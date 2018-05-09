رصيف الصحافة: "فيروس خطير" يقتحم الحياة الشخصية للمغاربة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الخميس من "أخبار اليوم" التي نشرت أن فيروسا خطيرا يهدد الحياة الشخصية للمغاربة الذين يستعملون بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاسيما النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وفق ما كشف عنه تقرير أعده باحثون في شركة "كاسبرسكي لاب" للأمن الإلكتروني.

ووفق المنبر ذاته، فإن الفيروس يمكنه اختراق شريحة الهواتف المحمولة الذكية لإجراء مكالمات هاتفية وبعث رسائل نصية دون علم أصحاب تلك الهواتف المستهدفة، ويتعلق الأمر ببرنامج يدعى "zoopark"(حديقة الحيوانات)، قادر على معرفة كل ما تتضمنه تطبيقات "واتساب" و"تيليغرام" و"إيمو" وتطبيقات أخرى يثبتها المواطنون على هواتفهم الذكية.

وأفادت الجريدة نفسها بأن نجيب الرحيلة، المكلف بالتطوير والإنشاء بالشركة العامة العقارية التابعة لـ"CDG"، الذي يتابع بتهم ثقيلة في ملف "باديس" بالحسيمة، ألقى باللائمة، خلال محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية فاس، على شركة العمران في الاختلالات التي مست المشروع.

جريدة "المساء" أفادت بأن أياما سوداء تنتظر المغاربة في محطات البنزين بعد اشتعال أسعار النفط في الأسواق الدولية وبلوغها أعلى مستوياتها منذ سنوات، بفعل التوتر السائد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات في بلادنا زيادات صاروخية ستؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وستضر لا محالة بالقدرة الشرائية للمغاربة.

وورد في الصحيفة ذاتها أن أمن مدينة الدار البيضاء أطاح بشبكة متخصصة في تزوير الوثائق والبطائق الرمادية للسيارات والعقود العرفية بأختام للدولة تبين أنها مزورة. ووفق الخبر ذاته،فإن الموقوفين أحيلوا على قاضي التحقيق بابتدائية الدار البيضاء، بعد أن تم اعتقال المتهم الرئيسي من طرف مصالح الفرقة الجنائية الولاية.

المنبر الورقي ذاته نشر في خبر آخر أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن المغرب أبرم صفقة تسلح جديدة، تتعلق بتحديث وإدخال تغييرات على دبابات الأبرامز الأمريكية التي سيقتنيها في إطار صفقة تسلح سابقة، وستهم هذه التغييرات إدخال تعديلات على مستوى الرؤية الليلية بالليزر بطريقة آمنة على 220 دبابة، وتصل قيمة الصفقة حوالي 10 ملايين دولار أمريكي.

وكتبت الصحيفة ذاتها أن برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية كشف عن رفض استقبال الأطفال المتخلى عنهم الحاملين لفيروس "السيدا" بالمؤسسات التعليمية، معتبرا ذلك خرقا لأحكام دستور المملكة المغربية لسنة 2011. من جهته، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة تواجه التمييز بكل أنواعه، وتشتغل على المقاربة الحقوقية بكل المقاييس.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن 20 ألف مغربية مهددة بمرض نادر، ويتعلق الأمر بداء الذئبية الحمراء الذي يهاجم جميع الأعضاء تقريبا، مما يؤدي إلى عواقب تهدد الحياة، خاصة أثناء الحمل، بحسب الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية.

ووفق الخبر ذاته، فإن المرض يصيب النساء بالدرجة الأولى بنسبة تسعة أضعاف مقارنة بالرجال، وتتأثر نتيجة لهذا الخلل أعضاء حيوية للغاية مثل الكليتينوالقلب والجهاز العصبي.

وكتبت "الأحداث المغربية" كذلك أن أزمة نشبت بين الجزائر وموريتانيا بسبب البوليساريو، أشعلتها فوضى التنقيب عن الذهب؛ إذ اتهمت السلطات الجزائرية جارتها الموريتانية بالتساهل مع الجماعات المنقبة عن الذهب الأصفر شمال البلاد، مؤكدة أن لديها معلومات تفيد بأن عشرات المنقبين دخلوا الأراضي الجزائرية قادمين من موريتانيا.

وقالت إن السلطات الموريتانية سمحت، قبل أشهر، لعشرات الآلاف من الموريتانيين بالتنقيب شمال نواكشوط ضمن إطار لا يتجاوز منطقة واحدة، لكن المنقبين سعوا إلى البحث في مناطق أبعد، إلى حد انتهاك أراضي دول الجوار.

وإلى "العلم" التي ورد بها أن المغرب سيتسلم دفعة جديدة من دبابات أبرامز الأمريكية، وهي نسخة مختلفة عن سابقاتها من حيث التدريع، كاشفا أنها دفعة من 168 دبابة، متبقية من صفقة سبق إبرامها، في نسخة جديدة غير النسخة الأولى "m1a1"، هي النسخة المطورة من حيث التدريع "M1A2S"، وهي النسخة السعودية نفسها،وبالتالي تتفوق النسخة المغربية على جميع النسخ العربية وتحتل الرتبة الأولى عربيا.

وجاء في المنبر الإعلامي ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني أفردت تكريما خاصا للشرطي المتقاعد محمد الميراوي، الذي أشرف على 100سنة من عمره، وهو أقدم شرطي بالمغرب، في إطار العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لأفراد أسرتها من المتقاعدين.

وأضافت "العلم" أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من أجل إيلاء أهمية بالغة للشرطي المتقاعد محمد الميراوي، المزداد سنة 1919، مع التكفل بجميع نفقاته ومصاريف أدائه لفريضة الجج رفقة أحد أفراد أسرته، فضلا عن الاحتفاء به كضيف خاص ضمن احتفالات ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي ستنظمها ولاية أمن الدار البيضاء في 16 ماي 2018.