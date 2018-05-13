قراءة في أبرز صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، على الخصوص، بخطة الرئيس ترامب لخفض أسعار الأدوية التي تم الكشف عنها الجمعة، وتأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسواق الناشئة ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ مفاوﺿﺎت تجديد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة الحرة لأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ (أﻟﻴﻨﺎ).

وتحت عنوان: "خطة ترامب لخفض أسعار الادوية تختلف عن الوعد المقدم خلال الحملة الانتخابية"، كتبت ( نيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي وعد الجمعة "بتخفيض أسعار الأدوية" من خلال تشجيع المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، واقترح أن تطلب الحكومة من شركات تصنيع الأدوية الكشف عن الأسعار في إعلاناتها.

غير أن الصحيفة لاحظت أن الرئيس ترامب "تخلى عن المقترحات الشعبوية لحملته الانتخابية الرئاسية ، حيث اختار ألا تتفاوض الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر على خفض أسعار الأدوية. كما أنه اختار عدم السماح للمستهلكين الأمريكيين باستيراد الأدوية الرخيصة من الخارج".

من جانبها، أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن ارتفاع الدولار يضغط على أسواق السندات في الدول النامية مثل الأرجنتين وإندونيسيا وتركيا ، التي كانت قبلة للمستثمرين الباحثين عن عائدات أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولار ارتفع الجمعة مقابل سلة من عملات الأسواق الناشئة، حيث واجه المستثمرون تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأخيرة، موضحة أن الدولار الأمريكي والمعدلات الأمريكية زادت من حدة الضغوط على الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

في المكسيك ، اهتمت صحيفة ( الفينانسييرو) بالمفاوضات الجارية لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، مشيرة الى أن وزير الاقتصاد المكسيكي صرح أنه ليس هناك موعد محدد لإنهاء التفاوض بشأن تجديد الاتفاق، محذرا من أي تسرع قد يؤدي إلى اتفاق غير متوازن.

من جهتها، نقلت صحيفة "إل يونيفرسال" عن الوزير قوله إن الحكومة المكسيكية اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن قضية مثيرة للجدل ألا وهي القواعد المتعلقة بالسيارات.

وأفادت الصحيفة بأن قضيتين أخريين تناقشان، مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتعلقان بسعي إدارة ترامب الى تليين نظام تسوية النزاعات، وإضافة مقتضى يتيح لواشنطن إنهاء الاتفاقية بعد خمس سنوات.

وفي بنما، توقفت يومية "لاإستريا" عند مستجدات الإضراب الذي يخوضه عمال قطاع البناء للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين أجورهم، مشيرة إلى أن الحكومة دعت النقابة الممثلة لعمال القطاع والغرفة البنمية للبناء، وهي الهيئة الممثلة لهذا الأخير، إلى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب، الذي يكلف يوميا حوالي 30 مليون دولار جراء تأخر إنجاز العديد من المشاريع الضخمة المرتبطة، على الخصوص، بالبني التحتية العمومية، بينها توسيع مطار توكومين الدولي بالعاصمة بنما.

وتطرقت الصحيفة إلى رد فعل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما إزاء دعوة الحكومة هاته، موضحة أن الغرفة اعتبرت، على لسان رئيسها غابرييل بارليطا ، أن المطلوب هو دعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق دون قيود زمنية أو ضغوط.

واشارت الغرفة، تضيف اليومية، إلى أنها تتفهم انشغال الحكومة إزاء التكلفة الاقتصادية والتأخير الذي تشهده الأشغال العمومية بسبب الإضراب، داعية، مع ذلك إلى عدم ممارسة ضغوط على النقابة الممثلة لعمال القطاع، ومذكرة بأن هذه الأخيرة توصلت مع الغرفة البنمية للبناء، على مدى 40 عاما، إلى عشر اتفاقات لتحسين أجور العمال.

إقليميا، اهتمت صحيفة "لابرينسا" بدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حكومة نيكاراغوا، الجمعة، إلى السماح بالتحقيق في حالات الوفيات والعنف التي خلفتها الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد منذ منتصف أبريل المنصرم بعد أن شرعت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا في تطبيق خطة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الصحيفة أن المفوضية اعتبرت أن لجنة الحقيقة والعدالة التي شكلتها الجمعة الوطنية (البرلمان) للتحقيق في الاحتجاجات، التي خلفت 47 قتيلا، أغلبهم من الطلبة، وبينهم شرطيين وصحافي، ينبغي أن تكون مستقلة وتتمكن من القيام بعملها بشكل شفاف ومحايد حتى تكون التحقيقات "ذات مصداقية".