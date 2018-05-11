عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- أول عريضة يتسلمها العثماني تطالب بمقابر جديدة. بعد صدور قانون العرائض والملتمسات، الذي يمكن للمواطنين من تقديم عرائض في مواضيع تهمهم، تسلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول عريضة موقعة من 5 آلاف مواطن، تطالب بإحداث مقابر جديدة تحترم الإنسانية والشرع لإكرام الأموات، وتراعي النمو الديمغرافي المتسارع. ودعت العريضة، الموقعة باسم جمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية والحفاظ على المقابر، الحكومة إلى رد الاعتبار إلى المقابر العتيقة.

- مؤسسات الرعاية الاجتماعية تنفق 5 دراهم فقط على كل نزيل يوميا. وضعية جد مزرية يعيشها نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المكلفة بإيواء الأشخاص في وضعية صعبة، حسب تقرير أخير للمجلس الأعلى للحسابات تطلب إنجازه حوالي سنتين. نفقات التغذية في هذه المراكز صادمة، إذ أن 60 بالمئة من مؤسسات الرعاية لا تنفق أزيد من 5.48 درهم يوميا على كل نزيل، فيما تصرف 3 في المئة من هذه المؤسسات 2.19 درهم على كل نزيل يوميا، علما أن هذه المؤسسات تحصل على جزء من حاجياتها من المواد الغذائية على شكل هبات عينية من طرف المحسنين.

* المساء :

- نظمت الوكالة القضائية للمملكة، يوم الثلاثاء الماضي، لقاء تواصليا بمدرج وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة المالية، حول موضوع "التبادل الإلكتروني للوثائق والمعطيات بين الوكالة القضائية وشركائها، من أجل تحقيق النجاعة في تدبير المنازعات الإدارية". واعتبر الوكيل القضائي للمملكة محمد القصري، أنه من غير المعقول، في زمن السرعة الضوئية، أن يتم تبادل الرسائل والوثائق في وقت طويل يؤثر على مسار المنازعات الإدارية ويرتب مخاطر جمة عن التأخر أو عدم الإدلاء بهما في الإبان.

- قدم محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته، ترشيحه بشكل رسمي للاستمرار على رأس الحزب لولاية ثالثة "تجاوبا مع طلب قيادات الحزب"، وفق تعبيره، في وقت بادر القيادي سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي إلى طرح ترشحه للمنصب ذاته. وينطلق اليوم الجمعة بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة المؤتمر الوطني العاشر للحزب تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد".

* الأحداث المغربية :

- تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإقليم مديونة، مساء الأربعاء، من مداهمة إحدى الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية تيط-مليل، وحجز كمية كبيرة من النقانق الفاسدة (مورتديلا)، كانت ستوجه للأسواق على مستوى مدينة الدار البيضاء. وجاءت عملية حجز المصالح البيطرية كمية النقانق الفاسدة بالوحدة الصناعية، والتي تقدر بحوالي 2000، بناء على مجموعة تقارير قدمها قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم مديونة.

- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، إن "إصلاح الاتحاد الإفريقي يشكل بالتأكيد ورشا هاما، يلتزم فيه المغرب بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة". وأكد بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح ندوة حول تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، أن المغرب ملتزم بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة في مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي.

* العلم:

- كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مبالغ العجز المسجلة في عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة قدرت بـ32 مؤسسة في 9,80 مليون درهم إلى حدود سنة 2016. وأكد المجلس ذاته في تقرير بهذا الخصوص ضعف نفقات التغذية، موضحا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة من 2012 إلى 2016، أنفقت ما يناهز 127,35 مليون درهم لشراء المواد الغذائية، وقد عرفت النفقات تطورا مطردا من سنة لأخرى.

- كشفت دراسة جديدة أن 39,7 في المئة من أطفال المغرب إلى حدود 17 سنة، يعيشون في وضعية فقر متعدد الأبعاد، أي أنهم محرومون على الأقل من بعدين اثنين من الأبعاد الرئيسية لمؤشر الرفاهية. وأشارت الدراسة، التي أشرف عليها المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة "يونيسيف"، إلى أن 4 أطفال من كل 10 ببلادنا يعدون فقراء، و3 من بين هؤلاء الأربعة يعيشون في الوسط القروي، مبرزة أن نسبة التعرض للفقر متعدد الأبعاد مرتفعة بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و4 سنوات، ولدى المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- شدد رئيس البرلمان العربي، السيد مشعل بن فهم السلمي، يوم الأربعاء بالرباط، على وقوف البرلمان العربي مع المغرب "ضد كل من يتدخل في شؤونه الداخلية ويهدد سيادته وأمنه واستقراره". وثمن السيد السلمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من البرلمان العربي، من جهة أخرى جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم العمل العربي المشترك، ودوره من خلال رئاسة لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

- دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الأربعاء بالرباط، البرلمانات إلى إصدار التشريعات الوطنية الضرورية خاصة في ما يرجع إلى ضرورة إعمال مقتضيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، ولجهة الرقابة على السياسات العمومية في مجال الهجرة. وأبرز المالكي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال ندوة حول "الهجرة والإندماج" احتضنها مجلس النواب، أن المهاجرين على عكس الصورة النمطية التي تعطى عنهم، فإنهم يساهمون اليوم في رخاء وازدهار بلدان الاستقبال بعد أن شاركوا في الماضي في بناء اقتصاداتها. أما الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد عبد الكريم بن عتيق، فقد سجل أن التعاطي اليوم مع إشكالية الهجرة في المغرب يندرج في إطار رؤية شمولية ومشروع مجتمعي يروم توطيد البناء الديموقراطي، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أن الاندماج ينطلق من الحفاظ على الكرامة انطلاقا من حصول أي مهاجر قرر الاستقرار في المغرب على وضعية قانونية كباقي المواطنين.

* رسالة الأمة:

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، يوم الأربعاء بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق (عمالة الصخيرات- تمارة)، حفل انطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، بتسليم نظارات طبية لتصحيح البصر لفائدة المقيمين بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان ولتلاميذ مركز التكوين المهني وعدد من المؤسسات التعليمية بعمالة الصخيرات- تمارة. كما سلمت سموها ألبسة لفائدة نزلاء المؤسسة، وكراسي متحركة وعكاكيز لفائدة المقيمين محدودي الحركية، فضلا عن معدات معلوماتية لفائدة مدرسة بنزكري بتمارة وكمية من مواد النظافة لفائدة مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان.

- اعتمد مجلس النواب الباراغوياني، بالإجماع مؤخرا، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي تقدمت بها المملكة لطي صفحة نزاع إقليمي مفتعل حول الصحراء المغربية. وأشاد القرار بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وبروح انفتاح المملكة وجهودها الجادة وذات المصداقية لتهيئة الظروف من أجل إيجاد حل سياسي ومقبول لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مبرزا أن التوصل إلى تسوية تقوم على الواقعية وروح الالتزام ستسهم في استقرار وأمن المنطقة.

* آخر ساعة :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، أن انتخاب المملكة المغربية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي يشكل اعترافا بريادة جلالة الملك، كما يعد في الآن ذاته دليلا على الثقة القوية للدول الإفريقية الشقيقة وتعبيرا عن التقدير للانخراط الملموس والطويل الأمد للمملكة في القارة الإفريقية. وأضاف بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح ندوة حول "تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، أن "هذا الانتخاب، الذي جاء في سياق خاص، وبالأساس، في فترة قياسية بعد عودة المملكة إلى أسرتها المؤسسية، يكرس الدور البناء والمثمر للمغرب، وكذا مقاربته البراغماتية والتضامنية، لفائدة السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا".

- سعر البنزين مرشح للقفز إلى 15 درهما للتر. فيما تشير تقديرات الخبراء إلى ارتفاع مرتقب في أسعار البترول سيصل إلى سقف 100 دولار للبرميل، فإن الخبراء والمختصين في المغرب يؤكدون أنه في ظل استمرار السياسة الحكومية المتبعة، فإن أسعار البيع في محطات الوقود بالسوق الداخلية سترتفع إلى ما بين 14 و15 درهما للتر. وسجل محمد أبدرار، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي رفعه إلى رئيس الحكومة، أن "أسعار المحروقات في الأسواق الدولية تشهد تصاعدا ملحوظا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية المتوترة بالشرق الأوسط والتي تنذر بمزيد من التصعيد، وبما أن المغرب يستورد تقريبا كافة احتياجاته الطاقية، والتي ستلامس مبلغ 8000 مليار سنتيم مع متم هذه السنة، وبغض النظر عما يترتب عن هذا الأمر من استنزاف كبير للاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وللمالية العمومية، فإن تأثيره الأكبر سيكون على القدرة الشرائية للمواطنين".

* بيان اليوم:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يزخر بمؤهلات هامة تجعل منه قاعدة لوجستيكية جهوية بفصل موقع جغرافي استراتيجي وربط بحري وجوي مهم بالقارة الإفريقية بالإضافة إلى توفره على أكبر قاعدة مينائية في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأضاف العثماني، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة ال24 للمؤتمر الدولي للوجستيك "أورولوغ" المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى ثلاثة أيام حول موضوع "توسيع الآفاق من أجل النمو"، أن العلاقات الجيدة التي تربط المملكة بجل دول القارتين الإفريقية والأوربية والتطور المستمر للمبادلات مع دول شمال وجنوب المغرب، تعد عوامل تزكي طموح المملكة بأن تصبح جسرا بين القارتين وقاعدة لوجستيكية ناجعة.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 10,8 في المئة إلى 5,07 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2018، مقابل 5,68 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 985 مليون درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 372 مليون درهم.

* ليبيراسيون:

- يشارك وفد مغربي يضم فعاليات حكومية وإعلامية ومدنية برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في القمة العالمية المقبلة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي ستنعقد بتبليسي بجورجيا من 17 إلى 19 يوليوز المقبل. وتأتي مشاركة المغرب في هذه القمة بعد انضمامه رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، يوم 24 أبريل المنصرم بعد استيفائه شروط الانضمام لهذه المبادرة والمتمثلة في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية.

- ذكرت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن سوق السيارات سجل قفزة مهمة في المبيعات، خلال شهر أبريل الماضي، إذ بلغت 22 ألفا و358 سيارة، بزيادة قدرها 67,48 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته أن شركتي "داسيا" و"رونو"، اللتين تهيمنان على السوق بحصص تبلغ 28,56 في المئة و18,36 في المئة، على التوالي، سجلتا تسويق 6386 و4106 وحدة على التوالي، فيما حلت شركة "فورد" الأمريكية في المركز الثالث بـ1242 سيارة، بارتفاع يناهز 8,81 في المئة، مقارنة مع أبريل 2017، متبوعة بشركة "فولكسفاغن" (1242 وحدة)، وشركة بوجو (1139 وحدة).

* لوماتان:

- تنكب الحكومة على مشروع إحداث محطة لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. ويعتبر هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بشراكة بين القطاعين العام والخاص، "ضروريا" لضمان التزود بالماء الصالح بالمنطقة الأطلسية بين الجديدة والدار البيضاء. وستمكن هذه المحطة من تخفيف الضغط على الموارد المائية لحوض أم الربيع.

- الفاعل الياباني "فوروكاوا إليكتريك"، الرائد العالمي في حلول الاتصالات وصناعة الألياف البصرية، يدشن أول مصنع له بالمنطقة الحرة "طنجة - أوتومتيف سيتي". ويتعلق الأمر بأول مصانعه بإفريقيا والشرق الأوسط. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن "هذه الوحدة الصناعية ستستجيب للطلب المتزايد بشأن الربط عالي الصبيب بالأنترنيت، وذلك على المستويين الوطني والقاري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق تطور متسارع للتقنيات والخدمات الرقمية في القارة السمراء". وستساهم هذه الوحدة الصناعية، التي تطلبت استثمارا بقيمة 200 مليون درهما، في إحداث 200 منصب شغل مؤهل على الأقل.

* ليكونوميست :

- الدفاع عن دافعي الضرائب يظل نظريا. فبالنسبة لإدارة الضرائب، فإن المراقبة تعد جزء لا يتجزأ من مهامها الأساسية. أما بالنسبة لدافعي الضرائب فإنها تجربة مؤلمة. والسبب الرئيسي في حالات القلق تكمن في السلطة التقديرية الهائلة للإدارة والضغط الذي يخضع له المدققون من أجل "تحديد القيمة الضريبية".

- ليس هناك أي انتعاشة في الأفق بسوق الأسمنت خلال هذه السنة. وقال محمد الشعيبي، رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، إن التوجه العام يسير دائما نحو الانخفاض خلال سنة 2018، كما أن المهنيين لا يتوفرون على رؤية واضحة". وهذه الأزمة، التي تتواصل منذ عدة سنوات، تؤثر بشكل جدي على قطاع البناء والأشغال العمومية. ووفقا للأرقام التي أوردتها الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، فإن المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 1.74 بالمئة في أبريل الماضي، محققة ما مجموعه 1.23 مليون طن.

* أوجوردوي لوماروك:

- يعقد أعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة، اليوم الجمعة، جمعهم العام في أجواء يطبعها التوتر والشد والجذب. وسيحسم الأعضاء في قرار الانضمام إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو الحفاظ على استقلاليتها عن الباطرونا. وسيكون من مهام الأعضاء خلال هذا اللقاء تقديم التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن الحسم النهائي في مسألة الانضمام إلى الباطرونا.

- أظهرت دراسة جديدة أنجزتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ربط المنتجات الغذائية كزعفران تالوين المغربي ببلد المنشأ يفيد المناطق الريفية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التنمية المستدامة. وحللت الدراسة التي تحمل عنوان "تقوية الأنظمة الغذائية المستدامة بفضل المؤشرات الجغرافية"، التأثير الاقتصادي والمؤشرات الجغرافية لتسع حالات منها الزعفران المغربي.

* البيان:

- أعطى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، تعليماته لإجراء تحقيق داخلي معمق بشأن ملابسات الترخيص بتصوير شريط سينمائي أجنبي داخل فضاء المكتبة الوطنية، وذلك لتحديد مسؤولية كل طرف إداري والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم.

- تنطلق اليوم الجمعة بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد". وينعقد المؤتمر ضمن سياق سياسي وطني ووضع مجتمعي عام لا يخلو من بواعث قلق وسط المواطنين والمواطنات. ويشكل النفس الديمقراطي المتضمن في شعار مؤتمر الحزب، مطلبا وحاجة ومهمة ذات أولوية وهو يعني التطلع العام للشعب.

* لوبينيون:

- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المغربي تراجعا بخصوص وتيرة نموه العام الحالي، حيث من المرتقب أن يسجل معدل الناتج الداخلي الخام 3 في المئة. وبالنسبة لسنة 2019، توقع البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نموا اقتصاديا يقدر بـ4 في المئة.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 11,2 في المئة ليصل إلى حوالي 30,5 مليار درهم نهاية مارس 2018، مقابل 27,4 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 126,9 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 8,4 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6 في المئة لتبلغ 96,4 مليار درهم.