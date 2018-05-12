إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها الرئيسية لمحاور تشمل المفاوضات بين الأرجنتين و صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني ومتاعب الرئيس البيروفي الأسبق توليدو مع القضاء والتحقيق في مقتل النائبة البلدية البرازيلية، مارييل فرانكو، وإصلاح منظومة الصحة الشيلية، واستئناف محادثات السلام بهافانا بين الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة.

ففي الأرجنتين تركز اهتمام اليوميات المحلية على المفاوضات بين البلد الجنوب أمريكي و صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني من المؤسسة المالية الدولية.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين" أن الحكومة الأمريكية رحبت الخميس بالمفاوضات التي تجريها الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، و عبرت عن "دعمها القوي" للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس ماوريسيو ماكري.

وأوضحت أن هذا الموقف يأتي في لحظة مهمة يجري فيها مسؤولون من البلد الجنوب أمريكي مفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية في واشنطن للحصول على خط ائتماني.

و أضافت أن وزارة الخزانة الأمريكية أكدت، بعد اجتماع بين وزير المالية نيكولاس دوجوفني و نائب كاتب الخزانة المكلف بالشؤون الدولية، ديفيد مالباس، دعمها القوي للإصلاحات التي باشرها الرئيس ماكري لتشجيع النمو الذي يدفعه القطاع الخاص، مبرزة أن مالباس أشاد بخطة الحكومة للتحكم في السياسة المالية وعملها الحاسم لاحتواء التضخم.

ومن جهتها، توقفت يومية "دياريو بوبولار" عند استقبال الرئيس ماكري لخمسة من حكام الأقاليم الذين أطلعهم على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن اللقاء الذي استمر ساعة و نصف مكن من تسليط الضوء على مسار السياسة الاقتصادية بالبلاد.

و أضافت أن ماكري وجه انتقاداته لمبادرة المعارضة الرامية إلى وضع حد أقصى للزيادة في أسعار الخدمات العمومية، مبرزة أن حاكمي الأقاليم المنتمين لحزب "خوستيسياليستا" لم يدلوا بأية تصريحات بعد الاجتماع.

و في البيرو، خصصت الصحف حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن اعتزام الشرطة الوطنية إغلاق العديد من مدارس التكوين، و تأكيد الرئيس فيزكارا على أهمية استكمال المشاريع في البلاد، و رفض القضاء لطعن كان قد تقدم به دفاع الرئيس الأسبق أليخاندرو توليدو.

وكشفت "لاريبوبليكا"، استنادا إلى وزير الداخلية، ماورو ميدينا، وجود خطة لإغلاق مدارس للشرطة الوطنية البيروفية على المستوى الوطني لعدة أسباب من بينها تسلل بعض المجرمين إلى صفوف هذه المدارس و ضعف التكوين والبنية التحتية غير الكافية.

و في تصريحات حول إمكانية إغلاق ما لا يقل عن 14 مدرسة، تضيف الصحيفة، أفاد الوزير بأن الشرطة الوطنية تقوم بتقييم الأمر عقب دراسة أجريت بهذا الخصوص وأخرى يتم القيام به حاليا.

و أوردت ترجيح المدير العام للشرطة الوطنية البيروفية، ريتشارد زوبيتي تايدو، إمكانية تخفيض مراكز تكوين الشرطة إلى 12 أو 10 مدارس من أصل 27 مدرسة، مبرزة أن السلطات تتداول بشأن المراكز التي سيتم إغلاقها.

و من جهتها، نقلت يومية "إل كوميرسيو" دعوة رئيس الجمهورية، مارتين فيزكارا، الخميس ضمان استكمال المشاريع التي أعطيت انطلاقتها حتى يستفيد منها المواطنون.

و أضافت أن فيزكارا، الذي يتواجد حاليا بجهة كاخاماركا، كشف أنه خلال زيارته لعدد من مناطق البلاد لاحظ أن الكثير من المشاريع تم التخلي عنها خلال مراحل متقدمة من إنجازها، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الانتخابات البلدية و الإقليمية جدد الرئيس دعوته إلى المواطنين باختيار الأشخاص الذين برهنوا على النزاهة في العمل.

و من جهتها، أفادت يومية "بيرو 21 " بأن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي قدمه دفاع الرئيس البيروفي الأسبق أليخاندرو توليدو، المقيم بالولايات المتحدة، حتى لا يتم التحقيق معه بتهمة التواطؤ في قضية "كامارغو كوريا"، على خلفية اتهامه بتلقي حوالي 5 ملايين دولار كرشوة مقابل تفويت إنجاز الشطر الرابع من طريق "إنتيروسيانيكا".

و أضافت أن دفاع توليدو كان قد اعتبر أن الرئيس الأسبق لا يمكن اتهامه بالتواطؤ لأن رئيس الدولة ليس من بين مهامه التقرير في تفويت المشاريع.

وفي البرازيل، استأثرت باهتمام الصحف المحلية أحدث التطورات المتعلقة بالتحقيق في مقتل النائبة البلدية مارييل فرانكو ورفض المحكمة العليا لطلب إطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق لويس اينياسيو لولا دا سيلفا الذي يقضي منذ 07 أبريل الماضي عقوبة سجنية ب 12 عاما وشهرا واحدا.

وأوردت "فولها دي ساو باولو" تصريحات وزير الأمن العمومي، راوول جونغمان، التي أكد فيها أن التحقيق في مقتل النائبة البلدية مارييل فرانكو، يشارف على نهايته.

وذكر المسؤول البرازيلي قبيل إعادة تمثيل الجريمة أن نتائج التحقيق سترى النور قريبا.

وكتبت اليوميات المحلية أن الشرطة الفيدرالية قد أغلقت الأزقة التي تم فيها إعادة تمثيل عملية اغتيال النائبة البلدية عن ريو دي جانيرو .

وأوضحت أن الشرطة ترغب من خلال إعادة تمثيل هذه الجريمة في الوقوف على نوع المسدس الذي استعمل في العملية والزاوية التي أطلقت منها النيران ومستوى خبرة من أطلقها.

وأفادت "أو غلوبو" بأن القاضي بالغرفة الثانية بالمحكمة العليا الفيدرالية، سيلسو دي ميلو، قد صوت لصالح رفض طلب إطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا الذي يوجد خلف القضبان بتهمة الفساد وتبييض الأموال، موضحة أن تصويت دي ميلو يرفع إلى خمسة (من أ صل خمسة) عدد القضاة الذين صوتوا ضد طلب إخلاء سبيل دا سيلفا.

وكان أربعة قضاة سابقين قد صوتوا ضد الطلب ذاته الذي تم النظر فيه في جلسة عمومية افتراضية انعقدت بفضل دائرة رقمية تمكن القضاة من إصدار قراراتهم حول إحدى القضايا عن بعد ودون الحاجة الى عقد اجتماعات فعلية.

وفي الشيلي، توقفت الصحف عند إصلاح منظومة الصحة وانتخاب عميد جديد لجامعة الشيلي واللقاءات الودية للفريق الوطني.

وأوردت "إل ميركيريو" إعلان الرئيس سيباستيان بينيرا أن اجتماعات اللجنة الوطنية للصحة ستنعقد ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأضافت أن هذه الهيئة، التي تضم العديد من المتدخلين في القطاع، ستتدارس قضايا تتعلق بصحة المسنين، وأسعار الأدوية وأنظمة الضمان الاجتماعي.

وأمام اللجنة، التي تشارك فيها مختلف التيارات السياسية بما في ذلك المعارضة، فضلا عن المجتمع المدني، 90 يوما للتوصل الى خلاصات وتقديم مقترحات للحكومة بهذا الخصوص.

وذكرت "لا ناتيون" أن الأستاذ بكلية الطب إينيو فيفالدي قد أعيد انتخابه عميدا لجامعة الشيلي في استحقاقات داخلية خاضها أمام منافسه باتريسيو أسيتونو، عميد كلية العلوم الفيزيائية والرياضيات.

وكتبت "أولتيماس نوتيسياس" أن المنتخب الشيلي لكرة القدم سيخوض مباريات ودية بأوروبا أمام كل من رومانيا (31 ماي) وصربيا (4 يونيو) وبولونيا (08 يونيو المقبل).

وفي كولومبيا، سلطت الصحف الضوء على الهجوم على محولين كهربائيين بتوماكو واستئناف محادثات السلام بهافانا بين الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة.

وتوقفت "إل تييمبو" عند الهجوم الذي استهدف محولين كهربائيين بتوماكو (جهة نارينيو جنوب غرب البلاد) ونسب الى مجموعة متمردة تنتمي الى حركة "فارك" المنحلة.

وأوضحت اليومية أن خدمة الكهرباء انقطعت على ساكنة توماكو القريبة من الحدود مع الإكوادور إثر هذا الهجوم، مبرزة أن السلطات تتهم مجموعة "جبهة أليفير سينيستيرا" بالضلوع في هذا العملية، الرابعة من نوعها في ظرف أقل من شهرين.

وأفادت "إل باييس" باستئناف الجولة الخامسة من محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" الخميس بهافانا.

وأضافت اليومية أن هذه الجولة كانت قد توقفت في أبريل الماضي بعدما علقت الإكوادور استضافتها، مشيرة إلى أن مفاوضي الطرفين سيحاولون التوصل الى هدنة جديدة.