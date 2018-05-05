عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- كشفت دراسة أنجزتها المديرية العامة للضرائب حول مردودية الضريبة على القيمة المضافة، أن نسبة 20 في المئة تجلب نسبة كبيرة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، في حين لا تخلق نسبة 7 في المئة سوى 2,3 في المئة من المداخيل. وشرع المغرب منذ 2005 في إصلاح تدريجي للرسوم الرئيسية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، وبالأخص الضريبة على القيمة المضافة. وستتولد عن هذا الإصلاح تكاليف تدبير إضافية، ولكن من المؤكد أن هذا الخيار أفضل من النقص المالي الذي قد يترتب عن الإعفاءات الضريبية.

* لانوفيل تريبون:

- أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة عن تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس يوم الجمعة 22 يونيو المقبل. وأنهت اللجنة إلى علم المعنيين بالأمر، من صحافيات وصحافيين مهنيين وناشري صحف، بأنه بدء من تاريخ 30 أبريل 2018 يمكنهم الاطلاع على كل ما يرتبط بهذه الانتخابات، وكذا على لوائح الهيأة الناخبة وتحميل الوثائق المكونة لملف الترشح من خلال الولوج إلى النافذة الموضوعة رهن اشارتهم بالموقع الالكتروني لوزارة الثقافة والاتصال.

* ماروك إيبدو:

- كانت إيران عازمة على المس بأمن واستقرار المغرب، فتصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لم تدع مجالا للشك أمام تورط طهران في قضية الصحراء المغربية. وقامت طهران، من خلال حزب الله، بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية عبر مدها بالسلاح. كما زار مسؤولون كبار من حزب الله، من ضمنهم عسكريون، مخيمات تندوف في الجزائر حيث المقر الرئيسي للجبهة، بهدف تدريب الميليشيات الانفصالية على تنفيذ أعمال عدائية ضد المغرب.

* تيل كيل:

- كشفت دراسة حديثة لبنك المغرب أن القطاع البنكي "مركز بشكل نسبي". هذه الوضعية تعزى أساسا إلى "المنافسة الاحتكارية" التي تشهدها عدد من الدول المتقدمة والصاعدة. وبالمقارنة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن القطاع البنكي بالمغرب يبقى أكثر تركيزا من مصر ولبنان وتونس، لكن أقل من الجزائر والأردن وقطر. وحسب البنك المركزي، عرفت المنافسة تحسنا خلال الفترة 2000-2015.

* شالانج :

- مخطط التسريع الصناعي: أي حصيلة ؟ تمكن هذا المخطط الطموح، الذي بلغ نصف طريقه، من جعل القطاع الصناعي المحرك القوي للاقتصاد من خلال رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 23 بالمئة، مقابل 14 بالمئة فقط سنة 2014.

* لوروبورتير :

- مخالفات السير: بلغ عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، 306.190 ملفا. وتم إلغاء 169.184 مذكرة بحث محررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني بسبب تقادم العقوبة، إضافة إلى إلغاء 20.457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني. في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألفا و288 ملفا.

* لوتون:

- أشاد العديد من رؤساء الدول الإفريقية، الذين شاركوا في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتزام جلالة الملك من أجل إنجاح المشروع الطموح للصندوق الأزرق لحوض الكونغو. ونوه هؤلاء القادة، في خطاباتهم، بالدور الريادي لصاحب الجلالة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومن أجل بروز قارة إفريقية مقاومة لهذه الظاهرة.