عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* تيل كيل:

- أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة تعيش على وقع اختلالات جمة مرتبطة أساسا بضعف التمويلات العمومية والصرف المتقطع للدعم. وحسب التقرير، فإن ما مجموعه 246 مؤسسة للرعاية الاجتماعية المكلفة بالاشخاص في وضعية هشاشة (أطفال متخلى عنهم، وذوي الاحياجات الخاصة، والنساء في وضعية صعبة والأشخاص المسنين) لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 30 ألف شخص، فيما تسجل جهة الدرا البيضاء سطات لوحدها طاقة استيعابية بـ35 ألف شخص.

- ألغت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 10 ماي، مهمة محمد كريمي كسانديك قضائي لشركة التكرير "سامير". وأصدرت المحكمة القرار بناء على شكاية من البنك الشعبي، أحد الدائنين للشركة. وتعد المجموعة البنكية واحدة من أكبر الدائنين للمصفاة، بديون إجمالية تصل إلى حوالي 1,9 مليار درهم.

* لانوفيل تريبون:

- أصدرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قرضا على شكل سندات "ثانوية دائمة" في السوق المالي الوطني. وحددت قيمة هذا القرض، الذي وافقت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في 5 ملايير درهم مقسمة على خمس حصص، سيتم إدراج واحدة منها في بورصة الدار البيضاء. وتمتد فترة الاكتتاب من 2 إلى 4 ماي 2018. وسيمكن القرض من تعزيز البنية المالية للمكتب، وتلبية بعض من احتياجات التمويل التي يستدعيها تنفيذ البرامج التنموية.

- قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس أن تنزيل النص التشريعي الجديد المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، يتطلب رؤية استراتيجية محددة في مجال التكوين الأساسي والمستمر، تتيح للقضاة وكل مهنيي العدالة والشركاء تنويع وتطوير خبراتهم وتجاربهم. وشدد على ضرورة خلق جسور وآليات للتعاون والحوار تمكن القضاء من الاضطلاع بمسؤولياته في إصدار الأحكام والقرارات، وأيضا ممارسة وظيفة وسلطة اقتصادية حيوية هامة، تستهدف خلق التوازن بين المصالح وإنقاذ المقاولات من التصفية، وتوفير شروط استمراريتها، مما سيحافظ على فرص الشغل ويضمن الاستقرار والتنمية بمفهومها الواسع.

* ماروك إيبدو:

- غادرت الباخرة (تشري بلوسوم)، المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 ، المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، وتمت إعادة شحنة الفوسفاط لمالكها الشرعي، مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط. ورغم كل المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية علت كلمة الحق في الأخير.

- تكشف حملة مقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية عن اضطراب سوسيو-اقتصادي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة أمام صمت الحكومة وعدم قدرتها على تدبير الأزمة. وأظهرت هذه الأزمة أن الحكومة تدبر الشأن العمومي بشكل أحادي، من دون الإنصات إلى متطلبات الشارع ونداءات الاستغاثة التي تطلقها المقاولات الصغيرة.

* شالانج :

- تشكل المنصة الصناعية طنجة المتوسط محور تنمية صناعة السيارات بالمغرب. وتحتضن المنصة، التي طورت عروضا متعددة وخبرة كبيرة في المجال، حوالي 800 مقاولة من بينها شركات متعددة الجنسيات. وتم عرض منظومات المنصة، التي تتيح مؤهلات في مجال التجارة والأعمال، بالنسخة الخامسة من معرض السيارات الذي نظم بطنجة بين 25 و27 أبريل الماضي.

- توجد وظيفة التطابق في قلب البنوك التشاركية. فبدون هذه الوظيفة لن يكون هناك أي دافع من وجود البنك التشاركي، لأنه سيكون عرضة لأن يصبح خداعا محضا، حيث أن احترام مبادئ الإسلام هو جوهر هذا البنك. وتتمثل مهمة وظيفة التطابق، التي يتعين إرساؤها بالبنوك التشاركية وكذلك البنوك التقليدية التي تتوفر على فروع تشاركية، في تحديد وتجنب مخاطر عدم تطابق عمليات وأنشطة المؤسسات البنكية مع الآراء المطابقة للمجلس الأعلى للعلماء.

* لافي إيكو :

- استثمارات القطاع الخاص تتراجع منذ ثلاث سنوات، حيث أن المقاولات الخاصة انخرطت في استثمارات أقل من السابق: الأصول الثابتة والمتداولة والمالية انخفضت إلى 8 في المائة خلال سنة 2016 مقارنة مع السنة التي قبلها. والأرقام المؤقتة الخاصة بسنة 2017 تشير إلى مواصلة هذا الانخفاض بشكل ملموس.

* لوكانار ليبيري:

- قرر المنتخبون المغاربة الرفع من ضريبة الاستغلال المؤقتة، وتلك المفروضة على مخزون المشروبات الغازية، التي يؤديها أصحاب المقاهي والمطاعم. وهكذا، تم تنظيم وقفة أمام الولاية احتجاجا على ما أسموه ظلما في هذا الاتجاه. أما بفاس، فقد توصل العديد من مالكي المقاهي، في 15 نونبر 2017، بإشعار بفرض ضريبة جديدة أطلق عليها (مستحقات حقوق المؤلف)، من قبل وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، على الموسيقى المسموعة ومشاهدة التلفزة، والموسيقى الحية، والأفلام.

- رمضان: العثماني يهدد التجار المحتالين، الذي يلجؤون إلى الغش في المواد الاستهلاكية، للاغتناء على حساب المواطن. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام منظمة نساء العدالة والتنمية، أن الحكومة قررت متابعة المضاربين والمحتالين خلال شهر رمضان.

* لوتون :

- وقعت شركة التهيئة زناتة، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، في الرابع من ماي الجاري، اتفاقية لتنمية وتدبير القطب الصحي للمدينة البيئية زناتة، مع مجموعة المستشفى السعودي الألماني. وسيعمل هذا القطب الصحي في تناسق مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالمدينة، التي تضم قطب التعليم والبحث العلمي، والقطب التجاري وقطب اللوجيستيك. ويحتوي القطب الصحي زناتة، الذي سيشيد على مساحة تقدر بعشرة هكتارات، على مستشفى يضم 300 سرير، ستة أجنحة متعددة الاختصاصات مع عرض تكميلي يحتوي على جامعة طبية، ومدرسة تكوين في المعدات الصحية الموازية، وسكن من أجل الطاقم الطبي وكذلك الطلبة الجامعيين.

* لوروبورتير:

- تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان .. إحداث رقم هاتفي وطني لتلقي شكايات التجار والمستهلكين. وهو ما أعلنه وزير الداخلية خلال اجتماع بوزارته، حضره وزراء القطاعات المعنية. وخصص هذا الاجتماع لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك. وأكد السيد عبد الوافي لفتيت أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات.