إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها الرئيسية لمواضيع تتعلق على الخصوص بملف الزيادة في أسعار الخدمات الأساسية بالأرجنتين وقرار الحكومة البيروفية بتقليص النفقات العمومية والعثور على أولى ضحايا انهيار برج سكني من 24 طابقا بساو باولو وفتح تحقيق بشأن تعيين المدير السابق للشرطة الفدرالية البرازيلية ملحقا لهذا الجهاز بايطاليا، وشعبية الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، وأعداد المتضررين من المواجهات بين حركتي "جيش التحرير الوطني" و"جيش التحرير الشعبي" بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، استأثر باهتمام اليوميات المحلية موضوع تعليق الحكومة صفقة شراء طائرة رئاسية، و طلب المعارضة عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لمناقشة الزيادة في أسعار الخدمات الأساسية.

و هكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن الرئيس ماوريسيو ماكري لن يستفيد في الوقت الراهن من خدمات طائرة رئاسية جديدة للقيام بجولاته الدولية، مشيرة إلى أن مكتب الرئيس أكد بعد تقييمه للوضع أن "هذا ليس الوقت المناسب" لصرف ملايين الدولارات في صفقة شراء الطائرة المذكورة.

و أشارت إلى أن هذا القرار بدأ تداوله الأسبوع الماضي من قبل الكاتب العام للرئاسة ، فرناندو دي أندريس، الذي أثار مع ماكري الموضوع خلال أحد الاجتماعات بينهما قبل أن يحصل على موافقة رئيس الدولة على تعليق اقتناء الطائرة.

و هكذا، تضيف الصحيفة، تكون الحكومة قد جمدت عملية اقتناء طائرة رئاسية استمرت المفاوضات بشأنها لمدة عامين.

و من جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" بأن المعارضة طلبت الجمعة رسميا عقد جلسة خاصة بمجلس النواب الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع يقضي بتخفيض الزيادة في أسعار الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن الحكومة ترفض هذا الاقتراح "جملة و تفصيلا" بسبب تكلفته المالية المرتفعة.

و أضافت أن طلب المعارضة يأتي بعد ساعات من إعلان الحكومة عن إجراءات لخفض العجز المالي ورفضها القاطع محاولة المعارضة تغيير الأسعار، والتي وفقا لوزير المالية، نيكولاس دوجوفن، قد يكون لها تأثير على الحسابات العمومية يبلغ حجمه 225 مليار بيسو.

و في البيرو، توقفت الصحف المحلية عند عدة مواضيع في مقدمتها قرار الحكومة بتقليص النفقات العمومية، و موقف زعيمة حزب القوة الشعبية بشأن الحكومة الجديدة، و رحيل الأكاديمي ديمتريو توباك يوبانكي.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الحكومة أصدرت الجمعة قرارا عاجلا يقضي بتخفيض النفقات العمومية بنحو 300 مليون دولار "لتخفيف حجم نمو الإنفاق الحالي دون التأثير على الخدمات العمومية".

و أضافت أن الحكومة اتخذت تدابير تتعلق بتقليص التكاليف المتعلقة خاصة بالأيام الدراسية و اللقاءات والاحتفالات و النقل والإعلان، بالإضافة إلى الاستعمال المناسب لسيارات الدولة.

وكتبت الصحيفة أن الحكومة تعزو تعديل الإنفاق العمومي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة سابقا سيزار فيانويفا، إلى "تدهور المالية العامة بسبب انخفاض الإيرادات المالية والنمو المستمر للإنفاق حاليا".

و من جهتها، أوردت يومية "إل كوميرسيو" إعراب زعيمة حزب "القوة الشعبية"، كيكو فوجيموري، عن أملها في أن يتمكن رئيس الجمهورية ، مارتين فيزكارا، من القيام بالتغيير و إنجاز المشاريع التي ينتظرها المواطنون خلال الفترة القصيرة لحكومته.

و أضاقت أن فوجيموري نفت وجود أي تحالف مع الرئيس فيزكارا، مشيرة إلى أن نجلة الرئيس البيروفي الأسبق ترى أن لدى الحكومة "نية حقيقية للحوار" مع المعارضة.

و من جهة أخرى، توقفت اليوميات عند رحيل الأكاديمي والصحفي ديمتريو توباك يوبانكي، الذي اشتهر بترجمته لرواية "دون كيخوتي دي لامانتشا" إلى لغة كيتشوا، عن عمر ناهز 94 عاما.

و أشارت إلى أن الراحل اكتسب شهرة وطنية و دولية بفضل ترجمته لرواية الكاتب الاسباني ميغيل دي ثيربانتس إلى لغة كيتشوا .

و كرس توباك يوبانكي، المنحدر من جهة كوسكو الواقعة جنوب البلاد و عاصمة إمبراطورية الإنكا قديما، حياته لنشر هذه اللغة المحلية في القارة الأمريكية، و التي يتحدثها نحو ثمانية ملايين نسمة.

وفي البرازيل، سلطت الصحف الضوء على العثور على أول جثة لضحايا انهيار برج سكني من 24 طابقا بساو باولو وقرار الادعاء العام بالعاصمة الفدرالية بفتح تحقيق بشأن تعيين المدير السابق للشرطة الفدرالية في منصب ملحق لهذا الجهاز بايطاليا.

وكتبت "أو إيستادو دي ساو باولو" أن فرق الإنقاذ عثرت على أول جثة بموقع انهيار برج سكني يوم الثلاثاء الماضي بوسط ساو باولو عقب اندلاع حريق بأحد طوابقه، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد هوية الضحية الذي لقي مصرعه في هذا الحادث.

وأشارت اليومية، استنادا إلى فرق الإنقاذ، إلى أن عملية سحب أنقاض المبنى المنهار ستستغرق ما لا يقل عن أسبوعين بعدما تم سحب ما نسبته 4.2 في المائة منها.

وأفادت "أو غلوبو" بأن المدعي الفدرالي بالعاصمة الفيدرالية قرر فتح تحقيق في تعيين المدير العام للشرطة الفدرالية، فيرناندو سيغوفيا، ملحقا لهذا الجهاز بايطاليا بعد يومين من إعفائه من منصبه إثر إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل بشأن التحقيقات المتعلقة بالرئيس ميشال تامر.

وأوضحت اليومية أن المحققين يدققون في فرضية وجود اختلالات في تعيين سيغوفيا في هذا المنصب بالخارج، مبرزة أن لا يمكن لسيغوفيا شغل المنصب المذكور، وفقا للقواعد الجاري العمل بها بجهاز الشرطة الفيدرالية، إلا سنة 2020.

وفي الشيلي، توقفت الصحف عند جانب من نتائج إحصاء 2017 وشعبية الرئيس سيباستيان بينيرا الذي تولى مهامه في 11 مارس الماضي.

وأفادت "إل ميركيريو"، استنادا الى نتائج إحصاء 2017، بأن عدد الأجانب المقيمين بالشيلي بلغ 746 الف و465 شخصا، مبرزة أن 66.7 في المائة من هذه الفئة صرحوا بأنهم وصلوا البلاد ما بين 2010 و2017، ومشيرة إلى أن أغلبيتهم تنحدر من البيرو (25.3 في المائة) وكولومبيا (14.2في المائة) وفنزويلا (11.2 في المائة).

ونشرت "لا سيغوندا" نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جي في كي أديمارك" يظهر أن شعبية الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، بلغت 54 في المائة خلال الشهر الثاني من ولايته الرئاسية الحالية.

وأعرب 30 في المائة من المستطلعة آراؤهم في هذا الاستطلاع عن معارضتهم للرئيس الشيلي الذي تولى مهامه في مارس الماضي.

وأبرز الاستطلاع أن الرئيس الشيلي يستقطب تأييدا أكبر (58 في المائة) بجهات البلاد، مقارنة مع جهة العاصمة سانتياغو (50 في المائة).

وفي كولومبيا، أفردت الصحف اهتماماتها لمواضيع من بينها أعداد المتضررين من المواجهات بين حركتي "جيش التحرير الوطني" و"جيش التحرير الشعبي" ومساعي بوغوتا لدى الادارة الأمريكية للحصول على اعفاءات من الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والألومنيوم الى الولايات المتحدة.

وأفادت "إل هيرالدو" أن 154 ألف شخص قد تضرروا من المواجهات المسلحة التي اندلعت في 14 مارس الماضي بين المجموعتين المسلحتين بعشر بلديات بجهة نورتي دي سانتاندير على الحدود مع فنزويلا.

وأوضحت الصحيفة، استنادا الى بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة، أن المخالفات التي ارتكبت في حق المدنيين عرفت ارتفاعا منذ بداية هذه المواجهات بين الحركتين التي تسببت في نزوح 8820 شخصا.

وأضافت أن هؤلاء النازحين لجأوا الى فضاءات للحماية الانسانية ومدارس وهو ما حرم 12 الف تلميذ من متابعة دراستهم، مبرزة أن 4 آلاف شخص من السكان الاصليين "باري" تضرروا من الألغام المضادة للأشخاص ومتفجرات أخرى نصبتها المجموعتان المسلحتان بالمنطقة.

وتوقفت "بورتافوليو" عند مساعي الحكومة الكولومبية لدى الادارة الأمريكية للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية على صادرات البلد الجنوب أمريكي من الصلب والألومنيوم نحو الولايات المتحدة.

وأوردت اليومية تصريحا لوزير التجارة الكولومبي أكد فيه سعي بلاده الى ضمان إعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها من الصلب والألومنيوم نحو الولايات المتحدة إثر قرار الادارة الأمريكية بهذا الشأن.

وكشفت أن الحكومة الكولومبية قد أرسلت في 13 مارس الماضي الى الادارة الأمريكية طلبا بهذا الخصوص أتبعته برسالة أخرى بهذا الشأن سلطت فيها الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتحالفاهما في مجال الأمن والديمقراطية.