عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الثلاثاء:

* أخبار اليوم:

- المديونية الداخلية تسجل مستوى قياسيا. أظهرت البيانات الصادرة عن مديرية الخزنية استمرار ارتفاع المديونية الداخلية للبلاد، حيث وصلت متم شهر مارس الماضي إلى 533.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.7 في المئة مقارنة مع متم دجنبر من العام الماضي. ويعزى ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.8 مليار درهم نتيجة لطرحها بعض سندات الخزينة لأزيد من 29.9 مليار درهم، وتسديدها لنحو 18.1 مليار درهم.

- شارك وفد يضم 15 شركة تصدير مغربية تمثل قطاع الزراعة الغذائية في الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للأغذية بكندا، والذي نظم بمونريال من 2 إلى 4 ماي الجاري، بهدف استكشاف سوق أمريكا الشمالية وغيرها من وجهات التصدير. وتروم المشاركة المغربية في هذا المعرض المخصص لمهنيي قطاع الزراعة الغذائية، والتي نظمتها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على الخصوص، استكشاف أسواق جديدة للصادرات المغربية من أجل التموقع بشكل أفضل في سوق أمريكا الشمالية الضخمة، والكندية على الخصوص.

* المساء :

- أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي اعتمده المغرب "لا يطبق بحذافيره"، إذ "تتكلم الحكومة في جميع مداخلاتها عن حرية الأسعار ومراقبتها للمواد المقننة والمدعمة"، مبرزا أنه "عندما نبحث في المواد المقننة نجد فوضى عارمة". وشدد الخراطي، في حوار مع الجريدة، على أن جمعيات حماية المستهلك تتحمل مسؤولية الدفاع عن المستهلك عبر التوعية ودق ناقوس الخطر إزاء الارتفاع المهول في الأسعار بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة.

- باشرت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تكوين وتأهيل عدد من الشباب في إطار أكاديمية لتكوين السفراء في قضية الصحراء المغربية. وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي أعطى انطلاقة "الأكاديمية الجهوية لتكوين السفراء الشباب في قضية الصحراء المغربية"، الحاجة المتزايدة لتأهيل جيل من الشباب يمتلك المهارات اللازمة والمعلومة الدقيقة والصلبة، مع الثقة في هذا الشباب، للترافع عن قضية الصحراء المغربية.

* الأحداث المغربية :

- تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 116 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2017 والفصل الأول للسنة الحالية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن مناصب الشغل المحدثة مكنت من تحقيق تراجع طفيف في معدل البطالة، الذي انتقل من 10,7 في المئة إلى 10,5 في المئة على المستوى الوطني في الفترة ذاتها (15,6 بالوسط الحضري و3,5 بالوسط القروي).

- أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الكتب المدرسية المعتمدة بالأسلاك التعليمية المعنية بمبادرة "مليون محفظة"، لن تعرف أي مراجعة. وحسب مضمون مراسلة لمديرية المناهج موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن الكتب المدرسية التي لم تعرف المراجعة، هي الكراسات الخاصة بمواد اللغة العربية والرياضيات والنشاط العلمي، المقررة بالمستويين الأول والثاني من التعليم الثانوي، وكراسات اللغة الفرنسية بالمستويات الثانية والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي، والمستويات الثلاثة للسلك الثانوي والإعدادي، والتي سيتم تحيينها بعد فترة تجريب السنة الحالية.

* العلم:

- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الإدماج الأمثل للتكنولوجيات الرقمية في النظام التربوي والتعليمي، بما يجعله قادرا على بث المبادئ المحفزة على العمل والتسامح والمبادرة والتعايش، إلى جانب الحرص على احترام قيم العمل والنزاهة والمساواة ونبذ التطرف والعنف، ومختلف القيم البانية. وأوصى المجلس، في تقرير له حول "التكنولوجيات والقيم: الأثر على الشباب"، بضرورة محاربة الاستعمالات السلبية للتكنولوجيات الرقمية في الغش والتحرش والعنف والتعصب ومحاصرة التوظيف المخل بالقيم.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب تمتيع المقاولين الذاتيين بإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بالضريبة على الدخل، والمطبقة على رقم المعاملات المحصل برسم الربع الأول من سنة 2018. واتخذت المديرية هذا القرار بعد تسجيل أعطاب تقنية في المنصة المعلوماتية الخاصة بالشريك الموكل إليه معالجة الإقرارات والأداءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الخاصة بالمقاولين الذاتيين.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر إعادة إصدار لوائح الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2017 بالإستناد إلى الإطار الأصلي للأساتذة فقط دونما اعتبار للسلك الذي يزاولون به مهامهم الإدارية. وأوضح بلاغ للوزارة أن المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه عمل على إعادة إصدار لوائح الناجحين في هذه الامتحانات، وذلك على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2017، وورود بعض أسماء المترشحين الناجحين من هيئة التدريس في لائحتين للناجحين لفئتين مختلفتين.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية قدره 3,88 مليار درهم متم شهر مارس 2018؛ مقابل 3,06 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر مارس 2018، أن المداخيل العادية برسم الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة لتبلغ 8,3 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 3,5 بالمئة لتصل إلى 4,1 مليار درهم.

* رسالة الأمة:

- انضم المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا (يوجد مقره بجنوب إفريقيا)، مع افتتاح الدورة العادية السادسة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية، يوم الإثنين بميدراند، قرب جوهانسبورغ. وهكذا، أدى خمسة برلمانيين يمثلون حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، القسم إلى جانب 73 نائبا من بلدان أخرى.

- من المرتقب أن تعقد لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يخصص للاستماع إلى عرض يقدمه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول التقرير الذي أصدره المجلس في يونيو 2016، والمتعلق بـ"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة". وينتظر أن يستعرض جطو أمام أعضاء اللجنة النيابية التاسعة، الاختلالات والصعوبات التي تعتري هذا القطاع، الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، اعتبارا لوزنه في الاقتصاد الوطني ومكانته في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

* بيان اليوم :

- ينعقد اليوم الثلاثاء بالرباط الملتقى الوطني للتعليم الأولي حول موضوع "مقاولة الاقتصاد الاجتماعي فاعل أساسي في إنعاش التعليم الأولي بالمغرب". وحسب بلاغ للمنظمين، يهدف هذا الملتقى الذي تنظمه الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، إلى بحث سبل ضمان حق الولوج لخدمات التعليم الأولي بالمغرب، وإحداث أرضية خاصة بالمؤسسات والجمعيات الفاعلة في هذا المجال بهدف خلق مجال للتعاون بينها وتحقيق التقائية الرؤى وتعبئة وتوحيد الجهود.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سجل انخفاضا طفيفا على المستوى الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، حيث انتقل من 10,7 في المئة إلى 10,5 في المئة. وأظهرت وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (ناقص 0,8 نقطة)، والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة (ناقص 0,3 نقطة). وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات، في معدلات البطالة، في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (زائد 0,2 نقطة) وخصوصا الحضريون منهم (زائد 2 نقطة).

* آخر ساعة :

- أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، أنها تمكنت خلال العشرين سنة الماضية من تحقيق مشاريع هامة بأزيد من خمسين مليون دولار، وذلك حسب ما أوردته في تقرير عممته على مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة ال45 للمجلس بدكا (بنغلاديش). وذكر بلاغ للوكالة أن هذا التقرير، الذي تضمن حصيلة عمل الوكالة في خدمة القدس وسكانها منذ إحداثها (2018-1998)، أكد أنه "رغم ضعف التمويل، تمكنت الوكالة في العشرين سنة الماضية من تحقيق مشاريع هامة بأزيد من خمسين مليون دولار توزعت على ميدان الصحة بنسبة 10 في المئة، وميدان الإسكان والترميم بنسبة 19 في المئة، وميدان التعليم بنسبة 22 في المئة، وميدان الثقافة والشباب والرياضة والقضايا الاجتماعية بنسبة 49 في المئة".

- أكدت وزارة العدل أن مباراة ولوج خطة العدالة التي جرت أول أمس الأحد، والتي تم فتحها لأول مرة في تاريخ المغرب في وجه المرأة المغربية بعد القرار الملكي التاريخي بفتح المجال للمرأة لولوج مهنة العدالة، عرفت مشاركة 7642 مرشحة، بما نسبته 40 بالمئة من مجموع المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين المقبولين لاجتياز هذه المباراة 18948 مرشحا. وثمنت المشاركات في هذه المباراة، التي جرت في عشرة مقرات بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأكادير، القرار الملكي بفتح المجال أمامهن وانخراطهن في المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك من أجل مجتمع المساواة والمناصفة.

* ليبيراسيون:

- قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أماكن الاعتقال لم تر النور إلى يومنا هذا". وأوضح النقيب الجامعي، خلال ندوة نظمها المرصد المغربي للسجون حول إصلاح المنظومة القانونية للسجون بالمغرب، أنه "لا يعرف إلى الآن، تشكيلة هذه الآلية، وأطرها واختصاصاتها وطرق اشتغالها، فضلا عن علاقاتها مع المؤسسات الوطنية من قبيل البرلمان والحكومة والمواطنين والمنتظم الدولي".

- تمت يوم الجمعة خلال لقاء احتضنه مقر غرفة التجارة بلاس بالماس (جزر الكناري)، دعوة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بالأرخبيل إلى استكشاف الفرص الواعدة والمتنوعة للاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب المنطقة القريبة والمجاورة لهذه الجزر، والتي تتوفر على إمكانيات ومؤهلات هائلة لتنفيذ استثمارات ومشاريع وبالتالي خدمة التنمية المستدامة.

* لوماتان:

- تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الثلاثاء، الذكرى الخامسة عشر لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ثامن ماي). وتشكل هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بدء بإطلاق المدفعية 101 طلقة احتفاء بالمولود السعيد، ثم التدفق التلقائي للمواطنين على ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط لمباركة هذا الحدث الأغر، وصولا إلى حفل العقيقة الذي أقيم في 15 ماي 2003، وتم الاحتفال به في كافة مدن المملكة.

- احتل المغرب في مؤشر ربط الاتصال الشامل لسنة 2018، المعني بتحليل الممارسات المتعلقة بالتحول الرقمي على المستوى العالمي، المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي، خلف جنوب إفريقيا ومصر. وعلى الصعيد العالمي، احتل المغرب المركز 66 وهو نفس الترتيب الذي احتله خلال سنة 2017.

* ليكونوميست:

- وضعية ميناء الدار البيضاء لم تتحسن. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، يشهد الميناء حركة اختناق غير عادية في حركيته المرورية، وذلك بسبب تزايد السفن الراسية أو التي هي في طريقها للرسو بميناء العاصمة الإقتصادية للمملكة. وشكلت حركة استيراد الحبوب مع التغييرات الجمركية على وارداتها، تزايد صف البواخر المحملة في ميناء الدار البيضاء يوما بعد يوم.

- قطاع العقار يعود للنمو منذ سنة 2017 بعد فترات عجاف. وتأكد هذا التحسن خلال الفصل الأول من سنة 2018. وتظل (لاكورنيش) و(كازانشور) على رأس الأماكن المفضلة للمقاولات التي أصبحت تبحث عن جودة البنايات (فضاءات الاستقبال والإضاءة والربط...).

* البيان :

- أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك "إرادة قوية" لدى الجميع لتنزيل ورش الديمقراطية التشاركية باعتبارها "أحد الأوراش الاستعجالية" التي ينبغي مواكبتها باستمرار. أشار السيد الخلفي، في كلمة ختامية لأشغال الدورة الثانية من البرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى أنه بعد الانتهاء من تنزيل مقتضيات دستور 2011 واستكمال المقتضيات التشريعية المرتبطة بالديموقراطية التشاركية، "نحن مقبلون على مسار جديد ومرحلة أخرى تتمثل في استثمار هذه المقتضيات وترجمتها إلى واقع، وتحويلها إلى مبادرات عملية من شأنها الإسهام في البناء التنموي وحل الإشكالات، والمساعدة على التدخل القبلي".

- تم الأحد الماضي بالرباط الاحتفاء بالذكرى ال13 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم مكتبة بالهواء الطلق، أطلق عليها "شجرة الكتب"، وهي مبادرة تروم تشجيع الأطفال على القراءة والتقاسم التضامني. وشكل هذا الحدث، الذي نظمته ولاية الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع جمعية "إبني"، والجمعية الجهوية لأرباب المكتبات، وجمعية "مسرح الحال"، تحت شعار "علقوا الكتب على الأغصان واقطفوها"، مناسبة لتوعية الأطفال بأهمية الكتاب والقراءة، من خلال إشراكهم في مشروع جماعي تضامني.

* لوبينيون :

- يهدف مشروع كفاءات للجميع، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2017، إلى ضمان تكوين مهني جيد على المستوى الجهوي. ولهذا الغرض، يسعى المشروع إلى التدخل على مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، وتنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

- تنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط ندوة للإطلاق الرسمي لمشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المخصص لدعم قطاع الطاقة بالمغرب. وأفاد بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بأن برنامج التوأمة، الممتد على فترة 24 شهرا (2018- 2020)، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون و150 ألف أورو، يندرج في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

* أوجوردوي لوماروك:

- ينطلق رسميا أسبوع الطالب بجميع مدن المملكة. وسيتم إعطاء انطلاقة هذه التظاهرة اليوم الثلاثاء بمدينة وجدة. وستنعقد، جلسة الافتتاح، التي تنظمها وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع جامعة محمد الأول، تحت شعار "المهارات الناعمة والكفاءات الأساسية لتطوير التشغيل".