عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- مجلس العماري يطيح بشركات النظافة بعد تراجع خدماتها. أعلن رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عبد العزيز العماري، عن فسخ العقد الذي يربطه بالشركة اللبنانية "أفيردا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بتراب عمالات كل من مقطعات عين السبع الحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن والحي الحسني وعين الشق. كما فسخ المجلس ذاته عقدته مع شركة "إيكوميد" المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة. وتأتي الإطاحة بهذه الشركات بعد الدعم الذي حشده العماري عقب مشاورات أجراها مع وزير الداخلية، ورؤساء المقاطعات، وممثلين عن المجتمع المدني، حول الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.

- الصيارفة غاضبون من تحرير الدرهم. بعد حوالي أربعة أشهر على شروع المغرب في التحرير التدريجي لسعر الدرهم، ورغم التطمينات من السلطة المالية، خرجت الفيدرالية الوطنية لشركات الصرف بالمغرب، لتدق ناقوس الخطر بخصوص أوضاع مكاتب الصرف، في ظل ما وصفوه بالمنافسة غير المتكافئة مع الأبناك، و"المخاطر" التي شكلها قرار تحرير سعر الدرهم. ومؤتمر شركات الصرف يحذر من انهيار 600 شركة.

* المساء :

- أياما قليلة على حلول شهر رمضان، صدرت تعليمات إلى مختلف المديريات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، من أجل تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية المعروضة على المستهلك. وأوضحت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تخص المنتجات المعروضة بالمراكز التجارية الكبرى، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى كشف تلاعبات في تواريخ إنتاج بعض منتجات اللحوم البيضاء، سواء الكاملة أو المقطعة. وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات صدرت بتشديد المراقبة على البضائع التي تعرض بالمحلات والمراكز التجارية الكبرى، خاصة بالنسبة للسلع التي يقبل عليها المغاربة خلال شهر رمضان، كما همت تعليمات تشديد المراقبة على المطاعم الكبرى والمطاعم المدرسية والمطاعم المتواجدة بالمدن الكبرى.

- رفعت الحكومة سقف التعويضات للأسر المعوزة من 1050 درهما إلى 1400 درهم، إلى جانب قيامها بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التكافل عن طريق الاستغناء عن مجموعة من الوثائق، حيث صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. ورفع مشروع المرسوم من سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.

* الأحداث المغربية :

- في أول رد فعل لها على التخوفات التي أبداها العديد من المقاولين الذاتيين بخصوص احتمال تطبيق غرامات جراء تأخرهم في أداء الضريبة على رقم معاملاتهم برسم الفصل الأول من سنة 2018، أكدت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، أنه لن يتم تطبيق غرامات على التأخير في التصريح بالنسبة لهذه الفئة من المقاولين. وأوضح المصدر نفسه أنه "أخذا بعين الاعتبار لهذه الظروف التي منعت المعنيين من إتمام التصاريح الضريبية في الآجال القانونية، فإنه لن يتم تطبيق الذعائر والغرامات والزيادات على التأخير".

- لتمكين الفلاحين من تسويق منتوجاتهم من القمح بأثمان معقولة، تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته. ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المئة عوض 30 في المئة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.

* العلم:

- الحكومة تعلن عن مرسوم لفائدة الزوجات المعوزات وسط تحذيرات ومخاوف فعاليات نسائية. وقالت فوزية العسولي عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية للمرأة، إنه يصعب الحكم على مشروع المرسوم، في ظل غياب معطيات تفصيلية عن عدد الأسر والنساء والمحتمل أن يستفدن منه. وأكدت العسولي، في تصريح للجريدة، أنه لم يتم معرفة حجم المبلغ المخصص لصندوق التكافل الاجتماعي ولا ميزانيته، مطالبة الحكومة بإصدار كل التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم، وصياغة حلول أساسية وجذرية بدل الحلول الانتقائية.

- فجر عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، قنبلة مدوية بكشفه عن أسباب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية. وقال بنعمور، في حوار صحافي، إن مجلسه جامد منذ سنة 2013، ولا يقوم بأي شيء لمراقبة الاسعار. وأضاف المسؤول ذاته أن مجلسه لو كانت له صلاحيات التدخل لوقف في وجه عدة شركات اتفقت سرا على رفع الأسعار.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أول أمس الخميس بلندن، مباحثات مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، تناولت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، الاقتصادية والثقافية. كما تطرق الوزيران، خلال هذه المباحثات، لآخر تطورات ملف الصحراء المغربية وكذا التعاون الأمني.

- نظم المكتب الوطني للمطارات تحت إشراف مديرية الملاحة الجوية المدنية وبتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، أول أمس الخميس بمطار الرباط سلا، تمرينا حول تدبير الأزمات في مجال أمن وسلامة الطيران المدني "إر بي تي 01" وذلك طبقا لمتطلبات المرسوم المتعلق بمخطط الطوارئ والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني. وسيمكن هذا التمرين العام من اختبار قدرات التدخل لدى جميع المتدخلين في تدبير الأزمات، وتقييم نظام أمن وسلامة الطيران المدني المعتمد بهذا المطار، وذلك عبر تنفيذ سيناريو يرتكز على سلسلة من الأحداث المتعاقبة.

* رسالة الأمة:

- أعرب وزير الشؤون الخارجية الروماني، تيودور ميليسكانو، عن اهتمام بلاده بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، وانخراط المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في استراتيجية إفريقية تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الدبلوماسية الرومانية أكد، خلال مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، استعداد جمهورية رومانيا المساهمة في هذه الدينامية من خلال برامج للتعاون الثلاثي.

- أكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ليليا هاشم نعاس، أن النموذج الاقتصادي المغربي يعد مرجعا ومثالا يحتذى بالنسبة للبلدان الإفريقية. وشددت السيدة هاشم نعاس، خلال مداخلتها في إطار اللقاء الشهري المنظم من طرف المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، على أن المغرب، الذي يحقق إنجازات جيدة في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي بالمقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة، يتبنى مقاربة مبتكرة ومتكاملة وسياسة تأخذ بعين الاعتبار نواحي عديدة، من بينها الجانب الاجتماعي والبيئي.

* بيان اليوم :

- قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة له، عقب أشغال مجلس الحكومة، إن الموقف الرسمي لدولة الكويت هو الموقف الذي عبرت عنه خارجيتها، عبر تأكيدها على الوحدة الترابية للمغرب، ودعمها له في وحدته الترابية، مع تقديمها الاعتذار الذي قبله المغرب. وتزامنا مع ندوة السيد الخلفي، أصدرت الخارجية الكويتية، ثاني تصريح لها، معبرة عن "إدانتها ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة".

- أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، أول أمس الخميس بطنجة، أن المغرب يتصدر بلدان المتوسط في مجال نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق الغابات. وأوضح السيد الحافي، في كلمة خلال انعقاد اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أن 433 حريقا الذي سجل العام الماضي اجتاح ما مجموعه 2414 هكتارا، وهو ما يشكل 0,04 من مجموع المساحة الغابوية بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه "الحصيلة الجيدة" كانت ثمرة تعاون وتنسيق محكمين بين كافة المتدخلين.

* آخر ساعة :

- بلغ عدد ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، والتي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بطلب من رئاسة النيابة العامة، ما مجموعه 306 آلاف و190 ملفا. وذكر بلاغ صحفي لرئاسة النيابة العامة، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألف و184، ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألف و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألف و288 ملفا.

- محاولات فاشلة لتقويض أمن المغرب. قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب تورط صنيعتها، حزب الله اللبناني، في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عن طريق "عنصر" من السفارة الإيرانية بالجزائر. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أنه "لدينا أدلة دامغة وأسماء ووقائع دقيقة لتواطؤ حزب الله". وأوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن المغرب فطن لسياسة إيران في المنطقة من خلال سفارتها.

* البيان:

- انطلقت، مساء الخميس بالرباط، الحملة الوطنية للثقة والأمن السيبراني ومواكبة التحول الرقمي بالمغرب (2018-2022)، تحت شعار "الفضاء الرقمي: فرص متعددة ومخاطر كبرى، لنكن جميعا حذرين ". وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبشراكة مع مؤسسات عمومية ومهنيين وجمعيات المجتمع المدني، إلى دعم وتعزيز التحول الرقمي في المغرب.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، "وغرضنا حل إشكالات الشغيلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية".

* لوبينيون:

- سلطات طهران تدفع بالعلاقات المغربية-الإيرانية نحو التصعيد بعد فترة تقارب لم تدم طويلا. لكن هذه المرة، تجاوزت إيران حدودها إلى حد لا يمكن للمغاربة أن يسمحوا به خاصة عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة واستهداف أمن واستقرار الشعب المغربي. ومن الواضح أن هذه التصرفات الخطيرة التي كشفتها السلطات المغربية والتي اجتمعت حولها أدلة ملموسة، تنطلق من طبيعة السياسة الخارجية التوسعية لطهران المبنية على التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

- كشفت نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول الملاءمة بين التعليم والعمل في المغرب، أن 52,2 بالمئة من العاملين لا يحملون أية شهادة، فيما يحمل 38 بالمئة شهادات التعليم العام و9.8 بالمئة يحملون شهادات التعليم المهني. وأوضحت الدراسة، أن "19,7 بالمئة من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل 25,5 بالمئة من أصحاب الشواهد التكوين المهني"، مشيرة إلى أن معدل البطالة يعرف انخفاضا بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام فيما يرتفع بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني.

* ليبيراسيون:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس، أن المغرب، الذي اتخذ موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين، لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية. وأوضح السيد سعد الدين العثماني، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا النوع من القضايا "يتطلب الصرامة الكاملة، وموقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي"، مبرزا موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني.

- وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بعرض وافر ومتنوع. وسيتم وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال. وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

* لوماتان:

- انطلقت أمس الجمعة ببنجرير فعاليات النسخة الأولى من "سولار ديكاتلون أفريكا"، بمشاركة 20 فريقا يمثلون 40 جامعة متعددة التخصصات بمختلف القارات من أجل تصميم وبناء، في غضون سنة ونصف، مساكن إيكولوجية تتلاءم مع القارة الإفريقية، وتستعمل الطاقة الشمسية كمصدر طاقي وحيد.

- تختتم اليوم السبت بالدار البيضاء فعاليات الدورة الثانية للتحدي الفرنسي المغربي لريادة الأعمال. وأكد المنظمون أن هذه التظاهرة، التي استمرت يومين، والتي نظمتها على الخصوص السفارة الفرنسية بالمغرب، والمعهد الفرنسي بالمغرب، تهدف إلى تعزيز التفاعل بين عالم الأعمال، ومؤسسات التعليم العالي وعالم البحث، علاوة على دعم العلاقات بين فرنسا والمغرب.