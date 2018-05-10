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كُتّاب وآراء
التعاون المغربي الإماراتي يجمع الأعرج والجابر
أجرى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مساء أمس الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مباحثات مع سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وهمت المباحثات، التي جرت على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال.
وأشاد الجانبان، خلال هذا اللقاء، بعمق العلاقات المتميزة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الملك محمد السادس وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على التشاور الدائم بشأن القضايا الإقليمية ودعم التعاون الثنائي.
وأعرب الأعرج والجابر، خلال هذه المباحثات، عن استعدادهما لتفعيل الاتفاقيات التي تؤطر مجالات التعاون الثنائي في المجال الإعلامي، وبحثا السبل الناجعة لتطوير الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في المغرب ودولة الإمارات.
كما بحث الجانبان القضايا الإعلامية في الوطن العربي وآفاق التعاون ذات الاهتمام المشترك، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في تعزيز التقارب الثقافي بين البلدين.
حضر هذا اللقاء كل من محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، وأحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة ومبعوثه الدائم بجامعة الدول العربية، والوفد المرافق للمسؤول الإماراتي.