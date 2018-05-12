مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل

هسبريس - عبد الإله شبل

مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع إلى المشتكية "نعيمة.ح" التي تتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، بمحاولة اغتصابها، حكت المشتكية "خلود.ج" قصتها للمحكمة خلال مثولها أمامها ليلة الجمعة.

وقالت المشتكية "خلود. ج"، التي كانت تشتغل بموقع إخباري تابع لمؤسسة توفيق بوعشرين، إن هذا الأخير كان يمارس عليها الجنس مقابل استمرارها في العمل لديه.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتكية المذكورة أكدت لهيئة الحكم، التي يشرف عليها المستشار بوشعيب فارح، أن ناشر "أخبار اليوم" كان يضع بين عينيه "الجنس مقابل الاستمرار في العمل".

وأضافت المشتكية، تقول المصادر نفسها، أن بوعشرين "كان يتصرف كالبريء، وْمْلِّي يْوصَلَ الجنس يصير وحشا آدميا، إنه مريض نفسيا".

وشددت المتحدثة نفسها، التي كانت تعد برنامجا يبث على الموقع الإخباري التابع لمؤسسة "أخبار اليوم"، على أن "توفيق بوعشرين كان يمارس عليها الجنس قبل بث أي حلقة من البرنامج".

وأردفت، وفق ما نقلته مصادر هسبريس، أن المتابع في هذا الملف كان يبتزها بنشر صورها، قائلة: "كان يقول لي راني مصورك وسأفضح أمرك".

وعرجت المشتكية على وضعها الاجتماعي مشيرة إلى أن والدتها تعاني من المرض، بينما والدها متقاعد، وكانت تعمل من أجل مساعدتهما على ظروف الحياة، ولم تختر بيع جسدها مقابل المال.

وأوضحت المتحدثة نفسها أنها كانت تتعرض لضغوط كبيرة من أجل تلبية رغبات مشغلها، ورفضها ذلك جعلها تدخل في مشاكل مهنية مع مسؤولين بالمؤسسة، مشددة على أن المتهم توفيق بوعشرين حاول، في إحدى المرات، اغتصابها بعدما قام بممارسة جنسية سطحية في مرات عديدة معها.

ونفى المتهم كلام المشتكية، وأكد في المقابل أن التعامل معها كان مهنيا، رافضا ما جاء على لسانها.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة، يوم الاثنين المقبل، الاستماع إلى أعضاء الطرف المدني، وعلى رأسهم "وداد. م".