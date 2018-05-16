الإذاعة الأمازيغية تعلن عن شبكة برامج رمضان

هسبريس من الرباط

أعلنت الإذاعة الأمازيغية عن شبكة برامجها لشهر رمضان الأبرك، التي ستنطلق بدءا من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

وستضم شبكة البرامج الرمضانية، بشكل عام، العديد من الإنتاجات والحصص الإذاعية "التي تحمل الجديد، وتنصهر مع خصوصية أجواء شهر الصيام الدينية والروحانية وما يميزها من تغيرات في نمط عيش المواطنين، وما يواكبها من طقوس وعادات وأنشطة اجتماعية وثقافية وفنية طيلة أيام وليالي هذا الشهر الفضيل".

ومن البرامج الجديدة سيكون المستمعون على موعد مع برنامج "الأولياء الصالحون"، وحلقات يومية عن التوعية الدينية والوعظ والإرشاد في العبادات والمعاملات، يقدمها علماء وأعضاء من المجالس العلمية ومنها سلسلة "ثلاثون يوما، ثلاثون فرصة"، وسلسلة "نور الإسلام".

كما ستؤثث فضاء هذه البرامج فسحات روحانية منها "أصوات من السماء"، وهي ابتهالات وأمداح مؤداة بالتعابير الأمازيغية الثلاث، إضافة إلى برنامج "دير معايا وذنيك"، الذي سيحمل عبرا ومعانيَ تستدعي الوقوف والتأمل من خلال حديث شيق ومسترسل مع ضيف البرنامج اليومي.

تنضاف إلى شبكة البرامج المذكورة برامج تثمن الرصيد الموسيقي والغنائي الأمازيغي وتوثق له، وهي مواعيد يومية وأسبوعية، كبرنامج "مجلس الشعراء"، "من روائع أرشيف أغنية الأطلس"، "نوستالجيا أغنية الريف"، وكذا "كلاسيكيات الطرب الأمازيغي".

كما سيكون المستمعون على موعد مع برامج تعالج شؤون الأسرة والبيت ومطبخ موائد رمضان وحضور المرأة في كل مجالات الحياة المجتمعية، دون أن تغفل الإذاعة البعد الإفريقي للمغرب ومدى انخراطه في تثبيت جسور التعاون المثمر مع بلدان القارة الإفريقية، حيث سيكون المتسمعون على موعد مع البرنامج الجديد "هنا إفريقيا".

رياضيا، سيتم بث برنامج بعنوان "الطريق إلى روسيا"، سيتابع تفاصيل مشاركة منتخب أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بينما ستكون متابعة الشأن السياسي حاضرة في عدد من البرامج الحوارية.

وتتميز كذلك شبكة برامج الإذاعة الأمازيغية طيلة الشهر الفضيل بحصص تنشيطية وترفيهية يومية تعتمد التفاعل مع المستمع والحديث والنقاش عن حركية المجتمع بكل تجلياتها، بالإضافة إلى حصص حوارية ومباشرة تناقش مع ضيوف ومختصين الشأن العام والمحلي ببلادنا بكل مستجداته.