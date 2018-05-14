عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- والي مراكش يدعو لإقالة المستشارين المتغيبين. طالب والي جهة مراكش-آسفي بالنيابة، محمد صبري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، بإقالة المستشارين الجماعيين المتغيبين عن دورات المجلس الجماعي بدون مبررات مقبولة. ودعا الوالي، في مراسلة كتابية وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي، إلى تطبيق المسطرة القانونية في حقهم، وفقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وإخباره كتابيا بهذه الإقالة داخل الآجال القانونية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الدورة السادسة من مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي إفريقيا"، الذي انعقد بطنجة، يطمح إلى نشر الثقافة الرقمية، وكذا استيعاب أفضل للتقدم الرقمي واستغلاله في اقتصاديات المغرب وإفريقيا، وجعله رافعة فعالة للتنمية والتقدم. وتابع العلمي أن المؤتمر يشكل فرصة للفاعلين في مجال تكنولوجيا الإعلام المحليين للاستفادة من تجربة ومهارة الخبراء الدوليين، ومناسبة لتعزيز مكانة المغرب باعتباره منصة رقمية على المستوى القاري.

* المساء:

- قرر وزير الصحة، أنس الدكالي، استئناف الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأفاد مصدر مطلع للجريدة أن الدكالي لم يخف نيته في تحسين ظروف العمل لدى الهيئة الطبية والتمريضية حتى تؤدي مهامها في أجواء جيدة تطبعها المسؤولية، وتجعل المواطن المغربي راضيا عن الخدمات المقدمة إليه بأي مرفق صحي عمومي.

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي. ويهم القرار أيضا تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.

* الأحداث المغربية :

- تدبير الغابات: المغرب من بين أفضل 25 بلدا. فقد أفادت تقارير منظمة الأغذية والزراعة حول حالة الغابات في العالم وتطورها، بأن المغرب استطاع بفضل تعديل برامجه وسياسته الوطنية لتدبير الغابات، تحقيق نتائج إيجابية. وجاء تحقيق هذه النتائج بفضل الاستراتيجية والمجهودات المتواصلة التي بذلت في هذا المجال، من لدن مندوبية المياه والغابات، حيث إن الغطاء الغابوي أصبح يعرف نموا في العشرية 2000-2010 بنسبة زائد 2 في المئة.

- أكد عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية، يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية. وأبرز هلال، في كلمة له خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرينادا، جهود المغرب وإنجازاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.

* العلم :

- أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن المدخل الأساس للتنمية الشاملة هو النهوض بالمناطق القروية والجبلية وتمكين سكانها من سبل العيش الكريم. وأشار بركة، خلال ترؤسه لقاء دراسيا للفريق الاستقلالي لمجلس النواب بجماعة تافرانت، إلى أن الجماعات الجبلية والمناطق النائية تشهد فقرا مركبا وأن الساكنة تنتظر حلولا؛ مبرزا أن المشروع المجتمعي التعادلي للحزب يرتكز على التوازن في التنمية بين مختلف المجالات الجغرافية وتوزيع الثروة بين مختلف الفئات الاجتماعية.

- يحتفل الشعب المغربي، اليوم الاثنين، بحلول الذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، التي تشكل مناسبة لاستحضار المراحل البارزة، والإنجازات الكبرى والتضحيات الجسام المبذولة من طرف هذه المؤسسة العتيدة خدمة للمصالح العليا للأمة. كما يتعلق الأمر بمناسبة مثلى للاحتفاء برجال ونساء القوات المسلحة الملكية الذين عملوا بشكل دؤوب منذ إحداثها بتاريخ 14 ماي 1956، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز التضامن الوطني والدولي، والحفاظ على السلم عبر العالم.

* آخر ساعة :

- كشف مشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي إفريقيا 2018"، الذي اختتمت فعاليته يوم السبت بمدينة طبنجة، أن حجم السوق الإلكترونية في المغرب يصل إلى 1,4 مليار درهم، نتيجة ارتفاع عدد مستخدمي بطاقات الائتمان إلى مستوى 9,6 ملايين، في وقت ازداد إنفاقه على الأمن المعلوماتي نتيجة عوامل كثيرة، أهمها ارتفاع نسبة التهديدات الإلكترونية. وسجل الخبراء الدوليون، في هذا المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة بالقارة الإفريقية، أن المغرب، كباقي الدول العربية، أمام وضع يدفعه إلى تبني استراتيجية لدرء مخاطر التهديدات الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها عبر تطوير البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا، وتعزيز مستويات الإنفاق على الأمن المعلوماتي.

* بيان اليوم :

- تم تجديد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله، أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية جديدة، من قبل اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي انعقد تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد". وحصل بنعبد الله على 371 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة المركزية للحزب مقابل 92 صوتا لمنافسه سعيد فكاك، وذلك بعد إجراء عملية التصويت طبقا للقانون الأساسي للحزب.

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد بأن قضية الصحراء المغربية يمكن تسويتها بدون الجزائر، مشيرا إلى أن خطاب الجزائر حول هذه القضية له جانب منغلق ومحدود. وأوضح بوريطة، في حديث أدلى به للمجلة الأسبوعية الدولية (جون أفريك)، أن "القول بأن نزاع الصحراء لا يعني إلا المغرب والبوليساريو تنكر للواقع ووقوع تحت ضغط الهواجس".

* الاتحاد الاشتراكي :

- ذكرت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن سوق السيارات سجل قفزة مهمة في المبيعات، خلال شهر أبريل الماضي، إذ بلغت 22 ألف و358 سيارة، بزيادة قدرها 67,48 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته، أن شركتي "داسيا" و"رونو"، اللتين تهيمنان على السوق بحصص تبلغ 28,56 في المائة و18,36 في المائة، على التوالي، سجلتا تسويق6386 و4106 وحدة تواليا، فيما حلت شركة "فورد" الأمريكية في المركز الثالث بـ1242 سيارة، بارتفاع يناهز 8,81 في المائة، مقارنة مع أبريل 2017، متبوعة بشركة "فولكسفاغن" (1242 وحدة)، وشركة بوجو (1139 وحدة).

- مثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب السيد جوليوس مادا بيو، الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية سيراليون، الذي جرى يوم السبت في فريتاون. وأبلغ المالكي في هذا الحفل، الرئيس السيراليوني التهاني الصادقة لجلالة الملك وأخلص المتمنيات بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية، مبرزا دعم المملكة لكل الجهود الرامية لتنمية جمهورية سيراليون ومواصلة مسلسل الإصلاحات على مختلف الأصعدة لتحقيق تطلعات الشعب السيراليوني نحو مزيد من التقدم والنماء.

* لوماتان:

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عصر أمس الأحد بالرباط، حفل تسليم جائزة الحسن الثاني، برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة) في دورتها التاسعة عشرة، التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام من 7 إلى 13 ماي الجاري. وتبلغ قيمة جوائز هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مليون و751 ألف درهم، منها مليون و509 ألف درهم لفئة الكبار و241 ألف و500 درهم لفئة الشبان.

* ليكونوميست:

- تستعد لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، لمناقشة الخطوط العريضة التي تضمنها تقرير اللجنة الاستطلاعية أسعار المحروقات. وكشف التقرير أن المستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو الدولة، التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا. وإلى حد الآن، يبدو المستهلك الخاسر الوحيد من وراء تحرير سوق المواد البترولية.

* ليبيراسيون:

- يستضيف المغرب، خلال الفترة مابين 21 و 23 يونيو القادم، منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018، والذي سيقام بمدينة مراكش تحت شعار "تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وفي هذا الإطار، وقع الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على اتفاق البلد المضيف المتعلق بتنظيم هذا المنتدى، بحضور نائب الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد ليو زنمين.

* البيان :

- لأول مرة، ينتخب حزب التقدم والاشتراكية أعضاء لجنته المركزية من مؤتمرات الفروع الإقليمية بكل جهات البلاد ومن القطاعات السوسيو-مهنية ومن المنظمات الموازية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد". وقد ساهم هذا المؤتمر في ترشيد النقاش الفكري والسياسي أكبر من ذي قبل للتدوال في القضايا الكبرى التي طرحتها الوثيقة السياسية على المؤتمر.

* لوبينيون :

- تم تتويج 22 مقاولة مغربية، في إطار برنامج "سويتش-ميد"، الذي يهدف إلى تسهيل الانتقال إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط . وقد تم تتويج هذه المقاولات، التي تمثل مختلف القطاعات الصناعية (الكيمياء والنسيج والمعادن والميكانيك والكهرباء والصناعة الغذائية) في لقاء عمل لاختتام مشروع "ميد تيست 2" (نقل التقنيات الرشيدة بيئيا) والذي يشكل جزءا من البرنامج الإقليمي "سويتش-ميد".

* أوجوردوي لوماروك:

- أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤخرا، طلب عروض لإنجاز دراسة بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بالسموم الفطرية بالمغرب. وتتمثل هذه المبادرة في استكمال الدراسات التقييمية للمخاطر المرتبطة بهذه السموم في المنتجات الغذائية. وستشمل الدراسة أساسا، الفواكه الجافة والعصائر (التين المجفف والتمور والزبيب والفستق وعصير العنب)، والحليب والأرز والبسكويت والمنتجات المصنوعة من الحبوب الموجهة للأطفال.