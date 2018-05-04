24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3313:2917:0720:1721:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. إطلاق اسم بن مبارك على بوابة بملعب ملقة (5.00)

  2. اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)

  3. "التقدم والاشتراكية" يهيّئ مقترح قانون لتقنين الإجهاض بالمغرب (5.00)

  4. انتقادات تلاحق "المهرجان الجامعي للموسيقى" (5.00)

  5. منتدى ينتقد طريقة انتخاب مجلس الصحافة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: نفاد حقن "الليشمانيا" بزاكورة يهدد حياة المرضى

رصيف الصحافة: نفاد حقن "الليشمانيا" بزاكورة يهدد حياة المرضى

رصيف الصحافة: نفاد حقن "الليشمانيا" بزاكورة يهدد حياة المرضى
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 04 ماي 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي ذكرت أن نفاد مخزون الأدوية الخاصة بداء "الليشمانيا" من مستوصفات وصيدليات زاكورة جعل المصابين بالداء ومعه الأطر الصحية يعيشون الأمرين، حيث يجد المصابون وأسرهم أنفسهم في حيرة من أمرهم، أما الأطر الصحية فتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، في وقت لم تحرك السلطات الصحية ساكنا، رغم انتشار الداء، واعتبار منطقة زاكورة بؤرة موبوءة. وأضافت الجريدة أن مدينة ورزازات هي الأخرى لم تعد تتوفر سوى على مخزون قليل لن يتجاوز مدة أسبوع.

وعلاقة بأخبار الحوادث، ذكرت الصحيفة ذاتها أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون في حادث انقلاب جرار بجماعة أولاد زراد بإقليم قلعة السراغنة، نتيجة فقدان السائق السيطرة على الجرار، مشيرة إلى أن الحادث استنفر مختلف الأجهزة والمصالح.

وكتبت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن جمعيات نسائية تشتغل في مجال الأركان، طالبت بتنزيل بنود قانون الرعي والترحال، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية منذ سنة 2016. وعزت هذه الجمعيات ضرورة التسريع بتنزيل هذا القانون لتوقيف الصراع المحتدم بين الرحل والقاطنين حول استعمال مناطق الرعي بإقليم سوس، حيث اشتدت المواجهات بتيزنيت واشتوكة آيت بها وإقليم تارودانت.

فيما كتبت "المساء" أن تلاعبات في تواريخ الإنتاج دفعت "أونسا" إلى تشديد المراقبة على البضائع التي تعرض بالمحلات والمتاجر الكبرى، خاصة بالنسبة إلى السلع التي يقبل عليها المغاربة خلال شهر رمضان. وأضافت أن تعليمات بتشديد المراقبة همت كذلك المطاعم الكبرى والمطاعم المدرسية والمطاعم الموجودة بالمدن الكبرى، من أجل التأكد من مدى استجابتها لجميع الشروط القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المنبر الإعلامي ذاته نشر، أيضا، أن أمن الجديدة تمكن من إيقاف "هاكرز" مغربي يبلغ من العمر 20 سنة، ويتابع دراسته في كلية العلوم، إثر تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية، بعد ما نجح في اختراق ما يناهز 1800 موقع، بعضها تابع لمؤسسات وشركات وطنية ودولية.

وأفادت "المساء"، كذلك، أن المحكمة الإدارية بأكادير أقدمت على إلغاء القرار، الذي سبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس أن أصدرته في حق ثلاث أستاذات سبق لهن أن اجتزن مباراة التعاقد بنجاح، والتحقن بعد ذلك بفصولهن منذ شتنبر من السنة الماضية.

وإلى "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن الصيارفة غاضبون من تحرير الدرهم، إذ خرجت الفدرالية الوطنية لشركات الصرف بالمغرب لتدق ناقوس الخطر بخصوص أوضاع مكاتب الصرف، في ظل ما وصفته بالمنافسة غير المتكافئة مع الأبناك، و"المخاطر" التي شكلها قرار تحرير سعر الدرهم. ونقلت الجريدة عن عبد الرزق المحمودي، الكاتب العام للفدرالية، قوله إن المشكلة تكمن في أن مكاتب الصرف مجبرة، بحكم القانون، على عدم الاحتفاظ بالعملة أكثر من 24 ساعة، وأن عليها بيعها لبنك المغرب. وأضاف: "إذ اشترى المكتب الدولار، مثلا، بسعر معين فإنه مجبر على بيعه خلال 24 ساعة، ولو تغير سعره إلى الانخفاض، وهو ما يؤدي إلى خسائر بالنسبة للصيارفة".

ونقرأ في الجريدة نفسها أن المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار أعلن إنشاء خلية استماع وتوجيه لضحايا الجريمة الإلكترونية بالمغرب، إلى جانب المواكبة النفسية والمعنوية للضحايا من أجل استئناف حياتهم العادية، خلال لقاء ترأسه وزير العدل، محمد أوجار، بالرباط، بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وورد في "أخبار اليوم"، كذلك، أن عمر احجيرة، عمدة مدينة وجدة والبرلماني عن دائرة أنكاد، يتجه نحو تقديم تنازل للشخص الذي هدده بقطع رأسه، بعد تدخل مجموعة من السكان. وأوضح مصطفى الشمشاوي، الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يهدد احجيرة، بعد جلسة الصلح التي وقعت في بيت احجيرة، أنه عندما كان يوجه تهديداته إلى احجيرة لم يكن في وعيه، قبل أن يطلب الصفح ويعتذر عما بدر منه من كلام نابٍ وتهديدات في حق احجيرة وحزب الاستقلال.

أما "العلم" فأفادت أن ملابسنا في الوقت الحالي تختلف عن تلك التي ارتداها أسلافنا بفضل التكنولوجيا والتطور في صناعة النسيج، مشيرة إلى أن مجال الأزياء والموضة أصبح صناعة ضخمة في العالم، ويبدو أن التقدم في هذا الاتجاه سيتواصل على عدة مستويات، تضيف "العلم".

واستنادا إلى أبحاث جونيبر، يتابع المنبر ذاته، فإن الإنفاق على التكنولوجيا القابلة للارتداء يتوقع أن يصل إلى 53 مليار دولار في أنحاء العالم بحلول عام 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Observateur الجمعة 04 ماي 2018 - 22:38
لا افهم سر صمت الجرائد الوطنية المستقلة والحزبية عن نقل نبض الشارع المغربي فيما يتعلق بحملة المقاطعة لبعض المواد وردود الافعال السلبية لبعض المسؤولين وما تعرضوا له من طرف افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - خليل الجمعة 04 ماي 2018 - 22:44
لقد أثبتت الأبحاث بأن السبب الأساسي في تفشي مرض الليشمانيا بالجنوب يعود إلى تفشي ظاهرة الكلاب الضالة التي تكاثرت بشكل مذهل بدون حسيب ولا رقيب، مما تسبب في انقراض القطط التي شكلت على طول التاريخ الحاجز الأول أمام تكاثر القوارض التي تعد الحاضن الأول لهذا المرض، أي أن التوازن البيئي قد اختل ويلزم إعادة تصحيحه، فضلا عن أن هذه الكلاب تعد خطرا على الساكنة القروية بالإقليم وخصوصا النساء والأطفال، لذا فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال، وعلى المسؤولين القيام بواجباتهم على أكمل وجه والقيام بحملات تمشيطية من أجل القضاء على الكلاب الضالة وتعويضها بالقطط المندمجة بشكل جيد مع البيئة المحلية والتي تحد بشكل كبير من خطر انتشار القوارض دون أن تشكل أدنى خطر على الإنسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.