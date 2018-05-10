جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا متنوعة، من بينها موضوع إحداث قوات عسكرية أوروبية موحدة، والزيارة المرتقبة لوفد المانحين لأثينا من أجل إنجاز التقويم والمراجعة الرابعة والأخيرة لبرامج الإصلاحات الاقتصادية لليونان، وتدابير روسيا لمحاربة ظاهرة الشغب بالملاعب خلال بطولة كأس العالم، وموقف تركيا من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وبدء تقديم الترشيحات لرئاسة حزب (نيوس) النمساوي، علاوة على قضايا أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فورسال" أن "الحديث عن إنشاء قوات عسكرية أوروبية موحدة يطرح نفسه بإلحاح في هذا الوقت بالذات بعد أن برزت العديد من المعطيات الاستراتيجية التي تحتم ذلك ،وازدياد حدة التوتر العسكري في أوكرانيا والسباق نحو التسلح في شرق أوروبا".

وأضافت أن موضوع إحداث "بنيات عسكرية أوروبية موحدة " يجب أن "ينتقل من طور الحديث والنقاش الى طور الفعل ،خاصة وأن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي أعربت جديا عن دعمها لهذا المسعى ،الذي سيمكن الاتحاد الأوربي من آلية مهمة لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة عليها ".

ورأت صحيفة "فبوليتيسي" أن إنشاء قوات عسكرية أوروبية موحدة "يبقى صعب المنال ،لأسباب عديدة ،منها ما هو سياسي ومنها ما هو إجرائي ،مع العلم أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تود الدخول في خلاف مباشر مع روسيا ،التي تربطها معها الكثير من الروابط السياسية والاقتصادية ،إضافة الى مشكل تمويل إنشاء قوات عسكرية وتدبيرها في هذه الظروف الاقتصادية والمالية التي تجتازها أوروبا بشكل عام" .

واضافت أن إنشاء قوات عسكرية أوروبية "ليس بالشيئ الهين والسهل ،فالأمر يتطلب رصد أموال كبيرة ،ليس بمقدور الاتحاد الأوروبي توفيرها ،كما أنه من المنتظر أن تختلف الدول الأوروبية حول جزئيات القضية تهم تعداد القوات المعنية وموقعها المركزي وقيادتها وآليات عملها ".

وفي نفس السياق ،تساءلت صحيفة "أونيط" إن "كان بمقدور الاتحاد الأوروبي توفير الامكانات المادية الضرورية لتحقيق المشروع ،مع استحضار أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لها التزامات مادية على مستوى منظمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) التي تسعى بدورها الى رفع قيمة النفقات العسكرية للدول الأعضاء" .

واستبعدت الصحيفة إمكانية تحقيق هذا المبتغى "على الأقل على المدى المتوسط ،بحيث أن الكثير من الدول العظمى ،منها الولايات المتحدة وروسيا ،ستضغط في اتجاه عرقلة انشاء هذه القوة الأوروبية ،التي لا محالة سيكون لها تأثير سلبي على فاعلية حلف الناتو ودوره الأمني الاستراتيجي في أوروبا وفي دول أخرى من المعمور" ،معتبرة أن إحداث قوات أوروبية "أمر مهم واستراتيجي ويحقق استقلالية أكثر للاتحاد الأوروبي ،إلا أنه صعب التحقيق ".

وفي اليونان، ذكرت (تا نيا) أن وفد المانحين سيعود يوم 12 مايو الجاري الى أثينا من أجل إنجاز التقويم والمراجعة الرابعة والأخيرة لبرامج الإصلاحات الاقتصادية ،مضيفة أنه سيتم التركيز خلال الزيارة على مدى تنفيذ أثينا ل 88 تدبيرا ،يعتبرها المانحون ضرورية للانتهاء بنجاح من هذا التقويم.

وقالت الصحيفة إنه من بين هذه التدابير ال88 هناك عشرة أساسية وذات الأولوية سيبحثها وفد المانحين ،وهي إعادة حساب جميع معاشات التقاعد بطريقة الحساب الجديدة المتفق عليها مع المانحين ،وتصفية الفارق الذي سيظهر قبل الصيف، وتصويت البرلمان في مايو الجاري على التعديلات المدخلة على الضريبة السنوية على المنازل لتظل مداخيلها ثابتة رغم تراجع قيمة سوق العقارات في البلاد بسبب الأزمة.

وأضافت الصحيفة أن الاجراء الثالث هو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في جزر خيوش وليسفوس وساموس وليروس بنهاية يونيو المقبل ،وهي التي كانت معفية منها، ثم سداد ديون الدولة المتأخرة تجاه القطاع الخاص بحلول الصيف، ثم نشر مرسوم وزاري حول إلغاء مساعدات التضامن الاجتماعية ،التي تمنح لبعض المتقاعدين ابتداء من الأول من يناير 2019.

وأضافت الصحيفة أن التدبير السادس يهم إعادة هيكلة وكالة الوساطة ونزاعات الشغل بين العمال والمقاولات، ثم إنشاء آلية لتقييم تمثيل ممثلي منظمات أرباب العمل في المفاوضات الجماعية، واعتماد الآلية الجديدة لتعيين الأمناء العامين والمديرين العامين الدائمين في القطاع العام، واعتماد نظام التقييم الإلكتروني لموظفي الدولة بحلول يونيو المقبل.

أما التدبير العاشر فيهم كيفية بيع جزء من مساهمات الدولة في مطار العاصمة أثينا ومحطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم الثقيل ومساهمات الدولة في شركة توزيع الغاز الطبيعي. صحيفة (تو فيما) كتبت من جانبها أنه بعد ثمان سنوات من الأزمة الاقتصادية، مع تداعياتها الدراماتيكية على جميع المستويات ، لا يزال هناك سياسيون ونقابيون يرفضون الاعتراف بمسؤولياتهم في هذا الوضع.

وأضافت ”من الأمثلة الدالة على ذلك رفض اتحاد الماء والكهرباء الضخم التابع للقطاع العام قبول تقييمات أداء الموظفين العموميين، على الرغم من أن الجميع ، بما في ذلك الموظفون الحكوميون ، يعترفون أن القطاع العام مريض ويعد تحديثه أحد أهم الشروط المسبقة لإعادة تأهيل البلد ،إلا أن أولئك النقابيين يصرون على إعادة إنتاج أساليب الراحة والخمول والعادات القديمة التي عفا عليها الزمن“.

وفي روسيا، أفادت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أنه سيتم قريبا توقيع اتفاق بين الحكومتين الأرجنتينية والروسية بشأن منع حوالي 3 آلاف مشجع أرجنتيني من مثيري الشغب، المتوقع قدومهم إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم، من متابعة مباريات البطولة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق، الذي سيتم توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، يتضمن أسماء المشجعين الممنوعين من دخول الملاعب الأرجنتينية، ومشجعين آخرين ينتمون لمجموعة من روابط المشجعين المعروفة بإثارة الفوضى وارتكاب أعمال الشغب بالملاعب الأرجنتينية.

وبحسب الصحيفة، فقد تسلمت السلطات الروسية قائمة تضم أسماء حوالي 400 مشجع أرجنتيني لن يتمكنوا من ولوج الملاعب، على أن تشمل القائمة النهائية للممنوعين نحو 3000 اسم، مشيرة إلى أنه سيتم تقاسم هذه المعلومات مع شركات الطيران والسلطات الروسية المكلفة بالهجرة وكذا المسؤولين الأرجنتينين.

من جهتها، تناولت صحيفة (إزفيستيا) النقاش الدائر حاليا بشأن إمكانية ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الولايات المتحدة، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وأشارت الصحيفة إلى وجود وجهتي نظر متعارضين بهذا الخصوص، حيث يرى مجموعة من الخبراء أن الانخفاض الذي حدث بين سنتي 2014 و2016 سيستمر لوقت طويل بالرغم من القرار الأمريكي الأخير، فيما يرى آخرون أن القرار سيؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار النفط وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع.

ومضت الصحيفة قائلة أن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لسوق الطاقة العالمية هي ارتفاع حدة الصراع بين الولايات المتحدة والصين ،التي تحتل صدارة الدول الأكثر طلبا على مصادر الطاقة العالمية، مسجلة أن "أي إضرار بالطلب سيؤدي إلى زيادة قلق المستثمرين وحدوث تغير سريع في ميزان العرض والطلب".

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير) أن القيادية البارزة بالحزب الليبرالي (نيوس)، بيات مينل- ريزنجر، أعلنت الأربعاء رسميا ترشحها لخلافة رئيس الحزب ماتياس سترولز (44 عاما) ،الذي أعلن الإثنين اعتزاله العمل السياسي بعدما أمضى ست سنوات على رأس هذا الحزب المعارض ،وقال إنه يخطط للاستقالة من جميع المناصب السياسية ،التي يتولاها في الأشهر المقبلة، والتخلي أيضا عن مقعده بالمجلس الوطني (البرلمان).

وأضافت الصحيفة أن السيدة مينل- ريزنجر (40 عاما) صرحت بأن قياديين آخرين بارزين سيقدمون أيضا ترشيحهم لخلافة سترولز، لاسيما نائب رئيس الفريق البرلماني للحزب، نيكولاوس شيراك، إضافة إلى فيت دينغلر أحد مؤسسي الحزب، مسجلة أنها ستتعامل مع هذا الترشح بجدية وأن مناضلي الحزب سيصوتون لاختيار زعيمهم الجديد يوم 23 يونيو المقبل.

وارتباطا بنفس الموضوع، سجلت صحيفة (دير ستاندار) أنه إذا تمكنت مينل- ريزنجر من الفوز برئاسة الحزب، فإنها ستترأس الفريق البرلماني لحزبها بالمجلس الوطني (البرلمان) ،الذي حل رابعا في الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي، وتموقع في صفوف المعارضة إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة أن ريزنجر تملك حظوظا كبيرة لرئاسة حزب (نيوس)، لاسيما أن رئيس الحزب المستقيل صرح علانية أنها "مرشحته المفضلة"، وتتوفر على جميع المقومات ،التي تؤهلها لقيادة الحزب لتحقيق الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة.

وفي تركيا، اعتبرت صحيفة (دايلي صباح) أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ،الذي أبرم بعد مباحثات مطولة ومبادرات دبلوماسية، "يزعزع مصداقية الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن هذا القرار، الأحادي الجانب ،"يحمل معه خطر حدوث عدم الاستقرار ونشوب توترات وصراعات جديدة في المنطقة".

ومضى قالن قائلا إن أولوية أنقرة هي "تطهير المنطقة برمتها من هذا السلاح"، مسجلا أن بلاده "لا تريد لأي دولة في المنطقة أن تمتلك السلاح النووي".

من جهتها، وصفت صحيفة (ستار) قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ب "الخاطئ"، واعتبرت تصريحات ترامب حول الملف النووي لطهران ب"المؤسفة".

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستدرك بعد مدة أنها "اتخذت قرارا سيئا وأساءت التقدير"، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران تحترم التزاماتها ،وأنه "ليس بمقدور واشنطن تقديم أي حجة تبرر هذا القرار".

ونقلت عن نائب رئيس الحكومة التركية، بكير بوزداغ، قوله إن الولايات المتحدة قررت تنفيذ سياسة جديدة واعتماد مخطط جديد بخصوص إيران، بدأ بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي، "وستليه خطوات أخرى من قبيل فرض حظر على إيران، ونعتقد جميعا أنه ستكون هناك خطوات ثالثة ورابعة من جانب واشنطن".