عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين في أوروبا الغربية ، بالعديد من القضايا الدولية و الوطنية، من ضمنها التهديدات الإرهابية التي تخيم على العالم عقب هجمات استهدفت نهاية الأسبوع كل من فرنسا و أندونيسيا و نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، ثم بستطلاع رأي جديد حول نوايا التصويت بإسبانيا و جلسة تنصيب كيم تورا كرئيس جديد لحكومة كتالونيا، وباتفاق يتعلق بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا .

وكتبت (لاليبر بلجيك) أنه عقب هجوم باريس، والاعتداءات التي استهدفت كنائس في أندونيسيا، عادت التهديدات الإرهابية من جديد في مختلف مناطق العالم.

وقالت إن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى هذه الهجمات من أجل التأكيد على أنه لا زال قادرا على إحداث أضرار رغم الضربات التي تلقاها في الأسابيع الأخيرة. من جانبها، أكدت (لوسوار) أن الإرهابيين " التلقائيين " كخامزات عزيموف المنحدر من الشيشان الذي كان وراء هجوم باريس، تشكل كابوسا بالنسبة لأجهزة الأمن.

وأضافت أن هذا الهجوم " الوحشي " الجديد دفع الأحزاب السياسية وخاصة الجمهوريين والجبهة الوطنية إلى المطالبة بالطرد الممنهج للأجانب المسجلين " خطر " لدى الأجهزة الأمنية.

في نفس الموضوع ، كتبت صحيفة (ليبراسيون) تحت عنوان "سلاح البساطة) ان هذا الهجوم يظهر فعالية طريقة التنفيذ البدائية، التي يصعب احباطها، مشيرة الى ان هذا الضعف تم استغلاله من قبل الدولة الاسلامية.

واضافت الصحيفة ان الامر يتعلق بسكين وليس سلاحا اوتوماتيكيا او حزاما ناسفا، بل فقط سلاح ابيض ومهاجم واحد في مكان الاعتداء،مبرزة ان المنفذ لم يكن يتوفر على أي معدات متطورة من اجل تنفيذ هجومه الذي وصف بانه ارهابي من قبل نيابة باريس، واعلنت الدولة الاسلامية بسرعة مسؤوليتها عنه.

وتابعت الصحيفة ان المهاجم (20 سنة)تمكن بواسطة سكين يبلغ طوله عشرة سنتمترات من قتل احد المارة وجرح اربعة اخرين بالقرب من دار الاوبرا وسط باريس، مشيرة الى ان غالبية الهجمات الاخيرة نفذت بوسائل بسيطة.

من جانبها قالت صحيفة (لوفيغارو) ان ارهابيا طعن المارة مساء السبت بباريس قرب دار الاوبرا، وهو يصرخ "الله اكبر"، مضيفة ان العسكريين والشرطة ورجال الدين والرجال والنساء يقعون كل يوم ضحايا "الشر الاسلامي".

وقالت الصحيفة ان مثل هذه الاعمال قد تتكرر ذلك ان درجة "صفر خطر" لا وجود لها.

أما الصحف السويسرية فقد ركزت على الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية مع ايران، و على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

فتحت عنوان "دونالد ترامب ، من إيران إلى القدس" ، تساءلت صحيفة "لوتون" عن العلاقة بين قرار ترامب إلغاء الاتفاق النووي ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مشيرة الى انه يبدو أن هذا يعكس إدراكه أن التهديد الرئيسي للاستقرار الإقليمي يأتي من الإرادة التوسعية لإيران ، وليس من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي بات منذ أمد طويل ثانويا.

من جانبها، تناقلت صحيفة "تريبيون دو جنيف" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن تنوي العمل من أجل "اتفاق جديد يعمل حقا ".

وترفض الإدارة الأمريكية ، حسب الصحيفة ، الربط بين انسحابها من الاتفاق النووي وتجدد التوتر في الأيام الأخيرة في المنطقة بقولها إنه بهذه الاداة ، "اعتقد القادة الإيرانيون". أنه يمكن لهم أن يتصرفوا مع الإفلات من العقاب ".

ونقلت صحيفة "فانت كاتر اور" عن مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون قوله إن اتفاق 2015 سمح لطهران بتحقيق "تقدم عسكري تقليدي وإرهابي في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وأضافت اليومية انه بحسب بولتون ، فإن الإيرانيين في طريقهم إلى تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط .

وفي البرتغال، ركزت الصحف على مقاطعة دول أوروبية تدشين السفارة الأمريكية في القدس .

وهكذا، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن السفارة الأمريكية سيتم افتتاحها بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب ، في قرار مثير للجدل ، أن المدينة المقدسة هي عاصمة إسرائيل.

وأضافت اليومية أنه إذا تم الاحتفال بتدشين هذه السفارة في الجانب الإسرائيلي ، فإن فلسطينيين وبلدان عربية وإسلامية وأوروبية تعارض مقاربة الرئيس الأمريكي لمسلسل السلام الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى أن معظم البلدان الأوروبية من بينها البرتغال قررت عدم حضور اليوم الاحتفالية المخصصة لتدشين السفارة الأمريكية التي كانت في تل أبيب.

واعتبرت صحيفة (بوبليكو) ان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيغير سياسة دامت لعدة عقود وسيقطع مع التوافق الدولي حول القدس، المدينة ذات وضع خاص . كما اهتمت الصحف الألمانية بتدشين نقل السفارة الأمريكية الى القدس اليوم الاثنين وباتفاق تشكيل الحكومة في إيطاليا بين حركة خمسة نجوم وحزب الرابطة.

فتحت عنوان "اسرائيل تتوقع أياما من الغضب" ،كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الفلسطينيين دعوا إلى "أيام الغضب" التي من المتوقع ان يشارك فيها أكثر من 100 ألف شخص.

وأضافت انه من المرتقب وقوع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية وعلى طول قطاع غزة وفي القدس الشرقية، مبرزة أن المناسبة هي الذكرى السنوية السبعين لتأسيس دولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس اليوم الاثنين، ويوم النكبة غدا لثلاثاء حيث يتذكر الفلسطينيون تهجيرهم وطردهم.

وبخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة في ايطاليا، ترى صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" أنه يبدو أن البلاد ستحكم قريبا من قبل الشعبويين إذ أنه منذ أن تخلى سيلفيو بيرلوسكوني عن المشاركة في الحكومة ، فان حليفه اليميني يتفاوض مع حركة خمسة نجوم حول برنامج حكومي مشترك.

وأشارت اليومية الى أن حركة خمسة نجوم كانت في الواقع في طريقها لتصبح حزبا معتدلا ، لو أن اليساريين الإيطاليين خاطروا بالحكم مع الحركة الاحتجاجية ، لكانت القوات المعتدلة ستتعزز أكثر الا انه في التحالف مع الرابطة، سيحدث العكس: تحول الحركة إلى اليمين والعودة إلى المواقف المتطرفة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن الرئيس ماتارلا لم يمنح بعد مباركته للتحالف الذي يريد أن يشكل الحكومة الإيطالية المقبلة، مبزرة أن التحالف سيكون تجربة فريدة من نوعها ، تتخطى إيطاليا: إنها تجربة يمكن أن يظهر فيه هذان الحزبان ، ما إذا كانا قادرين على الحكم.

وحسب اليومية، فانه في كل مكان تقريبا حيث حكمت أو تحكم أحزاب أو حركات من هذا النوع ، كانت النتيجة هزيلة - خيبة أمل، مضيفة أنه إذا شرعت حكومة حركة خمسة نجوم والرابطة في برنامج من شأنه تعريض المالية العامة للخطر ، فسوف تهب عليها على الفور الرياح الباردة للأسواق المالية.

في إيطاليا ، ركزت تعاليق وتحليلات الصحف على توصل حركة خمس نجوم ورابطة الشمال لاتفاق تشكيلة حكومة جديدة سيتم عرضه نتائجه اليوم الاثنين على الرئيس الإيطالي

ففي مقال بعنوان "سالفيني ودي مايو ، مفاوضات مارطونية لتسوية اتفاق حكومي"، كتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أنه بعد يومين من المفاوضات التي تواصلت حتى وقت متأخر ليلة الأحد الاثنين بمدينة ميلانو ، أكد زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو (المناهض للنظام) و رئيس رابطة الشمال (اليمين المتطرف) ماثيو سالفيني أن اتفاق تشكيل الحكومة جاهزا وسيتم تقديمه اليوم لرئيس الجمهورية، مضيفة أن اسم رئيس الوزراء لايزال غير معروف، إذ يتنظر أن يتم الإعلان عنه بعد ظهر اليوم .

ونقلت اليومية عن لويجي دي مايو و ماثيو سالفيني تأكيدهما ليلة أمس أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيكون "سياسيا وليس من التكنوقراط".

وحسب صحيفة (لاستامبا) فإن مرشحهما لترأس الحكومة لا ينتمي الى الرابطة او خمس نجوم بل إلى "حزب ثالث" .

و أشارت إلى أنه قبل لقاء الرئيس ماتاريلا في وقت لاحق اليوم ، يرتقب عقد اجتماع ثالث بين زعيمي الحزبين بروما قد يتم خلاله الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد . وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن زعيمي الحزبين اتفقا خلال اجتماعي أمس الأحد على إلغاء قانون رفع سن التقاعد، فيما أبانت حركة خمس نجوم عن عزمها نهج السياسة المتشددة التي تتبناها الرابطة تجاه المهاجرين.

و سجلت اليومية أن سالفيني ودي مايو وافقا على تسوية الخلافات بشأن النقاط الرئيسية في برنامجهما السياسي، لاسيما تلك المتعلقة بخفض الضرائب، و تأمين مدخول للمواطنين، معتبرة أن تنزيل هذه المقترحات على أرض الواقع أمر صعب بالنظر لارتفاع ديون إيطاليا واستمرار تداعيات مشاكل اقتصادية عانت منها البلاد . بإسبانيا اهتمت الصحف بنتائج استطلاع رأي جديد تم إنجازه حول نوايا التصويت بالإضافة إلى الجلسة المخصصة لتنصيب كيم تورا المدافع عن الاستقلال كرئيس جديد للحكومة المحلية لجهة كتالونيا المقررة اليوم الاثنين بالبرلمان الجهوي .

وأكدت صحيفة ( البايس ) على " الانحدار التاريخي " لكل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي في استطلاع الرأي الجديد حول نوايا التصويت الذي أنجزه مكتب ( ميتروسكوبيا ) خلال شهر ماي الحالي مقابل صعود الأحزاب السياسية الجديدة ك ( سيودادانوس ) و ( بوديموس ) .

وأوضحت الصحيفة أن حزب ( سيودادانوس ) احتل المركز الأول في هذا الاستطلاع بنسبة 1 ر 29 في المائة من نوايا التصويت أمام حزب ( بوديموس ) الذي حصل على نسبة 8 ر 19 في المائة مكنته من تجاوز الحزبين التاريخيين الحزب الشعبي ( 5 ر 19 في المائة ) والعمالي الاشتراكي ( 19 في المائة ) مشيرة إلى أن الحزبين الأخيرين اللذين تداولا على السلطة لمدة قاربت 36 سنة قد يتعرضان لانهيار تاريخي وتراجع لم يسبق له مثيل في مواجهة صعود الأحزاب السياسية الفاعلة الجديدة .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن الحزب الداعم للاستقلال بجهة كتالونيا ( ترشيح الوحدة الوطنية ) قرر الامتناع عن التصويت خلال الجلسة الثانية للبرلمان الجهوي الكتالاني المقررة اليوم الاثنين من أجل تنصيب الرئيس الجديد ل ( الجينيراليتات ) مما سيمكن كيم تورا المرشح لهذا المنصب من الفوز بالأغلبية النسبية .

وأضافت الصحيفة أن هذا الحزب الذي يعارض النظام ويدعو إلى الانفصال أكد أنه سينهج سياسة " المساندة الفعالة " للحكومة المحلية المقبلة لجهة كتالونيا كما سيفرض على كيم تورا مبادرات وقرارات من أجل " تفعيل الجمهورية الكتالانية المستقلة " .

وبدورها أكدت صحيفة ( لاراثون ) أن الخطاب العنيف والحاد الذي ألقاه كيم تورا أول أمس السبت خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجهوي المخصصة لتنصيب الرئيس الجديد والذي أكد فيه أنه " سيدعم قرار الاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى في الفاتح من أكتوبر الماضي " رغم اعتباره غير شرعي وغير قانوني من طرف القضاء الإسباني يؤثر سلبا على الوضعية القانونية للقادة الداعمين للانفصال الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب مشاركتهم في مسلسل الاستقلال .