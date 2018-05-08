مهنيون مغاربة يتدارسون آفاق الصورة والتصوير

عبد الجواد الخنيفي

احتضن فضاء بيت الصحافة بمدينة طنجة اللقاء التواصلي الأول لجمعية البوغاز لمهنيي التصوير، الموسوم بشعار: "الرفع من مستوى المهنة والمهنيين"، وحضره لفيف من الفعاليات المهتمة والمشتغلة بالتصوير والصورة، وكذا بعض الوجوه الإعلامية والجمعوية.

وفي تصريح لهسبريس عبر محمد رشيد الوزاني، رئيس الجمعية المنظمة، عن أن الإطار الذي تم تأسيسه يروم تحقيق العديد من الأهداف في أفق تطوير وتحصين المشتغلين بالصورة، ومنها القيام بتكوينات وتأطيرات في هذا المجال.

وزاد الوزاني أن الجمعية مقبلة على عقد العديد من الشراكات من أجل الرقي بالمهنة والمهنيين وبمكانتهم الاعتبارية وتطوير قدراتهم والدفع بتطلعاتهم، والرفع من المستوى الفني والجمالي للصورة واستحضار قيمتها التواصلية والتفاعلية.

وكان اللقاء مناسبة للنقاش وتبادل وجهات النظر، وعبرت من خلاله الفعاليات المشاركة عن رغبتها الأكيدة والملحة في الدفع بآليات ومتطلبات الاشتغال بالتصوير إلى الأمام وتفعيل مكانته بمدينة طنجة.