيه سياسة أسعار الخدمات الطاقية التي تبقى مسؤولية الحكومة الفدرالية، داعيا الأقاليم إلى عدم الاقتراب من اختصاصات لا تخصها.

و من جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" بأن مجلس إدارة الكونفدرالية العامة للشغل اتفق، الخميس، على انتخاب قيادة جديدة، مشيرة إلى أن الرفع في أسعار بعض المواد الأساسية وإصلاح الشغل وحدت مواقف النقابة و جمدت الخلافات الداخلية حاليا.

و أضافت أن الكونفدرالية العامة للشغل قررت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر الهيئة الوطنية للكهرباء للتعبير عن رفضها للزيادة في أسعار خدمات هذه المادة، و أعربت عن رفضها مشروع الحكومة لإصلاح الشغل معتبرة إياه انتهاك لحقوق العمال و مسا بتعويضاتهم.

و في البيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن منح الكونغرس الثقة للحكومة ، و نفي رئيس الحكومة لوجود أية خلافات مع حزب "بيروفيون من أجل التغيير".

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن البرلمان منح الخميس الثقة للحكومة الجديدة بقيادة سيزار فيانويفا في أعقاب تصويت أغلبية أعضائه بالموافقة على برنامجها الحكومي.

و أضافت أن 94 نائبا من أعضاء البرلمان صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة فيما عارض ذلك 19 برلمانيا وامتنع اثنين عن التصويت و ذلك بعد نقاش مطول تلى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة.

و أشارت إلى أن فيانويفا أكد خلال تقديمه لبرنامج حكومته أن المحاور الرئيسة التي سيعمل عليها فريقه الحكومي تتمثل في محاربة الفساد، والاستقرار المؤسساتي لدعم الحكامة، والنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، و تعزيز اللامركزية.

و من جانبها، كتبت يومية "بيرو 21 " أنه مباشرة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان، أشار رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، إلى أنه يقيم علاقة ودية مع حزب "بيروفيون من أجل التغيير"، مبرزة أن أعضاء من الحزب، بما في ذلك الناطق الرسمي باسمه خيلبرت فيوليتا، لم يعطوا إشارات على وجود علاقات جيدة مع فيانويفا.

وفي البرازيل، توقفت الصحف عند قرار المحكمة العليا الفدرالية بتضييق نطاق حصانة البرلمانيين وتداعيات فرض الولايات المتحدة لرسوم على وارداتها من الصلب البرازيلي والحريق الذي تسبب في انهيار برج سكني من 24 طابقا بساو باولو.

وكتبت "أو إيستادو دي ساو باولو" أن المحكمة العليا الفدرالية قررت تضييق نطاق حصانة البرلمانيين البرازيليين الذين بات يتعين عليهم التقاضي أمام محاكم الحق العام.

وأضافت أن هذا القرار، الذي اتخذ بأغلبية 7 أصوات مقابل أربعة، يجيز محاكمة البرلمانيين أمام المحاكم المشتركة وهو ما سيقلص من المدة الزمنية التي تستغرقها المساطر القضائية، ويقضي بعدم محاكمة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أمام المحكمة العليا ما عدا في حالات الجرائم المرتبطة بممارسة مهامهم.

وأكدت "أو غلوبو" أن قرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب البرازيلي سيتسبب في تقليص حجم تسويق هذه المادة بالولايات المتحدة ب 60 في المائة.

وأبرزت اليومية، استنادا الى المدير العام لمعهد الصلب بالبرازيل، ماركو بولو ميلو لوبيز، أنه بات يتعين على البرازيل، بعد القرار الأمريكي المذكور، احترام الكوتا الذي حددها الجانب الأمريكي بهذا الخصوص.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن تماسا كهربائيا كان وراء الحريق الذي تسبب في انهيار برج سكني من 24 طابقا بوسط ساو باولو.

وأوضحت اليومية، استنادا الى الشرطة المدنية، أن الحريق اندلع بالطابق الخامس من البرج السكني دون علم الأشخاص الذين كانوا يتواجدون به، مضيفة أن المقيمين الذين كانوا يتواجدون بهذه الشقة قد أصيبوا بحروق بليغة.

وفي الشيلي، استأثر باهتمام الصحف بمواضيع من أبرزها تسوية أوضاع المهاجرين السريين بالبلد الجنوب أمريكي والاعتداءات الجنسية ضد القاصرين ولجوء برلماني فنزويلي بسفارة الشيلي بكراكاس.

وتوقفت "إل ميركيريو" عند توقيع الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، بسانتياغو، مشروع قانون يتعلق بالاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، مضيفة أنه سيحال بشكل مستعجل على الكونغريس من أجل إقراره.

وقال بينيرا في كلمة بالمناسبة ان الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية لهم الحق في تحصيل حقوقهم والحؤول دون أن يصبح مرور الزمن بمثابة حصانة لصالح المعتدين، وتبلغ عقوبة الاعتداءات التي تستهدف القاصرين بالشيلي خمس سنوات من السجن، مقابل 10 سنوات للمعتدين على الأطفال.

وأشارت "لا تيرسيرا" إلى أن توقيع الرئيس الشيلي على هذا المشروع يأتي بالتزامن مع تشييع جثمان الرضيعة أمبار (20 شهرا)، التي هزت وفاتها البلد الجنوب أمريكي.

وأفادت "لا ناثيون" بتسوية وضعية 77 الف مهاجر منذ إطلاق عملية تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالشيلي في 23 أبريل الماضي.

وأوضحت أن هذا المسلسل يستهدف تسوية وضعية 300 الف مهاجر غير قانوني، مبرزة أن مصالح الهجرة الشيلية عالجت منذ بدء هذه العملية 28 الف طلب تقدم بها مهاجرون من هايتي مقابل 14 الف طلب لمهاجرين من فنزويلا و11 الف طلب تقدم بها مهاجرون بيروفيون الى جانب 8 آلاف طلب لمهاجرين كولومبيين.

وتوقفت "أولتيماس نوتيسياس" عند لجوء البرلماني الفنزويلي المعارض، فريدي غيفارا، منذ ستة أشهر، بالسفارة الشيلية بكاركاس وفقا لما ذكره محاميه عمر مورا توستا، مضيفة أن غيفارا لم يغادر فنزويلا لانه "مقتنع" بأن الديمقراطية ستعود الى بلاده مجددا.

وأوردت اليومية تصريحا لمحامي غيفارا المنتمي لحزب الارادة الشعبية بقيادة المعارض ليوبولدو لوبيز (يوجد رهن الإقامة الجبرية) أكد فيه تواجد البرلماني الفنزويلي بسفارة الشيلي بفنزويلا.

وفي كولومبيا، أفردت الصحف تغطياتها لتوقيف المتهم بتصفية صحافيين إكوادوريين اثنين وسائقهما ومقتل أربعة عناصر شرطة في حادث تحطم طائرة وسط البلاد.

وسلطت "إل تييمبو" الضوء على توقيف عضو بجبهة أوليفير سينيستيرا المنبثقة عن حركة "فارك" المنحلة متهم بالضلوع في اختطاف وتصفية صحافيين إكوادوريين اثنين وسائقهما مؤخرا على الحدود الكولومبية مع الإكوادور.

وكشفت اليومية أن الأمر يتعلق بالرجل الثاني ضمن صفوف جبهة أوليفير سينيستيرا، موضحة أنه أوقف ببلدة كانديليجاس بجهة نارينيو في عملية للجيش الكولومبي.

وأضافت أن المتهم المذكور، الذي راكم تجربة من أربع سنوات في استعمال المتفجرات، يواجه أيضا تهما تتعلق بمحاولة شن هجمات ضد القوات العمومية والمدنيين بكانديليجاس.

وأفادت "إل باييس" بمصرع أربعة عناصر شرطة في حادث تحطم طائرة تابعة لشرطة مكافحة المخدرات بوسط البلاد.

وأضافت اليومية، استنادا الى بيان صادر عن الشرطة الكولومبية، أن الطائرة قد تحطمت غير بعد عن مدينة إيباغي، بالقرب من مطار بيراليس، الذي كان من المقرر أن تهبط بمدرجاته قبل انفجارها لأسباب لم يتم تحديدها بعد.

وذكرت أن مجموعة الأمن الجوي التابعة لجهاز الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث بالتنسيق مع الهيئة الجوية المدنية والقوات المسلحة لتحديد أسباب تحطم الطائرة.