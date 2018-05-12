عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- الميناء المتوسطي: السلطات تنهي أزمة شاحنات النقل الدولي. بعد فترة من الشد والجذب بين مهنيي النقل الدولي للبضائع، وبين السلطات المينائية بطنجة المتوسط، حول بطء حركية التجارة الخارجية في المرفأ البحري المتوسطي، افتتحت الوكالة الخاصة للميناء المتوسطي، بداية الأسبوع الجاري، ممرا جديدا في وجه عبور شاحنات النقل الدولي للبضائع والسلع، وذلك في منطقة إركاب المسافرين، من أجل تسهيل عملية تدفق الشاحنات التجارية. وأكد مصدر مهني من الجامعة الوطنية للنقل الدولي متعدد الوسائط، أن السلطات المينائية خصصت معبرا لفائدة الناقلين المغاربة، بعد موافقة كافة المصالح الإدارية المتدخلة في تسيير الميناء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من امتصاص ما يقارب 37 بالمائة من حركة الواردات بالمنطقة المينائية.

- المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعوض آخر "ضحايا سنوات الرصاص". وافق المجلس أخيرا على تعويض دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين وذلك بتأشيره على لائحة جديدة تضم أزيد من 600 مواطن على المستوى الوطني من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. والمعنيون بهذا التعويض هم من سبق أن قدموا ملفاتهم خارج الحيز الزمني المخصص لذلك. وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خبر استفادة هذه الدفعة الجديدة، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى ستليها تضم حوالي 500 متضرر، وتعتبر أخيرة، يرتقب أن تستفيد في الأيام القليلة المقبلة.

* المساء :

- في مؤشر جديد على تكرار ظاهرة تعفن الأضاحي، التي عرفها عيد الأضحى الماضي، يواصل بعض "الكسابة" استعمال نفس الطرق غير القانونية في تسمين القطيع، من خلال استعمال فضلات الدجاج المحظورة، حجزت السلطات المحلية، خلال عملية للمراقبة شملت ضيعتين بدوار آيت لحسن التابع لقيادة آيت السبع بإقليم صفرو، كمية تقدر بـ1,6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج، كانت معدة لتسمين وتعليف المواشي. وأوضح مكتب السلامة الصحية أن لجنة محلية مختلطة كانت قد عاينت مجموعة من الإسطبلات لبعض الكسابة بالمنطقة، حيث تم ضبط وجود واستعمال مخلفات وفضلات الدواجن بضيعتين، بكمية إجمالية تقدر بطن و600 كيلوغرام.

- كشف مصدر نقابي أنه من أجل تجاوز الكثير من الإشكاليات، التي يعانيها العديد من المهنيين على الصعيد الوطني، "لا بد من فتح الحكومة حوارات اجتماعية قطاعية مع كل قطاع على حدة، لأن هناك اختلافا بين القطاعات ولا يمكن وضع الجميع في سلة واحدة". وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إنه "لا بد من فتح حوار قطاعي لأن لكل قطاع خصوصياته، فلا يمكن مناقشة قطاع النقل إلا مع أصحاب الاختصاص لأنهم يضبطون الجزئيات الصغيرة، فالعديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها لم تكن فعالة، بسبب غياب حوار موسع مع القطاعات التي تعرف الجزئيات الصغيرة والمشاكل التي تتخبط فيها".

* الأحداث المغربية :

- أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 لـ6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ".

- كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن جهودا تبذل من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت. وأشار الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن هناك عددا من الهيئات والمجالس التي أحدثت قبل الدستور الجديد، ظلت تشتغل وتستمر في أداء مهامها، حتى قبل صدور قوانينها المنظمة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خيبتها من المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي، وعرضها المهين للشغيلة، في تجاهل إرادي لمطالبها العادلة والمشروعة، وللتدهور المستمر لقدرتها الشرائية جراء الزيادات المتتالية، في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور، وتهميش القضايا الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع. ودعت الفيدرالية الحكومة إلى مراجعة مقاربتها للملف المطلبي للشغيلة والإنصات لمطالب الحركات الاجتماعية.

- أكدت وزارة الصحة أنها ملتزمة بشكل كبير بتطوير المنظومة الصحية بالبلاد، والرقي بها لتستجيب للانتظارت الصحية للمواطنين المغاربة، معلنة في هذا الصدد عن إطلاق برنامج تشاوري سيتم الإعلان عن تفاصيله الثلاثاء المقبل بقصر المؤتمرات بالصخيرات، يروم تعميق النقاش في كل القضايا الصحية والاستفادة من آراء الفاعلين وعموم المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة، لبلورة مخطط الصحة 2025.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الدورة السادسة من مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي إفريقيا"، الذي ينعقد بطنجة بين 10 و 12 ماي الجاري، يطمح لأن يجعل من التحول الرقمي لاقتصادات المغرب وإفريقيا رافعة فعالة للتنمية والتقدم. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عشية الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أن "سايفاي إفريقيا يساهم هذه السنة في نشر الثقافة الرقمية من أجل استيعاب أفضل للتحديات، ولجعل التحول الرقمي لاقتصادات المغرب وإفريقيا رافعة فعالة للتنمية والتقدم".

- قالت السفيرة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في "انتقال أخضر وشامل" لاقتصاده في أفق سنة 2020. وأكدت السيدة ويدي، خلال ندوة في ختام مشاريع ميد تيست II (مشاريع نقل التكنولوجيات الرشيدة إيكولوجيا)، أنه "اعتبارا للرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في (انتقال أخضر وشامل) لاقتصاده في أفق سنة 2020".

* بيان اليوم:

- الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية .. أكد الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، التزام الحزب بمواصلة العمل من أجل معانقة عهد جديد وحصد مزيد من الإنجازات لفائدة الوطن والشعب. وأبرز أن مشاركة الحزب في الحكومة تروم مواصلة الإصلاح في كنف الاستقرار على أسس برنامجية محددة، مشيرا إلى أن "حصيلة وزراء الحزب في الحكومة كانت إيجابية وأداء منتخباتنا ومنتخبينا مشرف في استحقاقات انتخابية شاقة". وشدد السيد بنعبد الله على أن استكمال الوحدة الترابية للمغرب يفرض تعزيز الإجماع الوطني من خلال تقوية الجبهة الداخلية.

- أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك. وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني. وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.

* العلم:

- قال رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، إن مجلس المنافسة مجلس دستوري يشتغل طبقا للقانون فقط، موضحا أن المجالس التي تشتغل ولو أن مدة انتداب أعضائها منتهية الصلاحية، فإن القانون المنظم لهذه المجالس ينص على أنها مجالس يمكنها الاشتغال بصفة استثنائية ريثما يتجدد أعضاؤها. وأضاف بنعمور، في تصريح لصحيفة "العلم"، أن قانون مجلس المنافسة لا ينص على هذا الاستثناء، وأن بعض المجالس لها دور استشاري، أما مجلس المنافسة فله دور تقريري.

- تستعد اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات لتقديم تقريرها يوم الثلاثاء المقبل، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حيث من المرتقب أن يتضمن التقرير معطيات حول قضية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، والآثار السلبية والإيجابية التي تركتها نفقات المقاصة. وحسب مصادر عليمة، فإن تقرير هذه اللجنة وقف بالتحديد عند الانعكاس السلبي للقرار الذي اتخذته الحكومة السابقة، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

* لوبينيون:

- عقد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لقاء مع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، حيث عبر عن الأسف لعدم إيلاء الحكومة للاهتمام الكافي بالنموذج التنموي الجديد، الذي تظل البلاد في حاجة ماسة إليه، ولغض الطرف عن انشغالات المواطنين وتجاهل الاحتجاجات الاجتماعية، محذرا من خطورة الوضع الحالي، الذي يفرض تطبيق مراجعة للقانون المالي من أجل تحسين الأجور والتحكم في الأسعار، والتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع الكلفة المعيشية. وشدد السيد بركة على ضرورة اتخاذ تدابير لطمأنة وحماية المواطن/المستهلك، وكذا تفعيل مجلس المنافسة، والنهوض بقطاع التشغيل.

- عبر البرلمان العربي، في بيان صدر عقب اجتماعات جلسته الرابعة من دور العقد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن مساندته للمغرب في قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني. وأكد البرلمان العربي، في ختام هذه الاجتماعات التي احتضنها مقر مجلس المستشارين الأربعاء، أنه "يساند المملكة المغربية في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني بسبب ما قام به من خيانة لم تكن مستغربة منه، وذلك بتدخله في شؤون المملكة المغربية الداخلية (..) وعمله على تسليح التنظيمات الانفصالية".

* لوماتان :

- شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الخميس بتورونتو، في أشغال "منتدى النساء- كندا 2018" الذي نظم يومي 10 و11 ماي الجاري تحت شعار "جسر الهوة: نداء الى مجموعة السبع من أجل نمو شامل". ولكونها شخصية عملية وواقعية وتؤمن بنهج خطوات تدريجية فعالة، جعلت صاحبة السمو الملكي مؤسستها ترقى إلى مستوى مؤسسة رائدة بإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ تربطها حاليا شراكات مع مؤسسات دولية كبرى من قبيل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والفاو والإيسيسكو. وبتورونتو، حيث عمل "منتدى المرأة" على إيصال صوته عبر صياغة توصيات تم تقديمها إلى مجموعة الدول السبع، أبلغت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء رسالة مؤسستها وبلدها من أجل خدمة التنمية المستدامة.

- ترأست للا سمية الوزاني، رئيسة الأولمبياد الخاص المغربي، مساء الخميس بمدينة إفران، حفل اختتام الدورة العاشرة للألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المغربي، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشارك في هذا الأولمبياد الخاص المغربي، الذي نظم على مدى ستة أيام، حوالي 1500 رياضي ورياضية ومؤطر و120 من المتطوعين.

*ليبيراسيون:

- مثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب جوليوس مادا بيو الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية سيراليون، بالعاصمة فريتاون يوم السبت 12 ماي 2018. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد هنأ جوليوس مادا إثر انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون نهاية شهر مارس من السنة الجارية. وانطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 2003 إثر زيارة وزير خارجية سيراليون للمغرب وإعلان تجميد الاعتراف بالكيان الوهمي ودعم الوحدة الترابية للمغرب.

- أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس، السعي الحثيث والجهود المكثفة التي يتم بذلها من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت. وأشار الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن هناك عددا من الهيئات والمجالس التي أحدثت قبل الدستور الجديد، ظلت تشتغل وتستمر في أداء مهامها، حتى قبل صدور قوانينها المنظمة.

* لوماتان :

- شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الخميس بتورونتو، في أشغال "منتدى النساء- كندا 2018" الذي نظم يومي 10 و11 ماي الجاري تحت شعار "جسر الهوة: نداء الى مجموعة السبع من أجل نمو شامل". ولكونها شخصية عملية وواقعية وتؤمن بنهج خطوات تدريجية فعالة، جعلت صاحبة السمو الملكي مؤسستها ترقى إلى مستوى مؤسسة رائدة بإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ تربطها حاليا شراكات مع مؤسسات دولية كبرى من قبيل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والفاو والإيسيسكو. وبتورونتو، حيث عمل "منتدى المرأة" على إيصال صوته عبر صياغة توصيات تم تقديمها إلى مجموعة الدول السبع، أبلغت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء رسالة مؤسستها وبلدها من أجل خدمة التنمية المستدامة.

- ترأست للا سمية الوزاني، رئيسة الأولمبياد الخاص المغربي، مساء الخميس بمدينة إفران، حفل اختتام الدورة العاشرة للألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المغربي، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشارك في هذا الأولمبياد الخاص المغربي، الذي نظم على مدى ستة أيام، حوالي 1500 رياضي ورياضية ومؤطر و120 من المتطوعين.

*ليبيراسيون:

- مثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب جوليوس مادا بيو الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية سيراليون، بالعاصمة فريتاون يوم السبت 12 ماي 2018. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد هنأ جوليوس مادا إثر انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون نهاية شهر مارس من السنة الجارية. وانطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 2003 إثر زيارة وزير خارجية سيراليون للمغرب وإعلان تجميد الاعتراف بالكيان الوهمي ودعم الوحدة الترابية للمغرب.

- أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس، السعي الحثيث والجهود المكثفة التي يتم بذلها من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت. وأشار الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن هناك عددا من الهيئات والمجالس التي أحدثت قبل الدستور الجديد، ظلت تشتغل وتستمر في أداء مهامها، حتى قبل صدور قوانينها المنظمة.