عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الاثنين:

* أخبار اليوم:

- أفواج العاطلين ترتفع إلى مليون و90 ألفا. كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 7.1 بالمئة من العاطلين، أي ما يمثل زهاء 89 ألف شخص خلال الفصل الأول من السنة الجاري، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7 بالمئة خلال السنة الماضية، ما يقارب 90 بالمئة منهم حضريون، و51 بالمئة نساء، و82 بالمئة حاصلون على شهادة.

- أعلن القطب المالي للدار البيضاء عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المركز المالي الصيني يتعلق بالنهوض بفرص الاستثمار بين المغرب والصين. وذكر القطب المالي للدار البيضاء، في بلاغ له، أنه بعد سنغافورة، ولندن، واللوكسمبورغ ومونتريال، وباريس وأستانا وبوسان، يوقع القطب المالي للدار البيضاء أول شراكة مع مركز مالي صيني ببكين (المؤسسة العمومية المكلفة بتطوير المنطقة المالية لشيتشينغ)، مما يمثل مرحلة جديدة في سياق توسيع شبكته للتعاون مع أهم المراكز المالية العالمية.

* المساء :

- على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، الذي يكثر فيه الإقبال على الأجبان بمختلف أنواعها، حجزت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، بإحداى الوحدات بإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء 1,7 طن من الأجبان المصنعة دون رخصة، في ظروف لا تحترم السلامة الصحية المعمول بها بموجب القانون. وأوضحت معطيات موثقة أن الأجبان المحجوزة، تتوزع بين "الموتزريلا" وأجبان أخرى، كانت موجهة إلى مطاعم فخمة تحمل علامات معروفة وفنادق مصنفة بالدار البيضاء، قبل أن يتم حجزها وإتلافها بسبب إنتاجها دون رخصة من طرف شركة تعمل في المجال.

- تدرس المحكمة التجارية المكلفة بالبت في طلبات "مصفاة سامير" العروض الجديدة المقدمة بعد إعلان جميع العروض الأولى، التي تقدمت بها الشركات لشراء "سامير". وعاد ملف مصفاة النفط "سامير" إلى الواجهة بعد أن أعلنت المحكمة عن ثاني طلب عرض لبيع المصفاة، بعد إعلان فشل طلب العروض الأول في تحقيق حد أدنى من أداء الشركة من ديون. ومن المنتظر أن يجري فتح طلبات العروض الجديدة ابتداء من الأسبوع الجاري، إذ تبين أن من بين العروض الجديدة طلب عرض تقدمت به حكومة العراق وشركة "العتيبة الإماراتية"، التي تقدمت بعرضين جديدين لشراء مصفاة النفط "سامير" المعروضة للبيع، بعد إعلان إفلاسها قضائيا.

* الأحداث المغربية :

- أكد تقرير صادر عن مركز التفكير الأمريكي المرموق (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) أن السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة هي "الأكثر استراتيجية" في منطقة شمال افريقيا. وسجل حاييم مالكة، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز، الذي أعد هذا التقرير حول "قضايا الهجرة في شمال إفريقيا، أن استراتيجية المملكة "الطلائعية" في مجال الهجرة ترتكز على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعها سنة 2013 إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسة عمومية أكثر إرادية للدفاع عن حقوق المهاجرين.

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الحاجة المتزايدة لتأهيل جيل من الشباب يمتلك المهارات اللازمة والمعلومة الدقيقة والصلبة، مع الثقة في هذا الشباب، للترافع عن قضية الصحراء المغربية. وأبرز السيد الخلفي، بمناسبة إعطائه انطلاقة "الاكاديمية الجهوية لتكوين السفراء الشباب في قضية الصحراء المغربية"، التي تنظمها المنظمة المغربية للشباب بشراكة مع الوزارة من 4 إلى 6 ماي، لفائدة أزيد من 50 شابا يمثلون جمعيات من أقاليم جهة درعة تافيلالت، أن هذه الحاجة تتزايد بالنظر إلى الثورة التي يعرفها الاتصال الرقمي والمنصات الكثيرة المتوفرة للحوار حول قضية الصحراء المغربية.

* العلم:

- كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن الأشخاص العاطلين عن العمل هم الأكثر توفرا على الشهادات، خاصة دبلومات التكوين المهني، بينما عديمو أو ضعيفو المستوى التعليمي هم الأكثر توفرا على شغل بنسبة 52,2 بالمئة. وأبرز الحليمي، خلال ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول الملاءمة بين التعليم والعمل في المغرب، أن من هم في سن الشغل في المملكة يشكلون 63 في المئة من الساكنة الإجمالية، وبتزايد عددهم سنويا بـ370 ألف شخص.

- اتهمت ثلاث شركات مغربية متخصصة في صناعة الورق عددا من المصدرين التونسيين للدفاتر إلى السوق المغربية، موضحة أن هذه السوق كانت هدفا للممارسات "الاحتيالية" من جانب المصدرين التونسيين. وأضافت هذه الشركات المغربية أن الصادرات التونسية إلى المغرب من الدفاتر، حققت أرباحا كبيرة للمنتجين التونسيين خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن الهوامش الربحية المكتسبة كانت غير مشروعة، ومن شأنها الإضرار بالصناعة المغربية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- علمت الصحيفة من مصدر صيدلاني أن وزير الصحة، أناس الدكالي، منح الضوء الأخضر لإخراج دستور الأدوية الخاص بالمغرب إلى حيز الوجود، واضعا حدا لسنوات من الممارسة بالتبعية، وهو الذي يعد ثمرة اشتغال وتحضير عكف عليه مهنيون باعتماد مجموعة من الدساتير، وظل يشكل مطلبا للصيادلة منذ مدة ليست بالهينة مقارنة بحالة الفوضى التي يعرفها القطاع، إذ من شأن هذه الوثيقة المرتقب دخولها حيز التنفيذ، القطع مع عدد من الممارسات وتحصين الممارسة المهنية والمنظومة الدوائية بشكل عام بما يخدم صحة المواطن المغربي.

- احتل المغرب المركز الثاني في الاندماج الإفريقي الاقتصادي. ووصل المغرب لهذه المرتبة من خلال دراسة عميقة قامت بها مجموعة بوسطن للاستشارات شملت مدى قدرة القارة السمراء على الاندماج في الاقتصاد منذ 2006، حيث تمكنت 10 مقاولات مغربية من تجاوز 75 كيانا إفريقيا، والتي تعتبر من "رواد التكامل الإفريقي". ويتجاوز المغرب من خلال هذه الدراسة بلدان شمال إفريقيا مصر (4 ممثلين) والجزائر (ممثل واحد) وتونس (ممثلان)، بالإضافة لدول إفريقيا جنوب الصحراء نيجيريا وكينيا (6 ممثلين)، لكنه لم يستطع اللحاق بدولة جنوب إفريقيا التي تمتلك 32 ممثلا اقتصاديا متنوعا.

* رسالة الأمة:

- توقع مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية، الذي يعمل على تعزيز فهم التحديات الإنمائية وتقديم حلول ناجعة لمشكلات الفقر في العالم، أن يكون المغرب ضمن قائمة خمس دول عربية و40 دولة عبر العالم في تحقيق معدلات نمو عالية في العالم بحلول سنة 2026. وذكر المركز، في أحدث تقاريره الخاصة بالنمو العالمي، أن المغرب سيحل في المرتبة الثانية في شمال إفريقيا والخامسة عربيا و39 عالميا من أصل 126 دولة شملها التصنيف، بنسبة نمو تصل خلال السنة المذكورة إلى 4,64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، محرزا بذلك تقدما كبيرا مقارنة مع المرتبة 82 عالميا التي صنفه فيها خلال سنة 2016 من طرف المعهد الأمريكي.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سجل انخفاضا طفيفا على المستوى الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، حيث انتقل من 10,7 في المائة إلى 10,5 في المائة، مشيرة إلى أن هذا المعدل انتقل من 15,7 في المئة إلى 15,6 في المئة بالوسط الحضري ومن 4,1 في المئة إلى 3,5 في المئة بالوسط القروي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن أهم الارتفاعات، في معدلات البطالة، سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (زائد 0,2 نقطة) وخصوصا الحضريون منهم (زائد 2 نقطة).

* بيان اليوم :

- دعت وزارة الثقافة والاتصال المديرين الجهويين للثقافة والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي ومفتشي المباني التاريخية والمواقع، إلى تفعيل التدابير الحمائية للمواقع والمعالم التاريخية ضد كافة الأخطار المحدقة بها. وذكر بلاغ للوزارة (قطاع الثقافة)، أنه على إثر ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار تشير إلى تعرض بعض المآثر والمواقع التاريخية لعمليات هدم وتخريب بسبب عوامل بشرية مدبرة ومقصودة أو طبيعية وكذا عمليات نهب وسرقة، أهاب وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج بهؤلاء المسؤولين، تبعا للاختصاصات الموكولة لهم قانونا، السهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الإدارية والعملية الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر من خلال المراقبة المستمرة والحثيثة وموافاة الإدارة المركزية بتقارير فورية حول كل هذه المخالفات.

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أن الوزارة تعمل على تعزيز تكوين القابلات ومواكبتهن وتحسين قدراتهن. وأضاف الدكالي، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقابلات، أن إعداد برنامج للتكوين، يقوم على القيم الإنسانية التي تحترم الشخص واحتياجاته وثقافته، يساهم بشكل فعال ومستدام في تحسين صحة ورفاه السكان من حيث الصحة الإنجابية، مذكرا بأن وزارة الصحة تقوم بتكوين ما بين 500 إلى 600 قابلة كل سنة.

* آخر ساعة :

- كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حوار مع وكالة (فرانس برس)، أن المغرب جنب سبع دول أوروبية هجمات إرهابية كانت وشيكة، مشيرا إلى أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى البلاد "يشكل خطرا حقيقيا"، دفع السلطات الى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

- 57 دولة عبرت عن دعمها لحد الآن لملف "موروكو 2026".. يواصل المغرب حشد الأصوات لملف "موروكو 2026"، حثيث أبدت 75 دولة إلى حدود الآن دعمها الرمزي للمغرب، فيما تتكتم دول الملف المشترك (أمريكا، كندا، المكسيك) عن الكشف عن الدول التي تدعمها. ويظل المغرب بحاجة ل104 أصوات أو حتى أقل من ذلك بقليل (لأن بعض الدول قد تمتنع عن التصويت) لضمان الفوز بتنظيم مونديال 2026.

* ليبيراسيون :

- سيتم قريبا ترحيل 136 مهاجرا مغربيا غير شرعي في ليبيا إلى المغرب. وتستعد القنصلية العامة للمملكة في تونس، بتنسيق مع المؤسسات المغربية المعنية، لإطلاق عملية جديدة لترحيل المغاربة المحتجزين بمراكز الاستقبال في مدينتي زوارة وطرابلس. وأكد مصدر مقرب من الملف، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "عملية الترحيل لن تتم دفعة واحدة. وسيتم ترحيل هؤلاء المعنيين في مجموعات صغيرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وقد حصلنا على موافقة السلطات التونسية بعد عدة تدخلات لدى مسؤولين بهذا البلد لتسريع العملية".

- أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن انطلاق عملية تلقي المشاريع الإصلاحية برسم السنة المالية 2018 للاستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية. وأوضح إعلان للوزارة حول الموضوع أن الصندوق، الذي يهدف إلى التشجيع على الانخراط في تفعيل أوراش إصلاح الإدارة ذات الأولوية ودعم الابتكار بالمرافق العمومية برسم سنة 2018، سيدعم المشاريع الرامية إلى تحسين جودة الاستقبال أو دعم التواصل المؤسساتي أو إتاحة الولوج إلى المعلومات العمومية أو تطوير نجاعة الموارد البشرية بالإدارات العمومية أو دعم النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية.

*ليكونومسيت :

- آجال الأداء لا تزال تؤثر على النسيج الاقتصادي المغربي. ويوجد المغرب (83 يوما) ضمن مجموعة من البلدان التي تسجل معدل آجال أعلى من المعدل العالمي (66 يوما سنة 2017). وتمثل التكنولوجيات والنقل والصناعة الدوائية والبناء والأشغال العمومية القطاعات التي تسجل بها أطول الآجال. وهذا ما توصل إليه ستيفان كولياك، كبير الاقتصاديين المكلف بفرنسا وإفريقيا لدى مؤسسة (أويلر هيرمس) المتخصصة في قروض التأمينات.

- قطاع الصناعة تفقد عددا من مناصب الشغل، وقطاعات أخرى تستقطب موظفين جدد. وقد حصل هذا القطاع خلال الربع الأول من سنة 2018 على نقطة سلبية، حيث فقد 9000 وظيفة: 6000 في الوسط الحضري و3000 في الوسط القروي، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة من حجم مناصب الشغل القطاعية. بينما أحدثت قطاعات أخرى فرصا للشغل، لكن في الأنشطة التي يهيمن عليها القطاع غير المهيكل وغير المستقر. وقطاع الخدمات أحدث 50 ألف منصب، 27 ألفا منها في "التجارة بالتقسيط" و19 ألفا في "الخدمات الشخصية والمحلية".

* أوجوردوي لوماروك:

- تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الثلاثاء، بحلول الذكرى الخامسة عشر لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ثامن ماي)، في أجواء من الفرح والابتهاج التي تؤكد تعلق المغاربة بالعرش العلوي المجيد. وسيستحضر الشعب المغربي قاطبة الفرحة الكبرى، بعد الإعلان يوم 8 ماي 2003، عن ميلاد ولي العهد، الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إسم مولاي الحسن، تكريما وتعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

- بصم المغرب على مشاركة متميزة، أول أمس السبت بواشنطن، في التظاهرة الثقافية "جولة حول سفارات العالم: جواز سفر العاصمة الفيدرالية"، بمشاركة تمثيليات دبلوماسية للعديد من الدول المعتمدة لدى الولايات المتحدة. وبمناسبة هذه التظاهرة التي فتحت خلالها أزيد من 50 سفارة أبوابها للزوار الشغوفين بالثقافات الأخرى، نظمت سفارة المغرب في الولايات المتحدة معرضا لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية عرف نجاحا باهرا وإقبالا كبيرا من طرف الزوار الأمريكيين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة واشنطن الكبرى.

* لوبينيون:

- أشاد جون بيير جيكاز، مسؤول قطاع الحكامة بالاتحاد الاوروبي، بالاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج 2015-2020 الهادفة إلى أنسنة ظروف الاعتقال وأمن السجناء وتمكينهم من إعادة الادماج وتحديث الإدارة وتعزيز تدابير الحكامة. وقال جيكاز، في مداخلة له بندوة حول "الحوار والتعبئة من أجل إصلاح المنظومة القانونية للسجون بالمغرب"، إن اصلاح منظومة العدالة شكل تقدما مؤسساتيا رئيسيا حيث انبثق عنه قانونان اساسيان حول العدالة، متعلقين من جهة باحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى بالنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن الرهان الرئيسي الآخر في مجال اصلاح العدالة يتمثل في اصلاح السياسة الجنائية الهادفة الى تعزيز ضمانات حقوق السجناء واقرار اجراءات بديلة تعوض العقويات السالبة للحرية.

- أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو، في رد فعل حول قرار المملكة قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، أن رومانيا تقف ضد أي تدخل من شأنه أن يضر باستقرار المغرب. وقال ميليسكانو، في لقاء صحفي أعقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، "نحن ضد أي تدخل من قبل دول أو تنظيمات، أو فصائل سياسية أو غيرها، من شأنه أن يمس أو يضر باستقرار المغرب".

* البيان:

- دعا المنتدى الإقليمي الإفريقي حول التنمية المستدامة، الذي انعقدت دورته الرابعة (2-4 ماي) بدكار، إلى تسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بالموازاة مع تنزيل أهداف التنمية المستدامة. وتتبعت الدورة الرابعة لهذا المنتدى التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف ال17 للتنمية المستدامة والتي هي في صلب البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق عام 2030. ونظم هذا المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية، وشركاء آخرين.

- المدرسة المغربية تعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية وإصلاح التعليم ينطلق من إصلاحها. قالت رشيدة الطاهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في افتتاح الجمع العام لقطاع التربية والتكوين التابع لحزب التقدم والاشتراكية، إن المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة التعليمية المغربية ينطلق من إصلاح المؤسسة التعليمية التي تعتبر الفضاء الذي يتم فيه تكوين التلميذ والتلميذة.

* لوماتان:

- أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن المفاوضات لا تزال مفتوحة في وجه المركزيات النقابية، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر في الزيادة التي اقترحتها الحكومة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

- بعد النقاشات المكثفة والمثمرة التي أثتت النسخة 22 من الندوة الدولية للجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية التي اختتمت السبت الماضي بمراكش، أكدت الندوة على أهمية تحديد مقاربات بديلة وسياسات واستراتيجيات متجددة بهدف النهوض بالقارة الإفريقية. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للموارد البشرية زكرياء ربيع، أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية، وتاريخها وقيمها وثقافتها ومواردها البشرية، مبرزا أنه بفضل لجنة علمية متعددة التخصصات، يمكن للجمعية الوطنية للموارد البشرية أن تساهم في التفكير حول الحاجيات التنموية بإفريقيا، خاصة ما يرتبط بالموارد البشرية.