عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- استمرار الخلاف بين الحكومة و"القضاة" حول تدبير المحاكم. كشف يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين، أمس، حول مشروع القانون الخاص بالتنظيم القضائي للمملكة، استمرار الخلاف بين الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تقاسم السلطة داخل المحاكم. ويعود سبب الخلاف، حسب مصادر متعددة، إلى كيفية تنظيم العلاقة بين وزارة العدل التي ستشرف على الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمحاكم من خلال الكاتب العام لكل محكمة، وحدود العلاقة بين الكاتب العام ورئيس المحكمة، الذي يخضع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

- كشفت دراسة صادرة عن مرصد شركة القروض "وفا سلف" أن امتلاك سيارة خاصة، يعد أمرا استهلاكيا من الدرجة الثالثة. الدراسة التي شملت أكثر من 1200 شخص، كشفت عن تغير سلوك الأسر المغربية في قطاع السيارات التي ارتفع الإقبال على اقتنائها. وتضيف أن المغاربة الذين يملكون فعليا سيارات راضون عنها وعن أدائها بمعدل 9 من أصل 10 أشخاص، وتعبر نسبة كبيرة من هؤلاء عن الرضا الكامل عن أداء سياراتهم.

* المساء :

- توصل مسؤولون قضائيون وملحقون قضائيون جدد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستدعاءات لحضور اجتماعين ينعقدان الإثنين المقبل، أولهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بمقر محكمة النقض، للإعلان الرسمي عن نتائج مداولات المجلس، التي تعد الأولى من نوعها التي يشرف عليها المجلس. وكشف مصدر مطلع أن أهم نتائج مداولات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتقال الوكيل العام لاستئنافية العيون، فيما خلفه في منصبه النائب الأول للوكيل العام بمراكش، بينما انتقل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة إلى مكناس تاركا منصبه لرئيس المحكمة الإدارية بفاس.

- وصلت شكايات المؤسسات للتأمين الصحي ضد مصحات خاصة بالبيضاء إلى القضاء بعد أن تم اتهام المصحات الخاصة بتقديم معطيات محاسباتية غير صحيحة والنفخ في فواتير لعمليات جراحية إضافة إلى إجبار مرضى يتوفرون على التغطية الصحية بتعاقدهم مع مؤسسات للتأمين على وضع شيكات على سبيل الضمان. وجاءت الشكايات الجديدة بعد زيارة لجنة مركزية للصحة، تضم خبراء محاسباتيين بغاية التدقيق في النظام المحاسباتي الخاص بعدد من المصحات، التي أنجزت تقارير حول طريقة عملها مع المرضى بخصوص أداء مستحقات التطبيب، إذ تبين أن مصحتين تقدمان خدمات بدون فواتير، في حين تعمل جميع المصحات الخاصة بدون استثناء على قبول شيكات على سبيل الضمان بما يخالف القانون.

* الأحداث المغربية :

- كشف وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن الحرب على المصحات الخاصة المخالفة للقوانين متواصلة، وأن وتيرتها "منتظمة وفعلية منذ سنة 2013"، إذ قامت لجان التفتيش إلى غاية نهاية سنة 2017 بـ435 مهمة تفتيش بالمصحات، مؤكدا أن "برنامج التفتيش مازال ساريا". وأبرز أن العدد الإجمالي للمصحات التي اتخذت بخصوصها إجراءات خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغ 170 مصحة، تشمل 13 مصحة اتخذ في حقها قرار الإغلاق الكلي للأنشطة، كما صدر في حق المصحات الأخرى (157 مصحة) إعذار لمطالبتها بتصحيح الاختلالات المسجلة، منها 59 مصحة بسبب تشغيلها لأطباء القطاع العام أو أطباء أجانب بدون ترخيص قانوني.

- قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 بالمئة سنة 2012 إلى أقل من 38 بالمئة نهاية 2017. وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تأهيل السجون" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة تمكنت من افتتاح 16 مؤسسة سجنية جديدة، فضلا عن وجود ست مؤسسات سجنية في طور البناء، كما تم تأهيل أربع مؤسسات سجنية وتوجد 20 أخرى في طور التأهيل.

* العلم:

- قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن المعارضة الاستقلالية التي اختارها بالإجماع المجلس الوطني للحزب ستقوي المكانة التي يحتلها الفريق الاستقلالي داخل المؤسسة التشريعية، عبر الدفاع عن مصالح المواطنين وتقديم البدائل والحلول القابلة للتنفيذ، لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن قرار الاصطفاف في المعارضة كان مبنيا على تحليل موضوعي وتقييم لواقع الحال في ضوء منجزات الأداء الحكومي. وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، على ضرورة عمل الحكومة على تقوية آليات الحماية من غلاء الأسعار وضمان المنافسة الحقيقية في الأسواق، داعيا إلى الإسراع باتخاذ تدابير ملموسة منها طمأنة المواطنين بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية.

- أكد رئيس مجلس النواب البلجيكي، سيغفريد بريك، أن مجموعة من المقاولات البلجيكية ترغب في الاستثمار في المغرب، والاستفادة من الموقع الجيو استراتيجي للمملكة للاستثمار بدول القارة الافريقية. وأضاف رئيس مجلس النواب البلجيكي خلال مباحثات أجراها بالرباط مع عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، أن "المغرب بلد ديمقراطي ويتمتع باستقرار مهم بالمنطقة، ويلعب دورا رائدا في القارة الافريقية خصوصا على المستوى الاقتصادي".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي حول "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. ودعا المجلس في تقريره، الذي قدمه يوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، رئيس الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات، محمد البسطاوي، بحضور رئيس المجلس إدريس جطو، إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا، وإعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة، والحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية.

- جرى، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تسليم جوائز علامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لـ15 مقاولة تشتغل في مجالات متنوعة. وتعد جوائز علامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، التي تم تسليمها بحضور القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء السيدة جينيفر راساميمانانا، اعترافا باحترام المقاولات والتزامها بالمبادئ الكونية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في أنشطتها الاقتصادية وعلاقاتها الاجتماعية.

* رسالة الأمة:

- قالت العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نديرة الكرماعي، يوم الثلاثاء بابن جرير، إن التركيز على الشباب كمحور للخميس الإعلامي للمبادرة، ينسجم مع التوجهات الملكية السامية التي ما فتئت تولي عناية كبيرة لهذه الفئة. وأبرزت الكرماعي، في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات الخميس الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يركز، في خطاباته السامية، على الانشغالات والتحديات ذات الصلة بأوضاع الشباب، باعتبارهم يشكلون رافعة لا محيد عنها في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، وهو وفق السيدة الكرماعي "ما دفع القائمين على تظاهرة الخميس الإعلامي للمبادرة إلى اختيار موضوع الشباب كشعار لهذه السنة".

- استغرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تأخر إخراج مشروع القانون 10.16 القاضي بـ"تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي"، المعروض على أنظار البرلمان للمناقشة منذ يونيو 2016، مشددا على أن "هناك هدرا للزمن التشريعي" من أجل إبقاء هذا المشروع في "الرف". وكشف الرميد، خلال يوم دراسي نظم بمجلس النواب، عن أسباب تأخر مناقشة مشروع القانون المذكور، قائلا "هناك نص واحد يثير الخوف هو فصل الإثراء غير المشروع، وهو مربط الفرس، وهناك من يراهن على التنازل عن هذا الفصل".

* بيان اليوم :

- رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة. وأفاد تقرير للمجلس بأن المؤسسات، التي تمت معاينتها تعاني من ضعف مهول في الموارد المالية، حيث تعتمد هذه المؤسسات في تمويلها على الإحسان بدرجة أولى، ثم على منحتي مؤسسة التعاون الوطني، ووزارة التضامن، ودعم الجماعات الترابية، وبعض المؤسسات العمومية، وكذا على مجهود وقدرة الجمعيات على استقطاب موارد خرى.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، يوم الثلاثاء بتطوان، أن ورش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يحتل موقعا مهما في المشروع المجتمعي الحديث، يضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي. وقال السيد بن عبد القادر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس للحكامة الترابية، إن إصلاح الإدارة العمومية يقتضي إحداث تحولات هيكلية على المستويات التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية بهدف تطوير المرفق وضمان جودة الخدمات العمومية.

* ليبيراسيون:

- عبر وزير إصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر خلال اجتماع لجنة قيادة "مشروع دعم تحديث الوظيفة العمومية" بين المغرب وإسبانيا، عن ارتياح الجانب المغربي لهذا التعاون الذي يهم تنفيذ مخطط العمل 2016-2019 كجزء من البروتوكول الإداري للتعاون بين البلدين، الموقع في ثامن يوليوز 2015 والذي يندرج بدوره في إطار مذكرة تفاهم موقعة بالرباط في شتنبر 2014 مع كتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية التابعة لوزارة المالية والوظيفة العمومية بالمملكة الإسبانية.

- باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية الذي شهدت أنشطته تباطؤا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، فإن الأنشطة الرئيسية للقطاع الثانوي بدأت سنة 2018 في ظل أجواء جيدة، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية الذي أظهر نتائج إيجابية مع بداية السنة الجارية. وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، يعزى الأداء الإيجابي للقطاع إلى تزايد الطلب الخارجي تزامنا مع ارتفاع صادرات فوسفاط الصخور بنسبة 34,8 في المئة متم فبراير 2018.

* لوماتان:

- مثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء في سان خوسي، في مراسيم الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الكوستاريكي الجديد، كارلوس ألفارادو. ووصل الرئيس الجديد كارلوس ألفارادو إلى "ساحة الديمقراطية" على متن حافلة كهربائية، حيث استقبل تحت تصفيق العديد من رؤساء الدول والحكومات الحاضرين، وكذا الوفود الرسمية والدبلوماسيين المعتمدين في سان خوسي.

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، أمس الأربعاء بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق (عمالة الصخيرات- تمارة)، حفل انطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، بتسليم نظارات طبية لتصحيح البصر لفائدة المقيمين بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان ولتلاميذ مركز التكوين المهني وعدد من المؤسسات التعليمية بعمالة الصخيرات- تمارة، وألبسة لفائدة نزلاء المؤسسة، وكراسي متحركة وعكاكيز لفائدة المقيمين محدودي الحركية، فضلا عن معدات معلوماتية لفائدة مدرسة بنزكري بتمارة وكمية من مواد النظافة لفائدة مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان.

* ليكونوميست:

- تصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء اليوم الخميس، حكمها في مسألة استبدال السانديك المكلف بتصفية شركة التكرير "سامير" الكائن مقرها في مدينة المحمدية، والتي تقدم بها البنك المركزي الشعبي. والمجموعة البنكية هي واحدة من أكبر الدائنين للمصفاة، بديون إجمالية تصل إلى زهاء 1.9 مليار درهم.

- يتجه برنامج التنمية السياحية والتأهيل الحضري لمارشيكا إلى أن يصبح مثالا ناجحا على المستوى الدولي. ومن شأن ما تم إنجازه أن يساهم في تنمية إقليم الناظور والجهة الشرقية للمملكة عبر تعزيز القدرة التنافسية للجهة وجاذبيتها الاقتصادية والسياحية، مما يعود بالنفع على ساكنة المنطقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع إحداث المزيد من فرص الشغل.

* لوبينيون :

- جدد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، يوم الثلاثاء في باستير، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب، مشيدا بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء. وقال السيد هاريس، عقب مباحثات مع سفير المغرب في أنتيغوا وبربودا، المقيم في سانت لوسيا، عبد الرحيم القدميري، "بخصوص قضية الصحراء، نحن ندعم المغرب (...) ونشيد بجهوده الجدية وذات المصداقية" من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.

- إيرلندا مهتمة بفواكه وخضروات المغرب، لاسيما الحوامض. وهذا ما أكده رئيس مجلس الشيوخ، دينيس أودنوفان ، خلال لقائه مؤخرا بالدار البيضاء مع ممثلي الجمعية المغربية للمصدرين. واتفق أودنوفان، الذي قام مؤخرا بزيارة رسمية للمغرب، على رأس وفد إيرلندي رفيع المستوى، مع رأي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن البلدين بإمكانهما تعزيز تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة.

* أوجوردوي لوماروك:

- قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء، إن الإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 بالمئة سنة 2012 إلى أقل من 38 بالمئة نهاية 2017. وأوضح السيد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تأهيل السجون" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة تمكنت من افتتاح 16 مؤسسة سجنية جديدة، فضلا عن وجود ست مؤسسات سجنية في طور البناء، كما تم تأهيل أربع مؤسسات سجنية وتوجد 20 أخرى في طور التأهيل.

- أكد المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ، هوارد بامسي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يعد أحد شركاء الصندوق الأكثر نشاطا وانخراطا في جهود مكافحة التغيرات المناخية على الصعيدين الإفريقي والعالمي. وعبر السيد بامسي، عقب مباحثاته مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، عن استعداد الصندوق الأخضر للمناخ لدعم ومساندة المغرب في مختلف جهوده المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، سواء على الصعيد الوطني أو العالمي.

* البيان :

- جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، تتنفس الصعداء. فقد أصبح بإمكانها، بمقتضى قرار مشترك بين وزيري التجارة والعدل، اللجوء إلى القضاء على الرغم من أنه ليست لها صفة المنفعة العامة. وهذا الإجراء انتظرته طويلا المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، والتي ظلت وسائل عملها محدودة إلى حدود الآن.

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام ضوابط الحركة العمرانية في العالم القروي وضمان حق الجميع في السكن اللائق مع إرساء نموذج تعميري متجدد مبني على التجميع وتفادي المبالغة في تشتت المباني. وشدد السيد الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين، على أن الوزارة تتعامل بالكثير من الليونة مع مختلف القضايا المتعلقة بالتعمير في العالم القروي.